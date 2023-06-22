18 комментариев

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Кроос – это осмысленность. Как же здорово, что он остается в «Реале» (и футболе)

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Футбол Футбол

Колонка Вадима Лукомского.

Нахожу нечто прекрасное в том, как осмысленность Тони Крооса выходит далеко за пределы футбольного поля.

Вчера он продлил контракт с «Мадридом» на год, хотя клуб готов был дать ему сделку на два сезона. Немец уже решил, что закончит карьеру в «Реале». Каждый год Тони оставляет себе опцию завершения. Для него честность с собой и осмысленность каждого решения важнее любых бонусов и страховок, которые дают долгосрочные контракты. 

Кроос все делает осмысленно и ничего не делает, просто потому что так принято. Он не носит яркие бутсы, потому что все носят, не хочет играть подольше, потому что так модно и выгодно (а современный футбол позволяет), не выбивает большие контракты и не шантажирует клуб трансфером. 

«Мир футбола немного лицемерен. Я встречал разных персонажей. Тони Кроос – исключение: он всегда спокоен, скромен и вообще безразличен ко всему модному и яркому», – рассказывал Кай Хавертц. Несколько лет назад Тони разносил современный футбол за фейковость: называл глупостью танцы Антуана Гризманна и маски Пьера-Эмерика Обамеянга.

Кажется, я понимаю Крооса. Он слишком любит сам процесс игры в футбол, а в обертке (бутсах, празднованиях, околофутбольных сагах) видит неприятное отвлечение от главного дела своей жизни. Иногда такие вещи не просто отвлекают, но даже проявляют неуважение к игре, которая прекрасна сама по себе.

Кому-то быть звездой футбола важнее игры в футбол. Кроосу важен не статус звезды, а возможность наслаждаться самим процессом. Получать удовольствие от каждой минуты на поле, а не от результата, к которому они приводят. Титулы, рекорды, награды, цифры в контракте – в этой парадигме ерунда. Следующий пас – истинный кайф.

Простите, если такое понимание принципов Крооса кажется слишком вольным (конечно, это лишь трактовка), но очень похожие вещи про немца в 2020-м говорил Зинедин Зидан: 

«Когда завершу карьеру, у меня будет возможность сказать, что я тренировал Роналду, Бэйла, Модрича и Рамоса. Но я буду говорить, что тренировал Тони Крооса. Наблюдать за его тренировками каждый день – наслаждение. Он невероятный профессионал. Любой разговор о нем – разговор о невероятном человеке.

В жизни Тони очень спокойный и скромный. Но, когда он говорит, он способен достучаться до каждого – тренер, руководители, партнеры. Я наблюдал очень много разговоров, в которых его участие играло ключевую роль.

На поле он потрясающе хорош в любой полузащитной роли – даже в качестве шестерки или десятки. Ставишь его туда – и он адаптируется. Его главное качество – невозмутимость, спокойствие в каждом действии. Он никогда не нервничает. Он с любовью подходит к каждому действию – и к возможности забить дальним ударом, и к простому пасу назад. Меня всегда завораживала легкость, с которой он владеет обеими ногами. Иной раз может показаться, что Тони левша». 

Именно через мантру наслаждения процессом Кроос реализовал себя на поле. По вовлеченности в этот самый процесс он всегда в топ-3 в европейских лигах (передачи и касания) – и явный топ-1, если взять дистанцию в 10 лет. Чаще всех касается мяча и с невероятной точностью пасует. Есть люди, которые оказывают большее влияние на результат, но они не погружены в процесс до такой степени.

В этом образе Кроос феноменален. За 9 сезонов в Ла Лиге ни разу не опускался ниже 92% точности передач и второго места по этому показателю. При огромном объеме продвижений. Например, в этом розыгрыше Ла Лиги он провел 63% от доступного времени (аналог 24 полных матчей), но все равно закончил лидером в топ-5 лигах по пасам на чужую треть.

«У полузащиты «Мадрида» уникальные качества. Тони Кроос придает всей команде спокойствие при владении, а Лука Модрич творит магию через игру в пас», – описывал партнеров Феде Вальверде.

Кроос не волшебник, а учебник. Он сделал карьеру не через магию в эпизодах, а через самые повторяемые в футболе действия – передачи. В частных случаях хороший пас – элемент, который подвластен каждому. В этом обманчивая простота роли, которая предполагает правильные осмысленные решения при самом большом объеме передач. На больших выборках Тони нет равных в качестве паса. 

Ирония (и урок нам всем): с принципом «результат – ничто, а процесс – все» Тони Кроос прошел футбол. Научившись лучше в мире всех наслаждаться процессом, Кроос добился феноменальных результатов. Флорентин Перес называл его переход в «Реал» «трансфером века», а выигранный в этом сезоне Кубок Испании стал последним трофеем для полноты клубной коллекции Крооса – теперь там все кубки, на которые его клубы теоретически могли претендовать.

Чаще всех получать мяч и придавать смысл каждому пасу – ремесло Крооса. Когда вместо мяча, у него ручка с контрактом на подпись, принцип не меняется. Процесс – первичен, результат – вторичен. Он мог бы заработать больше (через бонусы при трансферах, сроки контрактов и рекламные сделки), но это неважно. Важно быть осмысленно счастливым. 

Однолетние контракты для Тони – механизм регулирования темпа карьеры. В регулировании темпа ему нет равных. 

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, imago sportfotodienst

18 комментариев

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Zombieset
Профессионал своего дела. Идол моей эпохи
+9
0
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Alex_V69
Одна из самых недооцененных звезд футбола. На таких держатся команды, а зрители этого часто даже не замечают.
+8
0
+8
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Никита Самарин
Кроос перейдя в Реал стал фундаментальным игроком на 10 лет, а тройка в полузащите Каземиро-Кроос-Модрич стала супер успешной, которой удалось в своё время всерьёз конкурировать с тройкой Бускетс-Иньеста-Хави (Ракитич).
Ещё при упоминании Тони, на ум приходит его фишка, что он уже лет 10 играет в бутсах одной модели, которые adidas делает специально для него.
+5
0
+5
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Roman Betenya
Ответ Demyan Grachev
ну вот,всё как я говорил...дом престарелых
Лучше говори поменьше, будешь казаться умнее.
+3
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pit4er
Гол Швеции со штрафного на последней минуте был магией
+2
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ 30-71
Для спортсмена такого уровня,титулы не могут быть безразличны, Кросс никогда не делает пас ради паса,он делает пас,что бы выиграть.
Я не писал, что он делает пасы ради пасов. Лишь что он, делая правильные пасы, получает больше удовольствия, чем празднуя титулы, к которым они привели. Это очень разные вещи.

Постарался обосновать почему так считаю (даже с цитатами хорошо знакомых с ним людей), но, конечно, такие вещи на 100% не доказать. Не претендую. Просто посчитал важным поделиться.
+2
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Stanislav Vlasov
У Тони есть ещё одна превосходная особенность(помимо всего прочего на поле), которая помогает на мне на спортсе.
Он как лакмусовая бумажка для определения осталопов.
Если видишь комментарий о "пассах поперек и назад", "бесполезный пешеход" - перед тобой знаток выпускник академии футбольной аналитики имени Ригобера
+1
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dem
Но татухи все таки на все руки набил.
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-1
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Сергей Орлов
Кроос это, буквально, сын маминой подруги)
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30-71
Для спортсмена такого уровня,титулы не могут быть безразличны, Кросс никогда не делает пас ради паса,он делает пас,что бы выиграть.
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Zidan GOAT
Именно Кроос вселял ту самую уверенность в победах в финалах, которые как мы помним, Реал не проигрывает )
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free_walker
Кроос крутой
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Джон Харпер
Разве не из за зарплаты он Баварию покинул?
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Геннадий Чеботарев
спасибо Вадим! Очередная очень поучительная статья. жаль только что здешние тинейджеры это не читают или не понимают.
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