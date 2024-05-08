«ПСЖ» против «Боруссии» – катастрофические ходы тренеров. Терзичу повезло больше

Разбор Вадима Лукомского.

Ответный матч «Боруссии» и «ПСЖ» (1:0) хорошо вписался в разговоры о слабой стороне сетки. «Париж» потерял первый тайм (снова) – из-за радикальной осторожности и экспериментов Луиса Энрике. «Дортмунд» допустил кучу моментов в финальный отрезок, что могло обернуться катастрофой – из-за перехода на пятерку защитников.

Это второй наш материал с осмыслением встречи. Артем Денисов уже зафиксировал быстрые впечатления и объяснил, что Хуммельс – профессор, а Витинья – настоящий вожак «ПСЖ». Здесь же больший акцент будет на командных механизмах и их влиянии на ход полуфинала.

Состав «Боруссии» обошелся вообще без сюрпризов. Терзич просто продублировал сочетание из первого матча.

У «ПСЖ» старте появился Гонсалу Рамуш – чистый нападающий. По цепочке это повлияло на расположение Килиана Мбаппе – теперь он стартовал на левом краю. Остальные эксперименты касались не персоналий, а командных механизмов.

«ПСЖ» потерял первый тайм из-за экспериментов Энрике. Снова

В атаке «ПСЖ» выстраивался 3-2-4-1. В первом матче левым центральным защитником становился Нуну Мендеш. Сейчас же он чаще шел вперед, а роль вспомогательного центрбека брал Фабиан Руис:

Порой встречался и вариант из первой встречи, где для розыгрыша оставался именно Мендеш. Но структурная рамка четко соблюдалась:

На практике еще более существенным изменением могло стать использование Мбаппе на левом фланге. Здесь ему проще доставлять мяч.

«Париж» не извлек из этого реальных плюсов. Здесь нужно отметить работу Джейдона Санчо без мяча: либо накрывал линию паса на Мбаппе от левого центрального защитника:

Либо оперативно прибегал на помощь Рюэрсону:

Формально левая сторона поля удобнее для Мбаппе, чем центр атаки (об этом он говорил многократно). Но удобство переходит в пользу, если у Килиана есть пространство (до или после получения мяча), варианты для комбинаций или хотя бы регулярные контакты с мячом в левом полуфланге. Это солидный набор топ-качеств. Проблема – соперники совместными усилиями нейтрализовали все эти направления.

Кроме противодействия «Боруссии», у «ПСЖ» были проблемы согласованности. Например, тут Мбаппе и Мендеш располагаются в одной зоне, а полуфланг игнорируется:

При таком расположении у них меньше опций для комбинации или маневра, в котором один делает отвлекающий рывок, а другой прорывается с мячом.

Медлительность сильно била по взаимодействию. «ПСЖ» сначала выстраивал структуру (расположение), а только потом обострял. Это делало команду до жути предсказуемой.

Размещение Мбаппе на левом краю создавало еще одну потенциальную проблему – кто прикрывает зону при обороне. Эту функцию брал или Фабиан Руис, или Гонсалу Рамуш, или никто. Из-за низкого владения «Боруссия» (а таким низким оно было в том числе из-за счета и хода матча) не использовала эту зону часто. Но она оставалась весьма открытой.

Переход «Боруссии» на пять защитников почти обернулся катастрофой

На 67-й минуте Терзич убрал Санчо и выпустил Никласа Зюле. Ранее Адейеми заменил Марко Ройс. «Боруссия» осталась без скоростной угрозы в контратаках и с тремя центральными защитниками:

За перестановками последовал самый явный отрезок доминирования «ПСЖ». 16:2 по ударам и 83% владения. За эти полчаса «Париж» пробил по воротам больше, чем за весь остальной матч, и вообще не выпускал «Боруссию» в контратаки. Вернее возможности убегать были, но в такой конфигурации не получалось. На практике все свелось к тотальной однобокости и вопросу: «Хватит ли времени и везения, чтобы трансформировать бесконечный поток моментов в голы?»

Не хватило, но потеря контроля и сам факт такого вопроса – заслуга Терзича.

В первом тайме «Боруссия» тоже ситуативно перестраивалась на пятерку, но частота и детали перестроений были совсем другими.

«Боруссия» встречала не автобусом, а средним блоком. Изначально в схеме четыре защитника, а из полузащиты игроки ситуативно выдергивались, чтобы давить на мяч:

Только когда у «ПСЖ» появлялась возможность доставить мяч на чужую треть, Санчо садился пятым защитником, а Забитцер бежал заполнять его позицию. И «Боруссия» уравновешивала атакующую пятерку соперника.

Такой план (еще важнее – его дисциплинированное исполнение) позволял сдерживать «Париж» и не скатываться в автобус.

После перестроений на финальный отрезок «Боруссия» сразу выстраивалась в схеме 5-4-1 и садилась глубоко:

«ПСЖ» сразу же оказывался в зонах, откуда можно угрожать, и мог задействовать в атаке больше футболистов (у соперника не осталось контратакующей угрозы, а «Парижу» нужно было рисковать). То есть перестроения Терзича ударили и по обороне, и дали сопернику дополнительные опции.

Для полноты картины нужно зафиксировать: схема 5-4-1 с автобусом более статичная и менее энергозатратная в плане перестроений. Возможным мотивом могла быть усталость. Возможно, Терзич знал, что игроков не хватит на весь матч в интенсивном режиме и пытался действовать на опережение. Но даже это предположение лишь частично оправдывает тренера – необязательно лишать команду всей контратакующей угрозы и скорости впереди. Финишный отрезок мог быть равнее, предполагай дортмундский автобус острые выпады на скорости.

Увы, этого не было. «Боруссию» просто пронесло в концовке.

Стандарты – матч внутри матча. Обе команды создавали угрозу

Команды обостряли со стандартов не меньше, чем с игры. Единственный гол в матче забит именно после углового.

Самая частая стратегия «ПСЖ»: короткий розыгрыш + импровизация при максимальном количестве опций. К такому варианту «Париж» обратился во втором тайме, и он работал лучше простых подач до перерыва – два удара в каркас.

Стратегия «Дортмунда»: подача на Хуммельса, который разбегается из группы игроков. Партнеры создают ему индивидуальную дуэль (изоляцию, насколько это возможно в штрафной) против Лукаса Беральдо:

У «Боруссии» было меньше попыток, но этот замысел прослеживался практически в каждой и был в итоге реализован.

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Два факта идеально характеризуют особенности противостояния.

● В двух играх «ПСЖ» собрал 4 попадания в каркас и 9 явных голевых моментов. Категорически много для команды с 0 голов. Разговоры о невезении определенно уместны.

● Всю эту угрозу «ПСЖ» создал во вторых таймах. Не отменяет тезиса о невезении, но команда, которая не имеет хорошего стартового плана, вызывает меньше сочувствия. Мы и так знали, что у «Парижа» сильные игроки, которые могут создавать индивидуально. А что еще есть?

Действительно сочувствовать такой команде необязательно. Но излишне возносить «Дортмунд» тоже не стоит. Его следует хвалить за прогресс по ходу сезона и настолько уникальный результат (даже остановка на полуфинале была бы огромным успехом), но не следует переоценивать перфоманс в этих конкретных матчах.

Он классно подготовился и наказал в ключевые отрезки, но оба раза терял контроль и полагался на везение. Терзич в такие моменты не помогал – возможно, даже добавлял проблем.

Сам сезон «Дортмунда» – очередное доказательство, что в футболе возможно все. Даже финал ЛЧ при пятом месте в Бундеслиге.

Фото: Gettyimages.ru /Richard Heathcote