«Домик, где прячусь от проблем». Страстный монолог Романа Нагучева – он с детства за «Аякс»

Роман Нагучев – комментатор «Матч ТВ» и верный болельщик «Аякса».

В апреле на Sports.ru вышло большое интервью Романа. Тогда обошлись без «Аякса», но сейчас никак: трофееобразующий клуб Нидерландов одержал одну победу в семи матчах чемпионата и плетется на предпоследнем месте – худший результат в истории.

Валерий Самсонов записал монолог Нагучева про любимый «Аякс», драматичный полуфинал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» и текущий кризис.

Нагучев 30 лет болеет за «Аякс»: полюбил за гол в финале Кубка УЕФА-1992, в универе смотрел игры в букмекерской, летом набил лого клуба на руке

– До шести лет ничего не знал про футбол. Мама знала его больше, чем папа, потому что ее младший брат был футболистом, а еще от игры фанател отец. Дедушка Витя был футбольной суперзвездой совхоза «Рассвет». Получается, тяга к футболу передалась через мамины гены.

Когда у нас появился цветной телик (вроде «Рекорд»), я наткнулся на «Футбольное обозрение» (спортивная программа, выходившая с 1980 по 1999 год – Sports.ru). Это был 1992-й, финал Кубка УЕФА «Торино» – «Аякс». Матч особо не помню, только фрагменты ТВ-картинки: как Луи ван Гал вышел к бровке с блокнотом и ручкой. Потом кто-то пробил метров с 35 – гол. И я такой – бум! – что это вообще такое? Разве так можно?

Мяч Вима Йонка стал первым в моей жизни. Он получил мяч, когда даже и близко не было голевой атаки. Смелое интуитивное решение. По xG того гола не существует. Когда мы говорим, что раньше футбол был лучше, имеем в виду вот такие мячи: на смелости, на инстинктах. Сейчас таких голов не очень много.

Комментатор (Владимир Перетурин или Александр Майоров) еще произносил эти звучные фамилии: Йонк, Бергкамп, Мензо, Де Бур. «Надо же, какие тоже бывают!» – думал я.

Так я влюбился в «Аякс». Я типичный глор. Болеть за «Аякс» в 1992-м – как сейчас топить за «Реал». Тогда «Мадрид» чаще попадал не в Лигу чемпионов, а в Кубок УЕФА, где проигрывал, например, «Торпедо». А «Аякс» играл в ЛЧ все время – и даже брал еврокубки. Сейчас поражение «Реала» – сенсация. Тогда так было с «Аяксом», поэтому никто не спрашивал, как сейчас, хера ли ты за них болеешь?

В соседнем доме жил мой друг Миша Бульба, он на четыре года старше. Мишка болел за киевское «Динамо», но еще у него была футболка «Аякса». Реплика, но я мечтал ее примерить или погонять в ней во дворе. Как-то попросил у него, он сказал: «Обыграешь один в один – дам». В итоге обыграл его только через несколько лет, когда мне было 12, а ему 16, но футболка так и не досталась. Кстати, первую футболку «Аякса» мне подарил Тимур Журавель, вернувшись в 2010-м с матча «Аякс» – «Спартак».

Где-то в 1995-м осознанно заинтересовался клубом. Вырезал из еженедельника «Футбол» любую информацию, узнавая результаты прошлого тура с недельным опозданием.

В 90-е найти трансляцию «Аякса» было адским квестом. Ловил, что давали из «Футбольного обозрения» или «Футбольного клуба». К счастью, «Амстердам» регулярно играл в еврокубках, поэтому можно было зацепить голы. Почему-то запомнил матч с «Баварией» в 1995-м. Вроде его показывали по телевизору, хотя, возможно, посмотрел потом в записи.

Когда увидел Финиди Джорджа, то просто о-хре-нел. Как и от Яри Литманена. Финиди был волшебником, гуттаперчевым футболистом. Наверное, из-за него понял, что можно просто кайфовать только от одного игрока, а не от команды. Можно сказать, я бы ходил на Финиди, только жил далеко от стадиона «Аякса».

Следующие яркие воспоминания – финалы [Лиги чемпионов] 1995 и 1996 года. В 95-м «Аякс» взял кубок, обыграв «Милан». А в следующем году случилось первое детское разочарование: все вышло не так, как я думал. «Аякс» проиграл «Ювентусу» по пенальти, а я не понимал, как можно не забить с 11 метров.

В 99-м «Аякс» накрыл очередной кризис: старые звезды закончились, а новые еще не засверкали. В «Барселону» ушли несколько игроков (Франк де Бур, Микаэль Райцигер), а в Амстердам вернулись Арон Винтер и Рихард Витсге, которых я видел, еще когда мне было шесть.

Кризис закончился [в 2001-м] с приходом Рональда Кумана и появлением в составе рок-звезды Энди ван дер Мейде. Он просто моя любовь. Всегда восхищали футболисты, которые играют так же круто, как тусят.

В сезоне-2002/03 игры «Аякса» стали (и остаются до сих пор) домиком, где прячусь от проблем. Тогда я дико переживал за будущее после школы: 11-й класс, дома давят, учителя нагнетают. Я не знал, как расслабиться. У меня были сложности в школе, экзистенциальные проблемы. Пытался узнать, кто я, а меня ######### [доставали] всякой фигней: куда поступать, кем хочешь стать.

В том составе «Аякса» играли мои ровесники: Уэсли Снейдер, Энди ван дер Мейде, Рафаэл ван дер Варт. Они давали надежду, что все будет супер. Я знал, что в 22:45 [в Лиге чемпионов] играет «Аякс». Сидел в темноте, приглушив яркость работавшего с помехами телевизора, чтобы вдруг не разбудить родителей в соседней комнате.

Запомнил выпуск «Футбольного клуба», в котором рассказывали о будущих звездах «Аякса». В нем был гол тинейджера Ван дер Варта «Фейеноорду». Раф играл в огромной футболке под 43-м номером. Через много лет нашел ту форму с автографом на eBay, но не уверен, что и сейчас хочу футболку почти за 1 000 евро.

Про Снейдера потом сам делал ролик для «Футбольного клуба». За него Вася Уткин дал 300 долларов, как за один из лучших сюжетов ЧМ-2010. Многие отмечали ту работу, но, на мой сегодняшний взгляд. это не лучшее, что я делал, хотя первое яркое.

На первом курсе универа ходил в букмекерскую контору, чтобы посмотреть «Аякс». Мне 17, и я каждые выходные в случайной компании здоровенных темпераментных адыгов. Так я перезагружался от реальности, которая каждый день предлагала новый стресс.

Сейчас «домик» тоже часто выручает. В прошлом сезоне поругался с женой и смотрел «Аякс» – «Волендам» в баре. Так я часто уединяюсь. Своего рода терапия: на время становлюсь ребенком со своим миром, в который никого не пускаю.

В июне «Аякс» стал частью меня: набил татуировку на левой руке. В три голландских креста вписана старая эмблема «Аякса». Идею подсмотрел у старухи в Амстердаме, ха-ха.

У болельщиков «Аякса» есть несколько правил. Вот некоторые из них.

● «Будь готов, что капитану лет 19 или он вообще [Джонни] Хейтинга». Он ужасно смешной, с ним постоянно что-то происходило. Например, часто удалялся. Кому дали красную в финале ЧМ-2010? Правильно, Хейтинге. При этом это не Магуайр, которого хейтят, а скорее просто милый, комичный персонаж.

● «Не верь в то, что назначенный пенальти в пользу «Аякса» – это потенциальный гол». У клуба есть феноменальная особенность транжирить моменты: проигрывают, даже когда все получается. Таких матчей тысяча. Самый яркий – последний тур с «Де Графсхап» в 2016-м. «Аякс» обыгрывал их 14 лет подряд. Амин Юнес открыл счет, «Аякс» не забил миллион голов, пропустил – и чемпионом стал ПСВ.

«Отпустило через два дня». Как Нагучев пережил лучший матч «Аякса» в ЛЧ

– Ответный полуфинал против «Тоттенхэма» в 2019-м – одна из лучших игр «Аякса» в Лиге чемпионов.

Я мог ее комментировать, но отказался. Работал оба четвертьфинала «Аякса» против «Ювентуса» и первую игру с «Тоттенхэмом». Предложили прокомментировать в Амстердаме, но решил: ту мач. В том сезоне я провел около 10 репортажей «Аякса», но я же не амстердамский Геннадий Орлов, плюс я бы слишком переживал. Полетели Казанский и Шнякин, а мы с Черданцевым расположились на три ряда выше.

«Аякс» играл шикарно, но просто не собрался на четыре минуты второго тайма и последние секунды матча. Остальное время «Аякс» доминировал. Даже при 2:2 было столько моментов. Самый яркий – штанга Хакима Зиеша, когда они втроем вышли на пустые ворота. Как говорил Андрей Шевченко: «Есть матчи, которые ты просто не можешь выиграть». Как финал ЛЧ-2005 или «Эгриси» – 2Drots (команда Василия Уткина сенсационно выиграла в четвертьфинале Winline Медиалиги – Sports.ru), ха-ха.

Целиком матч с «Тоттенхэмом» не пересматривал, но несколько раз разбирал на составляющие последний гол. Там каждый не доделал какую-то ерунду, а Де Лигт невовремя поскользнулся. Кстати, есть видос, где мы орем с Черданцевым после гола Маттейса.

В первом тайме Черданцев сказал, что Лукас Моура плохо играет центрфорварда – естественно, он оформил хет-трик. Потом подкалывал Юру. В сезоне-2019/20 «Аякс» вел у «Челси» 4:1. После гола Донни ван де Бека Черданцев твитнул: «Аякс» – лучшая команда ЛЧ». После этого Дэйли Блинд и Йоэл Велтман удалились за минуту, а матч закончился 4:4. Написал ему: «Юр, не мог опубликовать это на 89-й?» Хотя тогда бы «Аякс» пропустил три после 90-й.

После полуфинала было очень обидно. В рекомендациях потом попадались видосы с матча. На одном из них попал в камеру, когда спускался с трибуны. Так остро я реагировал только на смерть. Чувство горечи и масштабы трагедий разные, но на лице – одно и то же.

Черданцев говорит, что я плакал, но это не так – просто закрыл лицо руками. Спустился в подтрибунное помещение, упал в угол, накрылся шарфом и просидел не знаю сколько. Время исчезло. Даже не помню, о чем думал. Что-то клокотало внутри. Наверное, наружу вырвался маленький Рома, который впервые вышел погулять, а его ######### [избили] старшаки. И ему обидно, что его никто не защитил.

Матч с «Тоттенхэмом» – в коллекцию к Марибору (Россия проиграла Словении в отборе ЧМ-2010 – Sports.ru) и ляпу Александра Филимонова [в отборе Евро-2000]. Но игра в Амстердаме далась тяжелее, потому что те эмоции были в юном возрасте и почти забыты, а эти чудовищные чувства вырвались откуда-то из недр.

Казанский и Шнякин жили отдельно, Черданцев куда-то пропал, а мы с Тимуром [Журавелем] и женами встретились в центре Амстердама. У меня не было настроения, больше всего хотел остаться один. На следующий день с супругой поехали за город, и я еще немного капризничал: «как можно было попасть в штангу», «почему мяч не выбили».

Через два дня меня отпустило. Больше думал о том, какое приключение я пережил. Из меня достали чувства, о которых я начал забывать. Стал комментатором, стал циничнее, но, несмотря на это, был дико разочарован. А значит, как говорит Костя Генич, у тебя еще стоит на футбол. Это прекрасно.

После «Тоттенхэма» я еще несколько раз был в Амстердаме. Кстати, прокомментировал там последний международный матч (не считая Россия – Таджикистан): «Аякс» играл с «Хетафе» перед пандемией, мы тестили новое оборудование. Потом жил неделю на Евро-2020, потому что мне достались матчи Голландии с Австрией и Македонией.

Я легко возвращаюсь туда, где произошло что-то плохое. В 2008-м насмерть сбили друга через дорогу от его дома. После этого я был там много раз, у меня о нем самые светлые воспоминания, и никогда не будет иначе. Это важнее всего. Прошлое должно оставаться в прошлом.

Кризис «Аякса» начался с дикпика спортдира, а обострился после неподписания Сперцяна

– У «Аякса» уже были такие тяжелые периоды, как сейчас: в 80-х, 99-м и 2008-м. Это часть истории. Чем-то похоже на спартаковский цикл, но в Амстердаме он сильнее растянут по времени.

В случае с нынешним кризисом я бы откатился в 2022-й, когда из-за скандала с дикпиками ушел спортдир Марк Овермарс. Он офигенный профи, который собрал «Аякс», дошедший до полуфинала Лиги чемпионов.

Уход Овермарса – настоящая глупость. Да, это было безобразное вторжение в личное пространство. Не хочу его оправдывать, но если гадишь – делай так, чтобы это не выглядело как тупой стариковский подкат. Будь изящнее. А так ты оказался дедом, который засовывает пульт в пленку, или тем, кто не закрывает на рабочем компе «ВКонтакте», уходя покурить.

Жаль, что так произошло, потому что он подставил «Аякс», где все выстроили под него и доверяли на 100%. Естественно, последнее о чем думали в клубе – что победитель Лиги чемпионов пришлет кому-то член. Наверное, теперь в контрактах будет и такой пункт.

При Марке в «Аяксе» все было жестко. Клуб доверял тренеру, приводил ему игроков. Не принимаете требования коуча – до свидания, как это произошло с Ноа Лангом: футболист во время матча разругался с Эриком тен Хагом и отправился в «Твенте».

Овермарс ушел в «Антверпен», который [в сезоне-2022/23] стал чемпионом Бельгии впервые с 1957 года, а структура «Аякса» развалилась. Вместо Марка рулить процессами взялся Эдвин ван дер Сар, который некоторое время поддерживал наследие Овермарса.

Прошлым летом Тен Хаг ушел в «МЮ», в «Аякс» назначили его помощника. Тогда говорили, что нашумевшую в ЛЧ команду придумал не Эрик, а Альфред Шредер.

Руководство «Аякса», вероятно, действовало по такой логике: есть тип, который знает, на каких принципах случился самый успешный сезон – дадим ему поработать. А он оказался еще более своенравным, чем Тен Хаг. Кстати, вместо Эрика тогда рассматривали Арне Слота, который в сезоне-2022/23 вывел «Фейеноорд» в четвертьфинал Лиги Европы и выиграл чемпионат.

Обвинять только Шредера в неудачах «Аякса» прошлого сезона я бы не стал: футболисты могли ему не подходить. Он не поменял состав, как Ван Гал в 1992-м, а с теми кто был, вышло скверно (Шредера убрали в январе после семи матчей без побед – Sports.ru). Он точно неплохой тренер – в некоторых матчах его «Хоффенхайм» был хорош.

Шредера сменил Хейтинга. Он выдал неплохой отрезок (в 22 матчах «Аякс» набирал 2,05 очка за игру – Sports.ru), но летом не продлил контракт. Возможно, видел, что в клубе бардак, поэтому не остался. Или отказался, потому что хочет набраться опыта.

Если бы не 34-летний Душан Тадич, «Аякс» был бы ниже третьего места. Серб чуть ли не кричал, что состав не соответствует амбициям. Он капитан, возрастной игрок и не стал тратить время на препирательства, подписав контракт с «Фенербахче».

Кроме Тадича, большей потерей стал уход в «Вест Хэм» Мохаммеда Кудуса. Он быстро стал лидером «Аякса», и его сейчас не хватает. «Амстердам» закупился на 110 млн евро, но, кажется, почти от всех новичков уже можно избавляться, раз команда на предпоследнем.

Сейчас капитан «Аякса» – Стевен Бергейс, который еще два года назад носил повязку в «Фейеноорде». Так не бывает. Это еще один сигнал, что клуб нездоров.

В итоге «Аякс» впервые за 14 лет не играет в Лиге чемпионов, участие в которой заложено в финансовой стратегии клуба. Без ЛЧ приходится либо привлекать новые средства, что чаще всего не получается, либо продавать игроков. А футболисты без Лиги чемпионов падают в цене.

Критическая ситуация давит на совет директоров, который делает не вполне объяснимый выбор. Например, главный тренер Морис Стейн. До «Аякса» он работал в «Спарте», с которой в прошлом сезоне стал шестым. Это первый случай, когда я ничего не знал о новом тренере «Аякса».

Важный момент, расколовший летом совет директоров – непереход Эдуарда Сперцяна. Все понимали, что за 10-12 млн евро это отличный трансфер, но часть руководителей побоялась реакции на прямой переход из российского клуба.

В разгар дискуссии по Сперцяну стало известно о конфликте интересов спортдира Свена Мислинтата. А он был одним из тех, кто активно настаивал на переходе – и «Аякс» точно отказался от покупки. Думаю, клуб все равно очень хочет Эдо, но боится репутационных рисков. Может, вернется к нему зимой.

Случай Мислинтата – наглядный пример, как в «Аякс» приходили люди, которые не пытались решить проблемы, а старались за счет клуба исправить собственные. Вообще, Свен подписал неплохих игроков, но, как и Овермарс, сделал слишком очевидную глупость: привел в клуб Борну Сосу, правами на которого владеет его компания. Хотя к игре Сосы нет вопросов.

В 2010 году в похожем кризисе был «Фейеноорд», проигравший ПСВ 0:10. В том матче в запасе был Федор Смолов, который потом рассказывал Тимуру Журавелю: «Думал: хоть бы меня не выпустили».

К счастью, подобный разгром «Аяксу» пока не угрожает, но уверен, «Фейеноорд» снова выиграет. Думаю, проиграют и ПСВ. По игре «Аякс» слабее даже «Твенте» и АЗ, поэтому попадание в еврокубки будет для «Амстердама» неплохим результатом. Хотя обновление отрицательной статистики происходит слишком быстро.

Кризис менеджмента – это очень-очень страшно. «Гамбург» и «Герта» не дадут соврать. Проблемы в кабинетах отражаются на футболистах. Они же хотят быть уверенными в будущем, а зимой в составе могут начаться перемены.

В голландской прессе пишут, что постепенно уходят люди, заварившие эту кашу. Теперь за все отвечает недавно пришедший Ван Гал. По слухам, он дал Стейну две недели на исправление ситуации. Не удивлюсь, если Луи уже ищет нового тренера.

Блиц про «Аякс»! Выбираем лучшего игрока, тренера и даже форму

– Лучший матч «Аякса», который ты посетил.

– «Аякс» – «Тоттенхэм».

– Лучший матч «Аякса», который ты комментировал.

– Сложно сказать. Классный матч «Аякс» – ПСВ 2012 года, в котором Исмаэль Айссати забил какой-то немыслимый гол. Еще была ответная игра против «Ювентуса» в 2019-м.

В 2008 году я пришел на «Плюс». Чемпионат Голландии уже был в сетке, но я не просился на матчи «Аякса». Через два года Журавель позвал прокомментировать «Аякс» – «Фейеноорд». Тогда подумал: «Вау! В прошлом сезоне матч комментировали Розанов и Уткин». Был дикий кайф, потому что на поле были многие футболисты, которые играли, еще когда я был совсем мелким.

– Лучший тренер «Аякса».

– Луи ван Гал. Постоянно придумывал что-то новое и видел, в каком направлении развивается футбол. «Аякс» 90-х, который выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, сотворил Ван Гал.

Когда после Йохана Кройффа он принял «Аякс», то создал команду, в которой каждый знал, что делать. Луи не нравилось, как Стэнли Мензо играет ногами. Ван Гал поставил Ван дер Сара – и это во времена, когда вратарь только перестал брать от полевого.

Когда Ван Гал возглавил «Барселону», Виктор Вальдес признавался, что ненавидел разговоры с тренером, потому что тот постоянно говорил ему учиться у Ван дер Сара, который поэтому из любимого игрока Вальдеса превратился в ненавистного.

– Лучший футболист, носивший майку «Аякса».

– Марко ван Бастен. Жаль, что почти не застал его. Деннис Бергкамп тоже мой краш. Хотя, наверное, Снейдер или Литманен.

– Соберись, пожалуйста.

– Блин, ну сложно. Знаешь как я любил Финиди Джорджа? На «НТВ Плюс» у нас с Юрой Розановым случился мэтч. У нас было много общего на основе «Аякса» 80-х. Наверное, поэтому Юра очень тепло ко мне относился.

– Кто лучший в итоге?

– Литманен. Лучший, но все же не любимый.

– Лучшая форма «Аякса».

– Боб Марли. У меня таких две. У нее потрясающая текстура, она всем идет.

Но про форму «Аякса» я люблю другую историю, когда они разыграли игроков и тренера, показывая нелепые образцы. Не понимаю, почему еще ни один клуб России не повторил это. Вот насколько мы отстаем от овермаркетинга. А ведь реакция наших тренеров и игроков будет еще интереснее: они более эмоциональны, а русский язык богаче. Обращаюсь к медиабоссам: ребят, не упустите момент, это хай-класс!

