«Отказ играть за США – не лучший поступок». Первый американец в РПЛ живет в Майами и тренирует в академии «Юве»

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Большое интервью Евгения Старикова.

Евгений Стариков родился в Одессе, но уже через год семья оказалась во Флориде. В 20 лет нападающий вновь метнулся через океан, перейдя из университетской команды в дубль «Зенита».

Закрепиться в Питере не получилось из-за обиды Лучано Спаллетти, начались аренды: два года в вечно тонущей «Томи» и сезон в «Ростове». После 5,5 лет в России Стариков рикошетом от одесского «Черноморца» вернулся в США. Поиграв в местном ФНЛ, форвард в 31 завершил карьеру и осел в Майами.

С апреля 2020 года Стариков тренирует две команды в филиале академии «Ювентуса» и прокачивает юных футболистов на персональных тренировках.

Студенчество в США: девушки фанатеют по баскетболистам и бейсболистам, лига следит за успеваемостью

– Детство ты провел в трех штатах: Юта, Калифорния и Флорида. Чем запомнилась Америка 90-х?

– Добротой людей, которые всегда стараются помочь, которые всегда переживают за ближнего. Американская няня относилась ко мне с теплотой, приглашала нашу семью в гости на различные праздники. Сейчас люди уже больше ориентированы на свою жизнь.

– «Когда с братом выходили на улицу, занимались баскетболом, американским футболом, хоккеем – в соккер никто не играл». Как сейчас?

– Во Флориде футболом больше интересуются. Особенно испаноговорящие жители. Сейчас дети проводят время в айпадах и телефонах.

– В США был всплеск активности во время ЧМ?

– В Майами латиносы болели за свои сборные. Почти в каждом ресторане показывали игры. Во время матчей США видел много людей в атрибутике. Чемпионат закончился, ажиотаж спал.

– До «Зенита» ты играл в США за Стетсонский университет. В голливудских фильмах про студенчество часто спортсмены магнитят девушек.

– В основном девочки фанатели от баскетболистов и бейсболистов. По футболистам они не сходили с ума, но когда мы попадали в плей-офф, нам часто желали удачи в коридорах университета. Меня даже узнавали как человека, который забивает голы.

– В российских ВУЗах звездные спортсмены появляются дважды за учебу: подать документы и забрать диплом. Как в США?

– В Америке так не прокатит. Нужно ходить и реально учиться.

Спортивные стипендии часто покрывает всю стоимость обучения, но есть нюансы. Некоторые из них позволяют играть за университет, только если ты учишься на «отлично», хотя в большинстве случаев достаточно на «тройки».

NCAA (Студенческая лига по американскому футболу – Sports.ru) следит за твоей успеваемостью. Если средняя оценка ниже «тройки», тебя отстраняют, пока не подтянешь учебу.

– В женском студенческом футболе сезон длится 3 месяца в году. У тебя было так же?

– Да, так во всех видах [спорта], кроме американского футбола и баскетбола, где нормальный сезон со множеством игр. В футболе попадаешь в плей-офф – играешь еще месяц. Непонятно, как они хотят развивать спорт в таком формате.

В июле проходит предсезонка, но там три недели только бегаешь и сдаешь тесты на выносливость. Футбола ноль. С августа по октябрь плотный сезон – 15-17 игр. Матчи на выезде идут подряд, поэтому неделю в университете ты не появляешься. В декабре-январе даже нет тренировок: экзамены, каникулы. Весной проводится Spring League, но там максимум 5 полутоварищеских матчей.

– На какой специальности учился?

– Международный бизнес. Но потом позвали в «Зенит».

– Решил бросить универ ради просмотра в «Зените»?

– Отец сказал: «Если хочешь добиться чего-то в футболе, нужно бросить универ и зацепиться за возможность уехать в Европу». Я понял, что действительно хочу этого.

Бабушка жила в Питере. Мы нашли контакты «Зенита» и отправили мою видеонарезку (еще в «Асколи», «Перуджу» и несколько европейских клубов). Вскоре «Зенит» ответил, что заинтересован, но нужно пройти просмотр. Через две недели подписал контракт.

– Откуда такая уверенность: податься в один из топ-клубов России после короткого сезона в студенческой лиге?

– Разность менталитетов. В США люди не думают, достаточно ли они хороши для чего-то. Берут и делают. Я понимал, что не топовый футболист, но достаточно неплохого уровня. В 17 играл с 20-летними, поэтому знал, во мне что-то есть.

Обида Спаллетти, мутные матчи «Томи», клоун Дзюба, нефутбольная разметка в США

– В аренде в «Томи» ты забил «Зениту». После этого Лучано Спаллетти сказал, что не рассчитывает на тебя. Может, не стоило так радоваться?

– Наверное, так праздновать было неправильно, но я просто дал волю эмоциям.

После сезона в «Томи» вернулся в «Зенит». Во время сборов Спаллетти сказал через переводчика: «У меня ты никогда не будешь играть, потому что забил нам». Я полгода не попадал в заявку, но чувствовал себя на одном уровне с партнерами: Кержаковым, Бухаровым, Канунниковым.

– Может, Спаллетти специально тебя мотивировал, чтобы ты вышел на новый уровень?

– Спаллетти сообщил об этом в последний день трансферного окна. Я хотел уйти в аренду, но он сказал: «Нет, останешься без игр». Попросил заявить меня за молодежку, но тоже получил отказ.

– Спаллетти – топ-тренер?

– Несмотря на сложные отношения, могу оценить его адекватно.

Спаллетти очень специфический тренер. Он избавляется от игроков, которые его не устраивают, и всегда ставит свою игру. Если кто-то из игроков не хочет делать то, что хочет видеть Спаллетти – он с ними расстается. Пример Игоря Денисова – показательный.

– В 2010-м «Томь» обвиняли в договорняках. Тогда ты все отрицал, а что скажешь сейчас?

– Я только слышал, что со «Спартаком-Нальчиком» в 2008-м была договорная игра.

В конце чемпионата-2010 мы играли в Нальчике, я забил первый гол головой в Премьер-лиге. «Спартак» быстро сравнял, а на 90-й хозяева забили победный. В обоих случаях партнеры и судья принимали очень странные решения.

– Какие именно?

– Во время игры я ничего не заподозрил. Просто был в шоке, что соперник остался один в штрафной и сравнял. В конце сезона у нас был банкет, на котором кто-то сказал, что пара игроков слила тот матч.

– И никого это не возмутило?

– Давно было, уже не помню.

– Артем Дзюба тоже был в «Томи» и отмечал твой прогресс. А каким он запомнился тебе?

– Дзюба – весельчак. Мог легко шутить и с тренерами, и со старшими партнерами. Клоун в хорошем смысле.

– Ты говорил, что главная ошибка карьеры – работа без агента. Как бы он изменил твою жизнь?

– У него всегда есть нужные связи. Например, если бы у меня был агент, я бы не сидел в «Зените» полгода без игр. Он бы нашел вариант даже в последний день трансферного окна.

Многие игроки оказываются в командах благодаря агенту. Подписывают контракт, получают подъемные, половину отдают агенту. Для многих это обычное дело. Во всех моих российских командах был как минимум один «пассажир», но фамилии называть не хочу.

– В 2017-м ты вернулся в США. Как выросла популярность футбола за время твоего отсутствия?

– Я не заметил какого-то бума. Футбол привлекает аудиторию постепенно. С каждым годом все больше родителей отдают детей в футбол. Пока я не вижу, что он когда-то сможет стать спортом номер один в США. Возможно, после ЧМ-2026 (пройдет одновременно в США, Канаде и Мексике – Sports.ru) ситуация улучшится.

– У тебя есть видео, как ты забиваешь дальним ударом на поле, где разметка для американского футбола.

– В USL (United Soccer League, американский Д-2 – Sports.ru) мы часто играли на таких полях. Постоянно спорили с судьями, сыграл ли вратарь в штрафной или за пределами. С другой стороны, линейным арбитрам было проще определять офсайд.

– Ты закончил карьеру в 31 из-за низкой зарплаты – 100 тысяч долларов в год до вычета налогов. Сколько оставалось после?

– Около 70 тысяч. Для зарплаты футболиста это вообще ни о чем. Такую получают выпускники колледжей в первые 2-3 года после окончания учебы. В USL только два футболиста могли получать неограниченную зарплату, для остальных потолок 120 тысяч долларов. В МЛС потолок 450 тысяч плюс 3 футболиста с любой зарплатой.

Стариков отказался сыграть за США в товарняке и не понимает равную оплату мужчинам и женщинам

– У тебя американский паспорт. За кого голосовал на последних выборах?

– В 2020-м и 2016-м – за Дональда Трампа. Флорида – республиканский штат, мне ближе их политика, чем демократов. Я семейный человек и не хочу, чтобы за окном проходили гей-парады, чтобы ребенка в школе учили, что есть не мама и папа, а родитель-1 и родитель-2.

– В США доверяют итогам выборов?

– Когда Байден выиграл, было расследование, что система автоматически зачла результаты некоторых людей в его пользу. По мне, результаты выборов заранее известны.

– В конце декабря Конгресс США утвердил равную оплату для спортсменов мужского и женского пола. Как ты относишься к этому?

– Я это не понимаю. Странно делать это только для того, чтобы уравнять мужчину и женщину. Сколько людей смотрят мужской футбол и сколько женский?

– В 2011 году ты получил вызов в сборную США и за день до матча попросил главного тренера не выпускать тебя, чтобы не терять возможность играть за сборную России.

– Не лучший поступок. В итоге не сыграл ни за США, ни за Россию. Потом за это еще поплатился: меня звали в команду МЛС «Миннесота». Я провел три недели на сборах, но US Soccer (Федерация футбола США – Sports.ru) не разрешила меня зарегистрировать из-за того случая. Только себе хуже сделал, сто процентов.

– Как отреагировали Боб Брэдли и звездные игроки: Тим Ховард, Клинт Демпси, Джермейн Джонс, Огучи Оньеву?

– Боб отреагировал с пониманием. У нас был разговор один на один, поэтому остальные были не в курсе.

– Зачем поехал в сборную, если не собирался играть?

– В «Зенит» пришел вызов в сборную США. Я уже оформлял российский паспорт, но дело задерживалось. Митрофанов (Максим, генеральный директор «Зенита» с 2007 по 2017 год – Sports.ru) сказал: «Езжай, а там посмотрим». Думал, просто потренируюсь со сборной, а оказалось, тренер на меня рассчитывает. Пришлось отказываться. Вынужден признать ошибку.

Академия «Ювентуса»: тренируются 4,5 часа в неделю на плохом поле, не смотрят на счет, тренеры не заморачиваются

– Как ты стал тренером в академии «Ювентуса»?

– Я играл в Майами за любительскую команду. Познакомился с президентом академии, он позвал работать тренером.

Академия работает уже 9 лет. Начали с одной команды U8, сейчас занимаются уже 1,5 тысячи в двух локациях.

У меня сейчас 2 команды: U10 и U14. До 11 лет надо давать только технику: как правильно принимать и отдавать мяч, бить. После 12 – развивать футболиста тактически. Если делать это до 12, то, повзрослев, они будут бояться обводить, играть только в пас.

В Америке начинают заниматься футболом очень поздно, лет в 10. И только к 22 годам, закончив колледж, появляется возможность стать профессионалами. Это огромная проблема. Зачем искусственно ограничивать футболиста, если он готов играть на высоком уровне лет в 16-17?

В «Ювентусе» в первую очередь важно развитие игрока. Побеждать тоже приятно, но руководство хочет видеть прогресс: как игрок прибавил через три месяца, полгода и год. Лучших забирают в Академию МЛС (аналог турнира дублеров в России), отправляют на стажировку в Италию.

Летом «Ювентус» проводит в Майами летний лагерь, который посещают молодые тренеры из Италии. Раз в году приезжает директор главной академии и проводит мастер-классы. «Ювентус» также приглашает лучших игроков из своих академий в Турин, но пока еще никто из Майами не попал в главную академию.

– Играть, не обращая внимание на табло, это круто, но зачем пацанам выкладываться, если нет задачи выиграть?

– Я стараюсь постоянно усложнять им жизнь.

Если мы крупно ведем, я даю команду, например, играть только нерабочей ногой. Будешь использовать рабочую – сядешь на скамейку. Перестраиваю игроков на неудобные позиции: нападающий, который ничего не умеет в обороне, – это слабый игрок. Когда уступаем – цель не развалиться до безвольного поражения. Главное – дисциплина.

– Сколько стоит обучение в академии «Ювентуса» и других клубов Майами?

– В среднем 220 долларов в месяц (в зависимости от возраста) и 12-й месяц в подарок. В других академиях – «Барселоны», «ПСЖ», «Вест Хэма» – примерно столько же. Есть местные клубы, там 120-150 в месяц, можно и дешевле найти.

В стоимость входят два тренировочных комплекта, два игровых, 3 тренировки в неделю и выступление в лиге – 10 матчей за 3,5 месяца. Между играми проводится еще минимум один турнир в месяц, но на него мы собираем деньги отдельно.

Проблема Америки номер один – pay to play (плати, чтобы играть). Нет денег? Извините, ищите другой клуб. Ибрагимович, когда был в США, удивлялся этой схеме.

– В академии может заниматься каждый, если у родителей есть 220 долларов?

– Да, но в каждой команде есть 3 группы разного уровня.

– Заниматься баскетболом, бейсболом, американским футболом – дешевле?

– Там платишь примерно 250-300 долларов за сезон, который длится 3-4 месяца.

– Для большинства пацанов футбол – просто способ досуга или кто-то мечтает о карьере?

– В основном родители отдают детей на футбол просто, чтобы занять ребенка. Во взрослом возрасте ко мне попадают талантливые пацаны, но без базы сложно что-то из них слепить.

Мне кажется, не хватает правильной методики тренировок. Америка в этом плане прилично отстает. Сейчас учу 14-15-летних детей тому же, что и 8-летних пацанов на своих индивидуальных занятиях: как ставить корпус, как принимать мяч, как отдавать передачу, чтобы мяч стелился по газону.

– Детей отдают на футбол в 14 лет?

– Нет, костяк команды вместе с 10 лет. Просто никто их особо не учит: вот мяч – играйте.

– По каким методикам обучаются пацаны в «Ювентусе»?

– Тренировки в понедельник, среду и пятницу. В обед присылают план занятия: разминка, упражнения. В понедельник мы тренируем выход из обороны, в среду – игру в центре поля, в пятницу завершаем атаки и отрабатываем удары по воротам.

Неправильно работать только по книжке. Нужно находить индивидуальный подход. В команде каждый футболист уникален. Когда ты говоришь ему, что должен делать только это – теряется особенность игрока. Я даю им свободу на поле, потому что сам играл [на профессиональном уровне] и знаю футбол изнутри.

– Получается, большинство тренеров – как аниматоры?

– Академия разрешает вносить свое, но многие тренеры просто не заморачиваются.

Чтобы работать в академии, тренер должен иметь лицензию для игр формата 7х7, 9х9 или 11х11 – зависит от возраста. Чтобы тренировать команду U17, нужна минимум лицензия C.

– Есть ли у тренера финансовая мотивация доводить игроков от Майами до Турина?

– Пока работаем за «спасибо», но обещают обсудить условия.

– Сколько получает тренер?

– Около 3-3,5 тысяч долларов минус налоги (зависит от моего годового дохода, около 25%) плюс бонусы за результат.

– Я видел в сториз, вы занимаетесь на ужасном поле. Мне показалось?

– Одно из полей, которое арендует академия, действительно плохого качества. В Майами очень трудно найти поле. Большинство из них принадлежат городу и забиты другими соревнованиями: среди полицейских, пожарных и так далее.

«Ювентус» не может получить поле просто так. Поэтому, когда предложили это поле, пришлось согласиться, это был чуть ли не единственный вариант. Другая локация принадлежит Еврейской школе, там идеальный газон.

– Судя по командным фоткам, футбол в Майами интересен только выходцам из Латинской Америки.

– Да. У меня только два пацана не говорят по-испански. География широкая: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Мексика, Карибский бассейн. Но в команде мы всегда говорим на английском.

– Для пацанов ты – звезда?

– Русские пацаны иногда спрашивают о футболистах, с которыми я играл: Аршавин, Кержаков. У остальных, когда слышат, что ты был professional player, сразу загораются глаза. Если ты когда-то был профи, то мегакрут. В нашем филиале академии я единственный тренер с профессиональной карьерой.

– Вы командой ходили в кафе. В Америке есть граница между футболистами и тренером?

– Зависит от тренера. Когда я играл в США, встречал разных: одни держали дистанцию, другие старались размыть эту границу. Я больше за второй вариант. Поужинать вместе – это только пойдет на пользу. В России всегда было одинаково: тренер – стена – футболисты.

У пацана была днюха. Родители позвали меня. Сказали, детям будет интересно провести время с тренером. Я посидел минут 15, попросил не наедаться перед игрой и пошел за родительский стол.

– В России родители часто ведут себя на играх детей неадекватно: провоцируют на агрессию или снижают мотивацию критикой. Как в США?

– Здесь все культурно. Никто не орет «ломай!», максимум могут крикнуть «let’s go, come on!» Бывают родители (в основном латинские папы), которые постоянно орут что-то на испанском, ха-ха.

– У какого клуба МЛС лучшая академия в США?

– Америка только начинается выстраивать систему молодежного футбола. Недавно запустили Академию МЛС. В нашем «Ювентусе» есть несколько игроков, которых взяли в академию местного «Интера» Бэкхема. Там дают ярким пацанам шанс проявить себя в дубле. При этом не все родители готовы отпускать детей в академии, чтобы не запустить учебу.

– 4,5 часа тренировок в неделю мало, чтобы вылепить что-то из футболиста?

– Мало, конечно. Поэтому провожу индивидуальные тренировки, а недавно запустил частные занятия по зуму. Если вижу, что в пацане что-то есть, предлагаю родителям добавить персональные занятия.

– Как устроены твои персональные тренировки?

– Отдельное внимание уделяю деталям. Много упражнений на технику: владение внутренней и внешней сторонами, как останавливать мяч. Плюс работа на скорость и резкость с помощью лесенки, конусов – считаю эти качества очень важными в футболе.

– Сколько у тебя занимается детей?

– Давай посчитаем: 4+5+6 – это три группы, еще три человека занимаются индивидуально. Итого получается 18-20 человек разного уровня.

– Сколько стоит индивидуальное и групповое занятие?

– Один на один – 100 долларов в час, групповые – 140-160 с группы.

– Инвентарь у тебя свой, а как нашел поле?

– Нашел поле возле католического храма, договорился со священником. Пока занятий не много, за аренду ничего не плачу.

Фото: instagram.com/eugestar17; instagram.com/juventusacademymiami; instagram.com/alyonastari; fc-zenit.ru; РИА Новости/Григорий Соколов, Яков Андреев