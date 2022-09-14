Ультрасмелый прессинг Хави подарил «Барсе» волшебный тайм. «Баварию» спасли Нойер и хладнокровная реализация

Разбор Вадима Лукомского.
«Бавария» обыграла «Барселону» (2:0). Формально это продолжение успешной серии немецкой команды в матчах против «Барсы». У каталонцев 5 поражений и 2 ничьих в Мюнхене – один из самых трудных выездов для клуба. Но к контексту конкретной встречи это не имеет прямого отношения. Вчера «Барселона» была хороша, а порой даже прекрасна – разберемся, в чем именно и почему этого все-таки не хватило.
В составе Юлиана Нагельсманна обошлось без особых сюрпризов. На предматчевой пресс-конференции он анонсировал, что в центре защиты сыграют именно Люка Эрнандес и Дайо Упамекано (то есть у Генича был шанс подготовиться). В опорной зоне был выбор между Леоном Горетцкой и Марселем Забитцером в качестве партнера Йозуа Киммиха – тут Нагельсманн тоже намекнул, что выберет второго (он надежнее при обороне).
Настоящим сюрпризом стало расположение атакующих футболистов. При атаках «Баварии» оно всегда гибкое, а вот при обороне и прессинге у всех есть четкие роли. Вчера они были необычными: Садьо Мане стартовал слева, Джамал Мусиала – под нападающим, Лерой Сане – справа; Томас Мюллер – в роли форварда.
За день до матча Хави сказал репортерам, что уже знает состав, который выйдет против «Баварии». Следовательно, в нем могли быть сюрпризы, но в рамках заготовленного плана, на которым работала команда. Так и получилось: в защите появились Андреас Кристенсен и Маркос Алонсо.
Одно из объяснений (лишь моя трактовка – проговорю логику, но не настаиваю): их рост относительно конкурентов (Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Жорди Альба). Хави планировал смелый прессинг, который мы разберем ниже, а одним из следствием такого давления должны быть выносы. Верховая игра важнее обычного. На скамейке был еще высокий Жерар Пике, но он в не лучшей форме плюс мог оказаться слишком медленным для такого матча.
Встреча разбилась на два очень разных тайма. В данном случае это не просто удобная для анализа условность, а истина очевидная практически каждому участнику встречи. Вот несколько вердиктов.
Мануэль Нойер: «Мы прибавили после перерыва относительно первого тайма. Во второй половине все видели, как сильно мы хотели победить».
Леон Горетцка: «Нам в определенной степени повезло не пропустить в первом тайме. Во втором тайме мы прибавили и были более сфокусированными».
Педри: «Результат не отражает содержания матча. Мы заслуживали большего по итогам первого тайма».
Юлиан Нагельсманн: «В первом тайме у «Барсы» были хорошие шансы, а нам пришлось полагаться на Ману (Нойера). Во втором – мы прибавили в игре без мяча и агрессии».
Хави: «Первый тайм был выдающимся – мы доминировали. С одной стороны, я разочарован результатом; с другой, горд, потому что мы создали «Баварии» действительно много проблем».
Все (включая мюнхенскую сторону) сходятся, что в первом тайме «Барса» была лучше (или даже намного лучше), а потом довольная счетом 0:0 к перерыву «Бавария» прибавила.
Ультрасмелый прессинг определил доминирование «Барсы» в первом тайме
Потрясающий отрезок «Барсы» характеризовался ультрасмелым и блестяще реализованным прессингом. На самом деле он длился не целый тайм, а 30-35 минут (на всю половину такого ритма банально не хватило – пришлось чуть отпустить соперника), но был таким ярким, что гости могли уйти в отрыв.
Почему Хави решил так рьяно прессинговать «Баварию»? Если коротко: потому что Левандовски.
Во-первых, у «Баварии» в этом сезоне нет чистого нападающего – следовательно, нет адресата, который в сценарии активного давления соперника может цепляться за дальние передачи, удерживать мяч, тем самым выводить команду в атаку. Во-вторых, сама «Барса» в лице Роберта получала высокоинтеллектуального и дисциплинированного лидера давления.
Хави понимал, что «Бавария» хороша в плане розыгрышей, но без поляка не так вариативна. Требовалось не просто давить максимально высоко, но и перекрыть абсолютно все короткие варианты. Для этого тренер «Барсы» использовал привычный базис – 4-2-4 в прессинге с выдвижениями Гави, но дал более смелую роль Серджи Бускетсу.
Левандовски и Гави давили на центральных защитников (и Нойера). Бускетс и Педри играли плотно против Забитцера и Киммиха. Вингеры Рафинья и Дембеле ориентировались на фланговых защитников, но поддерживали компактность (готовы были зажимать в центре, если мяч идет туда):
Обратите особое внимание на позицию Бускетса. В этом было ключевое отличие от традиционного прессинга «Барсы». Обычно команда давит в пять игроков (и справляется за счет качественных смещений), а Бускетс оценивает ситуацию и присоединяется к давлению, только если считает уместным. Вчера же Серджи был полноправной и важной частью давления – максимально плотно играл по Забитцеру.
Порой результатом давления «Барсы» становились возвраты мяча на чужой трети – иногда даже в чужой штрафной:
Но более частым исходом была вынужденная и даже слегка паническая безадресная длинная передача Нойера:
Следствием фантастического давления «Барселоны» стал ряд аномальных для «Баварии» показателей. Точность передач Нойера – 70% при средней 86,2%; наибольшая в сезоне длина паса в своей трети; второй с конца наклон поля (показатель, который характеризует территориальную картину матча – подробнее тут). Проще говоря, такого смелого и слаженного давления «Баварии» еще никто не предлагал.
Пиком прессинга стали первые 30-35 минут. В конце первого тайма «Барса» стала чаще садиться в позиционную оборону (иногда даже Дембеле опускался в пятерку за Дэвисом):
Во втором тайме из-за голов «Баварии» изменилась общая картина. Прессинг отошел на второй план – до этого еще доберемся, а пока респектуем Хави и команде за аспект, в котором они правда были прекрасны.
Роль Бускетса – ключевая фишка этой структуры давления (но в этом были существенные риски)
Роль Бускетса стала олицетворением смелости барселонского давления. Она шла в комплекте с опасениями, что он не справится – из-за банальной нехватки скорости (даже при его безупречном чтении игры). На самом деле Серджи многократно показывал, что при хорошей структуре прессинга чтение эпизодов важнее скорости.
Часто он успевал и надавить, и в опорной отработать. Из-за безупречной позиции готов сначала накрывать Забитцера в прессинге, а после дальнего паса оказаться около Сане в опорной и чисто отобрать мяч:
Серджи снова в прессинге играет плотно, но держит всю картину в голове:
После паса Нойера перехватывает мяч уже в центре:
Идеальные примеры к легендарной цитате Йохана Кройффа: «Что такое скорость? Спортивные журналисты часто путают скорость с осмысленностью движения. Если я начинаю движение чуть раньше оппонента, я кажусь быстрее».
У Бускетса осмысленность движения прокачана в максимальной степени. Это сильно помогало, но не компенсировало все риски. Когда можно было разрываться и читать, он это делал, но иногда расстояния были слишком большими. Защитники «Барсы» получали опасные выходы на пространстве.
Вот несколько примеров таких рискованных ситуаций – все это ни контратаки «Баварии», а именно эпизоды после преодоления прессинга:
В целом, упор на ультрасмелое давление был ходом в пользу «Барсы», но из-за уровня соперника (способности играть быстро и в касание под давлением) даже такой прессинг несколько раз разбивался. И каждый раз было страшно. Защитники «Барсы» здорово проявили себя в индивидуальном плане в такие моменты, но из-за смелости прессинга они отдувались без поддержки Бускетса.
Такие даже не провалы, а «пробелы» давления в первом тайме были нормальным следствием при таком классе соперника. А вот во втором тайме начались именно провалы. При такой смелой роли и провалах Серджи теряется и не успевал.
Возможно, самым ярким стал эпизод со вторым голом. Бускетс оказался рядом с Левандовским и требовал начала прессинга:
Партнеры не поддержали – «Бавария» провела атаку через открытую опорную зону, куда Серджи не успел вернуться, так как затевал не получивший поддержки прессинг:
Не хочу вас запутать в простом вопросе: хорошо ли все-таки сыграл Бускетс в столь важной роли? В первом тайме – грандиозно, учитывая объем и требовательность работы. Во втором – хуже, но на фоне командных проблем в давлении, которые, на мой взгляд, важнее индивидуальных недостатков. Матч в очередной раз показал, что в отлаженной прессинг системе Бускетс гениален (в том числе в разрушении), но в хаотичном рисунке – теряется.
Прессинг «Баварии» тоже был смелым, но оставляли выход (через Кунде)
Менее важный для доминирования, но тоже выигрышный для «Барсы» аспект – игра в первой стадии под прессингом «Баварии».
Команда Нагельсманна тоже начинала давление высоко, но не шла до упора в попытках перекрыть все варианты. Мане выдвигался к Мюллеру в начале давления, а Кунде на правом фланге оставался свободным:
Учитывая работоспособность Мане и качество смещений «Баварии» на чужой половине, такой прессинг тоже было трудно преодолевать. В динамике команда весьма быстро смещалась и свобода Жюля Кунде была краткосрочной (либо сам Мане, либо Дэвис выдвигался) – этого не хватало, чтобы найти хорошее продвижение и наказать.
Проще говоря, обе команды хороши в прессинге (вот же сюрприз!), но «Бавария» строила свое давление не так смело, что оставляло «Барсе» постоянную опцию для развития атаки. На практике из-за быстрых смещений «Баварии» получалось не столько развитие (с обострением), сколько контроль. Но это тоже помогало.
По итогам тайма «Барса» была лучше в ключевых для стиля команд стадиях. В собственной первой стадии показывала контроль, а через прессинг и вовсе доминировала, создавая моменты и остроту.
Почему доминирование «Барсы» сломалось во втором тайме
В перерыве Нагельсман заменил Забитцера на Горетцку – после матча признался, что дело было лишь в желтой карточке (структурных изменений не было, как и персональных претензий к полузащитнику). Юлиан также упомянул, что показал команде несколько видео по мотивам первого тайма. Это весомые факторы, но сильнее всего на ход встречи повлияли голы в начале тайма. Вряд ли без них наметился бы настолько явный перелом.
Первый мяч «Бавария» забила через первый же угловой. Он получился весьма простым – и во многом свелся к персональной дуэли. Даже сами футболисты на это указывали. «Если не используешь моменты против «Баварии», тебя наказывают. Они вышли вперед из-за нашей ужасной опеки при угловом», – резюмировал Педри.
«Бавария» использовала простой прием с набегающим по разным направлениям трио. Горетцка, Эрнандес и Упамекано сначала собираются вместе для разгона, а потом разбегаются на ближнюю, дальнюю и центр:
В случае качественной подачи (за которую отвечает Киммих) это дает бьющему преимущество – он встречается с мячом на скорости, что делает удар опаснее. У самого Киммиха три адресата, что позволяет сохранять непредсказуемость. Но такой розыгрыш все равно делает важную ставку на выигранную индивидуальную дуэль или на то, что опекун отстанет/запутается во время забега. Именно так и получилось в дуэли между Эрнандесом и Алонсо:
Этот гол и последовавший за ним второй трансформировали рисунок встречи. Теперь «Бавария» могла меньше разыгрывать и идти в собственный прессинг (стадии, в которых был перевес «Барсы» в первом тайме). Теперь хозяева могли обороняться в среднем блоке и использовать пространство в быстрых атаках:
Это лишило «Барсу» ключевых преимуществ, но, пожалуй, не стоит сводить весь перелом только к этому. Игра «Барселоны» тоже разладилась. Например, пошла банальная несогласованность в прессинге (возможно, связано с заменами, которые Хави делал, реагируя на счет; возможно, с усталостью). Но в первом тайме таких дыр просто не возникало:
Ухудшилась и игра «Барселоны» в розыгрышах (когда «Бавария» все-таки шла в высокий прессинг). Команда чаще пасовала в ловушку «Баварии» на правом краю поля вместо того, чтобы использовать фланг с более свободным Кунде:
Ошибки финального этапа в большей степени связаны не со структурой, а с конкретными нелогичными решениями футболистов. Пожалуй, тут можно использовать не совсем тактический, но понятный термин «поплыли» – психологически тяжелее следовать плану (даже эффективному), когда не по делу получил два мяча и нужно спасать игру (а не выстраивать ее). Это наложилось на общие изменения в характере матча (игру «Баварии» по счету) – второй тайм был за хозяевами.
- Дата проведения
- 13 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Нойер, Павар (Мазрауи, 21), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 46), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 70), Сане (Тель, 80), Мусиала (Гравенберх, 80).
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 70), Араухо, Алонсо, Бускетс (Кессиэ, 80), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 61).
«Это пенальти». Даже Люка Эрнандес признал нарушение на Дембеле (он видел момент лучше всех)
Знали, что Упамекано зовут Дайотшанкуль? Геничу стоит потренироваться 😉
Фото: REUTERS/Andreas Gebert; globallookpress.com/IMAGO/ULMER
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