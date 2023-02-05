Разбор Вадима Лукомского.

В этом сезоне класико состоит из пяти серии (две в Ла Лиге, две в полуфинале Кубка и одна в Суперкубке). Вчерашнее кажется самым необычным в плане игрового рисунка. Такого мы еще не видели – и, скорее всего, не увидим в двух оставшихся встречах.

«Барселона» обыграла «Реал» (1:0), но явно уступила по владению. 35,3% – худший результат каталонцев с сезона-2013/14. Это особенно аномально для «Барсы» Хави. Для контекста: в текущем сезоне команда лишь раз уступила территорию – «Вильярреалу» Кике Сетьена (держали мяч лишь 46%). У «Барселоны» были разные по успешности встречи, но ничего даже отдаленно похожего по рисунку не было.

В послематчевых интервью на эту деталь обратили внимание почти все – с разными акцентами. «Мы доминировали в игре. А они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения», – вердикт Тибо Куртуа. «Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой», – резюмировал Хави.

Определенно ключевая особенность матча. Крайне интересно разобраться в предпосылках. Как команды пришли к такому рисунку матча и кто в нем был убедительнее?

Обе команды пытались прессингом перекрыть центр. «Реал» был смелее в давлении

Для «Барсы» и «Реала» в стадии розыгрыша важна центральная зона – особенно во вчерашних сочетаниях. Тони Кроос и Серджи Бускетс вышли играть разыгрывающих опорников – они блестяще направляют атаки, если им давать время и свободу. Чтобы ограничить их, команды использовали похожие замыслы – только Карло Анчелотти оказался радикальнее.

Прессинг «Барсы» строился так – пять игроков закрывают центральную зону. Гави и Рафинья (номинально фланговые игроки) в разных позициях, но оба в узких:

В давлении «Мадрида» было много похожих деталей и ориентировок. Только в активной стадии участвовали шесть игроков:

Общие элементы – обе команды душили с акцентом на центральную зону, обе сужали фланговых игроков (у «Барсы» – Гави и Рафинья; у «Мадрида» – Вальверде и Винисиус). Отличие было в радикальности – «Реал» строил прессинг смелее.

К регулярной готовности задействовать шестерку игроков добавлялись активные подключения Карвахаля. Дани не шел в давление сразу, но включался и накрывал Бальде, если атака шла в его направлении:

С задачей нейтрализации центра оба замысла неплохо справлялись, но по-разному. «Реал» душил: «Барса» под давлением часто упрощала игру и плохо держала мяч. «Барса» сдерживала: «Реалу» под прессингом было трудно продвигаться, но команда почти всегда находила свободного игрока и удерживала мяч.

Это нетипично. На дистанции сезона по интенсивности давления «Барса» – одна из самых стабильных и смелых команд Европы. «Реал» Анчелотти, напротив, более гибок: когда давит, делает это качественно, но может играть вообще без прессинга. Вчера у хозяев было не только хорошее воплощение плана, но и хороший мотив сыграть именно так.

Во-первых, у «Барсы» не было Роберта Левандовского, который служил бы ориентиром для перебрасывания прессинга дальней передачей. Во-вторых, в такой конфигурации свободнее остальных защитников чувствовал себя Рональд Араухо – он прекрасно обороняется, но слаб на мяче.

При Левандовском в атаке и Кунде справа смелый вариант прессинга был бы более рискованным. Но Анчелотти заранее знал, что Роберта не будет, а справа, скорее всего, выйдет Араухо (типичный ход Хави против Винисиуса). Карло здорово сыграл, зная детали.

После 1:0 «Барса» радикально прижалась к воротам. Но качественно

Разумеется, радикальный перевес по владению появился не только из-за разницы в прессинге. Значимое влияние оказал фактор первого гола. После него «Барселона» стала пассивнее, чем на стартовом отрезке. Во втором тайме соотношение вообще достигло 69% на 31%. При этом у «Мадрида» были трудности с созданием явных моментов (всего 1 за матч и 0 после перерыва).

Как «Барса» добивалась надежности? Первый элемент – описанный выше прессинг. Он не был таким же смелым, как у «Реала», но достойно тормозил атаки. Часть перепасовок «Мадрида» была на безопасном расстоянии.

На своей половине поля «Барса» действовала в схеме 4-5-1, внутри максимальная компактность:

Еще одной фишкой были переходы на пятерку защитников – иногда через спуски Рафиньи (позже – Феррана, который доигрывал матч справа):

Иногда через движение Френки де Йонга:

Из-за компактности «Барсы» у «Реала» не получалось комбинировать между линиями. Из-за переходов на пятерку – не получалось перегрузить оборону «Барсы» количеством. Лучший момент случился, когда Тони Кроос из глубины нашел резко подключившегося Карвахаля:

Взломать низкий блок «Барсы» было правда трудно – получилось только перебросить вот таким пасом. Просел левый фланг, где Гави в эпизоде не доработал до упора, как слева делал Рафинья.

Момент – показательное исключение. Традиционные источники угрозы «Мадрида» – левый фланг Винисиуса и созидание между линиями от Бензема и Модрича. Они были выключены. При этом большую часть встречи «Реал» давил именно по любимым направлениям, но неудачно.

В позиционной атаке Винисиус стал главным адресатом «Мадрида». Араухо снова его выключил

Традиция: Хави во всех победных класико выпускает Араухо под Винисиуса и сдерживает бразильца, хотя основная позиция Рональда по сезону – центральный защитник. Араухо против Винисиуса – почти эксклюзивный аттракцион современных класико. Из-за ценности Винисиуса для атаки «Реала» и суперспособностей Араухо в нейтрализации прямого оппонента дуэль всегда становится очень важной.

Араухо, как обычно, максимально плотно действовал против Винисиуса. До упора шел за ним, чтобы не давать спокойно принимать мяч:

Качественно контролировал бразильца даже в трудных эпизодах на пространстве:

Был предельно точен и осторожен внутри штрафной:

Араухо не уступает в скорости (уж точно, когда Вини нужно бежать с мячом) и вообще не поддается на уловки. Выжидает, закрывает выгодное направление и в оптимальный момент вступает в отбор. Рецепт можно советовать любому защитнику, но мало кто может так качественно ему следовать.

Индивидуальный класс Араухо – важнейший элемент, но вчера у него было два союзника. Во-первых, помогал рисунок матча – «Барса» больше обычного оборонялась глубоко, следовательно, у Винисиуса меньше пространства.

Во-вторых, Рафинья качественно ассистировал Араухо. Винисиус периодически старался быстро избавляться от мяча – при манере Араухо, который ради плотной опеки бросает зону, это потенциально выигрышная стратегия. Но Рафинья очень качественно дорабатывал:

По сути тоже действовал персонально – против Начо. Его задачи в этом матче были крайне похожи на то, что Марсело Бьелса просил от него в «Лидсе» в каждой игре. Неудивительно, что Рафинья справился – показал и работоспособность, и внимательность.

Кессиэ сильно повлиял на матч. И положительно, и отрицательно

С одной стороны, Франк Кессиэ наименее устойчив к прессингу и хуже всех в полузащите «Барсы» обращается с мячом. С другой, в переходных эпизодах он делал крайне полезные рывки до штрафной – так пришли лучшие моменты «Барсы». То есть Кессиэ косвенно повлиял на то, что «Барселона» не могла играть в свой футбол под прессингом, а потом в непривычном для команды рисунке принес много пользы.

Здесь Франк теряет мяч под давлением – эпизод завершится отмененным голом «Мадрида» (небрежностей хватало и в других ситуациях):

Тут, напротив, Кессиэ с мячом без давления – получает свободу, но совсем не находит вариантов:

Стандартные требования в полузащите «Барсы» – не теряться под давлением и пользоваться свободой для созидания или хотя бы продвижения. В топ-матчах Кессиэ не дает этих качеств, зато был ключевым в других стадиях.

В голе он рванул в штрафную из глубины – быстро организовал для Феррана важную опцию:

Во втором тайме оказался в убойной позиции после рывка из глубины:

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Послематчевый комментарий Хави подтверждает, что «Барса» не собиралась умышленно играть вторым номером. Их вынудил высокий уровень «Реала» в отдельных аспектах (и ход встречи). В то же время в незнакомом сценарии команда проявила себя достойно: победу можно назвать нетипичной, но нельзя – нелогичной.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes