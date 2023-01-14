«Наполи» разнес безыдейный «Ювентус». План Аллегри помог Хвиче стать суперзвездой матча

Разбор Вадима Лукомского.

«Наполи» разгромил «Ювентус» (5:1) и прервал 8-матчевую победную серию туринцев. Для неаполитанцев игра с «Юве» стала вторым большим испытанием после паузы на ЧМ. С «Интером» команда Лучано Спаллетти не справилась, но туринцев разобрала в максимально яркой и убедительной манере.

Особенно интересным матч делает тот факт, что «Ювентус» в нынешней конфигурации несильно отличается от «Интера», если речь о базовых вещах (но сильно в деталях). Обе команды отдавали мяч и использовали схему 5-3-2 для обороны. Разница была в мелочах, но они сильно повлияли на полярность в результатах. Это именно тот случай, когда категорически интересно погрузиться в детали.

Разберем встречу именно в таком разрезе. Почему у «Интера» получилось нейтрализовать сильные стороны «Наполи», а у «Ювентуса», который выбрал аналогичный стиль и схему, все закончилось катастрофой.

Рецепт «Интера» против «Наполи»: выжидание в схеме 5-3-2 и «перебрасывание» прессинга

«Наполи» этого сезона – команда, которая максимально опасна на пространстве и мастерски создает себе это пространство, разбивая давление через центр. Они буквально провоцируют соперников давить на Лоботку и Ангисса, которые комфортно себя чувствуют под прессингом, продвигают мяч, создают удобные сценарии для атакующих игроков. Первичная задача для любого соперника – нейтрализация этих механизмов.

«Интер» минимизировал возможности «Наполи», передав мяч сопернику (64%). Даже на своей половине команда Симоне Индзаги действовала пассивно. Держала пятерку защитников без выдвижений в эпизодический прессинг:

Минус такого подхода – свобода, которую получали крайние защитники соперника (Ди Лоренцо и Оливера). Плюс – выгодные соотношения против вингеров (Кварацхелия и Политано). Всегда была подстраховка. «Наполи» не был нейтрализован полностью: например, левый защитник Оливера пользовался свободой и отдал больше всех передач под удар (4). Но удары были не самыми опасными, а размен оказался выгодным, учитывая, как опасны могут быть вингеры «Наполи», если ведущими игроками атаки становятся они.

Внутри такой структуры Индзаги использовал на правом фланге Маттео Дармиана (более надежный вариант относительно Дензела Думфриса). Продуманность плана по сдерживанию Хвичи дополнялась индивидуальными качествами.

Еще Индзаги подготовил прием для преодоления прессинга «Наполи» (тоже сильная сторона команды). Он использовал Лукаку и Джеко в паре. «Интер» сначала вытягивал «Наполи» в давление провоцирующими передачами, а потом перебрасывал это давление дальним пасом на одного из больших нападающих. Был четкий план и два хороших адресата. Подход можно критиковать за примитивность, но он был эффективным, уместным, продуманным и неудобным для соперника.

Ходы Индзаги дали «Интеру» преимущества в ключевых стадиях, привели к первому поражению «Наполи» в Серии А и потенциально показали другим соперникам, как навредить лидеру. «Ювентус» выглядел командой, которая способна реализовать похожий план, но из-за промахов Макса Аллегри в деталях провалился.

Фланг Хвичи – ключевая зона. «Ювентус» выбрал слишком раскрытый вариант с Кьезой в роли правого – Данило остался без поддержки

Даже в стартовых составах читалась потенциальная проблемная зона. На левом фланге у «Наполи» великолепный Хвича Кварацхелия, у «Юве» в этой зоне – тотальная неопределенность. После возобновления сезона команда провела три матча – каждый раз тут выходил новый игрок. Аллегри пробовал правым латералем Уэстона Маккенни, Матиаса Соуле и Федерико Кьезу. Общий элемент – для всех эта позиция неродная. Это подчеркивает проблемность в данный момент, что очень некстати наложилось на мощь «Наполи».

Проблема была не только в исполнителях. Стратегия Аллегри лишь усложнила работу для Кьезы и Данило в ключевой зоне. Туринцы тоже отдавали мяч сопернику (60%), но в отличие от «Интера» «Юве» не выжидал с пятеркой, а практиковал выдергивания из линии защиты, чтобы оказывать эпизодическое давление.

Часто возникали ситуации, когда Кьеза выдвигается на левого защитника Мариу Руя, а Данило остается против Хвичи:

В теории это могло помогать «Юве» быстрее возвращать мяч, ловить «Наполи» на контратаках после незапланированных потерь. Но на практике повышало нагрузку на игроков обороны и лишало линию стройности. «Интер» действовал более пассивно, но никогда не терял цельность защитной линии.

А порой Кьеза просто застревал слишком высоко, бросая Данило на растерзание двум оппонентам:

Разница была в готовности «Юве» рушить линию, чтобы быть активнее в попытках отобрать мяч. От «Наполи» требовалось двигать мяч достаточно быстро, чтобы наказывать за возникающие разрывы. Команда Спаллетти с задачей справлялась. В разной степени это практиковалось и справа, и слева. Но главным бенефициаром стал Хвича. Он не просто мощно решил важные эпизоды, но нес стабильную угрозу – закончил лидером по xT (суммарная ожидаемая опасность от передач).

После двух пропущенных Аллегри перестроил схему. Теперь Кьеза расположился на левом фланге, а «Юве» выстраивался в 4-4-2 без мяча:

Вероятно, замена была в первую очередь нацелена на атаку – перемещение Кьезы на позицию, где он может быть более опасен, но значимого влияния он оказать не смог, а в защите стало еще труднее.

Еще более частыми стали ситуации, где Данило оказывался против Хвичи без подстраховки на пространстве:

Сдерживание Хвичи – головоломка для нынешнего «Ювентуса». Зона в любом случае была бы проблемной. Можно было с разной степенью успеха замаскировать это. Решения Аллегри не помогли, а только усугубили проблему.

Из-за быстрого пропущенного «Юве» вынужден был идти в прессинг. Это было ужасно

После гола Виктора Осимхена на 14-й минуте «Наполи» оказался в комфортном положении. Если соперник дальше избегает прессинга, то время работает на «Наполи». Если идет в давление, то «Наполи» получает возможность эксплуатировать свою самую сильную сторону.

«Ювентус» периодически пытался идти в прессинг. «Наполи» уверенно разрывал плохо подготовленное давление. Проблемы были с моментом начала движения, с координацией и работоспособностью игроков.

Например, тут Милич начинает прессинг, хотя остальные игроки собирались возвращаться в схему:

Маккенни реагирует и поддерживает нападающего (пускай с легким опозданием), но дальше цепочка рушится – Лоботку никто не накрывает:

После паса Станислав без сопротивления пройдет до чужой половины поля.

В этом моменте в давление до вратаря идет Анхель ди Мария:

Аргентинца не остановило то, что у него нет нужной поддержки. У «Наполи» очень уверенный численный перевес. Ди Марию поддерживал только Милик – ситуация 4-в-2 (с учетом вратаря). Через пару передач получаем такую ситуацию – первая волна давления «Юве» отрезана, второй нет, Лоботка свободен:

Прессинг «Ювентуса» был очень плох: не рождал ошибок и давал свободу Лоботке – игроку, которого другие соперники «Наполи» перекрывают в первую очередь.

Хорошая новость: ужасный прессинг был вынужденной и эпизодической мерой. Плохая новость: в позиционной обороне «Юве» тоже был плох (разобрали выше) и загнал себя в ситуацию, когда надо либо включать прессинг, либо дальше следовать рисунку, в котором соперник их разрывает. За неумением первого выбрали второе.

У «Юве» не было четкого плана под прессингом «Наполи». Главным адресатом стал Маккенни

В этой стадии отличие от «Интера» проявилось даже в наборе исполнителей. У «Юве» был большой нападающий Милик, но рядом располагался Анхель Ди Мария. Еще важнее: даже Милика не делали адресатом для дальних передач. Чаще всего такие пасы предназначались Маккенни: у него 4 верховых дуэли в атаке против одной у Милика.

Еще более важный фактор – отсутствие четкости в действиях. У команды не было замысла на уровне «выманить и перебросить» (как у «Интера»). «Ювентус» начинал играть под давлением без плана, как его преодолевать. Дальние пасы в направлении Маккенни (или даже Милика) не были заготовкой, под которую на подборе открываются партнеры. Они были следствием неспособности выйти в атаку другим образом.

Самый частый сценарий при попытках разыгрывать коротко – «Наполи» давит на тройку защитников «Юве» и вынуждает сделать нечеткий пас на фланг, где накрывают.

Надавили на центральных защитников:

Накрыли Костича, который обрабатывает неудобную передачу:

Бремер особенно терялся под неаполитанским давлением. Проблема была структурной, но его индивидуальные действия ее усугубляли.

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Из-за описанных проблем «Юве» быстро мяч терял и был плох при обороне. Это тотальный провал.

Матч подчеркнул – несмотря на хорошую серию результатов, у «Ювентуса» все еще нет собственного рисунка игры. Команда критически зависит от деталей оборонительного плана, который под конкретный матч готовит Аллегри. Если он точный, то, отталкиваясь от защиты, команда получает платформу и пытается обойти проблемы в атаке (через стандарты, мастерство, ошибки соперника). Со многими оппонентами это дает достойный шанс на очки.

Если Аллегри промахивается с оборонительными ходами, то все плачевно. На первый план выходит безыдейность, которая в фоновом режиме мелькала даже в победных матчах. Очки, собранные в последние месяц – важный бонус для «Юве». Но матчи ЛЧ и игра с «Наполи» подчеркнули, что команде пока далеко до цельности и вариативности, которая нужна, чтобы конкурировать с лучшими.

«Наполи» обладает очень понятным набором сильных сторон. Под прессингом и на пространстве команда Спаллетти – одна из лучших в Европе. Также обладают достойным собственным прессингом. Бонусом идет яркость и свежесть: играют в атакующем стиле, но не закованы в четкую структуру – просто шикарный баланс импровизации и наработок. Они справедливо идут на первом месте. Этот матч снова подчеркнул сильные стороны («Юве» позволил так сыграть и даже где-то помог), но в них сомнений было минимум.

Встреча скорее важна психологически. «Наполи» нужно было доказать, что после ЧМ они в порядке, не собираются сыпаться и могут обыгрывать топ-соперников. Справились.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca