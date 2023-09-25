14 комментариев

Hello
Блог

Анчелотти вернул забытую схему-елочку. Провал – «Атлетико» забил 3 гола-близнеца

Самуэл Лино Самуэл Лино
Лукас Васкес Лукас Васкес
Хоселу Хоселу
Реал Мадрид Реал Мадрид
Альваро Мората Альваро Мората
Атлетико Атлетико
Маркос Льоренте Маркос Льоренте
Диего Симеоне Диего Симеоне
Сауль Ньигес Сауль Ньигес
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Ла Лига Ла Лига
тактика тактика
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского.

«Атлетико» победил в мадридском дерби (3:1). Пожалуй, самая убедительная победа команды Диего Симеоне над «Реалом» с 2015-го – тогда были памятные 4:0, «Реал» тоже тренировал Карло Анчелотти, за «Атлетико» забивал Антуан Гризманн, ассистировал Сауль. 

«Атлетико» не просто победил, но и выглядел лучше почти на всей дистанции матча (исключение – концовка первого тайма). Вклад в это внесли не только ходы Симеоне, но и эксперимент Анчелотти. Итальянец опробовал схему 4-3-2-1 – та самая рождественская елочка, которая ассоциировалась с его великим «Миланом»:

Затея была крайне интересной, но провалилась. Ниже подробнее раскроем следующие тезисы:

● «Мадрид» не показал яркой игры в атаке, несмотря на максимальное присутствие тонких полузащитников в составе.

● Уязвимая зона в схеме «Реала» – фланги. Все голы пришли с левого края, но вскрывали и правый. Чоло целенаправленно бил в эти точки, а Анчи был вынужден поменять сразу двух фулбеков.

● Самуэл Лино – ключевой персонаж в плане тактики. Шикарно исполнил роль Карраско и сыграл важную роль в голах.

● Сауль и Льоренте с рывками на фланги идеально вписались в план Симеоне. Возможно, даже были уместнее травмированных Родриго де Поля и Тома Лемара, которые дают больше контроля в центре.

● В попытках спастись «Мадрид» вернулся к варианту с большим форвардом Хоселу – 26 навесов за второй тайм. Много давления, но слишком предсказуемые действия. «Атлетико» выстоял.

Анчелотти вернулся к рождественской елочке

У «Мадрида» в этом сезоне уже были короткие отрезки со схемой 4-3-2-1. Например, в прошлом туре против «Сосьедада» около 30 минут играли в сочетании, где Родриго на острие, а Джуд Беллингем и Лука Модрич под ним. Карло точно вынашивал идею (и, возможно, наигрывал на тренировках), в дерби решил использовать с первых минут. 

Вот расположение «Реала»: четверка защитников, Камавинга в опорной, Кроос и Вальверде как восьмерки, Модрич и Беллингем под нападающим Родриго. Позже еще по ходу первого тайма Кроос и Камавинга поменялись местами:

Потенциальное достоинство такой схемы – насыщение центра поля. В таком сочетании можно одновременно держать максимальное количество тонких, умных полузащитников – находится место сразу Кроосу, Модричу и Беллингему. У идеи огромный потенциал, но реализовать его в конкретном матче вообще не получилось. 

Проблемы со взаимопониманием и плохим заполнением поля при позиционных атаках затмили описанные плюсы.

В этом моменте у «Реала» нет не только нападающего, но и минимального заполнения опорной зоны соперника. Игроки не создают вариантов для продвижения, многие дублируют друг друга через слишком близкое расположение:

В этом моменте четыре полузащитника выстроились в линию – как минимум двое не нужны в этих позициях, снова возникает дублирование функций. Как следствие, нет вариантов для продвижения, а около штрафной на каждого игрока «Мадрида» по два оппонента.

Каким мог быть мотив Анчелотти? Во-первых, сделать удобно игрокам – выпустить всех лучших в важном матче в достаточно удобных ролях (формально эти условия соблюдались). Во-вторых, запутать соперника, создать перевес в центре поля и поставить в тупик защитников «Атлетико», которые привыкли опекать соперников внутри штрафной и могли потеряться, когда у соперника нет форварда, а в штрафную врываются разные игроки. В теории красиво, но на практике план разбился из-за статичности и нехватки слаженности. 

Карло скорее запутал «Реал» – и уже в перерыве отказался от замысла. 

«Атлетико» порвал схему «Мадрида» на флангах

Уязвимое место «Реала» в схемах этого сезона – фланги. Актуально и для елочки (4-3-2-1), и для 4-4-2 с ромбом. В этих схемах лишь два полноценных фланговых игрока – два крайних защитника. Симеоне это учел. 

Два ключевых принципа «Атлетико» на флангах:

1. Позиции получения мяча Лино и Молины. Должны были располагаться достаточно высоко, чтобы создавать ширину. Но недостаточно высоко, чтобы оказаться под прямой опекой флангового «Реала». Такие позиции максимально неудобны для схемы «Мадрида» – это серые зоны с размытой ответственностью. 

Кто должен играть с Лино при получении мяча? Его позиция слишком широкая для полузащитников, но недостаточно высокая для крайнего защитника. У Лино всегда была возможность обработать и разогнаться.

Вот примеры из голов «Атлетико». В каждом эпизоде был момент, когда он свободным получал мяч.

2. Вспомогательные рывки Сауля и Льоренте. Они открывались в момент, когда удалось вытянуть крайнего защитника – например, крайний защитник реагирует на позицию Лино (или Молины, если справа).

Именно так родились ассисты Сауля. Оба раза он без сопротивления готовил подачу:

А вот пример с Маркосом Льоренте на правом фланге. Врывается, когда выманили Гарсию:

Акцентированность действий «Атлетико» впечатляла. Даже не пытались идти в центр, а на флангах использовали алгоритмы, которые учитывали разные реакции игроков «Мадрида» и буквально рвали схему там, где она тоньше. Результат – голы-близнецы. Да, особенности последних действий в завершающих стадии слегка отличались, но принципы построения и создания проблем абсолютно идентичные во всех трех случаях.

Кроме тактических элементов, которые влияли на подготовку голевых моментов, нужно отметить и качество завершения. Альваро Мората (дважды) и Антуан Гризманн завершали головой из зоны Алабы-Гарсии. В этих дуэлях при таком методе доставки мяча у «Атлетико» была фора.

Во втором тайме Анчелотти заменил обоих фланговых защитников: при счете 1:3 вышли Начо (на правый фланг) и Ферлан Менди (на левый). «Мадрид» больше не пропускал, но это ограничило команду в атаке. Крайне показательно, что пожар во фланговых зонах был таким явным, что Анчелотти пришлось тушить, даже жертвуя атакующим потенциалом при отставании в два мяча. 

Попытка «Мадрида» спастись – выход Хоселу и 26 навесов за тайм

Во втором тайме «Мадрид» вернулся к более привычной по последним матчам схеме: Хоселу в качестве нападающего, Родриго рядом с ним, но постоянно сваливается на левый фланг, а в полузащите – ромб.

На этой стадии все свелось к взламыванию блока «Атлетико» – в этом матче команда Симеоне оборонялась почти без прессинга, выстраиваясь на своей половине в 5-3-2 с переходами в 5-4-1:

Смещения «Атлетико» были почти безупречными. Из-за качественной обороны соперника и собственной несыгранности «Реал» предложил только три инструмента против низкого блока – навесы, дальние удары и стандарты. 

Когда «Атлетико» вжимался всей командой, включая полузащитников, «Реал» проверял дальними ударами.

Когда опорники «Атлетико» были чуть повыше, «Мадрид» пытался насытить зону в штрафной и навешивал:

Эти монотонные и предсказуемые действия указывают на нехватку идей получше, но за счет объема повторений могли родить гол – и заставить соперника паниковать.

Похожая ситуация сложилась в конце первого тайма. Кроос положил ударом из-за штрафной, а в последующие 10 минут «Атлетико» поплыл – вообще не брали передышек от обороны и начали ошибаться. Могло стать 2:2. Во второй половине матча повторить сценарий не удалось.

У «Мадрида» был шикарный отрезок в конце первой половины, но примерно 75 минут «Атлетико» играл либо с перевесом, либо по счету с хорошим контролем. Такой рисунок – результат действий тренеров. Тот случай, когда был и неудачный эксперимент (Анчелотти), и классные точечные ходы (Симеоне).

«Атлетико» побил «Реал». Теперь с «Барсой» лидирует «Жирона»!

Атлетико – Реал Мадрид 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мората, 2:0 – 18 Гризманн, 2:1 – 35 Кроос, 3:1 – 46 Мората.
АтлетикоОблак, Молина (Аспиликуэта, 65), Савич, Хименес (Корреа, 86), Эрмосо, Коке (Витцель, 46), Сауль, Льоренте, Лино (Галан, 87), Гризманн, Мората (Депай, 82).
Реал МадридАррисабалага, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Менди, 57), Вальверде, Кроос (Браим Диас, 70), Модрич (Хоселу, 46), Камавинга (Тчуамени, 57), Васкес (Начо, 57), Беллингем, Родриго.
Предупреждения:
Модрич (45), Хименес (45), Менди (67), Беллингем (90).

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нико Кор
Какая ёлочка, листья то ещё не опали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Атлетико определённо заслужил похвалу по этому матчу (очень чётко использовали слабости Мадрида в обороне).
Ну а Реалу надо срочно решать проблемы в полузащите (позиционная атака приоритет, но и при обороне расположение не идеальное), игроки центра поля действительно очень много дублируют друг друга.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovid Mirzoev
Ну Атлетике был более точен...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Вопрос в другом, почему люди решили, что отлаженный в этом сезоне механизм Симеоне, даст сбой в матче с Реалом? Команда по сути только в матче с Валенсией провалилась, а вот в матче с Лацио только обидный гол от вратаря, не дал взять Атлетико заслуженные три очка. Матрасники подходили обозлёнными к матчу с Королевским клубом, отсюда у них и такое рвение к победе. Симеоне задавил Реал на поле, но и соперник один из самых неудобных у нас был, на это тоже стоит обратить внимание. Атлетико с победой, а Реалу не унывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
И ещё вопрос: почему Перес не купил форварда в этом сезоне? Достала эта зацикленность на Мбаппе, почему не взяли того же Рамуша или Лаутаро Мартинеса? Они очень пригодились бы, в этом сезоне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Карвахаль травмирован, а замены ему нет. Когда то давно при длительной травме Карвахаля его прикрывал Васкес при поддержке Модрича и Каземиро, а теперь Каземиро нет и опорника такого уровня в РМ нет, да и Модрич уже столько бегать не может. Не надо быть гением футбола чтобы понять что у РМ с флангами обороны жопа. Да слабые клубы этим будут пользоваться иногда, а серьезные клубы будут раз за разом бить в слабое место.
Интересно было бы увидеть матч РМ в нынешнем составе против Арсенала или Ливерпуля, которые практически все атаки строят через фланги и их фланги нереально быстрые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кравцов
Один из худших топ-матчей Анчелотти за все время, что я смотрю футбол. Васкес, как и Роберто в Барсе - вообще не уровень топ-клубов, даже как лавочники.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrei
Обычный вынос команды, у которой вообще фактически отсутствуют фланги обороны и нет нападающего. С таким подбором, если Реал пройдет в 1/4 ЛЧ - будет счастье.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eclipz
Не видел, чтоб кто-то это писал, поэтому хочется отдельно отметить Кепу. А точнее ту самую его часть игры, которую часто не замечают, а потом говорят, что его расстреливают с убойных позиций. Вот третий гол, он реагирует на возможную подачу с фланга, чуть выдвигается с линии ворот, вроде все нормально. Но когда навес уже пошел, он вместо того, чтоб сделать пару шагов вперед и забрать мяч, мгновенно вжимается в линию ворот и остается наблюдателем. Первый гол топ-вратарь тоже легко мог прочитать и предотвратить.

С 2018 года за ним смотрю, и никакого прогресса в этом отношении нет. Или боится, или не верит, что с его ростом можно идти и забирать такие мячи. Абсолютно не способен контролировать свою вратарскую и подступы к ней, к сожалению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Нико Кор
Какая ёлочка, листья то ещё не опали
Ёлка с листьями?..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusDunkelheit
Ответ Cristiano Ronaldo
И ещё вопрос: почему Перес не купил форварда в этом сезоне? Достала эта зацикленность на Мбаппе, почему не взяли того же Рамуша или Лаутаро Мартинеса? Они очень пригодились бы, в этом сезоне.
холланда можно было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий