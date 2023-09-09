17 комментариев

Проверяем критику статистикой.

Перед паузой на сборные Роберт Левандовски сурово высказался об испанском чемпионате:

« Ла Лига недостаточно привлекательная с точки зрения атакующей игры . Судьи убивают ее. В некоторых ситуациях они слишком многое позволяют игрокам обороны. А если я допускаю фол, то вдруг появляется новая трактовка: мне дают желтую, чтобы не было проблем. Это не норма. Ла Лига не хочет продвигать атакующий футбол.

Ла Лига непривлекательна из-за судей. Испанские судьи убивают Ла Лигу . Это странно, потому что судьи, кажется, знают, что есть команды, которые не хотят играть в футбол, а лишь падают, симулируют, провоцируют и фолят ».

Многие предположения звезды «Барсы» можно либо подтвердить, либо опровергнуть с помощью объективных показателей. Пройдемся по ним, сопоставляя Ла Лигу с другими чемпионатами топ-5.

За данные для сравнения отдельная благодарность Opta Sports (вот их телеграм-канал на русском языке – внутри много интересных цифр).

Базой для атаки Роберта на судей служит недостаточная привлекательность с точки зрения атаки. В Испании все грустно с результативностью – в 4 из последних 5 сезонов лига была на последнем месте по среднему количеству голов; один раз на предпоследнем. На старте этого сезона обходят только Серию А, но данные по началу сезона-2023/24 даем лишь для полноты картины – пока дистанция слишком малая:

Еще один важный фактор: из-за опоры на личный опыт Роберт сравнивает Ла Лигу в первую очередь с Бундеслигой. Там обратная картина: в 4 из 5 сезонов немецкая лига была самой результативной (плюс одно 2-е место).

Голы – самый важный, но слишком примитивный способ оценивать характер лиги. Как там с острыми моментами? Проверим через средний показатель xG:

Картина несильно отличается. 3 из 5 сезонов на дне, предпоследнее место в прошлом сезоне и на старте этого. Показатели Бундеслиги – космос на этом фоне .

Если мы понимаем под атакующей привлекательной лигой чемпионат с моментами и голами (в массовом сознании – это так), то основной тезис Левандовского весьма точен. Теперь второй шаг. Попробуем выяснить, насколько значимую роль в этом играют судьи.

Ритм матчей прямо связан с чистым игровым временем. У лиг с большим чистым временем больше времени на создание голов и моментов – и более цельный рисунок матчей, который тяжелее разбить приемами, которые Роберт перечисляет в конце.

По чистому времени матчей Ла Лига стабильно на последнем месте . Уступает остальным даже более явно, чем по результативности:

Особенно парадоксальная ситуация сложилась на старте этого сезона. Из-за судейских инструкций по компенсированному времени в Ла Лиге самые продолжительные матчи по общему хронометражу (102:44), но даже это не помогает подняться с уверенного последнего места по чистому времени (54:09). То есть причина именно в количестве пауз и умении команд их растягивать (дозволенности растягивать?).

По количеству пауз Ла Лига стабильно в топе (также единственная лига, у которой невидно нисходящего тренда). Как правило, в топ-2, но явного лидерства тут нет. Интересно, что главным конкурентом Ла Лиги по паузам выступает именно Бундеслига. Во многих сезонах они близки по количеству, но, как видим, из среднего времени сильно отличаются по протяженности каждой паузы:

Дальше возможны трактовки. Первая – виноваты команды, которые привыкли растягивать паузы и сбивать ритм. Вторая – виноваты судьи, которые позволяют растягивать и сами создают некоторые паузы (фиксируя лишние фолы).

По среднему количеству фолов Ла Лига в топ-2 вместе с Серией А и с отрывом лидер стартовавшего сезона:

С одной стороны, пауза после фола почти всегда будет более заметной, чем пауза после аута. Лишние свистки судей – важная причина такого характера матчей. С другой, пример Серии А показывает, что такое количество свистков при адекватном отношении команд необязательно должно вести к сокращению чистого времени матча. Необязательно растягивать каждую паузу.

Вероятнее всего именно ужасная пропорция чистого времени к общему времени (с паузами и сбитым ритмом) так бесит Левандовского. Чтобы посмотреть на ситуацию его глазами, проследим за показателями конкретно в матчах «Баварии» и «Барселоны»:

Во-первых, фиксируем, что матчи «Барсы» лучше в плане чистого времени и пауз, чем в среднем по Ла Лиге. Во-вторых, кардинальной разницы в количестве пауз и чистом времени относительно времени в «Баварии» нет. Результаты старта этого сезона (когда Роберт не выдержал и высказался) даже лучше, чем в отдельные немецкие годы.

Настоящая разница именно в пропорции чистого времени от общего хронометража. То есть в том, насколько растягиваются паузы, занижая ритм. В Германии стабильно выше 60%. В Испании – два худших в глазах Левандовского показателя. Также это хорошо накладывается на момент высказывания. На старте этого сезона соотношение стало совсем плачевным – 54,6%.

Роберт высказался слишком резко и категорично, но все его тезисы в той или иной степени подтверждаются объективными данными . Ла Лига действительно уступает другим чемпионатам по голам и моментам. Особенности судейства и готовность команд растягивать паузы – значимые причины этого. В этих отношениях испанский чемпионат прямо сильно отличается от других топовых. Увы, эти отличия переносятся из сезона в сезон – и не могут быть списаны на случайное стечение обстоятельств на старте новой кампании (хотя сейчас все еще хуже, чем обычно).

Критика Левандовского уместна, но важно понимать ее пределы (и не навязывать такую точку зрения абсолютно всем). Понятие зрелищности и идеального футбола у разных людей отличается. Для кого-то зрелищность – способность команд любыми методами создавать проблемы сопернику. Неправильно ориентироваться на определение Левандовского и приведенные данные, чтобы запрещать кому-то любить такой футбол. Нам было интересно проверить, насколько впечатления поляка и приведенные им логические связи подтверждаются данными.

***

Рандомная финальная мысль. Хавьер Тебас построил интересную систему поощрений клубов за медиа-активности (например, за допуск камер в раздевалку или дополнительные интервью в перерыве). Команды получают баллы, которые потом влияют на распределение денег от ТВ-контракта. Могут быть вопросы к объяснению этой системы и особенностям реализации, но, в целом, вполне адекватный путь в современных реалиях.

Но как насчет поощрения команд, которые меньше затягивают паузы и положительно влияют на ритм матчей (что прямо связано с качеством ТВ-продукта)? Это можно объективно посчитать, а команды, которые положительно себя проявляют, прямым образом помогают Ла Лиге делать матчи лучше, следовательно, заслуживают поощрения.

Фото: eastnews.ru/IMAGO/Giuseppe Maffia, JAVIER SORIANO