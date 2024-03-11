Глупый фол Мартинса из «Спартака», невероятный удар Чавеса из «Динамо» – разбираем главные моменты тура РПЛ

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Второй тур РПЛ после межсезонья принес нам массу эмоций и классных событий: очередная ошибка «Краснодара», «Зенит» перехватил инициативу в гонке за чемпионство, «Динамо» расположилось в двух очках от первой строчки.

Все самые интересные хайлайты завершившегося тура РПЛ RUTUBE разобрал совместно с экспертами Sports.

Илья Васильев обсуждает второй гол ЦСКА: в чем ошибка «Крыльев»?

После рестарта «Крылья» пропустили 4 гола – на каждый негативно повлиял Фернандо Костанза. Против «Ростова» легко отпустил Егора Голенкова и по-детски проиграл Мохаммаду Мохеби.

С ЦСКА – новая эпопея. Перед первым пропущенным голом дважды налажал: сначала подпустил Виллиана Рошу к мячу (привело к следующему угловому), затем легко потерял его перед голом. Во время второго пропущенного все совсем просто: Роша переборол Костанзу.

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Как «Спартак» пропустил первый гол – разобрал Тимур Боков

«Спартак» завалил старт, почти не создал остроты. А вот «Факел» смело шел в атаку и на 34-й минуте получил шанс с пенальти. Сфолил Кристофер Мартинс: глупо развернулся внутри штрафной – и далеко отпустил мяч. Чтобы исправить ошибку, пошел в опасный отбор – но снес Ильнура Альшина. Судья Артем Любимов не сразу указал на точку, но после похода к монитору изменил решение. И дал Мартинсу справедливую желтую.

Евгений Марков реализовал!

Экс-арбитр, автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев согласен: «Верное вмешательство Андрея Фисенко – 100% нарушение Мартинса. Вопрос повторяется: почему судьи, находясь в хорошей позиции, не видят таких моментов? Что бы они без ВАР делали?»

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Первый гол в матче «Динамо» и «Ахмата»: Васильев рассказал, чем он ценен для москвичей

«Динамо» Марцела Лички волшебно в быстрых отрывах и плетет кружева в центре. Растранжирили много моментов, поэтому гол Луиса Чавеса особенно ценен: прицелился после подыгрыша Константина Тюкавина, убрал Артема Тимофея и из освобожденной опорной зоны положил в дальний угол.

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Вратарская аналитика от Глеба Чернявского: ошибка Шелии и сейв Акинфеева

К голкиперу «Ахмата» Георги Шелии куча вопросов и по первому голу в матче против «Динамо», но спишем на классный удар Чавеса. В случае с голом Тюкавина списывать уже не на что: типичная потеря концентрации, когда вратарь периферическим зрением заранее ищет продолжение атаки, хотя еще не зафиксировал мяч.

Конечно, странно сыграл и новый защитник «Ахмата» Надер Гандри, но все же выпускать такой мяч из рук не позволительно, как бы ни чудили полевые.

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В прошлый раз мы критиковали Акинфеева за гол от «Оренбурга», а сегодня будем хвалить, хвалить и еще раз хвалить.

Как же Игорь чувствует! Как Игорь никогда не заваливается раньше времени! Как Игорь доигрывает эти пенальти до конца! Реакция, опыт, инстинкты, умение удержать себя – если уж хотите забить Акинфееву по центру, бейте паненкой. Правда, он и тут может перехитрить.

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Первый гол «Ростова» – кто здесь главный герой? Рассказывает Илья Васильев

Тонкая комбинация после аута на своей половине: Максим Осипенко запустил свечу, после чего «Ростов» зацепился за серию подборов.

Герои финальной фазы – Мохаммад Мохеми и Кирилл Щетинин. Первый шикарно приложился после сложного прыжка, второй ассистировал топовой подсечкой.

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Аналитика Васильева по голам «Зенита»: в чем яркость комбинаций?

Второй гол «Зенита». Самый сок – открывание Андрея Мостового. Конечно, пас Вендела шикарен. Но оцените движение вингера: пригнувшись, отклеился от Дениса Кулакова, следившего за мячом, выдержал линию офсайда, ворвался за спину Сильвие Бегичу и с неудобной левой ноги отправил мяч в дальний угол мимо Ильи Помазуна.

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Третий гол «Зенита». Во втором тайме «Зенит» неоднократно ловил «Урал» в быстрых отрывах. Хозяева не успевали после стандартов или неудачно гасили перехваты гостей контрпрессингом. В итоге «Зенит» так разбежался на третий гол.

Основное:

1. Плассер Вильмара Барриоса на Артура в касание.

2. Ротация Вендела и Артура: восьмерка «Зенита» удобно открылась в свободной зоне и получила мяч на углу штрафной.

3. Классный заброс Вендела. В идеале Мостовой должен был решить сам, но получился ассист на Матео Кассьерру.

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Фото: RUTUBE

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