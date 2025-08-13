Каррагер о поражении «Ливерпуля» от «Пэлас»: «Казалось, у них было слишком много атакующих игроков. Интересно, как Слот будет справляться с этим»

Джейми Каррагер не считает «Ливерпуль» безоговорочным фаворитом в новом сезоне АПЛ.

«Сейчас много разговоров о том, что «Ливерпуль » может убежать в отрыв в Премьер-лиге благодаря проделанной летом работе [на трансферном рынке]. Мне так не кажется, и вообще меня немного беспокоит то, как «Ливерпуль» играл в воскресенье (уступил «Кристал Пэлас » в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии – Спортс”), пусть это лишь один матч.

Беспокоит не столько результат, сколько качество игры. Казалось, у них было слишком много атакующих игроков на поле. Интересно, как Слот будет справляться с этим», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».