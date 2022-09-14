Ультрасмелый прессинг Хави подарил «Барсе» волшебный тайм. «Баварию» спасли Нойер и хладнокровная реализация

Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» обыграла «Барселону» (2:0). Формально это продолжение успешной серии немецкой команды в матчах против «Барсы». У каталонцев 5 поражений и 2 ничьих в Мюнхене – один из самых трудных выездов для клуба. Но к контексту конкретной встречи это не имеет прямого отношения. Вчера «Барселона» была хороша, а порой даже прекрасна – разберемся, в чем именно и почему этого все-таки не хватило.

В составе Юлиана Нагельсманна обошлось без особых сюрпризов. На предматчевой пресс-конференции он анонсировал, что в центре защиты сыграют именно Люка Эрнандес и Дайо Упамекано (то есть у Генича был шанс подготовиться). В опорной зоне был выбор между Леоном Горетцкой и Марселем Забитцером в качестве партнера Йозуа Киммиха – тут Нагельсманн тоже намекнул, что выберет второго (он надежнее при обороне).

Настоящим сюрпризом стало расположение атакующих футболистов. При атаках «Баварии» оно всегда гибкое, а вот при обороне и прессинге у всех есть четкие роли. Вчера они были необычными: Садьо Мане стартовал слева, Джамал Мусиала – под нападающим, Лерой Сане – справа; Томас Мюллер – в роли форварда.

За день до матча Хави сказал репортерам, что уже знает состав, который выйдет против «Баварии». Следовательно, в нем могли быть сюрпризы, но в рамках заготовленного плана, на которым работала команда. Так и получилось: в защите появились Андреас Кристенсен и Маркос Алонсо.

Одно из объяснений (лишь моя трактовка – проговорю логику, но не настаиваю): их рост относительно конкурентов (Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Жорди Альба). Хави планировал смелый прессинг, который мы разберем ниже, а одним из следствием такого давления должны быть выносы. Верховая игра важнее обычного. На скамейке был еще высокий Жерар Пике, но он в не лучшей форме плюс мог оказаться слишком медленным для такого матча.

Встреча разбилась на два очень разных тайма. В данном случае это не просто удобная для анализа условность, а истина очевидная практически каждому участнику встречи. Вот несколько вердиктов.

Мануэль Нойер: «Мы прибавили после перерыва относительно первого тайма. Во второй половине все видели, как сильно мы хотели победить».

Леон Горетцка: «Нам в определенной степени повезло не пропустить в первом тайме. Во втором тайме мы прибавили и были более сфокусированными».

Педри: «Результат не отражает содержания матча. Мы заслуживали большего по итогам первого тайма».

Юлиан Нагельсманн: «В первом тайме у «Барсы» были хорошие шансы, а нам пришлось полагаться на Ману (Нойера). Во втором – мы прибавили в игре без мяча и агрессии».

Хави: «Первый тайм был выдающимся – мы доминировали. С одной стороны, я разочарован результатом; с другой, горд, потому что мы создали «Баварии» действительно много проблем».

Все (включая мюнхенскую сторону) сходятся, что в первом тайме «Барса» была лучше (или даже намного лучше), а потом довольная счетом 0:0 к перерыву «Бавария» прибавила.

Ультрасмелый прессинг определил доминирование «Барсы» в первом тайме

Потрясающий отрезок «Барсы» характеризовался ультрасмелым и блестяще реализованным прессингом. На самом деле он длился не целый тайм, а 30-35 минут (на всю половину такого ритма банально не хватило – пришлось чуть отпустить соперника), но был таким ярким, что гости могли уйти в отрыв.

Почему Хави решил так рьяно прессинговать «Баварию»? Если коротко: потому что Левандовски.

Во-первых, у «Баварии» в этом сезоне нет чистого нападающего – следовательно, нет адресата, который в сценарии активного давления соперника может цепляться за дальние передачи, удерживать мяч, тем самым выводить команду в атаку. Во-вторых, сама «Барса» в лице Роберта получала высокоинтеллектуального и дисциплинированного лидера давления.

Хави понимал, что «Бавария» хороша в плане розыгрышей, но без поляка не так вариативна. Требовалось не просто давить максимально высоко, но и перекрыть абсолютно все короткие варианты. Для этого тренер «Барсы» использовал привычный базис – 4-2-4 в прессинге с выдвижениями Гави, но дал более смелую роль Серджи Бускетсу.

Левандовски и Гави давили на центральных защитников (и Нойера). Бускетс и Педри играли плотно против Забитцера и Киммиха. Вингеры Рафинья и Дембеле ориентировались на фланговых защитников, но поддерживали компактность (готовы были зажимать в центре, если мяч идет туда):

Обратите особое внимание на позицию Бускетса. В этом было ключевое отличие от традиционного прессинга «Барсы». Обычно команда давит в пять игроков (и справляется за счет качественных смещений), а Бускетс оценивает ситуацию и присоединяется к давлению, только если считает уместным. Вчера же Серджи был полноправной и важной частью давления – максимально плотно играл по Забитцеру.

Порой результатом давления «Барсы» становились возвраты мяча на чужой трети – иногда даже в чужой штрафной:

Но более частым исходом была вынужденная и даже слегка паническая безадресная длинная передача Нойера:

Следствием фантастического давления «Барселоны» стал ряд аномальных для «Баварии» показателей. Точность передач Нойера – 70% при средней 86,2%; наибольшая в сезоне длина паса в своей трети; второй с конца наклон поля (показатель, который характеризует территориальную картину матча – подробнее тут). Проще говоря, такого смелого и слаженного давления «Баварии» еще никто не предлагал.

Пиком прессинга стали первые 30-35 минут. В конце первого тайма «Барса» стала чаще садиться в позиционную оборону (иногда даже Дембеле опускался в пятерку за Дэвисом):

Во втором тайме из-за голов «Баварии» изменилась общая картина. Прессинг отошел на второй план – до этого еще доберемся, а пока респектуем Хави и команде за аспект, в котором они правда были прекрасны.

Роль Бускетса – ключевая фишка этой структуры давления (но в этом были существенные риски)

Роль Бускетса стала олицетворением смелости барселонского давления. Она шла в комплекте с опасениями, что он не справится – из-за банальной нехватки скорости (даже при его безупречном чтении игры). На самом деле Серджи многократно показывал, что при хорошей структуре прессинга чтение эпизодов важнее скорости.

Часто он успевал и надавить, и в опорной отработать. Из-за безупречной позиции готов сначала накрывать Забитцера в прессинге, а после дальнего паса оказаться около Сане в опорной и чисто отобрать мяч:

Серджи снова в прессинге играет плотно, но держит всю картину в голове:

После паса Нойера перехватывает мяч уже в центре:

Идеальные примеры к легендарной цитате Йохана Кройффа: «Что такое скорость? Спортивные журналисты часто путают скорость с осмысленностью движения. Если я начинаю движение чуть раньше оппонента, я кажусь быстрее».

У Бускетса осмысленность движения прокачана в максимальной степени. Это сильно помогало, но не компенсировало все риски. Когда можно было разрываться и читать, он это делал, но иногда расстояния были слишком большими. Защитники «Барсы» получали опасные выходы на пространстве.

Вот несколько примеров таких рискованных ситуаций – все это ни контратаки «Баварии», а именно эпизоды после преодоления прессинга:

В целом, упор на ультрасмелое давление был ходом в пользу «Барсы», но из-за уровня соперника (способности играть быстро и в касание под давлением) даже такой прессинг несколько раз разбивался. И каждый раз было страшно. Защитники «Барсы» здорово проявили себя в индивидуальном плане в такие моменты, но из-за смелости прессинга они отдувались без поддержки Бускетса.

Такие даже не провалы, а «пробелы» давления в первом тайме были нормальным следствием при таком классе соперника. А вот во втором тайме начались именно провалы. При такой смелой роли и провалах Серджи теряется и не успевал.

Возможно, самым ярким стал эпизод со вторым голом. Бускетс оказался рядом с Левандовским и требовал начала прессинга:

Партнеры не поддержали – «Бавария» провела атаку через открытую опорную зону, куда Серджи не успел вернуться, так как затевал не получивший поддержки прессинг:

Не хочу вас запутать в простом вопросе: хорошо ли все-таки сыграл Бускетс в столь важной роли? В первом тайме – грандиозно, учитывая объем и требовательность работы. Во втором – хуже, но на фоне командных проблем в давлении, которые, на мой взгляд, важнее индивидуальных недостатков. Матч в очередной раз показал, что в отлаженной прессинг системе Бускетс гениален (в том числе в разрушении), но в хаотичном рисунке – теряется.

Прессинг «Баварии» тоже был смелым, но оставляли выход (через Кунде)

Менее важный для доминирования, но тоже выигрышный для «Барсы» аспект – игра в первой стадии под прессингом «Баварии».

Команда Нагельсманна тоже начинала давление высоко, но не шла до упора в попытках перекрыть все варианты. Мане выдвигался к Мюллеру в начале давления, а Кунде на правом фланге оставался свободным:

Учитывая работоспособность Мане и качество смещений «Баварии» на чужой половине, такой прессинг тоже было трудно преодолевать. В динамике команда весьма быстро смещалась и свобода Жюля Кунде была краткосрочной (либо сам Мане, либо Дэвис выдвигался) – этого не хватало, чтобы найти хорошее продвижение и наказать.

Проще говоря, обе команды хороши в прессинге (вот же сюрприз!), но «Бавария» строила свое давление не так смело, что оставляло «Барсе» постоянную опцию для развития атаки. На практике из-за быстрых смещений «Баварии» получалось не столько развитие (с обострением), сколько контроль. Но это тоже помогало.

По итогам тайма «Барса» была лучше в ключевых для стиля команд стадиях. В собственной первой стадии показывала контроль, а через прессинг и вовсе доминировала, создавая моменты и остроту.

Почему доминирование «Барсы» сломалось во втором тайме

В перерыве Нагельсман заменил Забитцера на Горетцку – после матча признался, что дело было лишь в желтой карточке (структурных изменений не было, как и персональных претензий к полузащитнику). Юлиан также упомянул, что показал команде несколько видео по мотивам первого тайма. Это весомые факторы, но сильнее всего на ход встречи повлияли голы в начале тайма. Вряд ли без них наметился бы настолько явный перелом.

Первый мяч «Бавария» забила через первый же угловой. Он получился весьма простым – и во многом свелся к персональной дуэли. Даже сами футболисты на это указывали. «Если не используешь моменты против «Баварии», тебя наказывают. Они вышли вперед из-за нашей ужасной опеки при угловом», – резюмировал Педри.

«Бавария» использовала простой прием с набегающим по разным направлениям трио. Горетцка, Эрнандес и Упамекано сначала собираются вместе для разгона, а потом разбегаются на ближнюю, дальнюю и центр:

В случае качественной подачи (за которую отвечает Киммих) это дает бьющему преимущество – он встречается с мячом на скорости, что делает удар опаснее. У самого Киммиха три адресата, что позволяет сохранять непредсказуемость. Но такой розыгрыш все равно делает важную ставку на выигранную индивидуальную дуэль или на то, что опекун отстанет/запутается во время забега. Именно так и получилось в дуэли между Эрнандесом и Алонсо:

Этот гол и последовавший за ним второй трансформировали рисунок встречи. Теперь «Бавария» могла меньше разыгрывать и идти в собственный прессинг (стадии, в которых был перевес «Барсы» в первом тайме). Теперь хозяева могли обороняться в среднем блоке и использовать пространство в быстрых атаках:

Это лишило «Барсу» ключевых преимуществ, но, пожалуй, не стоит сводить весь перелом только к этому. Игра «Барселоны» тоже разладилась. Например, пошла банальная несогласованность в прессинге (возможно, связано с заменами, которые Хави делал, реагируя на счет; возможно, с усталостью). Но в первом тайме таких дыр просто не возникало:

Ухудшилась и игра «Барселоны» в розыгрышах (когда «Бавария» все-таки шла в высокий прессинг). Команда чаще пасовала в ловушку «Баварии» на правом краю поля вместо того, чтобы использовать фланг с более свободным Кунде:

Ошибки финального этапа в большей степени связаны не со структурой, а с конкретными нелогичными решениями футболистов. Пожалуй, тут можно использовать не совсем тактический, но понятный термин «поплыли» – психологически тяжелее следовать плану (даже эффективному), когда не по делу получил два мяча и нужно спасать игру (а не выстраивать ее). Это наложилось на общие изменения в характере матча (игру «Баварии» по счету) – второй тайм был за хозяевами.

Фото: REUTERS/Andreas Gebert; globallookpress.com/IMAGO/ULMER