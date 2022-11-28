Почему на русском мы пишем Марокко, если на английском это Morocco, а в иностранных трансляциях на табло MAR?

Очень много французского влияния.

Сборная Марокко второй раз в истории чемпионатов мира вышла в плей-офф и стала одним из главных удивлений на ЧМ-2022 в Катаре.

Так Марокко или Морокко? Почему англичане пишут с «о», а мы – с «а»? Как так вышло? А как говорят в самой стране? А во Франции, которая повлияла на всю марокканскую культуру?

Неанглоязычные страны ориентируются на французскую форму написания – из-за колониального прошлого Марокко

Марокко получило название от бывшей столицы – города Марракеш, который появился в XI веке. Как отмечает географ Евгений Поспелов в топонимическом словаре «Географические названия мира», старая часть Марракеша окружена крепостными стенами. Отсюда название – слово «марракуш» переводится как «укрепленный».

По словам Поспелова, сами марокканцы называют страну Эль-Мамляка-эль-Магрибия («королевство Магрибия») или Эль-Магриб-аль-Акса («дальний запад»), но для европейской части название меняется: «В Европе в конце XIX века получает распространение французская форма названия страны Maroc, используемая в различных графических вариантах: Morocco, Marok, Marokko и т.п. Исключением является Испания, где страна называется Marruecos, что ближе к названию города Марракеш».

Во французском языке Марокко записывается как Maroc, в английском – как Morocco. Большинство неанглоязычных стран ориентируются на французский вариант, потому что в XX веке Марокко находилось под протекторатом Франции, которая тогда расширяла колонии в Северной Африке. Марокко, как и Тунис, получило независимость в 1956 году, но сохранило связь с французской культурой и языком как пережитком колониальной эпохи.

У Франции с Тунисом тесные, но сложные отношения: колониальные травмы, 700 тысяч эмигрантов, 30% экспорта, освистанный гимн на матче

Русский вариант Марокко напоминает гибрид, а английское написание – смесь искажений и фонетических особенностей

Вероятно, французский вариант повлиял на запись кириллицей из-за тесных связей России и Франции. При этом русский вариант выглядит как гибрид французского и английского языков, где есть и удвоенный согласный, и «а» в первом слоге. Уроженка Касабланки и главный редактор журнала Taste of Maroc Нада Киффа рассказывала:

«Марокканцы, включая меня, обычно транслитерируют слова с учетом французской фонетической системы и учитывают, что французский – второй официальный язык Марокко после классического арабского. Однако американец может неправильно произнести французское фонетическое написание марокканского слова.

Например, «oua» или «oue» в начале французского слова – эквивалент «w» в английском языке; «ch» по-французски – то же самое, что «sh» по-английски. К этому добавляется, что некоторые арабские буквы и эквивалентные им звуки не существуют в латинском алфавите. Это приводит к разным транслитерациям одного и того же марокканского слова: «ouarda» / «warda» («роза»); «ouarka» / «warqa» («тонкое тесто»); «barkouk» / «barqoq» («чернослив»); «chiba» / «sheba» («полынь»).

«Marrakech» из французского языка становится «Marrakesh» в английском, а французский вариант «Maroc» превращается в «Morocco» на английском. Хотя по-арабски это просто аль-Магриб [это и обозначение региона в западной части Северной Африки, куда входит Марокко, и сокращенное для марокканцев название страны]. Знаю, что французский «Maroc» происходит от «Marrakech», но не могу сказать, откуда взялся «Morocco».

Возможно, расхождение связано с различиями фонетических систем и искажениями в английском языке. Из-за скопления согласных звуков в арабских словах короткие гласные могут выпадать, что усложняет восприятие иностранцами. При транслитерации «Marrakech» на другой язык в первом слоге гласный может восприниматься и записываться как «а» или как «о». При этом первый «о» в английском «Morocco» произносится коротко, поэтому неноситель языка может услышать «а».

ФИФА пишет английский вариант с «о», но на табло использует трехбуквенный код MAR. Это снова отсылки к зависимости от Франции

ФИФА присваивает каждой стране уникальный трехбуквенный код, который используется во время официальных соревнований. В обзорах матчей Марокко на ЧМ-2022 в названии роликов указан англоязычный вариант Morocco, но на табло – MAR. Это объясняется колониальной интервенцией, когда Марокко оказался под протекторатом Франции.

Большинство стран-участниц ФИФА имеют интуитивные сокращения по английским вариантам названий: Brazil – BRA, England – ENG, Germany – GER. У некоторых стран есть несовпадения между английским вариантом и кодом: Spain, но ESP (испанский вариант – España); Saudi Arabia, но KSA (полное название страны – Королевство Саудовская Аравия).

Издание Slate объясняло: «Коды чаще всего используются в международных спортивных соревнованиях и позволяют различать страны, названия которых не совпадают на разных языках. Наличие уникального кода гарантирует, что участники чемпионата мира по футболу или Олимпийских игр не столкнутся с языковыми барьерами и всегда будут иметь стандартизированный способ общения при упоминании других стран».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Stu Forster, Dean Mouhtaropoulos