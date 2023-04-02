Разбор Вадима Лукомского.

«Боруссия» подходила к матчу против «Баварии» в статусе лидера Бундеслиги. Увы, чемпионской битвы на «Альянц Арене» не получилось – быстрые 3:0 и итоговые 4:2. «Бавария» была максимально уверенной и весь матч держала соперника на безопасной дистанции. Но несколько интриг все-таки можно выделить – от новых элементов при Томасе Тухеле до попыток Эдина Терзича починить «Дортмунд» в перерыве.

Тухель выбрал схему 4-2-3-1 (баварская классика) без больших сюрпризов. После травмы вернулся Эрик-Максим Шупо-Мотинг, поэтому даже не пришлось мучиться с построением игры без нападающего.

«Боруссия» решилась сыграть с авантюрным центром поля, который дал команде интересную динамику в последние недели, но еще не был проверен на топ-уровне. Рядом с опорником Эмре Джаном расположились Джуд Беллингем (это привычно) и Рафа Геррейру (свежая фишка).

Ключевым решением Тухеля можно назвать откат «Баварии» к заводским настройкам. Схема 4-2-3-1 с разным наполнением флангов (яркий Альфонсо Дэвис – на одном, сдержанный Бенжамен Павар – на другом) и сверхсыгранным центром Киммих-Горетцка-Мюллер – это самый удобный нынешнему поколению вариант. Вчерашний триумф – в значительной степени победа заводских настроек.

«Бавария» вернулась к любимым механизмам – «Бавария» уничтожила соперника. Иногда простота – самый эффективный путь. Тухель помог ей проявиться.

Ниже мы разберем и микроходы Тухеля, но при всем уважении на первом плане были не они, а вот этот камбэк привычных, но монструозно эффективных инструментов.

Быстрый гол «Баварии» – комедия фэйлов «Боруссии». Виноват не только Кобель

Первый гол «Баварии» бесконечно важен для хода встречи. Он сильно повлиял на игровой рисунок, который можно было ожидать до матча. «Боруссия» при Терзиче качественно сдерживает соперников вторым номером, «Бавария» в любом состоянии обладает лучшей в Германии атакой. В идеале хотелось бы дуэль, которая показала бы, чьи достоинства мощнее. Такого столкновения не случилось из-за необязательного быстрого автогола (вдвойне обидно, так как до него моментов у «Баварии» не было).

Никаких вопросов к «Баварии», которая круто наказала за ошибки. Просто вместо столкновения сильных сторон мы получили сценарий, в котором «Боруссия» вынуждена выпячивать слабости (больше атаковать), а «Бавария» сурово за это карает. Наказали шикарно – просто сильно разошлось с ожиданиями, которые нагнетались перед «главным Классикером последних лет» (да-да, это наши зрительские проблемы, а не великолепной «Баварии»).

Есть смысл подробнее разобрать помутнения, которые так сильно повлияли на дальнейший рисунок.

Интересный аспект: Кобель активным выходом страховал оборону, хотя она не была очень высоко расположена. Такое пространство при правильных действиях защитники могут контролировать и без помощи вратаря. Увы, в конкретном моменте контроль был утерян из-за ужасных действий Рюэрсона. Упамекано оставили без давления (открытый мяч), а Рюэрсон вообще не был готов к продвигающему пасу. Развернут так, что ему сначала надо сделать оборот, а только потом включаться в скоростную дуэль с Сане:

Положение корпуса защитников при открытом мяче – важнейший элемент. Особенно когда команда играет с четверкой. Кобель правильно рассудил, что надо страховать на фоне ошибки (либо получать опасный выход и стараться спасти сэйвом). Технически облажался и сильно виноват, но паршивая ситуация сложилась ранее.

На мой взгляд, и ошибка Рюэрсона, и ошибка Кобеля – фэйлы. Просто один тактический, а другой технический. Не отменяет общего провала Кобеля (даже в конкретном эпизоде он делит вину, но не освобождается от нее). Чуть позже швейцарский вратарь сыграл ключевую роль в еще одном пропущенном. Он сыграл ужасно, но, пожалуй, можно добавить немного контекста: Кобель вернулся после травмы (до паузы на сборные из-за его неготовности играл Алекс Майер), а до травмы Грегор проводил просто шикарный сезон.

Очевидно, что к главному матчу сезона оказался не готов, но важно проговорить эти детали для тех, кто смотрит в Бундеслиге только два матча.

Результативный угловой – классика Тухеля. Терзич мог лучше подготовиться

Перед матчем Терзич рассказал о трудностях подготовки: «Неизвестно, будет ли Тухель следовать системе игры Юлиана Нагельсманна или привнесет новые идеи. Но мы смотрели не только на «Баварию», мы также смотрели первые игры Томаса Тухеля с «Челси».

Эдин прав насчет дополнительных трудностей – до матча было плохо понятно, к чему готовиться (хотя на выходе увидели классическую «Баварию»). Но это оправдание не работает в случае со вторым голом «Баварии». Он пришел после углового – это классика, которая известна каждому, кто хотя бы изредка наблюдал матчи «Челси» Тухеля. Группа игроков располагается в одной точке около границы штрафной и разбегается в момент подачи. Вот совсем известный пример против «Реала» в ЛЧ:

А вот расположение перед голом в ворота «Боруссии» – разница лишь в том, что у соперника другая система опеки:

В «Челси» Тухель эффективно использовал этот прием против разных систем. Если группа игроков без персональной опеки, то разгоняются и на скорости встречаются с подачей. Если играют против персоналок, то игроки бегут по траектории, которая освобождает бьющего. Это самый частый прием Томаса при угловых в прошлом клубе (пускай не единственный). Очень странно, что Терзич не был готов.

На выходе без радикального игрового перевеса «Бавария» повела 3:0. Из-за двух болезненных промахов Терзича – доверие Кобелю, который не набрал форму (тут тяжело было предвидеть), и пробел в изучении стандартов – «Дортмунд» оказался в положении, в котором «Бавария» могла уничтожать на пространстве:

Пошли совсем страшные скоростные атаки – могло залететь сколько угодно.

Тухель выбрал Мариуса Вольфа слабым звеном. Заточил прессинг на другие зоны, а ему дал свободу

Главная адаптация Тухеля под конкретный матч – акценты в прессинге. «Бавария» фокусировалась на правом фланге, а противоположный край оставляла свободным. Плюс – повышенная интенсивность и эффективность ловушки, если соперник в нее пасует. Минус – больше времени у крайнего защитника на свободной стороне в случае быстрых переводов. Потенциальным бенефициаром такого расположения мог стать Вольф:

Увы, слишком часто он не пользовался выгодными условиями – особенно в первой стадии (выше были неплохие стеночки). Пока Мариус думал, «Бавария» успевала сместиться:

При этом на другой части поля «Бавария» достигала максимального эффекта в прессинге. Однофланговый прессинг выглядел примерно так. Обратите внимание на позицию Кингсли Комана – он ближе к Зюле и Беллингему (может замыкать давление по ним), чем к собственному флангу:

Порой даже при позиционной обороне роли Комана и Сане отличались. Сане действовал активнее, а Коман почти как дополнительный полузащитник в центре:

Уместный ход в случае, если «Бавария» не верит в способность Вольфа обострять. Тухель явно не верил – или верил, что возможный ущерб от свободы Вольфа не перевесит преимущества, которые «Бавария» получала при прессинге. Ставка оправдалась.

Такая схема прессинга сыграла косвенную роль в третьей голевой атаке:

Полупрессинг «Боруссии» – просто ужас. Терзич отреагировал на проблему в перерыве (увы, было уже поздно)

Организованность и точные акценты при прессинге у «Баварии» контрастировали с тотальным хаосом у «Дортмунда». Слишком часто гости шли в давление большим количеством, но вообще без синхронности, слаженности и компактности. В результате после пары передач под давлением «Бавария» оголяла такие дыры:

Главная беда – сочетание большого количества игроков в первой волне с плохим выбором момента для начала активной стадии. Ситуация усугублялась из-за проблем с возвращением в оборону Беллингема (и реже Геррейру) после стартовых провалов давления.

Показательно, что слабости проявлялись даже при 0:0. То есть это не было следствием неудачного сценария, на который многое можно списать. В этой стадии «Боруссия» оказалась банально не готовой.

Отдельного упоминания заслуживает Леон Горетцка – его рывки сильно помогали «Баварии» в такие моменты. По сути он выводил команду из-под прессинга нетрадиционным образом – не спускался сам, чтобы сохранить мяч через тонкую технику, а делал рывки и оголял дыры, чем создавал легкий вариант выхода партнерам.

Такие провалы «Дортмунда» сильно контрастировали с подходом «Баварии». Команда Тухеля как раз блестяще выбирала момент для прессинга. Игроки координировали друг друга – либо не шли вовсе, либо душили до упора, а не изображали давление.

Во втором тайме Терзич перевел команду на 4-4-2 (4-4-1-1), где Беллингем располагался около нападающего (а Геррейру вернулся на позицию левого защитника). В центре поля теперь работали Джан и Озджан:

Похоже, это реакция на проблему недоработок в широком контексте (и в прессинге, и в переходных эпизодах), но четко указывало на центр как источник бед при обороне.

Потушить пожар получилось. Вот только «Боруссия» оказалась в ситуации, когда они проигрывают 0:3 (скоро станет 0:4), при этом должны атаковать с оборонительным наполнением опорной зоны. Во втором тайме команда зацепилась за редкие шансы, но перелома в игре и качественной позиционки не появилось. С таким центром шансов на нее почти не было.

Решение одной проблемы создало новую – просто в другой стадии. Сбалансированного футбола у команды Терзича не было ни на одном этапе встречи.

Еще одна фишка Тухеля – роли на флангах

Результат сделали в первую очередь описанные выше элементы, но с точки зрения интересности нужно выделить еще одну деталь: как «Бавария» заполняла фланги. Слева Дэвис регулярно ближе к центру, а Коман давал ширину:

Этот вариант подходит под эволюцию Дэвиса – в последние сезоны канадец стал намного чаще подключаться в чужую опорную.

Справа была гибкость без фиксированного игрока. Иногда Сане, иногда Мюллер, иногда добежавший Павар:

Всегда кто-то заполнял зону, но каждый имел право заниматься и другой работой. В случае Сане это проходы со смещением в центр, в случае Мюллера – чтение и использование пространства в чужой опорной, в случае Павара – контроль чужих контратак. Роль правого флангового они брали на себя поочередно.

Вингеры даже родили симпатичный гол (4-й – Коман с паса Сане), но глобально это скорее тема в категорию «последить в будущем». Возможно, именно эти зоны станут инструментом гибкости и влияния на матчи в исполнении Тухеля. Томас любит подобные игры – инструментов в составе достаточно.

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Кстати, еще больше деталей по матчу (в том числе с акцентами на индивидуальных перфомансах игроков) – в тексте Артема Денисова. Не пропускайте – отличное дополнение к разбору.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Bernd Feil/M.i.S., IMAGO/www.imago-images.de