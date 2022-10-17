«Реал» использовал против «Барсы» фишку Бьелсы – только эффективнее. Кроос – мастер (пожалуйста, не уходи!)

Разбор Вадима Лукомского.

«Барселона» и «Реал» подходили к класико с почти безупречным стартом в Ла Лиге (7 побед и 1 ничья). Победил «Мадрид» (3:1) – теперь команда Карло Анчелотти единоличный лидер. Все по делу. Как минимум действующий чемпион показал себя более зрелой командой (во многих аспектах – банально более сильной). Давайте разбираться в деталях.

1. Состав Анчелотти читался. Основная потеря – Тибо Куртуа (его подменяет Андрей Лунин). Еще один потенциальный вопрос – конкуренция в центре защиты (Антонио Рюдигер, Эдер Милитао и Давид Алаба на две позиции). Тут дилемму Анчелотти облегчила травма Рюдигера (он не был готов на 100%). Но, вероятно, Карло в любом случае выбрал бы прошлогоднюю сыгранную пару Милитао-Алаба. Пока она основная на ключевые встречи.

2. Хави внес два изменения относительно матча против «Интера» – в центре защиты вместо провалившегося Жерара Пике вышел вернувшийся после травмы Жюль Кунде, а в полузащите место Гави занял Френки де Йонг.

В атаке, несмотря на критику и вопросы по совместимости Рафиньи и Усмана Дембеле, тренер «Барсы» предпринял очередную попытку разместить обоих. Как и с «Интером», француз стартовал слева, а бразилец – справа.

3. Матч получился динамичным в плане перехода инициативы от команды к команде. «Реал» намного эффективнее использовал свои отрезки, но шансы были и у «Барсы».

Стартовые 20 минут : преимущество и справедливый гол «Мадрида». «Барса» с трудом переходила в атаку, а «Реал» мастерски разбивал прессинг гостей и получал удобные моменты на пространстве.

Финальный отрезок первого тайма – время «Барсы». «Реал» удвоил преимущество, но это был единственный удар хозяев на этом отрезке. С 20-й минуты до конца тайма – 76% владения и 7:1 по ударам в пользу «Барсы». Попытки были правда опасными (особенно удар Левандовского из вратарской). В начале встречи «Барса» так не зажимала и не создавала столько угрозы. Тут было все, кроме реализации.

Старт второго тайма (до 70-й) : «Мадрид», ведя 2:0, просто забирает себе мяч. У «Барсы» сбивается ритм, вообще не возникает моментов. Бензема забил третий гол, который отменили из-за легкого офсайда. Способность «Реала» читать соперников и вот так возвращать себе контроль в самые трудные моменты – суперсила команды. Формально это отрезок без голов, но меня «Реал» сильнее всего впечатлил именно на этом этапе.

Концовка : «Барса» сделала замены, которые помогли раскрыть матч, у «Реала» после замены Модрича стало поменьше контроля. Снова наблюдали за попыткой штурма – 8:1 по ударам и давление гостей. Но тут все было хаотично – команда Хави явно спешила, на нее давил счет. Ключевое время «Мадрид» уже убил – на том этапе «Барселона» была беспомощной.

4. «Реал» создал себе задел в первом тайме. У этого отрезка был очень четкий рисунок и четкая ключевая зона. Правый фланг «Барселоны» (44% атак в первой половине) и левый «Реала» (все опасные контратаки). Эта тенденция очевидна даже из карты передач под удар в первом тайме – все на одной стороне поля:

Ниже разберемся в деталях использования командами ключевой зоны, но сразу отметим, что у «Мадрида» тут было качественное преимущество – Винисиуса Жуниора сдерживал Серджи Роберто. Отчасти вынужденный ход. В прошлом класико Хави специально использовал Рональда Араухо справа под Винисиуса. Сейчас, если бы все были здоровы, против бразильца, вероятно, сыграл бы Кунде.

Увы, с учетом всех потерь Хави выбирал между двумя плохими вариантами. Первый – Кунде против Винисиуса, но в центре кризисный Пике. Второй – Роберто против Винисиуса, а в центре Кунде. Предсказуемо эта дуэль получилась неравной.

5. Вторая ключевая особенность встречи – персональная игра «Реала» без мяча . Схема команды Анчелотти почти полностью определялась позициями соперников. Они оставляли одного центрального защитника свободным, а в остальных зонах действовали четко по оппоненту.

Обычно Кроос и Тчуамени оказывались глубже Модрича, потому что тот играл по Бускетсу. Но в отдельных эпизодах полузащита растягивалась. Тчуамени мог оказываться выше всех из-за персоналок:

Тут особенно хорошо видны персоналки, так как все игроки в кадре. Очень четко прослеживается и в центре поля, и через разные позиции фланговых игроков (Вальверде и Винисиуса). Гарсия и Алаба свободны (а остальные перекрыты именно персоналками):

Персоналки с одним свободным защитником – это фирменная фишка Марсело Бьелсы в «Лидсе». Его команда играла так буквально в каждом матче, часто с суицидальной смелостью. Получилась категорически внезапная коллаборация, но никто в современном футболе не использует этот прием чаще Марсело – его вполне можно называть классикой Бьелсы. Только Анчелотти использовал эту тактику намного хитрее.

Во-первых, «Мадрид» встречал поглубже и именно сдерживал затяжные владения соперника, а не шел в полный прессинг с такой схемой. Во-вторых, Карло выбрал эту тактику с оглядкой на стиль соперника. Есть ряд причин, почему против «Барсы» это вполне уместно – они мало комбинируют в центре (ставка на фланги не сюрприз для частых зрителей команды Хави), много держат мяч, мало импровизируют (даже если меняются позициями, то сохраняют одну предсказуемую структуру). В-третьих, у Анчи был важный козырь в лице Феде Вальверде – о нем нужно поговорить отдельно.

6. В системе персоналок оппонентом Вальверде был Бальде. Он его уверенно сдерживал – опускался пятым защитником при необходимости, но игроку с объемами Феде такой работы было мало. Он помогал склеивать команду и в других зонах.

Два главных бенефициара – Карвахаль и Тчуамени. Карвахалю он помогал не оказываться 1-в-1 против Дембеле около штрафной – прибегал на помощь в такие моменты. Тчуамени помогал, эпизодически забирая на себя опеку Педри – Орельен мог играть в опорной зоне и не идти за Педри до упора (что создало бы дыру в центре).

Это двойной объем, который становится тройным из-за выдающегося интеллекта. Даже при большом объеме бега такую задачу не выполнить без грамотных решений и чтения эпизодов. Вальверде обладает всеми этими качествами. Еще он забил потрясающий гол (снова!), но за это уругвайца и так уже многократно похвалили.

7. «Реал» получал моменты в атаках на скорости – выжидали в описанной схеме, а после отбора быстро и умышленно доставляли мяч в зону Винисиуса.

Забавным образом ставка «Барсы» на правый фланг в атаке только помогала. Они теряли мяч около этой зоны, «Реалу» было проще доставлять в любимом направлении. На стартовом отрезке именно «Мадрид» извлекал из этой зоны максимум, но по ходу тайма «Барса» стала острее атаковать (пускай и оставалась предсказуемой).

8. Постепенно «Барселона» нащупала несколько приемов против персоналок «Реала». Их можно было вскрывать стеночками в центральной зоне. Вот пример, как опека расыпалась именно из-за такой комбинации Дембеле и Педри:

Так родился лучший момент «Барсы» в матче, но в целом этот прием использовался недостаточно часто. Звучит удручающе, но Анчелотти, вероятно, на это и ставил – увы, сейчас это не одна из сильных сторон «Барсы».

9. Второй прием против персоналок – продвижение свободного центрального защитника и выманивание на него игрока. На практике выглядело так – Кунде продвигается с мячом и выманивает на себя Винисиуса, Роберто получает свободу:

По ходу тайма Роберто стал смелее ходить в атаку. И через такую свободу вынуждал «Реал» реагировать, создавал численное преимущество «Барселоне». В индивидуальном плане он не делал ничего выдающегося, но в структурном это нагружало соперника – и косвенно помогало в острых атаках.

10. Иногда «Барса» даже комбинировала один элемент с другим – выманивание + стеночка.

Выманили Винисиуса на Кунде (Менди уже бросает Рафинью и выдвигается на Роберто, который пока свободен):

Де Йонг играет в стеночку с Рафиньей, на которого выдвигается (и оставляет зону) Алаба:

Получив свободу, Френки добегает до штрафной без сопротивления:

Резюмируя: справа игра открывалась в обе стороны – у «Реала» из-за качественного преимущества в ключевом исполнителе, у «Барсы» – из-за манипуляций персоналками в зоне, где нет машины вроде Вальверде, которая закрыла бы всех.

11. К концу первого тайма «Барса» действительно нащупала достаточно приемов, чтобы создавать угрозу и всерьез претендовать на камбэк с 0:2. Вот только во второй половине картина встречи полностью трансформировалась – «Реал» профессорски убил запал «Барселоны».

«Барса» манипулировала персоналками и начала создавать шансы при рисунке с 70+% владения против «Реала», который был пассивен. В начале второго тайма получила «Мадрид», который просто не отдает им мяч. С начала тайма до 70-й минуты у хозяев 55% и 3:0 по ударам – и это при 2:0 в пользу «Мадрида», когда сопернику надо раскрываться и забивать. В ключевой отрезок «Барселона» выглядела беспомощной .

Для «Реала» такой резкий захват инициативы после хорошего отрезка у соперника – фирменный прием. Никто не делает этого лучше. Настолько же резко, максимально используя уникальные качества, интеллект и взаимопонимание своих игроков.

12. В данном случае для захвата инициативы использовался конкретный прием, а не просто зрелость и чтение игры лидерами полузащиты.

Тони Кроос в первой стадии на постоянной основе стал дополнительным центральным защитником (у «Реала» всегда был «+1» при розыгрышах – «Барсе» стало труднее прессинговать). Менди, чтобы не мешать Тони, открывался в центре полузащиты. Остальные игроки адаптировались:

Частыми стали ситуации, когда у «Реала» в центре было по 5 игроков для комбинаций – Кроос, Тчуамени, Модрич, Менди и Вальверде. Они будто издевались, показывая «Барселоне», как делается то, на что команда Хави оказалась неспособна в первом тайме. Все классно двигались и взаимодействовали, константой была только зона Крооса, которая и сыграла ключевую роль в захвате контроля.

13. Через многочисленные замены Хави все-таки немного повлиял на встречу. В конце «Барса» снова давила.

Первая порция замен – обновление левого фланга через Альбу, Гави и Феррана + перевод Дембеле направо. Второе окно – выход Фати вместо Дембеле (теперь справа Ферран). В результате всех перестроений схема не изменилась, но теперь не было такой предсказуемости и однобокости в атаке. Плюс Ансу помог в индивидуальном плане.

Еще один возможный источник перелома – выход Камавинги вместо Модрича у «Мадрида». Без Луки стратегию, построенную на нейтрализации «Барсы» через удержание мяча, труднее реализовывать (да, ключевой в ней Кроос, но нужны все).

14. Очень смущает трактовка роли Бускетса в двух первых пропущенных голах. На мой взгляд, ветеран «Барсы» провалил класико – Модрич выманивал его в неудобные зоны, выигрывал эпизоды, создавал дыру в опорной. Но максимизация вины Бускетса в голах – это абсурд (и игнор намного более важных ошибок).

Это тот случай, когда прилетает не по адресу, а по принципу «бросился в глаза, а разбираться лень». Но мы тут собрались, именно чтобы разбираться. В первом голе после неудачной попытки контрпрессинга «Барсы» (первая проблема) Карвахаль направил мяч на фланг. Там сложилась такая ситуация: Рафинья против Крооса, Бускетс с Модричем (перекрывал его, пока партнеры выше пытались контрпрессинговать), Роберто с Винисиусом:

Рафинья решает просто не бежать. Бускетс из заведомо невыгодного положения несется тушить пожар:

Мог остановить атаку фолом (что и пытался сделать) – просто грандиозный Кроос все равно исхитрился отдать мегапас. И да: момент этого паса сделал всю атаку, но сама ситуация возникла не из-за Серджи. Неудачный контрпрессинг и халтура Рафиньи – важнее, но огребает игрок, который действовал правильно. Мог помочь эффективнее – успешнее сфолив или если бы просто был быстрее на случай таких пожаров, но он точно не первопричина.

Во втором голе Вальверде получил гектар свободного пространства, так как опорники вжались в штрафную:

Тут важно учитывать, что «Барселона» встречала атаку на скорости, а не позиционную. То есть не оборонялась в схеме, а реагировала через решения конкретных игроков. Давайте разберемся, чьи решения тут были оправданными, а чьи – ошибочными.

Почему в штрафную вжался Бускетс? Потому что заметил, как Бальде бросили 2-в-1 на дальней штанге. Полетел тушить этот пожар:

Почему в штрафную вжался Де Йонг, а Кунде и Гарсия вдвоем играют против Тчуамени? Этому нет хорошего объяснения. Ошибка координации именно тут. Защитники могли договориться так, чтобы не бросать Бальде слева (тогда Бускетсу не надо было бы бежать тушить), либо Френки, чья позиция в этом эпизоде не дает никаких плюсов, мог лучше оценить ситуацию и быть ближе к Вальверде:

Френки начинал эпизод именно с Вальверде, но потом играл без оценки ситуации, коммуникаций с партнерами и ориентируясь только на мяч. Бускетс, наоборот, сканировал поле и правильно выявил проблемную зону. Вальверде шикарно исполнил, но при 2-в-1 на дальней штанге «Реал» мог получить намного более опасный момент. Если в первом случае Бускетс заслуживал критики, просто не в первых рядах, то тут он играл правильно.

Еще раз: оценки игры Серджи в этом матче толком не меняет – он сыграл ужасно . Просто смутило, как бинарно и местами просто абсурдно часть болельщиков трактует конкретные важные для хода встречи эпизоды – такое ощущение, что заранее выбрали себе удобного козла отпущения. Это некруто и неконструктивно.

15. Где можно подписать петицию против завершения Кроосом карьеры? После таких перфомансов слова Тони, что 2023 год – хороший момент для прощания с футболом, и тот факт, что он еще не продлил контракт, особенно пугают. «Я сказал Кроосу, что первый гол принадлежит ему. Его передача на Вини была потрясающей. Тони провел идеальный матч», – восторгался Модрич.

За звание лучшего игрока с немцем может соперничать только Вальверде. Влияние Тони было невероятным – связывал атаки быстрой доставкой мяча на Винисиуса (не только в голе) и сыграл ключевую роль в захвате контроля в начале второго тайма.

16. Этот матч подчеркнул очень многие традиционные достоинства «Мадрида» – острота в быстрых атаках, хладнокровие в реализации, умение забирать контроль даже в самые трудные моменты. Кроме классики, был нестандартный ход Анчелотти с персональной опекой.

Вообще крайне показательно, что «Реал» вчистую выиграл у соперника именно стартовые отрезки таймов (где тренерское влияние максимально). У «Барсы» были моменты и позитивные отрезки – матч мог пойти по другому сценарию. А вот конкретно победа Анчелотти над Хави кажется тотальной и неоспоримой.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Manu Fernandez