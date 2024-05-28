Все самое важное о сезоне Первой лиги – разбираем с экспертом, который живет ФНЛ

Детали от Сергея Ильева.

В субботу завершился сезон Мелбет Первой лиги.

Мы попросили главного рупора Лучшей лиги мира – инсайдера Сергея Ильева – рассказать все самое важное о прошедшем сезоне.

Талалаев сделал «Химки» недоминантными – и это сработало

В «Химках» я не сомневался. Фактор Андрея Талалаева априори был решающим, несмотря на то, что начали с минус трех, когда к старту сезона не заявили новичков и проиграли в Тюмени (1:3). Первые 10 туров шли тяжело, но потом набрали ход и не выпадали из топ-5.

Единственный нюанс – «Химки» играли не в доминантный талалаевский футбол, а от соперника. Талалаев упростил игру, перешел на три защитника, отказался от контроля мяча, и «Химки» дали результат.

Единственный спад был, когда «Химки» подвязались с Кубком. Для команды с задачей это беда. Талалаев расстроился после вылета от «Ростова» по пенальти, но я написал ему, что это только плюс.

Перед чемпионатом назвал Кирилла Панченко главной звездой лиги, но он не вписался в обновленный талалаевский футбол. Та же история и с [23-летним нигерийским опорником] Самину Абдуллахи, который зимой пришел из махачкалинского «Динамо» одним из лучших игроков сезона.

По Илье Садыгову сказать особо нечего: 1 голевая за 306 минут. Было странно, когда он вышел в важном матче Махачкале на 69-й при 0:0. Через минуту получил желтую. Значит, у Талалаева какие-то договоренности с владельцем. Это, скорее, пиар-история.

Что ждать от «Химок» в РПЛ? Зависит от многих факторов: останется ли Талалаев, какие суммы выделят.

«Динамо» вышло за счет системности Гаджиева

Перед сезоном отводил «Динамо» место в четверке, но никак не в двойке. В первый сезон они тоже могли быть там [в четверке], но после неполучения лицензии РПЛ проиграли три последних матча и закончили восьмыми.

«Динамо» = системность. Какие бы футболисты или тренеры ни приходили, они попадают в отлаженную систему: культура, дисциплина, тактика.

Почему ушел Курбан Бердыев? Конечно, у него были трения с Гаджи Гаджиевым, но они решались интеллигентно. При Бердыеве играли в сухой, прагматичный футбол, который было невозможно смотреть.

Бердыев использовал 13 человек. Его сменщик, Хасанби Биджиев, достал с лавки Раджаба Магомедова, который стал одним из лучших игроков лиги весной: 5+1 в 13 матчах. С Биджиевым заиграли ярче, но больше пропускали. Показательная история – матч с «Акроном» (1:3), в котором «Динамо» получило три впервые за два сезона Первой лиги.

По моей информации, глава Дагестана Сергей Меликов зимой поставил жесткую задачу – РПЛ. Если бы «Динамо» не вышло, убрали бы всех менеджеров и тренеров. Максимум – оставили бы Гаджиева почетным президентом, а команду возглавил бы тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

Махачкала, вероятно, будет ориентироваться на «Факел»: биться, бодаться, выдавливать очки. За счет системы у них все хорошо в обороне, но в атаке нужны новые исполнители.

«Акрон» тратится, но результата нет

Тольятти уже четвертый год в Первой лиге и никак не сделает финишный рывок, хотя бюджет гораздо больше, чем у Махачкалы, которая вышла за два. Кстати, в ворота «Акрона» не поставили ни одного пенальти – такое случалось только дважды: в 2001-м и 2002-м.

Состав «Акрона» – один из сильнейших в лиге, особенно в нападении. Купили хавбека «Енисея» Никиту Глушкова за 8 млн рублей, вингера «Алании» Артура Галояна – за 20 млн. Для Первой лиги это большие деньги.

Поменяли кучу тренеров, а результата нет. Да, был яркий Кубок России-2022/23, но это уже в прошлом. В Первой лиге на результат влияют множество факторов, в том числе и удача.

Чего не хватает «Акрону»? Вопрос – клубу.

«Арсенал» получил лицензию РПЛ после вмешательства губернатора

Перед сезоном Туле поставили задачу выжить. Несмотря на условия под топ-6, команда строилась с нуля. То, что сделал Александр Сторожук – фантастика. Всего четыре поражения, причем два – от «Химок».

Важный винтик – лучший бомбардир Первой лиги Джонатан Окоронкво (18 голов), которого весной ставили полубольным после травмы. Он в топе, он решает. А где наши молодые футболисты?

«Арсенал» подвис по лицензии для РПЛ, но в прошлый понедельник информация об этом дошла до [экс-губернатора Тульской области] Алексея Дюмина, хотя руководители клуба и лично Сторожук давно хотели с ним встретиться, чтобы он решил вопрос – и это сработало.

«Арсенал» вполне может пройти через стыки, тем более попал на «Пари НН».

У «Родины» мощный состав, но снова пятая

«Родина» – уникальная команда, которая стала пятой второй раз подряд. Причем все под копирку: на старте выглядит слабо, зимой – мощнейшая дозаявка, но все равно чуть-чуть не дотягивают до стыков.

С приходом осенью Франка Артиги «Родина» втопила. Всерьез считал ее претендентом на топ-2. Шли-шли-шли, но в апреле напоролись на тройник (три матча за 10 дней – Спортс). Талалев взял девять очков, а Артига – одно. Испанец оказался не готов к специфике Первой лиги.

У «Родины» мощнейший состав для выхода в РПЛ, но ей все время чего-то не хватает. Возможно, тренера. Сколько очков «Родина» набрала с лидерами? С «Химками» – ноль, с Махачкалой – одно, с «Акроном» – три, с Тулой – одно. Идет игра – побеждают, зачастую крупно. Когда надо выгрызать – в белых перчаточках.

Он работал в «Барсе» с Гави и Фати, а сейчас двигает «Родину» в РПЛ. Интервью Франка Артиги

«Алания» снова без стадиона – и без РПЛ

C «Аланией» все логично. Когда стадион снова оказался не готов, все развалилось. История с ареной уже тухло пахнет. Сначала ее планировали на 35 тысяч, но за несколько лет срезали до 12,5. Для Осетии это ни о чем. По последним данным, стадион сдадут до конца года, то есть играть там смогут только весной. Отдельный ужас – домашние матчи в Грозном, где отдали много очков, ведя в счете.

В начале сезона при Олеге Василенко «Алания» играла плохо, но брала очки, в том числе благодаря рикошетам и 10 пенальти. Зимой Василенко хотел убрать 7-8 футболистов, но ему не дали.

«Алании» нужны перемены: от состава до руководства. Мотивация подтоплена, давно один состав – кажется, все уже устали друг от друга. Осетинская клановость играет против.

Президент клуба – 69-летний Владимир Гуриев – в прошлом году перенес операцию на сердце. Оперативное управление на сыне, который постоянно находится во Владикавказе, но организационные проблемы все равно периодически всплывают.

Какие задачи можно ставить, если «Алания» забыла заявить на вторую часть защитника Алексея Татаева? Евгений Калешин неделю наигрывал его в старте, а в день матча узнал, что тот недоступен.

В апреле Калешин встретился с Гуриевым. Президент клуба обещал убрать руководство и двигаться по плану тренера, у которого контракт на 3,5 года. Но процесс не запустился. Калешин постоянно срывался, и вот на неделе объявил, что покидает клуб.

Вероятно, в «Алании» будет оптимизация бюджета и омоложение состава. Судя по всему, Гуриев устал тащить воз в одиночку.

Черышев оживил «Шинник», Тихонов – «Енисей»

Зимой считал «Шинник» и «Енисей» если претендентами не на вылет, то на места близко к красной зоне. Но Дмитрий Чернышев и Андрей Тихонов оживили команды.

На сборах в Турции «Шинник» оставлял самое плохое впечатление. После матча с «Актобе», в котором ярославцы выглядели очень слабо, Черышев устроил разнос: 20 минут криков и мата. Возможно, это помогло.

Весной «Шинник» играл незрелищно, но у тренера и команды случилась химия – появился результат. При этом не уверен, что в следующем сезоне, если Черышев останется, команда так же закончит.

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С Тихоновым плюс-минус та же история, только «Енисей» ярче. Вообще это единственная команда лиги, которая со всеми может играть с позиции силы.

Уровень лиги, футболистов и тренеров упал. Сейчас нет специалиста, который гарантированно даст результат. Может, только Ильдар Ахметзянов, который второй сезон подряд за несколько туров до финиша оставляет в лиге «КАМАЗ» с самым низким бюджетом и ноунеймами. Снимаю шляпу.

Шаронов провалился в Хабаровске

Еще в прошлом году стало понятно, что Хабаровск – ширма. Несмотря на громадный бюджет и очень хороший состав, часто катали вату: 75% владения и статус лучшей команды лиги до штрафной соперника.

У Романа Шаронова два года был беспрецедентный карт-бланш, при этом он почти полтора года не выигрывал в гостях. Летом покинет команду. Почему не выгнали раньше? Доверие [экс-губернатора Хабаровского края] Михаила Дегтярева. По моим данным, Шаронов ему очень красиво рассказывал про футбол. Посмотрите его телеграм-канал . По теории это лучший тренер мира. При этом он ничего не построил, да еще и поругался с генеральным директором.

Просто факт. В 2022-м Хабаровск хотел за два сезона выйти в РПЛ, а этот закончил ниже «КАМАЗа», бюджет которого в восемь раз меньше. Позорище. Еще и домашние матчи часто ставили на 7 утра по Москве, чтобы поймать соперника на часовых поясах.

«Торпедо» сгубил неэффективный менеджмент

За сезон в «Торпедо» работали три тренера: Пеп Клотет, Артем Горлов, Олег Кононов, и ни один не делал погоды. Хотя при Горлове был самый симпатичный отрезок. Он посадил высокооплачиваемых Хосе Рейну и Дмитрия Полоза и поставил молодых: Руслана Червякова, Дмитрия Шамкина, Ираклия Манилова.

«Торпедо» набрало игроков, но не собрало команду. Слабая селекция и зимой, и летом. Просто неэффективный менеджмент. Не верю в клуб и в следующем сезоне.

«Черноморец» мучился с логистикой

Частный «Черноморец», за которым призывал следить летом, зимой провел мощную трансферную кампанию и поначалу вложения оправдались: выбрались с последнего места, но потом что-то застопорилось. Могли спастись и раньше, но за два тура до финиша Игорь Низовцев назначил очень странный пенальти в матче с «Волгарем».

От Вадима Гаранина ожидал большего. В «Енисее» он собрал суперкоманду: смотреть одно удовольствие. Потом был «Сочи», возвращение в «Енисей», сейчас «Черноморец». Вижу его гибкость, но не замечаю прочность.

Главный проблема «Черноморца» – логистика, которая сложнее, чем у Хабаровска. Переезды, перелеты, переходы с поля на поле.

Гостевой «Ленинградец», делегирующий поиск тренера «Волгарь» и ооочень проблемная «Кубань»

«Ленинградец» – уникальная команда. В гостях набрал 26 очков (третий результат в лиге), а дома – всего девять. На выезде получалось играть вторым номером, а дома – нет. Слишком разнополярно.

К «Ленинградцу» у меня вопрос: у команды хорошие инвесторы, почему они зимой не вложились в селекцию, как «Черноморец» или «Сокол», например? Хотя больших претензий к клубу нет: показали, что могли.

Команды, которые поднимаются в Первую лигу, первые туров 10 выглядят здорово за счет сыгранности, но потом проседают. «Сокол» вообще был вторым, «Черноморец» долго не проигрывал на старте. А в последнем туре они дрались с «Ленинградцем» за два спасительных места.

В «Волгаре» летом тренера выбирал «Газпром». Упрашивали Владислава Радимова, но он отказался. В итоге взяли главным тренера по вратарям Анвера Конеева, но эксперимент провалился: пять поражений на старте – антирекорд клуба. Команду подхватил Сергей Павлов, но вина на нем отчасти – остались игроки, которых брали под Конеева.

«Кубань» вылетела с последнего места из-за абсолютно безграмотного руководства. В клубе происходила жуть: скандалы, интриги. Александру Григоряну не давали ставить тех, кого он хотел. Генеральный директор Любомир Кантонистов просил игроков симулировать травму, чтобы не выходить на матчи. Он так нарулил, что курирующий клуб [вице-губернатор Краснодарского края] Андрей Коробка досрочно его убрал.

Вопиющая история с Неманьей Анджелковичем, с которым подсписали односторонний контракт, а после сборов сообщили, что он недействителен. Из-за этого ФИФА закрыла «Кубани» летнее трансферное окно и не дала заявить Леона Мусаева и Игоря Соколова. К счастью для «Кубани», ей не влепили поражения в матчах, где они играли.

Ужасное судейство

Судейство в этом сезоне – как в девяностых. Говорил об этом еще осенью, но стало только хуже. Причем не поймешь, где предвзятость, а где ошибки. Команд, которых стабильно хорошо судят, практически нет. Бардак.

Я согласен с критикой решений Веры Опейкиной. Зачем ставить на матч Первой лиги арбитра, который даже не судил Золото Второй? Меня возмутил даже не назначенный пенальти , а как в другом эпизоде в [капитана «Енисея»] Егора Иванова влетели так, что понадобилась помощь, а он получил желтую. Мне потом звонил один влиятельный человек из судейства, который сказал, что ЭСК в любом случае поддержал бы решение Опейкиной по пенальти.

Открытия сезона: нигериец из «Краснодара» и возможный сменщик Песьякова

Составлять сборную лимитчиков с каждым годом сложнее: с трудом набирается состав. Если говорить об открытиях, выделил бы этих футболистов.

● 20-летний форвард Джонатан Окоронкво. В прошлом году в «Краснодаре-2» забил ноль в Первой лиге, а в этом сезоне стал лучшим бомбардиром.

● 20-летний центральный защитник Сергей Варатынов. Пришел из «Строгино» и классно отыграл в «Химках» весь сезон. Да, еще сыроват, но для своего возраста очень хорош.

● 21-летний вингер Кирилл Данилин. Первую половину провел в «Акроне» средне, а во второй выстрелил.

● 22-летний вингер Илья Порохов. Оформил в «Тюмени» 9+4 в 29 матчах и летом перейдет в «Химки». Есть еще его партнер – 23-летний правый защитник Александр Бем, но он был хорош только в первой части.

● 23-летний голкипер Даниил Фролкин. Привез один гол , но в остальном выглядел здорово и часто спасал. Он будет востребован в Первой лиге. Фролкин – из Ростова, может, вернется в родной клуб после ухода Сергея Песьякова. Вопрос, интересно ли ему быть вторым-третьим вратарем.

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Фото: ФК «Акрон»; ПФК «Арсенал» ; ФК «Родина» ; ФК «Алания» ; ФК «Шинник» ; ФК «СКА-Хабаровск» ; ФК «Черноморец» ; ФК «Волгарь» ; ФК «Краснодар-2»; ФК «Химки»