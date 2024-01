Чем уникален Беккенбауэр. Объясняет Вадим Лукомский

Гений, который изобрел позицию.

Дисклеймер: речь пойдет об игровых качествах Франца Беккенбауэра. Я не застал его карьеру. Важно честно это проговорить и рассказать, как формировались впечатления. Я просмотрел почти все доступные в сети матчи с его участием – на больших турнирах за сборную и за «Баварию» в решающих стадиях еврокубков. Особенно меня интересовали игры, где Франц играл именно либеро, а не полузащитника.

Этого недостаточно, чтобы рассуждать, в какие конкретно сезоны он заслуживал «Золотого мяча» и насколько по делу были награды в 1972-м и 1976-м. Невозможно составить полное мнение о перепадах формы и вкладе в конкретные триумфы (особенно на клубном уровне, где доступна меньшая часть матчей).

В то же время этого достаточно, чтобы составить весьма детальное впечатление о его функциях и сильных качествах, не рискуя превратить весь текст в мифологию на основании чужих воспоминаний (возможно, искаженных временем).

Четко обозначив эти границы, постараюсь описать увиденное. И, да, спойлер из заголовка однозначно подтвердился. Беккенбауэр – уникален. Он недостижим и даже невозможен в наше время.

Если в комментариях найдутся свидетели игрового пути Франца, наблюдавшие его игру в трансляциях, делитесь воспоминаниями – очень, крайне интересно.

Суперсила Беккенбауэра – рейды с мячом. Но он был идеален почти во всем

«Беккенбауэр изобрел позицию либеро. Он был плеймейкером в защите, чего до него не существовало. Легкость, с которой он играл, всегда впечатляла», – резюмировал Берти Фогтс.

Это действительно так, но с небольшой оговоркой. Сама позиция дополнительного защитника существовала и раньше в качестве оборонительной подушки безопасности, но никто не использовал ее как Франц – для влияние на игру всей команды и конструирования атак .

Беккенбауэр не просто наполнил новым смыслом эту роль, но и сделал такое прочтение немецкой классикой. Например, на выигранном ЧМ-1990 с Беккенбауэром в роли тренера эти функции исполнял Лотар Маттеус. Немецкая интерпретация либеро не выходила из моды вплоть до начала нулевых. Германия позже любой другой топ-лиги отказалась от этого хода.

Франц творил во времена персональной опеки. Стандартная конфигурация большинства матчей: девять персональных дуэлей и по одному свободному защитнику. Основная работа этого защитника – страховать. Беккенбауэр справлялся с этим, но сделал такие функции вторичными.

Суперсила Кайзера – использование стартовой свободы для продвижения разных типов. Он здорово пасовал на любые дистанции, но уникумом исторических масштабов его делают проходы сквозь центральную зону .

Попробуем конкретизировать, насколько гениален был Франц в этом отношении. В 2018-м Opta обсчитывала старые ЧМ и выложила статистику по легендам прошлого. На этом турнире у Беккенбауэра было семь продвигающих проходов за матч.

Определение такого прохода – продвижение мяча на 10 метров и более относительно точки, в которой мяч был во время шести последних передач (исключаются проходы внутри своей четверти поля). Только звучит запутано – на деле все логично: это ситуация, когда у команды не идет продвижение, так как нет очевидных свободных зон (в течение шести последних передач), и нужно индивидуальное вмешательство. Игрок, который его дает, получает в статистику проход.

Так вот – в текущем сезоне ни один центральный защитник не выбивает больше 2,63 проходов на 90 минут. Лидеры – Рикардо Родригес («Торино») и Йошко Гвардиол («Ман Сити»). Оба играют внешних центральных при тройке, а иногда вообще крайних – их проходы часто уводят атаку ближе к флангу. Это тоже может быть полезно, но через центр продвигаться труднее.

Самый близкий Беккенбауэру современный аналог по части проходов с учетом их типологии – Жоэль Матип. Сами рейды весьма похожи, но объем другой . Лучший результат защитника «Ливерпуля» – 2,31 на 90 минут. Беккенбауэр делал почти в три раза больше.

Вот классика прохода Кайзера:

Отличительные черты: 1) глубокая позиция нужна, чтобы разогнаться без сопротивления – потом его уже не остановить; 2) проходы – скольжение сквозь соперников именно в центральной зоне. Минимум – разбивают опеку и освобождают партнеров. Максимум – соло до штрафной.

Сейчас такой защитник невозможен. Его можно создать только суммой существующих

«Я не любил играть в полузащите. Тогда все играли в персональную опеку. Мне не нравилось, что кто-то 90 минут бегает за мной, наступая на пятки. Это не вписывалось в мое понимание футбола», – пояснял Франц.

Легендарные проходы Беккенбауэр дополнял еще двумя ценнейшими инструментами . Первый – комбинирование проходов со стеночками в одном эпизоде. Из-за задействования партнеров это не всегда фиксировалось как проход, но рушило опеку соперника и позволяло продвигать мяч. Второй – продвижение через пас. Передачи Франца были прекрасны, пускай без тотального превосходства над всеми, как в случае проходов.

С точки зрения обороны Франц фиксировал в роли современного наследника Вирджила ван Дейка. Это весьма близко. «Сейчас роли либеро уже нет. Но Ван Дейк сильно впечатляет меня стилем игры в защите. У него есть и мощь, и талант. И нет четких слабостей. На первый взгляд может казаться, что из-за габаритов ему не хватает скорости или ловкости, но это не так. Он маневренный и хорошо читает игру. Люблю этого игрока», – объяснял выбор Кайзер.

Еще в Беккенбауэре есть немного Матса Хуммельса, если продолжать описание через узнаваемые образы. Главное сходство – неприлично частое использовании внешней стороны стопы. Даже если нет прямой необходимости – просто ради искусства. Беккенбауэр даже штрафные бил тривелой, что подарило нам, пожалуй, лучший гол прямым ударом со стандарта в истории.

Между Хуммельсом и Беккенбауэром есть нечто общее и в элегантности оборонительных действий. В этой стадии Кайзер мог быть и как ВВД (более выжидательная манера), и как Матс (агрессивное чтение), но все-таки больше походил на голландца, если выбирать.

Итого: Матип + Ван Дейк + Хуммельс. Складываем их набор качеств и в некоторых случаях умножаем на два-три. Таким тотальным и великим защитником относительно своего времени был Беккенбауэр .

Погрузившись в просмотр матчей, убедился, что это не мифическое описание, а реальный набор качеств. Подвох, если он есть, в особенностях футбола того времени. Много персоналок (часто по всему полю, кроме одного игрока – как раз либеро), очень низкие скорости (прессинг в современном понимании еще не родился вообще), нюансы правил (например, никаких пассивных офсайдов).

Кайзер делал нечто инновационное, но это было проще, чем в наши времена. То есть перенос игры Беккенбауэра в современный футбол не был бы прямым, но он правда сочетал в себе все описанные качества.

Для полного понимания образа важна история изобретения Францом позиции либеро в его собственном пересказе:

«Принято считать, что я создал позицию атакующего либеро – свободного игрока в линии защиты. В начале карьеры был традиционным полузащитником. Потом я начал смотреть за игрой Факкетти в «Интере». Он действовал как левый защитник с подключениями в атаку. Его дух авантюризма меня вдохновил. Тогда футбол был набором стереотипов: крайний защитник именно защищается и именно на фланге, центральный защитник – в центре.

Факкетти был грандиозен. Показывал, как может выглядеть исключение из правил. Но он был ограничен в выборе направления для движения – будучи левым защитником, не мог уйти еще левее. Я же стартовал в центре и мог двигаться в любом направлении».

Джачинто Факкетти – ключевой элемент великого «Интера» Эленио Эрреры. Крайний защитник (в современном понимании даже ближе к внешнему в тройке) способный на 10 голов за сезон. Он был изюминкой, которая не позволяла весьма закрытой команде скатиться в одномерность.

Факкетти победил шаблоны, а Беккенбауэр развил его идею. Осмыслил, где аналогичные механизмы будут наиболее эффективны. Ответ – в центре защиты, так как туда не дотягивается персональная опека и там можно выбрать любое направление развития атаки.

Интересен не только рассказ, но и акценты в нем. Франц скромен – никогда не запишет себе чужое достижение, хотя он перепридумал, а не скопировал. Он нестандартно мыслит и презирает шаблоны. А еще он настолько уникален, что набор качеств потребовал изобретения новой позиции. Это и есть вполне точное описание Кайзера.

Футбол Беккенбауэра предсказал будущее

Сейчас кажется очевидным, что Беккенбауэр – синоним роли «либеро». Его имя стало нарицательным. Мальчишка во дворе всех обводит – значит, Марадона или Зидан. Тащит в воротах – Яшин. Забивает – Пеле или Роналду(о). Гениален во всем – Месси. Лучший в защите – Беккенбауэр.

Немец в ряду великих, но даже тут он уникален. Он мог быть ближе ко многим перечисленным по зоне обитания. Обладал нужного уровня талантом и всеми качествами. Даже играл атакующего полузащитника в некоторых ранних матчах, но осознанно сдвинулся назад. К этому его привело глубокое осмысление точки, в которой находится футбол. Он использовал ее для создания форы.

Тем самым он не только помог своим командам, но и предсказал будущее. Причем сразу в нескольких отношениях . Во-первых, защитники в продвижении – это базис современной игры. Зона влияния на рисунок матчей сместилась именно сюда, а действия с мячом стали обязательными. Теперь атака начинается от вратаря в короткий пас, а своя опорная зона часто важнее чужой. Беккенбауэр управлял игрой именно через влияние на эту стадию. Добиваясь совершенства там, он создавал команде преимущества, когда она достигала чужой трети. Максимально близко к современным принципам.

Во-вторых, Беккенбауэр – свободный защитник. Но его понимание свободы сильно отличалось от свободы, которая была у равных ему по таланту. Это свобода по Альберу Камю, который определял ее как «в первую очередь не привилегии, а обязанности».

(кстати, Камю обожал футбол – вот текст Вадима Кораблева про него. Он точно видел игру Беккенбауэра, что создает отличный фундамент для теории заговора о влияние игры Кайзера на представления французского философа об устройстве общества)

Разграничение из определения Камю очень точно подчеркивает, чем Беккенбауэр отличался от других великих.

Свобода Марадоны, Месси, Роналду и прочих гениев – это привилегии, которые они заслужили. Они получают особый статус и подчинение всей команды своему таланту, а в ответ выигрывают матчи.

Беккенбауэр – другой.

Франц не собирал дань с партнеров по команде, а создавал преимущества, которые делали их всех лучше . Он использовал свою свободу, чтобы опуститься в защиту, а не зависнуть в атаке.

Свободная стартовая позиция в центре защиты – лучшее место, чтобы влиять на матчи (особенно в эру персоналок). Свободная позиция в атаке – лучшее место, чтобы подчеркивать свой талант, часто вопреки команде. В одном случае ты жертвуешь собой и доверяешь системе (партнерам). В другом собой жертвуют партнеры в надежде, что талант гения окупит эти жертвы.

Оба подхода имели право на существование. Но именно понимание свободы Беккенбауэра победило. Свобода внутри системы с целью максимизировать единое целое, а не поклоняться одному гению. С целью сделать всех лучше, а не стянуть все внимание на себя. Этот подход в разных интерпретациях правит сейчас в футболе.

Это дает Францу огромную фору в мысленном эксперименте с переносом в наше время.

Большинству великих скорее всего потребовалась команда, которая пашет на них (в топ-клуб со структурным тренером не подошли бы). Они тащили бы команду и порой героически обыгрывали бы современные тренерские команды. При этом побеждать такой подход в наше время может только через эпизоды. В таких играх с одной стороны было командное великолепие, а с другой блеклая игра команды + индивидуальный гений.

Беккенбауэра легко забрал бы любой современный топ-клуб. Не все качества перенеслись бы на 100%, но глобально он вписался бы, был бы очевидным топом и, возможно, изобрел бы что-то новое . Главное – делал бы систему лучше.

Конечно, Францу задавали этот вопрос. Максимально скромный ответ: «Знаете, чему я немного завидую? Сегодня есть великолепные поля. Мы играли в дождь, снег и слякоть. В дождь кожаные мячи были тяжелыми, словно кирпичи. Но все же все случилось в нужное время».

Беккенбауэр не застал эпоху идеальных полей, удобных мячей, коротких розыгрышей и заточенных на зрелищность правил, но своей игрой он ее предсказал.

Определение «свободный защитник» подходит ему даже лучше, чем красивое слово «либеро». Он переосмыслил, что значит быть защитником и что значит быть свободным. В процессе Беккенбауэр невольно показал, какими станут защитники будущего.

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de, imago sportfotodienst, Werek/R3690_Werek, dpa/Global Look Press; East News/werek / dpa Picture-Alliance via AFP