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У «Интера» и «Юве» топ-обороны. Но, боже, какой же ужасный второй тайм

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Разбор Вадима Лукомского.

В матче лидеров Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» (1:1). Уважение всем, кто осилил полностью. Рисунок встречи был категорически закрытым, а во втором тайме – всего один удар (на 50-й минуте – и дальше тотальная засуха). 

Так выглядят перестраховки и оборонительные ходы, умноженные на сырость атакующих идей. Не очень приятно для просмотра, но разбирать есть что.

«Юве» качественно выстроил прессинг. Ключевая фигура – Уэстон Маккенни

«Юве» против «Интера» без мяча – классика Макса Аллегри. Качественная подготовка к сопернику и почти эталонное исполнение. 

Важной особенностью «Ювентуса» стал высокий прессинг при коротких розыгрышах «Интера». Главный игрок этой стадии – Уэстон Маккенни. Он стартовал рядом с Генрихом Мхитаряном, но успевал также выдвигаться в верхнюю линию – помогал в давлении нападающим:

Цельность прессинга «Юве» зависела от своевременности выдвижений Маккенни. Американец принимал качественные решения и проделал гигантский объем работы. В этом моменте видно, как Уэс держит два ориентира – готов давить на Ачерби, но оглядывается и на Мхитаряна, располагаясь равноудаленно от них.

Сначала прессингует Ачерби:

Затем в этом же моменте возвращается и уже играет по Мхитаряну:

У двойной роли Маккенни было важное следствие. Остальные футболисты «Юве» играли персонально. Но за счет того, что Уэстон брал на себя двух оппонентов, у команды был свободный центральный защитник. Это означало, что один центрдеф из тройки мог смело и до упора поддерживать прессинг – даже на чужой половине. Часто именно такие выдвижения замыкали прессинг.

В этом моменте Ругани до упора играет с Тюрамом, а сзади против Лаутаро все равно остается два защитника:

На своей половине «Ювентус» выстраивался в надежные 5-3-2 – и тоже качественно сковывал соперника:

«Интер» лучше всего атакует на пространстве. «Юве» лишил этого козыря. Прессинг был слишком хорошо выстроен («Интер» не мог чисто выйти в атаку), на своей половине «Юве» оборонялся глубоко и организованно.

Команды лишили друг друга пространства. Без него грустно, хотя были перспективные ротации на флангах

«Интер» тоже выключил «Юве» – правда у команды Симоне Индзаги не было особых адаптации при игре без мяча. Они действовали стандартно, но почти ничего не позволяли хозяевам в атаке.

Принципиальная разница лишь в том, что «Юве» и не пытался коротко разыгрывать – следовательно, «Интеру» не нужно было прессинговать такими продолжительными отрезками. Мяч возвращался быстрее и проще. Отсюда ощутимый перевес по владению – 66%.

На своей половине мы наблюдали очень похожий блок 5-3-2. Если вдаваться в совсем мелкие нюансы, то «Интер» агрессивнее давил на флангах, но глобально команды без мяча напоминали спайдерменов из того самого мема. 

Оба гола пришли из атак после внезапных потерь. Такие эпизоды обе команды сводили к минимуму, понимая, что соперник любит атаковать на пространстве. В стандартных ситуациях потенциал атаки стремился к нулю (или сводился к нулю хорошей оборонительной игрой).

И все же: разберем, что пытались делать команды. Да-да, матч такой, что это скорее осмысление идей в зародыше, а не реальной угрозы, но работаем с тем, что есть.

«Ювентус» пытался удивлять за счет фланговых ротаций. Справа Маккенни регулярно менялся местами с Камбьязо. Слева похожим образом в широкую позицию смещался Кьеза (реже Рабьо), а Костич подстраивался. Вот момент, в котором «Юве» попробовал этот прием на двух флангах за одну атаку:

Намерение было интересным, но продолжения и комбинаций после смены позиций не получалось. Запутать таким образом соперника, который оборонятся по зонам, очень трудно. У «Юве» не получалось.

«Интер» тоже делал акцент на края и смену позиций. Только смелее задействовал внешних центральных защитников. Слева в создании ширины участвовали Ачерби и порой даже Мартинес (Димарко смещался в центр):

Справа Дармиан и Барелла со смещением Думфриса:

Из-за таких акцентов соперники избегали центральной зоны. Туда реже пасовали и там часто оказывались непрофильные игроки, которые не могут дать креативного продолжения. 

С другой стороны, в таком рисунке мяч редко терялся в центре. Чаще на флангах, где были игроки для контрпрессинга. Плюс обе команды держали достаточно футболистов за линией мяча. Это рецепт тотальной закрытости.

Голы были исключением – они пришли именно из внезапных потерь в центральной зоне. Некому было сразу накрыть. Удавалось атаковать пространство. Такие эпизоды были большой редкостью.

Один удар за второй тайм. Ужас или хитрая тактическая дуэль?

Если коротко, то ужас. Никаких гениальных ходов/контрходов или тактической динамики не было. Зато было внутреннее согласие команд на ничью и постоянные попытки сбивать ритм. 

Удар Маркуса Тюрама (с левой ноги из неудобного положения) на 50-й минуте – все, что выжали команды во втором тайме. 

Нужно держать в уме, что и в первом тайме не было яркого футбола. Статистика первой половины: 4:7 по ударам (3:3 из штрафной). Главная тема всего матча – взаимная нейтрализация. Во втором тайме тактические нюансы сохранились, но увеличилось количество пауз – почти в два раза выросли фолы (9 против 16), плюс пошли замены. 

Главная беда – полное отсутствие атакующих намерений. «Юве» отдавал мяч и ждал ошибки. «Интер» владел мячом, но минимизировал потери. Порой команда с мячом давит, но ей не хватает идей, чтобы вскрыть соперника. Вчера было хуже – не было даже реального намерения давить.

 

Косвенным индикатором служит оборонительная статистика, с которой «Юве» сдерживал соперника. Например, всего 4 выноса за тайм. Обычно если соперник душит, но не знает, как вскрыть, следуют навесы (которые проверяют защитников, вынуждают выносить мяч из штрафной). Вчера это было редкостью. Даже такие попытки могут раскрывать игру и вести к контратакам, но команды избегали рисков. В том числе и обводок, через которые можно расшатать соперника (их набралось всего 5 за тайм). 

Кажется, обе команды посчитали ничью уместным результатом. Они ее получили – и теперь будут конкурировать на дистанции. У «Интера» в этой гонке два очка форы. 

Ювентус – Интер 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
26 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Влахович, 1:1 – 33 Мартинес.
ЮвентусШченсны, Камбьязо, Ругани, Бремер, Гатти, Костич (Алекс Сандро, 89), Рабьо, Николусси-Кавилья (Локателли, 61), Маккенни, Кьеза (Милик, 80), Влахович (Кин, 80).
ИнтерЗоммер, Думфрис (Куадрадо, 70), Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко (Карлос Аугусто, 70), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 83), Барелла (Фраттези, 88), Тюрам (Арнаутович, 89), Мартинес.
Предупреждения:
Камбьязо (11), Куадрадо (75), Костич (79).

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino

54 комментария

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GibsonFlyingV
Громкая вывеска, но минимум интересного. Комментатор, Шнякин, вот он действительно был ужасен
+77
-5
+72
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Kubinec_
Шнякин плюс ужасный второй тайм - лютое комбо
+51
-3
+48
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Vadim Vadiara
Цитата из комментариев ТГ "Итальянские Середняки". лучше не скажешь...
"Вот это действительно победа аллегрибола была. Результат не так важен, главное испортить всем просмотр"
+38
-2
+36
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Ruscello
Ответ GibsonFlyingV
Громкая вывеска, но минимум интересного. Комментатор, Шнякин, вот он действительно был ужасен
Про фильм Балабанова или по матчу в целом?
+11
-1
+10
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l1973
Ответ GibsonFlyingV
Громкая вывеска, но минимум интересного. Комментатор, Шнякин, вот он действительно был ужасен
Шняга топила за интер,всячески расхваляя .
+16
-7
+9
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morgan23
Ответ Bunyod Turgunov
Барелла надо уйти из Интера. Гави и Барелла игроки одного типа но мы каждые выходные читаем о Гави но о Барелла слушаем только по праздникам. Тот же Вератти ни в чём не уступал другим топовым полузащитникам но почти никто о нем не говорил. Например по уровню среднего полузащитника Жоржиньо выдвигали на ЗМ за его вотокат.
Согласен. Барелла меня еще на победном Евро очаровал. Тогда как раз и поползли слухи про Ливерпуль. Как по мне, в клопповский футбол он бы вписался просто идеально
+13
-4
+9
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Streetbor
среди всех чемпионатов что транслирует сейчас холдинг Матч. Обзор на это великолепное зрелище получил самый короткий тайминг 4.45 минуты и это с учётом заставки больше минуты. Тут банально даже показывать было нечего для обзора.
+12
-3
+9
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Cristiano Ronaldo
Ответ Omar Sivori
Вполне обычный итальянский матч, всегда так было
Ничего подобного. Матчи Аталанты, Фиорентины, Наполи и Сассуоло всегда зрелищные и интересные.
+7
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Саша Петров
Ответ GibsonFlyingV
Громкая вывеска, но минимум интересного. Комментатор, Шнякин, вот он действительно был ужасен
В особенности его фразы: «это сериа А, брат», «это футбол, брат». Хотелось сквозь диван провалиться
+6
0
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Вадим__Ситов
Забавно, что матч второго круга между Интером и Ювентусом уже через девять туров - в начале февраля... Если бы в середине мая, то могла бы получиться настоящая битва за скудетто. А так, скорей всего, опять скучнейшую игру посмотрим.
+5
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Lifar Skladchikov
Ответ Streetbor
среди всех чемпионатов что транслирует сейчас холдинг Матч. Обзор на это великолепное зрелище получил самый короткий тайминг 4.45 минуты и это с учётом заставки больше минуты. Тут банально даже показывать было нечего для обзора.
Кстати, у матча оч крутые обзоры на матчи, но обычно они 7-10 минут)
+5
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Манчини у разбитого корыта
Ответ matsur_shaute
Конечно на содержание и ход матча ( второго тайма ) повлияли турнирная таблица и количество очков между клубами … но все же думаю, что в таком рисунке виноват Аллегри ! уровень созидания и атакующей игры Интера - Индзаги все знают , а тренер Юве спец по скучнейшему ( ужасному ) футболу ! Он ставит отличную системную оборону всей команде, которой все восхищаются подсчитывая из сезона в сезон как мало юве пропускает , при этом так ужасен и скучен в атаке! Ему важны исполнительные в плане установки и работоспособные игроки! Просто вдумайтесь какого класса игроки в основе Юве - камбьясо , ругани, Гатти, николусси и хваленный за физическую готовность Маккенни проигравший конкуренцию в Лидсе , который вылетел в чемпионшип )
Предлагаю по этому поводу скинуться Аллегри на игроков, думаю он будет очень рад если в его распоряжении появится большее количество качественных футболистов.
P.S. Что за чушь про Биг Мака? Кому он там и что «проиграл», если он за половину сезона в Лидсе поучаствовал ровно в 19 (16 в основе) матчей АПЛ и одну игру пропустил из за перебора ЖК?
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TheFrosty
Ответ Заяцволк
Слушай, там выложили видео голов Квальяреллы, он метров с 30-ти фигачил по девяткам, короче, какая бы ни была топ-оборона, более-менее адекватный нападающий, который способен забить издали, может решить исход матча, и пофиг на оборону, пусть хоть там Неста с Мальдини будут, они ничего не сделают. Почему сейчас нет таких, которые могут с 30 метров забить ? Блин, это их профессия, они футболисты-форварды, как вообще может такое быть, что они не в состоянии точно пробить издали ? Ну Дибала умел кстати, Месси там умеет, Мбаппе может, что там сложного натренировать это ? А то только замыкать умеют всякие эти Влаховичи, Холанды и т.п. Посмотрели бы видосы, как профессионалы били раньше, Джеррард например https://www.youtube.com/watch?v=-ONdssiN6qE , и поучились, и не было бы таких стыдных матчей
Лул. Ты вероятность забить с 30 метров вообще представляешь? Просто потратить атаку на слив мяча - найс вариант. Почему ты еще не футбольный тренер, не ясно.
+2
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GibsonFlyingV
Ответ Ruscello
Про фильм Балабанова или по матчу в целом?
В целом.
+2
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giant
Ответ Cristiano Ronaldo
Ничего подобного. Матчи Аталанты, Фиорентины, Наполи и Сассуоло всегда зрелищные и интересные.
Вы не поверите - матчи Интера зачастую тоже. Посмотрите среднее количество голов и ударов по воротам - Интер и там и там в топах. Но игру зачастую "выстраивают" два соперника...
+2
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Семён Жуйло
Сезон еще долгий, обе команды сделали результат, который всех, плюс/минус, устроил. Да, и до игры только ленивый не говорил о ничье, как о самом вероятном исходе. Не понимаю зачем теперь выпучивать глаза?
+2
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Манчини у разбитого корыта
Ответ Денис Юрьев
насколько они топ- показывают только еврокубки
Да да, так и есть, в прошлом вот сезоне например было 5 из 12 команд в полуфиналах еврокубков именно из Италии, а Интер в частности дошел до финала и более чем достойно там сыграл.
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Алексей Тихий
Ответ Денис Юрьев
насколько они топ- показывают только еврокубки
Ну по Интеру явно можно судить,
что это топ,я так думаю😉
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Берни Парент
Ответ Заяцволк
Слушай, там выложили видео голов Квальяреллы, он метров с 30-ти фигачил по девяткам, короче, какая бы ни была топ-оборона, более-менее адекватный нападающий, который способен забить издали, может решить исход матча, и пофиг на оборону, пусть хоть там Неста с Мальдини будут, они ничего не сделают. Почему сейчас нет таких, которые могут с 30 метров забить ? Блин, это их профессия, они футболисты-форварды, как вообще может такое быть, что они не в состоянии точно пробить издали ? Ну Дибала умел кстати, Месси там умеет, Мбаппе может, что там сложного натренировать это ? А то только замыкать умеют всякие эти Влаховичи, Холанды и т.п. Посмотрели бы видосы, как профессионалы били раньше, Джеррард например https://www.youtube.com/watch?v=-ONdssiN6qE , и поучились, и не было бы таких стыдных матчей
Точно так. Дополнительная иллюстрация к вашему комментарию:

https://www.youtube.com/watch?v=7rwyW_jzVI4
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Антон Колпаков
Ответ Заяцволк
Слушай, там выложили видео голов Квальяреллы, он метров с 30-ти фигачил по девяткам, короче, какая бы ни была топ-оборона, более-менее адекватный нападающий, который способен забить издали, может решить исход матча, и пофиг на оборону, пусть хоть там Неста с Мальдини будут, они ничего не сделают. Почему сейчас нет таких, которые могут с 30 метров забить ? Блин, это их профессия, они футболисты-форварды, как вообще может такое быть, что они не в состоянии точно пробить издали ? Ну Дибала умел кстати, Месси там умеет, Мбаппе может, что там сложного натренировать это ? А то только замыкать умеют всякие эти Влаховичи, Холанды и т.п. Посмотрели бы видосы, как профессионалы били раньше, Джеррард например https://www.youtube.com/watch?v=-ONdssiN6qE , и поучились, и не было бы таких стыдных матчей
от тех времен отличается даже тупо мяч, по весу и по аэродинамике, то что можно было мячами 90х, срвременным не сделаешь и наоборот
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Заяцволк
Ответ aek4
Малина есть, вчера за "Дженоа" зафигачил метров с 30 без шансов. Но до этого два года назад забил. И хреново играет что в нападение, что в прессинге. Нужно брать?
А, значит через 2 года следующий забьёт, вот тогда и надо брать, только немного заранее )
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Kubinec_
Ответ Tun
я бы дропнул) но я и не начинал
я как раз и дропнул, но случайно (заснул))
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Tun
Ответ Bunyod Turgunov
Барелла надо уйти из Интера. Гави и Барелла игроки одного типа но мы каждые выходные читаем о Гави но о Барелла слушаем только по праздникам. Тот же Вератти ни в чём не уступал другим топовым полузащитникам но почти никто о нем не говорил. Например по уровню среднего полузащитника Жоржиньо выдвигали на ЗМ за его вотокат.
Жоржиньо толкали туда только за трофеи Челси и сборной
+1
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Кирилл Казаков
Ответ Слончик
Я в каком-то случайном матче Интера его заметил, реально игрок, напоминающий лютых итальянских полузащитников 90х.
Игрок с 4-мя лёгкими (Хаит, который давний фанат Интера, его так описал)
+1
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Joey Ramone
Всё равно причина такой игры - Ювентус. У Интера унылых игр вообще в этом сезоне не было. Если бы вся оборона Интера была здорова - можно было бы пробовать рисковать, а так играли конечно по сопернику, тем более на выезде.
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Манчини у разбитого корыта
Секта любителей «привлекательного футбола» негодуэ, как так вышло, что не весь футбольный мир играет в одинаковый футбол с высокой линией обороны.
А по делу, хороший и качественный футбол вчера был, даже несмотря на серьезные потери команд (особенно Ювентуса), тренеры все равно выкрутились и команды продемонстрировали качественный футбол.
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Inter93
Ответ sundance
глядя на второй тайм, понимаешь – современному футболу именно в такие моменты не хватает 10-ки (даже в современной интерпретации, а Чулханоглу как будто бы и не тянет)
Так-та у Хакана было повреждение.Он пропустил матч сборной Турции и к Юве восстановился,но не в 100% форме был,поэтому и заменили еще его.
Даже по лицу было видно,что уходя с поля,сам понимал,что не готов было в совершенстве сыграть,в полной отдаче.
Но,удар по воротам Юве у него прекрасен был,чуть точнее бы и в сеточку!)))
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tfghfpv527
Юве терпело,портале впринципе
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Заяцволк
Ответ Антон Колпаков
от тех времен отличается даже тупо мяч, по весу и по аэродинамике, то что можно было мячами 90х, срвременным не сделаешь и наоборот
А, видимо сейчас мячи сделаны так, чтобы быть удобными для ватоката Гвардиолы, и чтобы его команде не забивали издали ударами в стиле Джеррарда и Роберто Карлоса, когда мяч меняет направление ) Ну ок, в этом есть смысл )
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Платини Уася Минералович продажная
Ответ Слончик
Я в каком-то случайном матче Интера его заметил, реально игрок, напоминающий лютых итальянских полузащитников 90х.
Губу закатайте господа) Барелла в Интере на долго
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Слончик
Ответ morgan23
Согласен. Барелла меня еще на победном Евро очаровал. Тогда как раз и поползли слухи про Ливерпуль. Как по мне, в клопповский футбол он бы вписался просто идеально
Я в каком-то случайном матче Интера его заметил, реально игрок, напоминающий лютых итальянских полузащитников 90х.
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Shikari
Они свинью резали, че грязные такие?
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Рустам Макаров
топ клубы же 😂😂😂 ленивцы против панд играли бы интереснее
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SpilightTwarkle
Ответ GibsonFlyingV
Вспомнил еще -"МаркЮс Тюрам"
Так это правильное французское произношение.
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Рустам Макаров
за такие матчи обязаны деньги за билет возвращать
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GibsonFlyingV
Ответ Ruscello
Про фильм Балабанова или по матчу в целом?
Вспомнил еще -"МаркЮс Тюрам"
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Денис Юрьев
насколько они топ- показывают только еврокубки
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Omar Sivori
Вполне обычный итальянский матч, всегда так было
+6
-6
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Заяцволк
Слушай, там выложили видео голов Квальяреллы, он метров с 30-ти фигачил по девяткам, короче, какая бы ни была топ-оборона, более-менее адекватный нападающий, который способен забить издали, может решить исход матча, и пофиг на оборону, пусть хоть там Неста с Мальдини будут, они ничего не сделают. Почему сейчас нет таких, которые могут с 30 метров забить ? Блин, это их профессия, они футболисты-форварды, как вообще может такое быть, что они не в состоянии точно пробить издали ? Ну Дибала умел кстати, Месси там умеет, Мбаппе может, что там сложного натренировать это ? А то только замыкать умеют всякие эти Влаховичи, Холанды и т.п. Посмотрели бы видосы, как профессионалы били раньше, Джеррард например https://www.youtube.com/watch?v=-ONdssiN6qE , и поучились, и не было бы таких стыдных матчей
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Cristiano Ronaldo
Ответ Сергей Дмитриев
А матчи Ювентуса Аллегри всегда ужасно скучные, ну и Интеру далеко до Сассуоло
Сассуоло слабее Интера)
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-1
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Сергей Дмитриев
Ответ Cristiano Ronaldo
Ничего подобного. Матчи Аталанты, Фиорентины, Наполи и Сассуоло всегда зрелищные и интересные.
А матчи Ювентуса Аллегри всегда ужасно скучные, ну и Интеру далеко до Сассуоло
+2
-2
0
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Алексей Тихий
А по мне,вполне равный матч🤷‍♂️
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