18 комментариев

Колонка Вадима Лукомского.

Нахожу нечто прекрасное в том, как осмысленность Тони Крооса выходит далеко за пределы футбольного поля.

Вчера он продлил контракт с «Мадридом» на год, хотя клуб готов был дать ему сделку на два сезона. Немец уже решил, что закончит карьеру в «Реале». Каждый год Тони оставляет себе опцию завершения. Для него честность с собой и осмысленность каждого решения важнее любых бонусов и страховок, которые дают долгосрочные контракты.

Кроос все делает осмысленно и ничего не делает, просто потому что так принято. Он не носит яркие бутсы, потому что все носят, не хочет играть подольше, потому что так модно и выгодно (а современный футбол позволяет), не выбивает большие контракты и не шантажирует клуб трансфером.

«Мир футбола немного лицемерен. Я встречал разных персонажей. Тони Кроос – исключение: он всегда спокоен, скромен и вообще безразличен ко всему модному и яркому», – рассказывал Кай Хавертц. Несколько лет назад Тони разносил современный футбол за фейковость: называл глупостью танцы Антуана Гризманна и маски Пьера-Эмерика Обамеянга.

Кажется, я понимаю Крооса. Он слишком любит сам процесс игры в футбол, а в обертке (бутсах, празднованиях, околофутбольных сагах) видит неприятное отвлечение от главного дела своей жизни. Иногда такие вещи не просто отвлекают, но даже проявляют неуважение к игре, которая прекрасна сама по себе.

Кому-то быть звездой футбола важнее игры в футбол. Кроосу важен не статус звезды, а возможность наслаждаться самим процессом. Получать удовольствие от каждой минуты на поле, а не от результата, к которому они приводят. Титулы, рекорды, награды, цифры в контракте – в этой парадигме ерунда. Следующий пас – истинный кайф.

Простите, если такое понимание принципов Крооса кажется слишком вольным (конечно, это лишь трактовка), но очень похожие вещи про немца в 2020-м говорил Зинедин Зидан:

«Когда завершу карьеру, у меня будет возможность сказать, что я тренировал Роналду, Бэйла, Модрича и Рамоса. Но я буду говорить, что тренировал Тони Крооса. Наблюдать за его тренировками каждый день – наслаждение. Он невероятный профессионал. Любой разговор о нем – разговор о невероятном человеке.

В жизни Тони очень спокойный и скромный. Но, когда он говорит, он способен достучаться до каждого – тренер, руководители, партнеры. Я наблюдал очень много разговоров, в которых его участие играло ключевую роль.

На поле он потрясающе хорош в любой полузащитной роли – даже в качестве шестерки или десятки. Ставишь его туда – и он адаптируется. Его главное качество – невозмутимость, спокойствие в каждом действии. Он никогда не нервничает. Он с любовью подходит к каждому действию – и к возможности забить дальним ударом, и к простому пасу назад. Меня всегда завораживала легкость, с которой он владеет обеими ногами. Иной раз может показаться, что Тони левша».

Именно через мантру наслаждения процессом Кроос реализовал себя на поле. По вовлеченности в этот самый процесс он всегда в топ-3 в европейских лигах (передачи и касания) – и явный топ-1, если взять дистанцию в 10 лет. Чаще всех касается мяча и с невероятной точностью пасует. Есть люди, которые оказывают большее влияние на результат, но они не погружены в процесс до такой степени.

В этом образе Кроос феноменален. За 9 сезонов в Ла Лиге ни разу не опускался ниже 92% точности передач и второго места по этому показателю. При огромном объеме продвижений. Например, в этом розыгрыше Ла Лиги он провел 63% от доступного времени (аналог 24 полных матчей), но все равно закончил лидером в топ-5 лигах по пасам на чужую треть.

«У полузащиты «Мадрида» уникальные качества. Тони Кроос придает всей команде спокойствие при владении, а Лука Модрич творит магию через игру в пас», – описывал партнеров Феде Вальверде.

Кроос не волшебник, а учебник. Он сделал карьеру не через магию в эпизодах, а через самые повторяемые в футболе действия – передачи. В частных случаях хороший пас – элемент, который подвластен каждому. В этом обманчивая простота роли, которая предполагает правильные осмысленные решения при самом большом объеме передач. На больших выборках Тони нет равных в качестве паса.

Ирония (и урок нам всем): с принципом «результат – ничто, а процесс – все» Тони Кроос прошел футбол. Научившись лучше в мире всех наслаждаться процессом, Кроос добился феноменальных результатов. Флорентин Перес называл его переход в «Реал» «трансфером века», а выигранный в этом сезоне Кубок Испании стал последним трофеем для полноты клубной коллекции Крооса – теперь там все кубки, на которые его клубы теоретически могли претендовать.

Чаще всех получать мяч и придавать смысл каждому пасу – ремесло Крооса. Когда вместо мяча, у него ручка с контрактом на подпись, принцип не меняется. Процесс – первичен, результат – вторичен. Он мог бы заработать больше (через бонусы при трансферах, сроки контрактов и рекламные сделки), но это неважно. Важно быть осмысленно счастливым.

Однолетние контракты для Тони – механизм регулирования темпа карьеры. В регулировании темпа ему нет равных.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, imago sportfotodienst