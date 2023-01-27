Отличное дерби «Атлетико» и «Реала». Команды в поисках – Симеоне и Анчелотти экспериментировали прямо по ходу матча

Чоло ворует идеи у Хави?

«Реал Мадрид» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Испании, дожал в дополнительное время – 3:1. Матч получился не только интересным с точки зрения тактических экспериментов, но и зрелищным. Уж точно по меркам мадридского дерби.

Стандартные показатели противостояния в последние годы – 1-2 мяча при небольшом количестве ударов. Вчера было больше голов (окей, при помощи дополнительного времени, но все же) и явно более открытый рисунок матча – 35 ударов на двоих. Больше последний раз наносили в товарищеском матче 2019-го, который завершился 3:7 (40 ударов).

В тактическом плане тоже было содержательно. Во-первых, эксперименты в режиме живого времени, которыми команды пытались замаскировать проблемы. Во-вторых, совсем разные по распределению ролей этапы: сначала «Атлетико» играл смело и на равных, потом мы наблюдали классику владения против автобуса.

Диего Симеоне выпустил крайне смелый по кадровому наполнению состав в схеме 4-4-2. Точное расположение игроков было одной из стартовых интриг. Разберем ее чуть ниже.

Карло Анчелотти вернул в старт Тони Крооса и Луку Модрич – в последнем туре против «Атлетика» они вышли только со скамейки. В остальном – тот же вариант состава.

Первый тайм за «Атлетико»: Симеоне подбирал схему без мяча прямо по ходу тайма, а атакующую идею взял у Хави

В начале встречи «Атлетико» поменял сразу несколько сочетаний в оборонительной схеме. На первых минутах выстраивались в 4-4-1-1 (4-4-2) с Лемаром под нападающим, Корреа справа, Гризманном слева (!):

Потом какое-то время «Атлетико» играл по схеме, где Гризманн садится пятым защитником в линию, а Корреа прикрывает левый фланг:

Постепенно команда пришла к варианту, в котором Гризманн рядом с Моратой в атаке, а Корреа и Лемар на флангах. Иногда Корреа садился пятым защитником, а иногда сохраняли 4-4-2:

Эти поиски (метания?) нельзя назвать эффективными или провальными. Возможно, Симеоне так хотел запутать соперника. Возможно, исправлял мелкие недочеты на ходу. Наблюдать было интересно, но глобального влияния на игру эти перестроения не оказывали (или не успевали оказать, так как производились слишком быстро).

С точки зрения реализации преимуществ важнее был план Чоло в атаке. «Атлетико» использовал структуру 3-2-4-1. В центре поля был квадрат:

Сначала левый фланг в этой схеме прикрывал Гризманн, позже эту роль взял Лемар, но базис сохранился:

Перестроения (и квадрат в центральной зоне в частности) сильно напоминали план Хави на последнее класико. При владении «Барселона» образовывала аналогичную структуру с квадратом Бускетс, Де Йонг, Гави, Педри. Так каталонцы вскрывали проблемы мадридского центра без Тчуамени. Добиться аналогичной степени доминирования «Атлетико» не мог. Наполнение центра отличалось, как и уровень взаимодействий внутри структуры, но ситуативные преимущества команде Симеоне извлекала.

Центр «Мадрида» по-прежнему остается слишком открытым. Пространство в опорной возникает с пугающей частотой. В этом эпизоде трио полузащитников при обороне собралось на маленьком участке поля, а в опорной – дыра. Камавинге, учитывая позиции партнеров, нельзя было выдвигаться и бросать зону:

Здесь Камавинга тоже в полупозиции – не успевает надавить на Коке, при этом оставляет варианты у себя за спиной в опорной:

Манера Эдуардо при игре в опорной зоне – агрессивные выдвижения без оглядки на партнеров. У него достойный набор качеств и он может покрывать большую зону. В иной конфигурации с другим типом партнеров (страхующими) это не бросалось бы в глаза, но вчера оголяло центр.

Описанные элементы сложились в практически полную свободу Коке. В нынешней конфигурации опорная «Реала» не очень хороша без мяча в принципе, а тут еще численное преимущество у «Атлетико». Не успевали накрывать – в первом голе это сыграло прямую роль (но не только в нем – в стартовом рисунке Коке вел игру в принципе):

Еще один важный для перевеса «Атлетико» в первом тайме спецприем – игра Родриго Де Поля против Тони Крооса. Аргентинец акцентировано выдвигался на немца и мешал начинать ему атаки:

Из-за такой роли Де Поль мог эпизодически оказываться самым высоким игроком в схеме «Атлетико»:

Роль Де Поля не была персональной опекой в чистом виде. В футболе «Атлетико» это почти невозможно. Когда мяч на дальней части поля, Родриго играл в рамках схемы. Когда мяч оказывался на стороне поля Крооса (левой для «Мадрида»), Де Поль переориентировался на оппонента.

После матча оба тренера сошлись в вердикте, что в первом тайме «Атлетико» играл лучше. Ходы Симеоне по перегрузу центра и нейтрализации Крооса оказали прямое влияния. «Атлетико» был осмысленнее во всех стадиях, а отрезками даже действовал первым номером. Во втором тайме все перевернулось: «Атлетико» стал автобусом, а приемы Анчелотти тотально преобразили «Реал».

Каждый ход Анчелотти в перерыве напоминал, почему он маэстро: тонко поменял позицию Модрича, сделал Камавингу необычным левым защитником

Еще до конца первого тайма Карло использовал травму Ферлана Менди, чтобы тактически перестроить центр поля – вышел Дани Себальос, а Эдуардо Камавинга ушел на левый фланг обороны. Во втором тайме у «Мадрида» также поменялась схема – Модрич теперь играл ближе к Бензема:

Ходы Анчелотти были мастерскими, так как параллельно решали сразу несколько проблем. Почти каждый из них был таким тонким, что не только помогал команде найти что-то новое в собственной игре, но и бил по сильной стороне соперника. На примерах будет понятнее.

1. Изменилась позиция Модрича. Этот момент Карло особо отметил: «Мы плохо играли в первом тайме. Затем я решил передвинуть Луку ближе к атаке – и это принесло плоды».

Со сменой позиции Модрича поменялась схема – Карло мог сформулировать иначе, но акцент на хорвате неслучаен. Лука повлиял игру в нескольких направлениях.

Первое – теперь он действовал против Коке. «Атлетико» лишился шансов вести собственную игру через него. В первом тайме «Мадрид» владел мячом 54%, во втором – 70%. Это было следствием не только улучшения собственных розыгрышей, но и нейтрализацией соперника. Тут Модрич сыграл важную роль.

Второй момент – Модрич с этой позиции стал связующим элементом в быстрых атаках через Винисиуса. В первом тайме бразильцу недостаточно часто доставляли мяч на пространстве:

2. Перестроения Анчелотти в центре по цепочке освободили Крооса. Во втором тайме у него не было дуэли с Де Полем. При обновленной схеме Кроос оказывался глубже остальных полузащитников и чуть правее (относительно первого тайма). Родриго уже не мог за ним следовать – Тони получил свободу и диктовал ритм. Это тоже существенно повлияло на переход рисунка встречи в сценарий владение против автобуса.

При обороне конфигурация со схемой 4-2-3-1 тоже оказалась более уместной. В первой половине за опорную отвечал Камавинга, который играл слишком агрессивно в позиционном плане и часто бросал зону. Теперь же тут было два игрока – Себальос и Кроос. Чистого опорника все еще не было, но однозначно шаг вперед относительно хаоса образца первого тайма.

3. Камавинга в свою очередь блестяще проявил себя в роли левого защитника – хорошо знакомая ему по ЧМ роль. Без проблем справился с оборонительными функциями, но интереснее было его движение при атаках «Мадрида».

Француз уходил дополнительным игроком в центральную зону:

Это делало перевес «Реала» в этой зоне тотальным (ситуация полностью перевернулась относительно первого тайма). Но еще важнее – такими рывками Камавинга уводил правого вингера Корреа. Это означало большую свободу Винисиуса и более четкую дуэль бразильца против Науэля Молины (часто без подстраховки).

Замены Симеоне тоже были показательными. «Атлетико» заканчивал основное время с парой Витсель-Кондогбия в центре – из авантюрного состава, который способен тягаться с «Реалом», скатились в попытки отбивать и терпеть.

Анчелотти, наоборот, радикализировал выбранный во втором тайме план. Родриго к Бензема вышел вторым нападающим, а центр закрывали (прикрывали?) Модрич и Себальос. На финальном этапе основного времени радикальная трусость противостояла радикальной смелости.

Такой режим подходил «Реалу» намного сильнее, чем сценарий из первого тайма, но это не означало, что после ходов Карло результат был предопределен. У «Атлетико» было несколько острых контратак и некоторая угроза со стандартов, но игру на этом этапе вел «Мадрид».

После удаления Стефана Савича (2 жк за 3 минуты – за стычку с Винисиусом и фол на Камавинге) сформировавшиеся во втором тайме черты матча достигли пика. «Реал» давил в сверхсмелом составе, а «Атлетико» не успевал смещаться.

В эпизоде с решающим голом им в прямом смысле не хватило игрока при перестроениях. «Мадрид» наказал:

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Матч оказался крайне интересным именно из-за текущих недостатков команд. «Атлетико» пока в принципе находится в поисках оптимального сочетания (стартовый план от Чоло был весьма интересным), а у «Реала» ушло время на то, чтобы найти достойный вариант без Тчуамени в опорной.