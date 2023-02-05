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«Реал» поборол «Барсу» во владении и прессинге, но проиграл. Нам подсунули класико из альтернативной вселенной

Рафинья Диас Рафинья Диас
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Рональд Араухо Рональд Араухо
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Разбор Вадима Лукомского.

В этом сезоне класико состоит из пяти серии (две в Ла Лиге, две в полуфинале Кубка и одна в Суперкубке). Вчерашнее кажется самым необычным в плане игрового рисунка. Такого мы еще не видели – и, скорее всего, не увидим в двух оставшихся встречах. 

«Барселона» обыграла «Реал» (1:0), но явно уступила по владению. 35,3% – худший результат каталонцев с сезона-2013/14. Это особенно аномально для «Барсы» Хави. Для контекста: в текущем сезоне команда лишь раз уступила территорию – «Вильярреалу» Кике Сетьена (держали мяч лишь 46%). У «Барселоны» были разные по успешности встречи, но ничего даже отдаленно похожего по рисунку не было.

В послематчевых интервью на эту деталь обратили внимание почти все – с разными акцентами. «Мы доминировали в игре. А они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения», – вердикт Тибо Куртуа. «Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой», – резюмировал Хави. 

Определенно ключевая особенность матча. Крайне интересно разобраться в предпосылках. Как команды пришли к такому рисунку матча и кто в нем был убедительнее?

Обе команды пытались прессингом перекрыть центр. «Реал» был смелее в давлении

Для «Барсы» и «Реала» в стадии розыгрыша важна центральная зона – особенно во вчерашних сочетаниях. Тони Кроос и Серджи Бускетс вышли играть разыгрывающих опорников – они блестяще направляют атаки, если им давать время и свободу. Чтобы ограничить их, команды использовали похожие замыслы – только Карло Анчелотти оказался радикальнее.

Прессинг «Барсы» строился так – пять игроков закрывают центральную зону. Гави и Рафинья (номинально фланговые игроки) в разных позициях, но оба в узких:

В давлении «Мадрида» было много похожих деталей и ориентировок. Только в активной стадии участвовали шесть игроков: 

Общие элементы – обе команды душили с акцентом на центральную зону, обе сужали фланговых игроков (у «Барсы» – Гави и Рафинья; у «Мадрида» – Вальверде и Винисиус). Отличие было в радикальности – «Реал» строил прессинг смелее. 

К регулярной готовности задействовать шестерку игроков добавлялись активные подключения Карвахаля. Дани не шел в давление сразу, но включался и накрывал Бальде, если атака шла в его направлении: 

С задачей нейтрализации центра оба замысла неплохо справлялись, но по-разному. «Реал» душил: «Барса» под давлением часто упрощала игру и плохо держала мяч. «Барса» сдерживала: «Реалу» под прессингом было трудно продвигаться, но команда почти всегда находила свободного игрока и удерживала мяч. 

Это нетипично. На дистанции сезона по интенсивности давления «Барса» – одна из самых стабильных и смелых команд Европы. «Реал» Анчелотти, напротив, более гибок: когда давит, делает это качественно, но может играть вообще без прессинга. Вчера у хозяев было не только хорошее воплощение плана, но и хороший мотив сыграть именно так. 

Во-первых, у «Барсы» не было Роберта Левандовского, который служил бы ориентиром для перебрасывания прессинга дальней передачей. Во-вторых, в такой конфигурации свободнее остальных защитников чувствовал себя Рональд Араухо – он прекрасно обороняется, но слаб на мяче.

При Левандовском в атаке и Кунде справа смелый вариант прессинга был бы более рискованным. Но Анчелотти заранее знал, что Роберта не будет, а справа, скорее всего, выйдет Араухо (типичный ход Хави против Винисиуса). Карло здорово сыграл, зная детали.

После 1:0 «Барса» радикально прижалась к воротам. Но качественно 

Разумеется, радикальный перевес по владению появился не только из-за разницы в прессинге. Значимое влияние оказал фактор первого гола. После него «Барселона» стала пассивнее, чем на стартовом отрезке. Во втором тайме соотношение вообще достигло 69% на 31%. При этом у «Мадрида» были трудности с созданием явных моментов (всего 1 за матч и 0 после перерыва).

Как «Барса» добивалась надежности? Первый элемент – описанный выше прессинг. Он не был таким же смелым, как у «Реала», но достойно тормозил атаки. Часть перепасовок «Мадрида» была на безопасном расстоянии.

На своей половине поля «Барса» действовала в схеме 4-5-1, внутри максимальная компактность:

Еще одной фишкой были переходы на пятерку защитников – иногда через спуски Рафиньи (позже – Феррана, который доигрывал матч справа):

Иногда через движение Френки де Йонга:

Из-за компактности «Барсы» у «Реала» не получалось комбинировать между линиями. Из-за переходов на пятерку – не получалось перегрузить оборону «Барсы» количеством. Лучший момент случился, когда Тони Кроос из глубины нашел резко подключившегося Карвахаля:

Взломать низкий блок «Барсы» было правда трудно – получилось только перебросить вот таким пасом. Просел левый фланг, где Гави в эпизоде не доработал до упора, как слева делал Рафинья.

Момент – показательное исключение. Традиционные источники угрозы «Мадрида» – левый фланг Винисиуса и созидание между линиями от Бензема и Модрича. Они были выключены. При этом большую часть встречи «Реал» давил именно по любимым направлениям, но неудачно.

В позиционной атаке Винисиус стал главным адресатом «Мадрида». Араухо снова его выключил

Традиция: Хави во всех победных класико выпускает Араухо под Винисиуса и сдерживает бразильца, хотя основная позиция Рональда по сезону – центральный защитник. Араухо против Винисиуса – почти эксклюзивный аттракцион современных класико. Из-за ценности Винисиуса для атаки «Реала» и суперспособностей Араухо в нейтрализации прямого оппонента дуэль всегда становится очень важной. 

Араухо, как обычно, максимально плотно действовал против Винисиуса. До упора шел за ним, чтобы не давать спокойно принимать мяч: 

Качественно контролировал бразильца даже в трудных эпизодах на пространстве:

Был предельно точен и осторожен внутри штрафной:

Араухо не уступает в скорости (уж точно, когда Вини нужно бежать с мячом) и вообще не поддается на уловки. Выжидает, закрывает выгодное направление и в оптимальный момент вступает в отбор. Рецепт можно советовать любому защитнику, но мало кто может так качественно ему следовать.

Индивидуальный класс Араухо – важнейший элемент, но вчера у него было два союзника. Во-первых, помогал рисунок матча – «Барса» больше обычного оборонялась глубоко, следовательно, у Винисиуса меньше пространства. 

Во-вторых, Рафинья качественно ассистировал Араухо. Винисиус периодически старался быстро избавляться от мяча – при манере Араухо, который ради плотной опеки бросает зону, это потенциально выигрышная стратегия. Но Рафинья очень качественно дорабатывал:

По сути тоже действовал персонально – против Начо. Его задачи в этом матче были крайне похожи на то, что Марсело Бьелса просил от него в «Лидсе» в каждой игре. Неудивительно, что Рафинья справился – показал и работоспособность, и внимательность. 

Кессиэ сильно повлиял на матч. И положительно, и отрицательно

С одной стороны, Франк Кессиэ наименее устойчив к прессингу и хуже всех в полузащите «Барсы» обращается с мячом. С другой, в переходных эпизодах он делал крайне полезные рывки до штрафной – так пришли лучшие моменты «Барсы». То есть Кессиэ косвенно повлиял на то, что «Барселона» не могла играть в свой футбол под прессингом, а потом в непривычном для команды рисунке принес много пользы.

Здесь Франк теряет мяч под давлением – эпизод завершится отмененным голом «Мадрида» (небрежностей хватало и в других ситуациях):

Тут, напротив, Кессиэ с мячом без давления – получает свободу, но совсем не находит вариантов:

Стандартные требования в полузащите «Барсы» – не теряться под давлением и пользоваться свободой для созидания или хотя бы продвижения. В топ-матчах Кессиэ не дает этих качеств, зато был ключевым в других стадиях.

В голе он рванул в штрафную из глубины – быстро организовал для Феррана важную опцию:

Во втором тайме оказался в убойной позиции после рывка из глубины:

***

Послематчевый комментарий Хави подтверждает, что «Барса» не собиралась умышленно играть вторым номером. Их вынудил высокий уровень «Реала» в отдельных аспектах (и ход встречи). В то же время в незнакомом сценарии команда проявила себя достойно: победу можно назвать нетипичной, но нельзя – нелогичной.

У «Барсы» антирекорд по владению – и победа над «Реалом» в гостях. Каким было класико в Кубке

Реал Мадрид – Барселона 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
2 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 26, автогол Милитао.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Начо (Родриго, 67), Модрич (Родригес, 84), Кроос (Тчуамени, 74), Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус Жуниор.
Барселонатер Стеген, Араухо, Алонсо, Кунде, Бальде, Бускетс, Кессиэ (Серджи Роберто, 86), де Йонг, Гави, Рафинья (Фати, 69), Ферран Торрес.
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (24), Рафинья (45), Гави (51), Начо (55), Кессиэ (66), Вальверде (73), Хави (90).

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

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