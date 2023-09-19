29 комментариев

«Милан» смял «Ньюкасл» в первом тайме (15:2 по ударам). Хвалим план Пиоли
Экспресс-разбор Вадима Лукомского.
«Ньюкасл» выстоял на «Сан-Сиро» – 0:0. Именно выстоял: гостям повезло не пропустить. Превосходство «Милана» по ударам (25:9) и xG (2.08 против 0.19) колоссально.
Особенно односторонним получился первым тайм. «Милан» доминировал над «Ньюкаслом» (15:2 по ударам) и попутно обновил клубный рекорд по ударам в створ за тайм в ЛЧ (7).
Как «Милан» после провала в дерби добился такого преимущества над соперником, который финишировал в АПЛ четвертым?
«Ньюкасл» – очень предсказуемая команда, которая выезжает за счет топовости отдельных сильных сторон (в первую очередь прессинг и стандарты). Хау почти никогда не отходит от схемы 4-3-3, а завязанный на интенсивном давлении футбол предлагают даже командам из топ-6.
Пиоли подготовился так, чтобы не дать «Ньюкаслу» делать, что они любят (душить соперника прессингом), и заставить делать, что любят меньше всего (атаковать позиционно). Звучит просто. Все пытаются, но Стефано очень точно попал с нюансами плана.
«Ньюкасл» строит давление в узких 4-3-3 (очень похоже на «Ливерпуль» в лучшие годы Клоппа) – намерение давить таким образом было и на «Сан-Сиро»:
«Милан» не позволял, отказавшись от рискованных розыгрышей. Часто команда Пиоли просто перебрасывала прессинг – и боролась за подбор. Когда все-таки держали мяч, совсем не лезли в центр. Структура сильно отличалась от той, которую использовали в стартовых матчах сезона, включая дерби (там были ложные фулбеки). Теперь строгая четверка и только Крунич в центре – продвижение в рамках такого расположения через фланги:
В рамках флангового продвижения отдельно нужно отметить Тео Эрнандеса – кажется, его просто не предупредили, что у «Ньюкасла» топовый прессинг. Он не знал и разбивал его сольными проходами:
Так «Ньюкасл» лишился первого козыря.
Вторым шагом «Милана» было вскрытие проблем англичан во владении. Для этого они давали начинать атаки, но с максимальной плотностью встречали в центральной зоне – здесь с каждым полузащитником «Ньюкасла» играли персонально, а за Исаком выдвигался и шел до упора Тиав:
Персональные акценты в полузащите хорошо видны в этом эпизоде – вообще никаких попыток контролировать пространство, позиции продиктованы только расположением оппонентов:
Более вариативная во владении команда могла бы наказать за такое – и вскрывать зоны, которые обнажаются, но «Ньюкасл» посредственно двигает мяч, а в атаке обычно путает соперников через рывки и смену позиций полузащитников. Именно рывки в таком раскладе отлично контролировались.
Грубо говоря, это не универсальный и рискованный подход, но почти идеальный против «Ньюкасла». Пиоли не просто решил сыграть таким образом, но и учел этот аспект при выборе полузащитников. Стартовый центр был оборонительным, но дисциплинированным – Крунич, Побега и Лофтус-Чик.
«Милан» сначала вынуждал соперника начать атаку, а потом накрывал в центре, учитывая уязвимости – такая конфигурация вела не только к надежности, но и перспективным отборам и атакам на скорости.
В совокупности две адаптации Пиоли привели к доминированию «Милана» в первом тайме. Ник Поуп сделал шесть сейвов (еще один на счету Джейкоба Мерфи на линии ворот).
Во втором тайме рисунок изменился. «Ньюкасл» больше не пытался играть в свой футбол и передал мяч сопернику (61%). Пропасти больше не было, слабости гостей не вскрывались каждые пять минут, но даже на этом отрезке «Милан» выглядел интереснее.
Фото: Matteo Bazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Меньян (Спортьелло, 81), Калабрия (Флоренци, 46), Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 72), Побега (Рейндерс, 61), Рафаэл Леау, Чуквуэзе (Пулишич, 61), Жиру.
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 72), Мерфи (Уилсон, 63), Гордон (Альмирон, 63), Исак (Барнс, 90).
Видимо психологически им тяжело было после 5-1 и поэтому,такой доминации над Ньюкаслом я не видел ни в одном матче АПЛ.
Думаю противники Ньюкасла будут использовать эту схэму.
Леау вообще в Шушенское сослать!
Хау, напротив, создает впечатление гибко мыслящего тренера. После перерыва Ньюкасл адаптировался, а Милан ничего в ответ не придумал - начались просто подачи латераля с правого фланга, как было при Гаттузо, Монтелле, Михайловиче, Пиппо, и т.д.
Неумение Милана подбирать идейного топового тренера просто поражает. Своевременная адаптация к ходу игры отличает тренера высокого уровня от тренера среднего, на мой взгляд. Держать Жиру после дерби весь матч, когда надо забивать...
Черданцев с каждым годом всё хуже и хуже. Ипотеку закрыл, совсем мотивацию потерял
Милану не хватает в механизме одной шестерни, чтобы все превосходство стало выливаться в голы.