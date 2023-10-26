У «Интера» и «Юве» топ-обороны. Но, боже, какой же ужасный второй тайм

Разбор Вадима Лукомского.

В матче лидеров Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» (1:1). Уважение всем, кто осилил полностью. Рисунок встречи был категорически закрытым, а во втором тайме – всего один удар (на 50-й минуте – и дальше тотальная засуха).

Так выглядят перестраховки и оборонительные ходы, умноженные на сырость атакующих идей. Не очень приятно для просмотра, но разбирать есть что.

«Юве» качественно выстроил прессинг. Ключевая фигура – Уэстон Маккенни

«Юве» против «Интера» без мяча – классика Макса Аллегри. Качественная подготовка к сопернику и почти эталонное исполнение.

Важной особенностью «Ювентуса» стал высокий прессинг при коротких розыгрышах «Интера». Главный игрок этой стадии – Уэстон Маккенни. Он стартовал рядом с Генрихом Мхитаряном, но успевал также выдвигаться в верхнюю линию – помогал в давлении нападающим:

Цельность прессинга «Юве» зависела от своевременности выдвижений Маккенни. Американец принимал качественные решения и проделал гигантский объем работы. В этом моменте видно, как Уэс держит два ориентира – готов давить на Ачерби, но оглядывается и на Мхитаряна, располагаясь равноудаленно от них.

Сначала прессингует Ачерби:

Затем в этом же моменте возвращается и уже играет по Мхитаряну:

У двойной роли Маккенни было важное следствие. Остальные футболисты «Юве» играли персонально. Но за счет того, что Уэстон брал на себя двух оппонентов, у команды был свободный центральный защитник. Это означало, что один центрдеф из тройки мог смело и до упора поддерживать прессинг – даже на чужой половине. Часто именно такие выдвижения замыкали прессинг.

В этом моменте Ругани до упора играет с Тюрамом, а сзади против Лаутаро все равно остается два защитника:

На своей половине «Ювентус» выстраивался в надежные 5-3-2 – и тоже качественно сковывал соперника:

«Интер» лучше всего атакует на пространстве. «Юве» лишил этого козыря. Прессинг был слишком хорошо выстроен («Интер» не мог чисто выйти в атаку), на своей половине «Юве» оборонялся глубоко и организованно.

Команды лишили друг друга пространства. Без него грустно, хотя были перспективные ротации на флангах

«Интер» тоже выключил «Юве» – правда у команды Симоне Индзаги не было особых адаптации при игре без мяча. Они действовали стандартно, но почти ничего не позволяли хозяевам в атаке.

Принципиальная разница лишь в том, что «Юве» и не пытался коротко разыгрывать – следовательно, «Интеру» не нужно было прессинговать такими продолжительными отрезками. Мяч возвращался быстрее и проще. Отсюда ощутимый перевес по владению – 66%.

На своей половине мы наблюдали очень похожий блок 5-3-2. Если вдаваться в совсем мелкие нюансы, то «Интер» агрессивнее давил на флангах, но глобально команды без мяча напоминали спайдерменов из того самого мема.

Оба гола пришли из атак после внезапных потерь. Такие эпизоды обе команды сводили к минимуму, понимая, что соперник любит атаковать на пространстве. В стандартных ситуациях потенциал атаки стремился к нулю (или сводился к нулю хорошей оборонительной игрой).

И все же: разберем, что пытались делать команды. Да-да, матч такой, что это скорее осмысление идей в зародыше, а не реальной угрозы, но работаем с тем, что есть.

«Ювентус» пытался удивлять за счет фланговых ротаций. Справа Маккенни регулярно менялся местами с Камбьязо. Слева похожим образом в широкую позицию смещался Кьеза (реже Рабьо), а Костич подстраивался. Вот момент, в котором «Юве» попробовал этот прием на двух флангах за одну атаку:

Намерение было интересным, но продолжения и комбинаций после смены позиций не получалось. Запутать таким образом соперника, который оборонятся по зонам, очень трудно. У «Юве» не получалось.

«Интер» тоже делал акцент на края и смену позиций. Только смелее задействовал внешних центральных защитников. Слева в создании ширины участвовали Ачерби и порой даже Мартинес (Димарко смещался в центр):

Справа Дармиан и Барелла со смещением Думфриса:

Из-за таких акцентов соперники избегали центральной зоны. Туда реже пасовали и там часто оказывались непрофильные игроки, которые не могут дать креативного продолжения.

С другой стороны, в таком рисунке мяч редко терялся в центре. Чаще на флангах, где были игроки для контрпрессинга. Плюс обе команды держали достаточно футболистов за линией мяча. Это рецепт тотальной закрытости.

Голы были исключением – они пришли именно из внезапных потерь в центральной зоне. Некому было сразу накрыть. Удавалось атаковать пространство. Такие эпизоды были большой редкостью.

Один удар за второй тайм. Ужас или хитрая тактическая дуэль?

Если коротко, то ужас. Никаких гениальных ходов/контрходов или тактической динамики не было. Зато было внутреннее согласие команд на ничью и постоянные попытки сбивать ритм.

Удар Маркуса Тюрама (с левой ноги из неудобного положения) на 50-й минуте – все, что выжали команды во втором тайме.

Нужно держать в уме, что и в первом тайме не было яркого футбола. Статистика первой половины: 4:7 по ударам (3:3 из штрафной). Главная тема всего матча – взаимная нейтрализация. Во втором тайме тактические нюансы сохранились, но увеличилось количество пауз – почти в два раза выросли фолы (9 против 16), плюс пошли замены.

Главная беда – полное отсутствие атакующих намерений. «Юве» отдавал мяч и ждал ошибки. «Интер» владел мячом, но минимизировал потери. Порой команда с мячом давит, но ей не хватает идей, чтобы вскрыть соперника. Вчера было хуже – не было даже реального намерения давить.

Косвенным индикатором служит оборонительная статистика, с которой «Юве» сдерживал соперника. Например, всего 4 выноса за тайм. Обычно если соперник душит, но не знает, как вскрыть, следуют навесы (которые проверяют защитников, вынуждают выносить мяч из штрафной). Вчера это было редкостью. Даже такие попытки могут раскрывать игру и вести к контратакам, но команды избегали рисков. В том числе и обводок, через которые можно расшатать соперника (их набралось всего 5 за тайм).

Кажется, обе команды посчитали ничью уместным результатом. Они ее получили – и теперь будут конкурировать на дистанции. У «Интера» в этой гонке два очка форы.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino