22 комментария

«Милан» вернулся к 4-2-3-1 и разнес «Наполи». Это не совпадение – теперь у Спаллетти головоломка перед ЛЧ
Разбор Вадима Лукомского.
«Милан» разгромил «Наполи» (4:0). Чемпионскому отрыву команды Лучано Спаллетти ничто не угрожает (16 очков), но такой резкий результат интригует в контексте потенциального возрождения «Милана» и встречи этих команд в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Приемы, которые использовал Стефано Пиоли, могут служить тизером намного более значимой битвы. Вчера у «Наполи» ответов не нашлось. Да, лидер обходился без главного бомбардира Виктора Осимхена, но кажется, проблемы шире – «Милан» сковал и наказал соперника в центре поля. Осимхен мог повлиять на разницу в счете, но не на рисунок встречи.
«Милан» вернулся к 4-2-3-1. Эта схема создала «Наполи» кучу проблем в матче первого круга
В последних 9 встречах Пиоли использовал формацию с тройкой центральных защитников – 3-4-3 (5-4-1). Против «Наполи» выбрал классику – 4-2-3-1:
Абсолютно разумный ход, учитывая сколько проблем «Милан» создал «Наполи» в привычной конфигурации в первом круге. Тогда миланцы проиграли не по делу (1:2 на табло при 22:9 по ударам). В плане атакующих действий это был один из лучших перфомансов против команды Спаллетти. «Интер» и «Лацио» обыграли «Наполи» в этом сезоне, но эти соперники строили футбол строго от обороны. «Милан» в первом круге играл смело, ярко и не уступил по содержанию.
Пиоли определенно об этом помнил. Объясняя решение по схеме, он акцентировал внимание на том, что отказ от тройки центральных защитников – это не реакция на поражение против «Удинезе», а ход под «Наполи»: «Еще до матча с «Удинезе» я решил, что против «Наполи» мы применим оборону из 4 человек. Играть против атаки «Наполи» с тройкой слишком трудно. Мы сменили схему и победили, но давайте не забывать, что схема с тройкой помогла продвинуться нам в Лиге чемпионов».
То есть, даже несмотря на поражение в прошлом туре, Пиоли высоко оценивает эффект от 3-4-3, но под «Наполи» предпочел классику. Кроме правильного выбора базиса, Стефано предложил интересные точечные приемы с мячом и без мяча. Именно эти детали определили характер матча.
План сдерживания от «Милана»: персональная опека в центре + Жиру повсюду
«Милан» использовал персоналки в центре поля. Исмаэль Беннасер действовал против Станислава Лоботки, Сандро Тонали брал на себя Франка-Андре Замбо-Ангисса, Раде Крунич сдерживал Петра Зелиньского:
Позиции полузащитников практически не были привязаны к схеме – ориентиром служили оппоненты. Чуть свободнее в этом плане действовал Тонали – он старался следить и за соперником, и за пространством в опорной. А самая требующая внимательности роль была у Беннасера, который выключал Лоботку. Все полузащитники здорово сделали свою работу.
При этом команда Пиоли не стремилась душить высоким прессингом. Активная фаза давления начиналась в центре поля. Это было похоже на стратегию «Лацио» против «Наполи». Центральные защитники Ким Мин Чжэ и Амир Ррахмани получают свободу, но лишены вариантов, а уже после их попытки продвинуть мяч начинается интенсивное давление.
«Милан» иначе реализовывал этот план, но играл на тех же слабостях «Наполи». Центральные защитники в команде Спаллетти не очень хорошо распоряжаются свободой. Нельзя сказать, что они плохо действуют с мячом – Ким очень хорош под давлением и в проходах, но именно в сценарии, когда соперник дает им думать, но при этом готов встречать «Наполи» в центре поля, они теряются. Могут предложить только простые передачи друг другу и на фланги.
«Милан» максимально использовал эту деталь. К персоналкам от полузащитников добавлялся Жиру, который по сути тоже играл полузащитника – не стеснялся оставлять центрдефов свободными и помогал именно в центре. Если кто-то терял оппонента, прибегал Жиру и доигрывал, пока снова не образуется порядок:
Оливье успевал везде, но приоритетом для него была именно помощь полузащитникам (хотя иногда успевал и за Леау отработать). Так много времени проводить в непрофильных зонах Жиру мог в первую очередь из-за того, что «Милан» совсем не опасался предоставлять свободу Киму и Ррахмани.
Эталонным примером замысла Пиоли служит третий гол. «Милан» накрывает персоналками всю полузащиту соперника (работает тройка + Жиру) на небольшом участке поля:
«Наполи» пытается пройти через полузащиту (даже в невыгодных ситуациях), теряет мяч и получает контратаку:
Описанным приемом «Милан» не только сдерживал, но еще получал шансы для Леау на пространстве в случае, если «Наполи» все-таки пытался идти в центр.
Браим и Леау по-разному вскрывали опорную зону «Наполи»
С мячом у «Милана» тоже были качественные идеи – особенно в первом тайме (дальше счет позволил играть на пространстве). После матча Спаллетти признал, что его команда не справилась с угрозой в опорной зоне («Они постоянно находили там свободного игрока»).
Формально у «Милана» даже не было профильной десятки, хотя в схеме эта позиция присутствует. Из-за оборонительных задач в этой роли действовал Беннасер. При этом Спаллетти указал именно эту зону как источник проблем – ее смещениями с флангов эксплуатировали Браим Диас и Рафаэл Леау.
«Милан» по-разному открывал центр для своих вингеров. Леау чаще всего получал мяч на фланге, но ему создавали коридор для смещения (например, тут Беннасер уводит Лоботку):
Диас уходил с фланга до получения мяча и искал пространство в чужой опорной. Он крайне умно открывался – ловил момент, когда Лоботка слишком отвлекается на помощь партнерам по центру в прессинге; смещался именно в такие моменты (оказывался свободным) и еще дополнительно следил за тем, чтобы на него было удобно пасовать:
То есть Диас искал и оголял зоны, а Леау тащил мяч в зоны, которые для него организуют партнеры. Оба приема подходили качествам игроков. Оба внесли важный вклад в уничтожение «Наполи».
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«Милан» дважды в этом сезоне был интереснее «Наполи». Достижение, которое заслуживает отдельного респекта. Вчера наградой Пиоли стали не только респекты от гиков, но и ярчайший результат.
Перед «Наполи» теперь понятная, но трудная задача. Почти наверняка «Милан» применит классику и в Лиге чемпионов. С одной стороны, Спаллетти знает, к чему готовиться. С другой, именно «Милан» Пиоли пока выглядит самым сильным антидотом против неаполитанского футбола.
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 0:1 – 17 Рафаэл Леау, 0:2 – 25 Браим Диас, 0:3 – 59 Рафаэл Леау, 0:4 – 67 Салемакерс.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 81), Мариу Руй, Лоботка (Элмаз, 68), Зелиньски (Ндомбеле, 68), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68), Кварацхелия, Симеоне (Распадори, 77).
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Милан –
Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич (де Кетеларе, 83), Беннасер (Бакайоко, 83), Браим Диас (Салемакерс, 56), Тонали, Рафаэл Леау (Ориги, 74), Жиру (Ребич, 74).
Фото: East News/Tiziana FABI / AFP
Но из-за роста ли или общих своих физических данных его продавливают периодически.
Чтобы сценарий с Удинезе не повторился, где Беннасер провалил центр, Пиоли выпустил Крунича, который отлично выполняет черновую работу.
Милан в предстоящем матче ЛЧ задушит прессингом Наполи. И тут главное будет воплотить такую игру комфортной победой
Жиру, конечно, очень умный футболист, в некотором смысле даже уникальный. Тонали сбалансированный и качественный полузащитник, хоть и полностью Кессье заменить ему сложно (даже не по позиции, а скорее по качеству), но он прибавляет. Правда всё это не отменяет того факта, что присутствует эффект "куража", когда получалось всё.
Наполи играет в одно и тоже, прямолинейно и понятно весь сезон. Вопрос: покажет ли что-то Спаллетти? Будут ли задумки под соперника? Мне кажется, что нет.
Пока у Наполи конкретное везение и кураж, простая сетка в ЛЧ, а хочется увидеть их реальный уровень.
Леава вчера проснулся, и играл так как должен играть в каждом матче, если он претендует на зарплату и звание игрока выше среднего, до этого матча он 3 месяца ходил как днище пешком по полю. Вот и результат дает Пиоли когда команда выкладывается, а не пешеъодит как с Лечче, Торино, Интером, Лацио, Сассуоло, Фиорентиной и тд и тп.
Так же и Тонали вчера, он должен играть так в каждом матче, выжигать центр, отбирать, двигать мяч вперед, а он в этом сезоне как обморок, ни обрабоать мяч, ни пас отдать, зоны вечно теряет. Вообщем, фиг знает, вчера сложилось все, даже вон Салемакерсиньо что вытворял. Нужно просто смотреть и ждать, потому что не удивлюсь если Милан в следующей игре с Эмполи обо**ется.
Наполи от этой победы было бы не холодно не жарко, поэтому Спалетти, возможно, и намеренно слил игру, чтобы запутать Пиоли.
в любом случае, через неделю узнаем