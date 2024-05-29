Флик − не плохой, а плохо проверенный вариант. Условия в «Баварии» сильно отличались

Быстрые мысли Вадима Лукомского.

0. В прошлой реплике про «Барсу» весьма четко дал понять, что главную проблему клуба вижу не в тренере, а в управленческом хаосе. Тут без изменений. В таких условиях влияние любого тренера будет ограничено.

По Флику у меня больше опасений, чем оптимизма. Он связан не столько с осознанием, что Ханси точно не тянет, сколько с нехваткой информации, которая хорошо ложилась бы на текущую ситуацию в «Барсе». Он не плохой вариант, а плохо проверенный (но с очень большим потенциалом).

1. Пытаясь составить мнение о Флике, мы неизбежно упираемся в его «Баварию». Это единственная значимая клубная работа в его резюме. Ханси построил одну из самых доминантных команд Европы. «Бавария» оставалась таковой даже во второй сезон, когда взять ЛЧ не получилось. Футбол был радикально атакующим.

Проблема: условия работы и путь к успеху слишком отличаются от нынешних барселонских. В «Баварии» у Флика был костяк опытных и тактически подкованных футболистов, на которых он мог опереться. Он взял команду после Нико Ковача и вернул в тренировки многие элементы, которые были при Пепе Гвардиоле. Ассоциация с каталонцем на уровне деталей приходила в голову многим игрокам, которые долго были в клубе. Более того, они уже многое знали и помогали остальным догонять учебную программу.

Ману Нойер после успешных матчей прямо говорил: «Сегодня мы играли в футбол Пепа». Томас Мюллер их тоже сравнивал: «Флик вернул детализацию тренировок, которая была при Гвардиоле. Каждому игроку дозволяется добавлять свои элементы в роль – они могут быть основаны на предпочтениях, слабостях и сильных сторонах. Но роли у всех очень четкие. Без «если», «но» и «возможно». Ханси дает нам эти четкие указания – не варианты, а детали».

В другой речи, сравнивая Ковача и Флика, Мюллер высказался еще ярче: «Если жена посылает тебя по магазинам с четким списком покупок, ты вернешься с нужными товарами. Если она не дает список, а просто просит закупиться для дома, ты будешь стоять перед полками. С высокой вероятностью ужин получится не таким хорошим, как вы ожидали».

Ветераны «Баварии» воспринимали работу Флика как откат ко временам Гвардиолы. Это не должно принижать его вклад – это рациональный путь, по которому он мастерски провел команду. Кроме построения базового рисунка игры (тут он опирался на тренировки и методы Пепа), есть еще управление командой и тактические микрорешения в конкретных матчах. Успех Флика принадлежит только ему, но важной опорой была группа игроков, которая: а) знает, как все должно работать; б) поддержала Ханси.

Есть ли такая группа в «Барселоне»? Левандовски и Гюндоган, работавшие с Пепом в разных командах (плюс, возможно, Ферран с Канселу, у которого с Пепом конфликт и которого еще нужно будет выкупать). То есть нет нужной опоры, которая позволила бы не столько строить новое, сколько откатить к старому, добавив свои штрихи.

Каков Флик в режиме строительства команды? Мы не знаем. Это необязательно значит, что плох. Но в идеале при назначении тренера в топ-клуб хочется больше понимания.

2. Флик – радикал в прессинге. «Наш стиль зависит от очень высокого прессинга – мы используем его, чтобы лишить соперника любого пространства на его половине поля. Разумеется, мы оставляем пространство сзади – почти половину поля», – объяснял Флик перед финалом ЛЧ-2020. Даже против Мбаппе он не стал опускать линию.

Ханси называет прессинг главным элементом своей философии. Это прослеживалось и в сборной Германии. Его команда может быть любой, но всегда будет максимально смелой в этой стадии. В Твиттере выкладывали фрагмент с его тренировки, где отрабатывается прессинг и высокая линия – используется маленькое поле, вся команда располгагается на четверти большого поля, линиями размечены ориентиры, ниже которых защитники не должны опускаться.

В матчах выглядит примерно так – вся команда на чужой половине. Не боятся оставлять центральных защитников 1-в-1 против оппонентов, смещаются по мячу, латерали разрываются между двумя ориентирами – готовы включаться до упора в зоне мяча:

Флик отдельно отмечал роль Мюллера: «Он всегда правильно выбирает позицию при прессинге и выступает тренером на поле. Его точно можно назвать продолжением тренерской руки».

Нынешняя «Барселона» – тоже явно прессингующая команда. Тренером на поле может выступать Гюндоган. Некоторые принципы давления у Хави были похожими. Разница в том, что для Флика эта стадия первична. Здесь у него почти не наблюдается компромиссов.

Показательным был второй сезон в «Баварии» – общий игровой баланс был явно позитивным, но из-за открытости в прессинге команда скатилась на 5-е (!!!) место в Бундеслиге по допущенной угрозе. Флик почти ничего не менял. Просто настаивал на том, что плюсы от стратегии перевесят минусы. Вполне разумный подход. «Бавария» оставалась выдающейся командой даже в тот сезон.

В контексте «Барселоны» это означает, что Флику будет еще труднее переваривать внезапные президентские подарочки вроде Жоау Феликса. Все футболисты должны вписываться в прессинг-модель.

3. Бенефициар прихода Флика – Левандовски. Роберт был в списке футболистов, от которых Хави рекомендовал избавляться летом/был не против их ухода. Теперь в клуб приходит тренер, при котором Левандовски показывал лучшую форму в карьере и бил рекорды результативности.

«Бавария» доминировала в прессинге и играла в красивый структурный футбол во владении, но на чужой трети команда была заточена на Роберта. Косвенное отражение – лидерство по навесам (24,4 и 25,0 на 90 минут). «Барса» последних двух сезонов не выбиралась за отметку 19,6 (серединка таблицы). То есть степень адаптации никогда не была такой явной.

Важно фиксировать, что игра «Баварии» и Левандовского была более многомерной. Просто телепатию с Мюллером и комбинации с вингерами труднее так наглядно продемонстрировать. Во всех атакующих механизмах Роберт играл ключевую роль – порой прямо определял их.

4. На последней пресс-конференции Хави сказал: «Мое послание следующему тренеру клуба: «Ты будешь страдать. Это трудная работа – нужно очень много терпения».

Прекрасно смотрится на контрасте со словами Флика про самые важные для успеха вещи: «Три элемента важнее остальных в команде: первый – доверие; второй – качество состава; третий – умение получать удовольствие».

Флик – новый тренер «Барсы». Что нужно знать

Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Matthias Hangst, Alexander Hassenstein, Fran Santiago