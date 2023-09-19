29 комментариев

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«Милан» смял «Ньюкасл» в первом тайме (15:2 по ударам). Хвалим план Пиоли

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Ник Поуп Ник Поуп
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
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Экспресс-разбор Вадима Лукомского.

«Ньюкасл» выстоял на «Сан-Сиро» – 0:0. Именно выстоял: гостям повезло не пропустить. Превосходство «Милана» по ударам (25:9) и xG (2.08 против 0.19) колоссально.

Особенно односторонним получился первым тайм. «Милан» доминировал над «Ньюкаслом» (15:2 по ударам) и попутно обновил клубный рекорд по ударам в створ за тайм в ЛЧ (7). 

Как «Милан» после провала в дерби добился такого преимущества над соперником, который финишировал в АПЛ четвертым?

«Ньюкасл» – очень предсказуемая команда, которая выезжает за счет топовости отдельных сильных сторон (в первую очередь прессинг и стандарты). Хау почти никогда не отходит от схемы 4-3-3, а завязанный на интенсивном давлении футбол предлагают даже командам из топ-6. 

Пиоли подготовился так, чтобы не дать «Ньюкаслу» делать, что они любят (душить соперника прессингом), и заставить делать, что любят меньше всего (атаковать позиционно). Звучит просто. Все пытаются, но Стефано очень точно попал с нюансами плана.

«Ньюкасл» строит давление в узких 4-3-3 (очень похоже на «Ливерпуль» в лучшие годы Клоппа) – намерение давить таким образом было и на «Сан-Сиро»:

«Милан» не позволял, отказавшись от рискованных розыгрышей. Часто команда Пиоли просто перебрасывала прессинг – и боролась за подбор. Когда все-таки держали мяч, совсем не лезли в центр. Структура сильно отличалась от той, которую использовали в стартовых матчах сезона, включая дерби (там были ложные фулбеки). Теперь строгая четверка и только Крунич в центре – продвижение в рамках такого расположения через фланги:

В рамках флангового продвижения отдельно нужно отметить Тео Эрнандеса – кажется, его просто не предупредили, что у «Ньюкасла» топовый прессинг. Он не знал и разбивал его сольными проходами:

Так «Ньюкасл» лишился первого козыря. 

Вторым шагом «Милана» было вскрытие проблем англичан во владении. Для этого они давали начинать атаки, но с максимальной плотностью встречали в центральной зоне – здесь с каждым полузащитником «Ньюкасла» играли персонально, а за Исаком выдвигался и шел до упора Тиав:

Персональные акценты в полузащите хорошо видны в этом эпизоде – вообще никаких попыток контролировать пространство, позиции продиктованы только расположением оппонентов:

Более вариативная во владении команда могла бы наказать за такое – и вскрывать зоны, которые обнажаются, но «Ньюкасл» посредственно двигает мяч, а в атаке обычно путает соперников через рывки и смену позиций полузащитников. Именно рывки в таком раскладе отлично контролировались. 

Грубо говоря, это не универсальный и рискованный подход, но почти идеальный против «Ньюкасла». Пиоли не просто решил сыграть таким образом, но и учел этот аспект при выборе полузащитников. Стартовый центр был оборонительным, но дисциплинированным – Крунич, Побега и Лофтус-Чик. 

«Милан» сначала вынуждал соперника начать атаку, а потом накрывал в центре, учитывая уязвимости – такая конфигурация вела не только к надежности, но и перспективным отборам и атакам на скорости. 

В совокупности две адаптации Пиоли привели к доминированию «Милана» в первом тайме. Ник Поуп сделал шесть сейвов (еще один на счету Джейкоба Мерфи на линии ворот).

Во втором тайме рисунок изменился. «Ньюкасл» больше не пытался играть в свой футбол и передал мяч сопернику (61%). Пропасти больше не было, слабости гостей не вскрывались каждые пять минут, но даже на этом отрезке «Милан» выглядел интереснее.

Фото: Matteo Bazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Милан Италия – Ньюкасл Англия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
19 сентября, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
МиланМеньян (Спортьелло, 81), Калабрия (Флоренци, 46), Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 72), Побега (Рейндерс, 61), Рафаэл Леау, Чуквуэзе (Пулишич, 61), Жиру.
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 72), Мерфи (Уилсон, 63), Гордон (Альмирон, 63), Исак (Барнс, 90).
Предупреждения:
Калабрия (40), Шер (49), Муса (82), Жиру (83), Крунич (89).

«Ньюкасл», «Ланс» и «Сосьедад» вернулись в ЛЧ спустя годы, «Унион» – новичок. Как они играют?

29 комментариев

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Yauheni Svartsevich
Хорошая идея помимо традиционных развернутых тактических разобров от Лукомского и Палагина публиковать вот такие экспресс-ревью. Легко читается и, что называется, с пылу с жару!
+34
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Yauheni Svartsevich
Хорошая идея помимо традиционных развернутых тактических разобров от Лукомского и Палагина публиковать вот такие экспресс-ревью. Легко читается и, что называется, с пылу с жару!
Спасибо. Такие комментарии мотивируют делать, даже если нужно пропустить первый тайм следующего матча в прямую )
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S100 Winner
А что толку от этого для Милана в плане победного результата? Итоговый счёт - безголевые 0:0. От этого выгода только Ньюкаслу - будучи всего лишь новичками ЛЧ, они не пропустили и удержали очко в свою копилку над именитым соперником, который должен был выигрывать новичка, желательно не с минимальным счётом
+11
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vladimir.kostrichko
Жаль,что Милан не выиграл...
Видимо психологически им тяжело было после 5-1 и поэтому,такой доминации над Ньюкаслом я не видел ни в одном матче АПЛ.
Думаю противники Ньюкасла будут использовать эту схэму.
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romani477
"Хвалим план Пиоли" хвалить тут можно только Поупа, а Милан вместе с Пиоли, нужно розгами пороть за такую игру!
Леау вообще в Шушенское сослать!
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Бродяга-симпатяга
Леау сделал вечер ЛЧ. Эталонный клоун, кто смотрел поймет о чем я
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Vsevolod Fedorov
Недостаток Пиоли - неумение адаптировать игру под изменяющиеся обстоятельства. У него почти всегда есть только план А - если он срабатывает, то команда дожимает и потом сушит, если нет, то он просто ждет до 80-й минуты и делает замены и корректировки "на авось".
Хау, напротив, создает впечатление гибко мыслящего тренера. После перерыва Ньюкасл адаптировался, а Милан ничего в ответ не придумал - начались просто подачи латераля с правого фланга, как было при Гаттузо, Монтелле, Михайловиче, Пиппо, и т.д.
Неумение Милана подбирать идейного топового тренера просто поражает. Своевременная адаптация к ходу игры отличает тренера высокого уровня от тренера среднего, на мой взгляд. Держать Жиру после дерби весь матч, когда надо забивать...
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Tydeus
Ответ Glukinho
а когда Чернявский выделяет такое после матчей Спартака, все ругаются
Такое?) По-моему колоссальная разница в понимании футбола и рассудительности у двух авторов
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brace
Смял, разорвал, а какой там счёт?
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Evgeny Trifonov
не по матчу
Черданцев с каждым годом всё хуже и хуже. Ипотеку закрыл, совсем мотивацию потерял
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frumkin78
Вообще не так все было, Милан играл точно так же как прошлый сезон, только индивидуально, никакой мысли у Пиоли в атаке нет. Вся надежда на рывок Леао, если не получилось, то спасибо за ничью.
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Svyatoslav Chuverov
Ответ S100 Winner
А что толку от этого для Милана в плане победного результата? Итоговый счёт - безголевые 0:0. От этого выгода только Ньюкаслу - будучи всего лишь новичками ЛЧ, они не пропустили и удержали очко в свою копилку над именитым соперником, который должен был выигрывать новичка, желательно не с минимальным счётом
Та просто не повезло. Взгляните на xg. 2,09 у Милана и 0.17 у Ньюкасла. Такое в футболе сплошь и рядом.
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Любезный Коссутий
гости откровенно отскочили увы, но это потеря 2-х очков для Милана, о которых еще точно вспомнят, ведь в ответной игре это будет совершенно другой Ньюкасл
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RokeSantaCruz
Сторонники Апл не могут поверить, что Милан сгоревший в матче против Интера пару дней назад, смял английский клуб как банку и только благодаря фарту Ньюкасл не получил полную авоську
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Marat_taraz
Ответ RokeSantaCruz
Сторонники Апл не могут поверить, что Милан сгоревший в матче против Интера пару дней назад, смял английский клуб как банку и только благодаря фарту Ньюкасл не получил полную авоську
Так ведь Ньюкасл и в Апл барахлит, эффект 2 го сезона, голы вымучивают , сами пропускают , а Милан начал сезон свежо и задорно и даже проиграл дерби задорно, с крупным счётом
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MinkoffS
Ответ Evgeny Trifonov
не по матчу Черданцев с каждым годом всё хуже и хуже. Ипотеку закрыл, совсем мотивацию потерял
Что он там ещё начудил? Я выключил звук после того, как он при объявлении составов залепил, что Рейндерса оставили на скамейке потому что он плохо играл в первых матчах чемпионата. У голландца самая высокая в команде точность передач, самый большой пробег в каждом матче. Тупо отдохнуть дали.
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ottomann
Как топово и супермегаинтересно играл Милан и полностью переиграл Ньюкасл в картинки, счет то 0-0. Вот и всё!
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Potors
Пффф, я смял три "Ньюкасла" в первом тайме.
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Английский_пациент
Как и ожидалось, Ньюкасл- пассажир в этой группе
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9wkbc9rjcb
Читать намного интереснее конечно автора чем смотреть,но игра ???только в начале побегали и все, скукота и вато каток полный, Сороки дно просто дно.
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Aviento
Леау порол моменты, Златана на него не хватает. Слишком вальяжно играет. Вот если бы Флоренци играл с первых минут, Милан бы одержал победу. Калабрию пора переводить в опорку.
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Фан Рубина
Ответ МЕГА СУПЕР ФАН СП@РТАКА
Что у меня за херня со спортом? Нет текста, пустое пространство, выделены только очень малая часть текста
Новый дизайн.
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Миша Миша
Милан смотрится интересно .По статистике тоже все красиво. Но результативность хромает сильно .
Милану не хватает в механизме одной шестерни, чтобы все превосходство стало выливаться в голы.
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Павел Пименов
Шикарно! Больше коротких форматов!
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frumkin78
Ответ Aviento
Леау порол моменты, Златана на него не хватает. Слишком вальяжно играет. Вот если бы Флоренци играл с первых минут, Милан бы одержал победу. Калабрию пора переводить в опорку.
Не в опорку, а в подачу мячей в районе болбоев.
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