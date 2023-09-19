29 комментариев

Экспресс-разбор Вадима Лукомского.

«Ньюкасл» выстоял на «Сан-Сиро» – 0:0. Именно выстоял: гостям повезло не пропустить. Превосходство «Милана» по ударам (25:9) и xG (2.08 против 0.19) колоссально.

Особенно односторонним получился первым тайм. «Милан» доминировал над «Ньюкаслом» (15:2 по ударам) и попутно обновил клубный рекорд по ударам в створ за тайм в ЛЧ (7).

Как «Милан» после провала в дерби добился такого преимущества над соперником, который финишировал в АПЛ четвертым?

«Ньюкасл» – очень предсказуемая команда, которая выезжает за счет топовости отдельных сильных сторон (в первую очередь прессинг и стандарты) . Хау почти никогда не отходит от схемы 4-3-3, а завязанный на интенсивном давлении футбол предлагают даже командам из топ-6.

Пиоли подготовился так, чтобы не дать «Ньюкаслу» делать, что они любят (душить соперника прессингом), и заставить делать, что любят меньше всего (атаковать позиционно). Звучит просто. Все пытаются, но Стефано очень точно попал с нюансами плана.

«Ньюкасл» строит давление в узких 4-3-3 (очень похоже на «Ливерпуль» в лучшие годы Клоппа) – намерение давить таким образом было и на «Сан-Сиро»:

«Милан» не позволял, отказавшись от рискованных розыгрышей. Часто команда Пиоли просто перебрасывала прессинг – и боролась за подбор. Когда все-таки держали мяч, совсем не лезли в центр. Структура сильно отличалась от той, которую использовали в стартовых матчах сезона, включая дерби (там были ложные фулбеки). Теперь строгая четверка и только Крунич в центре – продвижение в рамках такого расположения через фланги:

В рамках флангового продвижения отдельно нужно отметить Тео Эрнандеса – кажется, его просто не предупредили, что у «Ньюкасла» топовый прессинг. Он не знал и разбивал его сольными проходами:

Так «Ньюкасл» лишился первого козыря.

Вторым шагом «Милана» было вскрытие проблем англичан во владении. Для этого они давали начинать атаки, но с максимальной плотностью встречали в центральной зоне – здесь с каждым полузащитником «Ньюкасла» играли персонально, а за Исаком выдвигался и шел до упора Тиав:

Персональные акценты в полузащите хорошо видны в этом эпизоде – вообще никаких попыток контролировать пространство, позиции продиктованы только расположением оппонентов:

Более вариативная во владении команда могла бы наказать за такое – и вскрывать зоны, которые обнажаются, но «Ньюкасл» посредственно двигает мяч, а в атаке обычно путает соперников через рывки и смену позиций полузащитников. Именно рывки в таком раскладе отлично контролировались.

Грубо говоря, это не универсальный и рискованный подход, но почти идеальный против «Ньюкасла». Пиоли не просто решил сыграть таким образом, но и учел этот аспект при выборе полузащитников. Стартовый центр был оборонительным, но дисциплинированным – Крунич, Побега и Лофтус-Чик.

«Милан» сначала вынуждал соперника начать атаку, а потом накрывал в центре, учитывая уязвимости – такая конфигурация вела не только к надежности, но и перспективным отборам и атакам на скорости.

В совокупности две адаптации Пиоли привели к доминированию «Милана» в первом тайме . Ник Поуп сделал шесть сейвов (еще один на счету Джейкоба Мерфи на линии ворот).

Во втором тайме рисунок изменился. «Ньюкасл» больше не пытался играть в свой футбол и передал мяч сопернику (61%). Пропасти больше не было, слабости гостей не вскрывались каждые пять минут, но даже на этом отрезке «Милан» выглядел интереснее.

Фото: Matteo Bazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press