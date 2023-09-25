14 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Атлетико» победил в мадридском дерби (3:1). Пожалуй, самая убедительная победа команды Диего Симеоне над «Реалом» с 2015-го – тогда были памятные 4:0, «Реал» тоже тренировал Карло Анчелотти, за «Атлетико» забивал Антуан Гризманн, ассистировал Сауль.

«Атлетико» не просто победил, но и выглядел лучше почти на всей дистанции матча (исключение – концовка первого тайма). Вклад в это внесли не только ходы Симеоне, но и эксперимент Анчелотти. Итальянец опробовал схему 4-3-2-1 – та самая рождественская елочка, которая ассоциировалась с его великим «Миланом»:

Затея была крайне интересной, но провалилась. Ниже подробнее раскроем следующие тезисы:

● «Мадрид» не показал яркой игры в атаке, несмотря на максимальное присутствие тонких полузащитников в составе.

● Уязвимая зона в схеме «Реала» – фланги. Все голы пришли с левого края, но вскрывали и правый. Чоло целенаправленно бил в эти точки, а Анчи был вынужден поменять сразу двух фулбеков.

● Самуэл Лино – ключевой персонаж в плане тактики. Шикарно исполнил роль Карраско и сыграл важную роль в голах.

● Сауль и Льоренте с рывками на фланги идеально вписались в план Симеоне. Возможно, даже были уместнее травмированных Родриго де Поля и Тома Лемара, которые дают больше контроля в центре.

● В попытках спастись «Мадрид» вернулся к варианту с большим форвардом Хоселу – 26 навесов за второй тайм. Много давления, но слишком предсказуемые действия. «Атлетико» выстоял.

Анчелотти вернулся к рождественской елочке

У «Мадрида» в этом сезоне уже были короткие отрезки со схемой 4-3-2-1. Например, в прошлом туре против «Сосьедада» около 30 минут играли в сочетании, где Родриго на острие, а Джуд Беллингем и Лука Модрич под ним. Карло точно вынашивал идею (и, возможно, наигрывал на тренировках), в дерби решил использовать с первых минут.

Вот расположение «Реала»: четверка защитников, Камавинга в опорной, Кроос и Вальверде как восьмерки, Модрич и Беллингем под нападающим Родриго. Позже еще по ходу первого тайма Кроос и Камавинга поменялись местами:

Потенциальное достоинство такой схемы – насыщение центра поля. В таком сочетании можно одновременно держать максимальное количество тонких, умных полузащитников – находится место сразу Кроосу, Модричу и Беллингему. У идеи огромный потенциал, но реализовать его в конкретном матче вообще не получилось.

Проблемы со взаимопониманием и плохим заполнением поля при позиционных атаках затмили описанные плюсы.

В этом моменте у «Реала» нет не только нападающего, но и минимального заполнения опорной зоны соперника. Игроки не создают вариантов для продвижения, многие дублируют друг друга через слишком близкое расположение:

В этом моменте четыре полузащитника выстроились в линию – как минимум двое не нужны в этих позициях, снова возникает дублирование функций. Как следствие, нет вариантов для продвижения, а около штрафной на каждого игрока «Мадрида» по два оппонента.

Каким мог быть мотив Анчелотти? Во-первых, сделать удобно игрокам – выпустить всех лучших в важном матче в достаточно удобных ролях (формально эти условия соблюдались). Во-вторых, запутать соперника, создать перевес в центре поля и поставить в тупик защитников «Атлетико», которые привыкли опекать соперников внутри штрафной и могли потеряться, когда у соперника нет форварда, а в штрафную врываются разные игроки. В теории красиво, но на практике план разбился из-за статичности и нехватки слаженности.

Карло скорее запутал «Реал» – и уже в перерыве отказался от замысла.

«Атлетико» порвал схему «Мадрида» на флангах

Уязвимое место «Реала» в схемах этого сезона – фланги. Актуально и для елочки (4-3-2-1), и для 4-4-2 с ромбом. В этих схемах лишь два полноценных фланговых игрока – два крайних защитника. Симеоне это учел.

Два ключевых принципа «Атлетико» на флангах:

1. Позиции получения мяча Лино и Молины. Должны были располагаться достаточно высоко, чтобы создавать ширину. Но недостаточно высоко, чтобы оказаться под прямой опекой флангового «Реала». Такие позиции максимально неудобны для схемы «Мадрида» – это серые зоны с размытой ответственностью.

Кто должен играть с Лино при получении мяча? Его позиция слишком широкая для полузащитников, но недостаточно высокая для крайнего защитника. У Лино всегда была возможность обработать и разогнаться.

Вот примеры из голов «Атлетико». В каждом эпизоде был момент, когда он свободным получал мяч.

2. Вспомогательные рывки Сауля и Льоренте. Они открывались в момент, когда удалось вытянуть крайнего защитника – например, крайний защитник реагирует на позицию Лино (или Молины, если справа).

Именно так родились ассисты Сауля. Оба раза он без сопротивления готовил подачу:

А вот пример с Маркосом Льоренте на правом фланге. Врывается, когда выманили Гарсию:

Акцентированность действий «Атлетико» впечатляла. Даже не пытались идти в центр, а на флангах использовали алгоритмы, которые учитывали разные реакции игроков «Мадрида» и буквально рвали схему там, где она тоньше. Результат – голы-близнецы. Да, особенности последних действий в завершающих стадии слегка отличались, но принципы построения и создания проблем абсолютно идентичные во всех трех случаях.

Кроме тактических элементов, которые влияли на подготовку голевых моментов, нужно отметить и качество завершения. Альваро Мората (дважды) и Антуан Гризманн завершали головой из зоны Алабы-Гарсии. В этих дуэлях при таком методе доставки мяча у «Атлетико» была фора.

Во втором тайме Анчелотти заменил обоих фланговых защитников: при счете 1:3 вышли Начо (на правый фланг) и Ферлан Менди (на левый). «Мадрид» больше не пропускал, но это ограничило команду в атаке. Крайне показательно, что пожар во фланговых зонах был таким явным, что Анчелотти пришлось тушить, даже жертвуя атакующим потенциалом при отставании в два мяча.

Попытка «Мадрида» спастись – выход Хоселу и 26 навесов за тайм

Во втором тайме «Мадрид» вернулся к более привычной по последним матчам схеме: Хоселу в качестве нападающего, Родриго рядом с ним, но постоянно сваливается на левый фланг, а в полузащите – ромб.

На этой стадии все свелось к взламыванию блока «Атлетико» – в этом матче команда Симеоне оборонялась почти без прессинга, выстраиваясь на своей половине в 5-3-2 с переходами в 5-4-1:

Смещения «Атлетико» были почти безупречными. Из-за качественной обороны соперника и собственной несыгранности «Реал» предложил только три инструмента против низкого блока – навесы, дальние удары и стандарты.

Когда «Атлетико» вжимался всей командой, включая полузащитников, «Реал» проверял дальними ударами.

Когда опорники «Атлетико» были чуть повыше, «Мадрид» пытался насытить зону в штрафной и навешивал:

Эти монотонные и предсказуемые действия указывают на нехватку идей получше, но за счет объема повторений могли родить гол – и заставить соперника паниковать.

Похожая ситуация сложилась в конце первого тайма. Кроос положил ударом из-за штрафной, а в последующие 10 минут «Атлетико» поплыл – вообще не брали передышек от обороны и начали ошибаться. Могло стать 2:2. Во второй половине матча повторить сценарий не удалось.

У «Мадрида» был шикарный отрезок в конце первой половины, но примерно 75 минут «Атлетико» играл либо с перевесом, либо по счету с хорошим контролем. Такой рисунок – результат действий тренеров. Тот случай, когда был и неудачный эксперимент (Анчелотти), и классные точечные ходы (Симеоне).