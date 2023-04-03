22 комментария

Разбор Вадима Лукомского.

«Милан» разгромил «Наполи» (4:0). Чемпионскому отрыву команды Лучано Спаллетти ничто не угрожает (16 очков), но такой резкий результат интригует в контексте потенциального возрождения «Милана» и встречи этих команд в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Приемы, которые использовал Стефано Пиоли, могут служить тизером намного более значимой битвы. Вчера у «Наполи» ответов не нашлось. Да, лидер обходился без главного бомбардира Виктора Осимхена, но кажется, проблемы шире – «Милан» сковал и наказал соперника в центре поля. Осимхен мог повлиять на разницу в счете, но не на рисунок встречи.

«Милан» вернулся к 4-2-3-1. Эта схема создала «Наполи» кучу проблем в матче первого круга

В последних 9 встречах Пиоли использовал формацию с тройкой центральных защитников – 3-4-3 (5-4-1). Против «Наполи» выбрал классику – 4-2-3-1:

Абсолютно разумный ход, учитывая сколько проблем «Милан» создал «Наполи» в привычной конфигурации в первом круге. Тогда миланцы проиграли не по делу (1:2 на табло при 22:9 по ударам). В плане атакующих действий это был один из лучших перфомансов против команды Спаллетти. «Интер» и «Лацио» обыграли «Наполи» в этом сезоне, но эти соперники строили футбол строго от обороны. «Милан» в первом круге играл смело, ярко и не уступил по содержанию.

Пиоли определенно об этом помнил. Объясняя решение по схеме, он акцентировал внимание на том, что отказ от тройки центральных защитников – это не реакция на поражение против «Удинезе», а ход под «Наполи»: «Еще до матча с «Удинезе» я решил, что против «Наполи» мы применим оборону из 4 человек. Играть против атаки «Наполи» с тройкой слишком трудно. Мы сменили схему и победили, но давайте не забывать, что схема с тройкой помогла продвинуться нам в Лиге чемпионов».

То есть, даже несмотря на поражение в прошлом туре, Пиоли высоко оценивает эффект от 3-4-3, но под «Наполи» предпочел классику. Кроме правильного выбора базиса, Стефано предложил интересные точечные приемы с мячом и без мяча. Именно эти детали определили характер матча.

План сдерживания от «Милана»: персональная опека в центре + Жиру повсюду

«Милан» использовал персоналки в центре поля. Исмаэль Беннасер действовал против Станислава Лоботки, Сандро Тонали брал на себя Франка-Андре Замбо-Ангисса, Раде Крунич сдерживал Петра Зелиньского:

Позиции полузащитников практически не были привязаны к схеме – ориентиром служили оппоненты. Чуть свободнее в этом плане действовал Тонали – он старался следить и за соперником, и за пространством в опорной. А самая требующая внимательности роль была у Беннасера, который выключал Лоботку. Все полузащитники здорово сделали свою работу.

При этом команда Пиоли не стремилась душить высоким прессингом. Активная фаза давления начиналась в центре поля. Это было похоже на стратегию «Лацио» против «Наполи». Центральные защитники Ким Мин Чжэ и Амир Ррахмани получают свободу, но лишены вариантов, а уже после их попытки продвинуть мяч начинается интенсивное давление.

«Милан» иначе реализовывал этот план, но играл на тех же слабостях «Наполи». Центральные защитники в команде Спаллетти не очень хорошо распоряжаются свободой. Нельзя сказать, что они плохо действуют с мячом – Ким очень хорош под давлением и в проходах, но именно в сценарии, когда соперник дает им думать, но при этом готов встречать «Наполи» в центре поля, они теряются. Могут предложить только простые передачи друг другу и на фланги.

«Милан» максимально использовал эту деталь. К персоналкам от полузащитников добавлялся Жиру, который по сути тоже играл полузащитника – не стеснялся оставлять центрдефов свободными и помогал именно в центре. Если кто-то терял оппонента, прибегал Жиру и доигрывал, пока снова не образуется порядок:

Оливье успевал везде, но приоритетом для него была именно помощь полузащитникам (хотя иногда успевал и за Леау отработать). Так много времени проводить в непрофильных зонах Жиру мог в первую очередь из-за того, что «Милан» совсем не опасался предоставлять свободу Киму и Ррахмани.

Эталонным примером замысла Пиоли служит третий гол. «Милан» накрывает персоналками всю полузащиту соперника (работает тройка + Жиру) на небольшом участке поля:

«Наполи» пытается пройти через полузащиту (даже в невыгодных ситуациях), теряет мяч и получает контратаку:

Описанным приемом «Милан» не только сдерживал, но еще получал шансы для Леау на пространстве в случае, если «Наполи» все-таки пытался идти в центр.

Браим и Леау по-разному вскрывали опорную зону «Наполи»

С мячом у «Милана» тоже были качественные идеи – особенно в первом тайме (дальше счет позволил играть на пространстве). После матча Спаллетти признал, что его команда не справилась с угрозой в опорной зоне («Они постоянно находили там свободного игрока»).

Формально у «Милана» даже не было профильной десятки, хотя в схеме эта позиция присутствует. Из-за оборонительных задач в этой роли действовал Беннасер. При этом Спаллетти указал именно эту зону как источник проблем – ее смещениями с флангов эксплуатировали Браим Диас и Рафаэл Леау.

«Милан» по-разному открывал центр для своих вингеров. Леау чаще всего получал мяч на фланге, но ему создавали коридор для смещения (например, тут Беннасер уводит Лоботку):

Диас уходил с фланга до получения мяча и искал пространство в чужой опорной. Он крайне умно открывался – ловил момент, когда Лоботка слишком отвлекается на помощь партнерам по центру в прессинге; смещался именно в такие моменты (оказывался свободным) и еще дополнительно следил за тем, чтобы на него было удобно пасовать:

То есть Диас искал и оголял зоны, а Леау тащил мяч в зоны, которые для него организуют партнеры. Оба приема подходили качествам игроков. Оба внесли важный вклад в уничтожение «Наполи».

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«Милан» дважды в этом сезоне был интереснее «Наполи». Достижение, которое заслуживает отдельного респекта. Вчера наградой Пиоли стали не только респекты от гиков, но и ярчайший результат.

Перед «Наполи» теперь понятная, но трудная задача. Почти наверняка «Милан» применит классику и в Лиге чемпионов. С одной стороны, Спаллетти знает, к чему готовиться. С другой, именно «Милан» Пиоли пока выглядит самым сильным антидотом против неаполитанского футбола.

Фото: East News/Tiziana FABI / AFP