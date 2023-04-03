22 комментария

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«Милан» вернулся к 4-2-3-1 и разнес «Наполи». Это не совпадение – теперь у Спаллетти головоломка перед ЛЧ

Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Станислав Лоботка Станислав Лоботка
Наполи Наполи
Оливье Жиру Оливье Жиру
Браим Диас Браим Диас
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
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Рафаэл Леау Рафаэл Леау
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Исмаэль Беннасер Исмаэль Беннасер
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Разбор Вадима Лукомского.

«Милан» разгромил «Наполи» (4:0). Чемпионскому отрыву команды Лучано Спаллетти ничто не угрожает (16 очков), но такой резкий результат интригует в контексте потенциального возрождения «Милана» и встречи этих команд в четвертьфинале Лиги чемпионов. 

Приемы, которые использовал Стефано Пиоли, могут служить тизером намного более значимой битвы. Вчера у «Наполи» ответов не нашлось. Да, лидер обходился без главного бомбардира Виктора Осимхена, но кажется, проблемы шире – «Милан» сковал и наказал соперника в центре поля. Осимхен мог повлиять на разницу в счете, но не на рисунок встречи. 

«Милан» вернулся к 4-2-3-1. Эта схема создала «Наполи» кучу проблем в матче первого круга

В последних 9 встречах Пиоли использовал формацию с тройкой центральных защитников – 3-4-3 (5-4-1). Против «Наполи» выбрал классику – 4-2-3-1:

Абсолютно разумный ход, учитывая сколько проблем «Милан» создал «Наполи» в привычной конфигурации в первом круге. Тогда миланцы проиграли не по делу (1:2 на табло при 22:9 по ударам). В плане атакующих действий это был один из лучших перфомансов против команды Спаллетти. «Интер» и «Лацио» обыграли «Наполи» в этом сезоне, но эти соперники строили футбол строго от обороны. «Милан» в первом круге играл смело, ярко и не уступил по содержанию. 

Пиоли определенно об этом помнил. Объясняя решение по схеме, он акцентировал внимание на том, что отказ от тройки центральных защитников – это не реакция на поражение против «Удинезе», а ход под «Наполи»: «Еще до матча с «Удинезе» я решил, что против «Наполи» мы применим оборону из 4 человек. Играть против атаки «Наполи» с тройкой слишком трудно. Мы сменили схему и победили, но давайте не забывать, что схема с тройкой помогла продвинуться нам в Лиге чемпионов».

То есть, даже несмотря на поражение в прошлом туре, Пиоли высоко оценивает эффект от 3-4-3, но под «Наполи» предпочел классику. Кроме правильного выбора базиса, Стефано предложил интересные точечные приемы с мячом и без мяча. Именно эти детали определили характер матча.

План сдерживания от «Милана»: персональная опека в центре + Жиру повсюду

«Милан» использовал персоналки в центре поля. Исмаэль Беннасер действовал против Станислава Лоботки, Сандро Тонали брал на себя Франка-Андре Замбо-Ангисса, Раде Крунич сдерживал Петра Зелиньского:

Позиции полузащитников практически не были привязаны к схеме – ориентиром служили оппоненты. Чуть свободнее в этом плане действовал Тонали – он старался следить и за соперником, и за пространством в опорной. А самая требующая внимательности роль была у Беннасера, который выключал Лоботку. Все полузащитники здорово сделали свою работу.

При этом команда Пиоли не стремилась душить высоким прессингом. Активная фаза давления начиналась в центре поля. Это было похоже на стратегию «Лацио» против «Наполи». Центральные защитники Ким Мин Чжэ и Амир Ррахмани получают свободу, но лишены вариантов, а уже после их попытки продвинуть мяч начинается интенсивное давление. 

«Милан» иначе реализовывал этот план, но играл на тех же слабостях «Наполи». Центральные защитники в команде Спаллетти не очень хорошо распоряжаются свободой. Нельзя сказать, что они плохо действуют с мячом – Ким очень хорош под давлением и в проходах, но именно в сценарии, когда соперник дает им думать, но при этом готов встречать «Наполи» в центре поля, они теряются. Могут предложить только простые передачи друг другу и на фланги. 

«Милан» максимально использовал эту деталь. К персоналкам от полузащитников добавлялся Жиру, который по сути тоже играл полузащитника – не стеснялся оставлять центрдефов свободными и помогал именно в центре. Если кто-то терял оппонента, прибегал Жиру и доигрывал, пока снова не образуется порядок:

Оливье успевал везде, но приоритетом для него была именно помощь полузащитникам (хотя иногда успевал и за Леау отработать). Так много времени проводить в непрофильных зонах Жиру мог в первую очередь из-за того, что «Милан» совсем не опасался предоставлять свободу Киму и Ррахмани. 

Эталонным примером замысла Пиоли служит третий гол. «Милан» накрывает персоналками всю полузащиту соперника (работает тройка + Жиру) на небольшом участке поля:

«Наполи» пытается пройти через полузащиту (даже в невыгодных ситуациях), теряет мяч и получает контратаку:

Описанным приемом «Милан» не только сдерживал, но еще получал шансы для Леау на пространстве в случае, если «Наполи» все-таки пытался идти в центр.

Браим и Леау по-разному вскрывали опорную зону «Наполи»

С мячом у «Милана» тоже были качественные идеи – особенно в первом тайме (дальше счет позволил играть на пространстве). После матча Спаллетти признал, что его команда не справилась с угрозой в опорной зоне («Они постоянно находили там свободного игрока»). 

Формально у «Милана» даже не было профильной десятки, хотя в схеме эта позиция присутствует. Из-за оборонительных задач в этой роли действовал Беннасер. При этом Спаллетти указал именно эту зону как источник проблем – ее смещениями с флангов эксплуатировали Браим Диас и Рафаэл Леау.

«Милан» по-разному открывал центр для своих вингеров. Леау чаще всего получал мяч на фланге, но ему создавали коридор для смещения (например, тут Беннасер уводит Лоботку):

Диас уходил с фланга до получения мяча и искал пространство в чужой опорной. Он крайне умно открывался – ловил момент, когда Лоботка слишком отвлекается на помощь партнерам по центру в прессинге; смещался именно в такие моменты (оказывался свободным) и еще дополнительно следил за тем, чтобы на него было удобно пасовать:

То есть Диас искал и оголял зоны, а Леау тащил мяч в зоны, которые для него организуют партнеры. Оба приема подходили качествам игроков. Оба внесли важный вклад в уничтожение «Наполи».

***

«Милан» дважды в этом сезоне был интереснее «Наполи». Достижение, которое заслуживает отдельного респекта. Вчера наградой Пиоли стали не только респекты от гиков, но и ярчайший результат.

Перед «Наполи» теперь понятная, но трудная задача. Почти наверняка «Милан» применит классику и в Лиге чемпионов. С одной стороны, Спаллетти знает, к чему готовиться. С другой, именно «Милан» Пиоли пока выглядит самым сильным антидотом против неаполитанского футбола.

Наполи – Милан 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
2 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Рафаэл Леау, 0:2 – 25 Браим Диас, 0:3 – 59 Рафаэл Леау, 0:4 – 67 Салемакерс.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 81), Мариу Руй, Лоботка (Элмаз, 68), Зелиньски (Ндомбеле, 68), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68), Кварацхелия, Симеоне (Распадори, 77).
МиланМеньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич (де Кетеларе, 83), Беннасер (Бакайоко, 83), Браим Диас (Салемакерс, 56), Тонали, Рафаэл Леау (Ориги, 74), Жиру (Ребич, 74).
Предупреждения:
Жиру (35), Лоботка (40), Крунич (63).

Фото: East News/Tiziana FABI / AFP

22 комментария

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Boris Chernogorodov
Лч и Сериа А разные соревнования. Увидим, что будет в ЛЧ)
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Kirkoroff
Ответ Дмитрий Кораблев
Эх - Милану пару игроков бы под стиль и тренера - вот тогда любопытно бы. Не ровный состав - провалился Кетеларе
Форвард убийца не помешал бы, при всей полезности Жиру. И правый фланг серьёзно усилить. И можно бороться за все трофеи в следующем году.
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Дмитрий Кораблев
Эх - Милану пару игроков бы под стиль и тренера - вот тогда любопытно бы. Не ровный состав - провалился Кетеларе
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kaka10
Ответ Владимир Владимир
Очень повезло итальянцам с жеребьевкой, потому что уровень команд явно не тянет на полуфинал. Милану желаю удачи - в таком бомж-состоянии Пиоли действительно хорошо работает, мои лучи поддержки главному тренеру. Жиру, конечно, очень умный футболист, в некотором смысле даже уникальный. Тонали сбалансированный и качественный полузащитник, хоть и полностью Кессье заменить ему сложно (даже не по позиции, а скорее по качеству), но он прибавляет. Правда всё это не отменяет того факта, что присутствует эффект "куража", когда получалось всё. Наполи играет в одно и тоже, прямолинейно и понятно весь сезон. Вопрос: покажет ли что-то Спаллетти? Будут ли задумки под соперника? Мне кажется, что нет.
Тонали в чемпионском сезоне отлично выглядел в паре с Кессие и заслуженно играет в старте. В силу этого заменой Кессие должен был стать восстановившийся Беннасер.
Но из-за роста ли или общих своих физических данных его продавливают периодически.

Чтобы сценарий с Удинезе не повторился, где Беннасер провалил центр, Пиоли выпустил Крунича, который отлично выполняет черновую работу.

Милан в предстоящем матче ЛЧ задушит прессингом Наполи. И тут главное будет воплотить такую игру комфортной победой
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Bugy
Ответ Владимир Владимир
Очень повезло итальянцам с жеребьевкой, потому что уровень команд явно не тянет на полуфинал. Милану желаю удачи - в таком бомж-состоянии Пиоли действительно хорошо работает, мои лучи поддержки главному тренеру. Жиру, конечно, очень умный футболист, в некотором смысле даже уникальный. Тонали сбалансированный и качественный полузащитник, хоть и полностью Кессье заменить ему сложно (даже не по позиции, а скорее по качеству), но он прибавляет. Правда всё это не отменяет того факта, что присутствует эффект "куража", когда получалось всё. Наполи играет в одно и тоже, прямолинейно и понятно весь сезон. Вопрос: покажет ли что-то Спаллетти? Будут ли задумки под соперника? Мне кажется, что нет.
у Наполи не было еще спадов, и у Спаллетти команды именно весной начинают проседать, так что в принципе все закономерно, им повезло, что в этом году в Серии А нет стабильных команд и они успели создать хороший отрыв. Иначе бы они и чемпионат Ювентусу слили
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Артур Азимов
Ответ Сэйлор Мун
Пиоли пока ничего не выиграл, потому что противостояния в ЛЧ еще не было.
Пиоли выиграл психологический поединок перед матчем ЛЧ. Если думаете, что 0-4 на своем поле ничего не значит для тренера и игроков, то вы ошибаетесь.
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Блуждающий странник
Счет не всегда отражает суть игры. Футбольный бог явно был на стороне Милана, чего не скажешь о встрече в первом круге, там все было наоборот, а Милан выглядел гораздо лучше. Многие лидеры хорошо сыграли одновременно, что редкость для нынешнего сезона. И Леау и Жиру и Тонали все сыграли на уровне. Когда команда физически готова этот Милан может обыграть любого, другой вопрос разовая ли это акция и смогут ли выдать серию в конце сезона как в прошлом году. Результат не может не радовать. Леау приходит в оптимальные кондиции, от его игры во многом зависит итог противостояния в ЛЧ с Наполи
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Alexander Baskakov
Неаполь пройдет Милан в ЛЧ
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Блуждающий странник
Ответ Сэйлор Мун
Вчера Милан бегал, прессинговал, играл прекрасно, и как итог даже не заметил Наполи, но дело в том что Милан чередует 1 топ матч, с 3 пешеходными. Леава вчера проснулся, и играл так как должен играть в каждом матче, если он претендует на зарплату и звание игрока выше среднего, до этого матча он 3 месяца ходил как днище пешком по полю. Вот и результат дает Пиоли когда команда выкладывается, а не пешеъодит как с Лечче, Торино, Интером, Лацио, Сассуоло, Фиорентиной и тд и тп. Так же и Тонали вчера, он должен играть так в каждом матче, выжигать центр, отбирать, двигать мяч вперед, а он в этом сезоне как обморок, ни обрабоать мяч, ни пас отдать, зоны вечно теряет. Вообщем, фиг знает, вчера сложилось все, даже вон Салемакерсиньо что вытворял. Нужно просто смотреть и ждать, потому что не удивлюсь если Милан в следующей игре с Эмполи обо**ется.
Как всегда гениальная аналитика от анимешника. Каждый игрок должен показывать свой максимум в каждой игре, ну даже не буду тебе намекать, что ресурсы любого спортсмена ограничены и стабильных игроков не существовало в истории и не будет пока не придумают легальную фарму, спады даже у самых бистов бывают, помимо физической формы ещё моральная составляющая есть. Тоже самое и с командами, футбол Пиоли зависит от физики, из-за ЧМ посреди сезона Милан ожидаемо нестабилен, ключевой фактор этой команды - прессинг. Для тебя трудные мысли, понимаю, когда футбол видишь "в защите поуже, а в атаке пошире" требовать многого не стоит
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Адиль Канатов
Ответ Седесим Куиндесимов
Будет обидно, если Наполи в итоге не выйдет в полуфинал.
Почему обидно? Пусть вылетают колхозники.
+3
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закрыт по беспределу
Да уж, Спалетти есть над чем призадуматься.
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Владимир Владимир
Очень повезло итальянцам с жеребьевкой, потому что уровень команд явно не тянет на полуфинал. Милану желаю удачи - в таком бомж-состоянии Пиоли действительно хорошо работает, мои лучи поддержки главному тренеру.

Жиру, конечно, очень умный футболист, в некотором смысле даже уникальный. Тонали сбалансированный и качественный полузащитник, хоть и полностью Кессье заменить ему сложно (даже не по позиции, а скорее по качеству), но он прибавляет. Правда всё это не отменяет того факта, что присутствует эффект "куража", когда получалось всё.

Наполи играет в одно и тоже, прямолинейно и понятно весь сезон. Вопрос: покажет ли что-то Спаллетти? Будут ли задумки под соперника? Мне кажется, что нет.
+12
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Он саМый
Наполи пока ничего не показал в решающих матчах против суперклубов. И Милан к суперклубам тоже не относится.
Пока у Наполи конкретное везение и кураж, простая сетка в ЛЧ, а хочется увидеть их реальный уровень.
+2
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UseR
Ответ Седесим Куиндесимов
Будет обидно, если Наполи в итоге не выйдет в полуфинал.
ни разу. выйдет сильнейший
+7
-2
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Algur
Спасибо за короткий, но информативный разбор вчерашнего матча, Вадим! Всегда интересно читать.
+6
-1
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Fark
Ответ Сэйлор Мун
Пиоли пока ничего не выиграл, потому что противостояния в ЛЧ еще не было.
ну все ожидали что Милан в одни ворота проиграет Наполи в Неаполе. А Милан взял и выиграл
+2
-1
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Сэйлор Мун
Вчера Милан бегал, прессинговал, играл прекрасно, и как итог даже не заметил Наполи, но дело в том что Милан чередует 1 топ матч, с 3 пешеходными.

Леава вчера проснулся, и играл так как должен играть в каждом матче, если он претендует на зарплату и звание игрока выше среднего, до этого матча он 3 месяца ходил как днище пешком по полю. Вот и результат дает Пиоли когда команда выкладывается, а не пешеъодит как с Лечче, Торино, Интером, Лацио, Сассуоло, Фиорентиной и тд и тп.

Так же и Тонали вчера, он должен играть так в каждом матче, выжигать центр, отбирать, двигать мяч вперед, а он в этом сезоне как обморок, ни обрабоать мяч, ни пас отдать, зоны вечно теряет. Вообщем, фиг знает, вчера сложилось все, даже вон Салемакерсиньо что вытворял. Нужно просто смотреть и ждать, потому что не удивлюсь если Милан в следующей игре с Эмполи обо**ется.
+4
-2
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Сэйлор Мун
Ответ Fark
в ЛЧ будет противостояние двух тренеров, кто кого переиграет. Первое сражение в этом противостоянии выиграл Пиоли. Ждем окончательной победы и прохода в полуфинал!
Пиоли пока ничего не выиграл, потому что противостояния в ЛЧ еще не было.
+12
-3
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JBa
ну не знаю, я вчера радовался, что у Милана может снести крышу перед полуфиналом ЛЧ

Наполи от этой победы было бы не холодно не жарко, поэтому Спалетти, возможно, и намеренно слил игру, чтобы запутать Пиоли.

в любом случае, через неделю узнаем
+12
-5
+7
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Fark
Ответ Седесим Куиндесимов
Будет обидно, если Наполи в итоге не выйдет в полуфинал.
кому обидно? миллионам фанов Милана точно не будет обидно ))
+35
-1
+34
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Fark
в ЛЧ будет противостояние двух тренеров, кто кого переиграет. Первое сражение в этом противостоянии выиграл Пиоли. Ждем окончательной победы и прохода в полуфинал!
+2
-2
0
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Седесим Куиндесимов
Будет обидно, если Наполи в итоге не выйдет в полуфинал.
+4
-6
-2
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