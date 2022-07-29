Кунде может стать лучшим защитником «Барсы». Он идеален для высокого прессинга и прекрасен в проходах с мячом

Помешан на прогрессе.

23-летний защитник «Севильи» Жюль Кунде переходит в «Барселону» за 50 миллионов евро. Третья инвестиция команды после Рафиньи из «Лидса» и Роберта Левандовского вышла максимально сложной: то Жюль переходит в «Челси» и мечтает играть с Калиду Кулибали, то «Севилья» попросит чуть больше, чем Лапорта и компания могут себе позволить.

Решающим оказалось желание самого Кунде играть под руководством Хави: Жюль считает, что они с тренером видят футбол одинаково. Пора знакомиться с парнем, которого испанец выпрашивал почти полгода.

Жюль помешан на прогрессе. Его росту помогли Лопетеги и Карлос

Три сезона Жюля за «Севилью» хочется поделить на три отдельных отрезка и подчеркнуть, что на каждом из них Кунде эволюционировал. В 2020-м Хулен Лопетеги называл Жюля самым старательным игроком в его карьере – и Кунде правда заслужил этот комплимент.

В 2019-м Жюль приехал из «Бордо» совсем зеленым 20-летним пацаном. Лопетеги уже тогда отмечал, что его техника и физика находятся на топ-уровне, но из-за высокой скорости Ла Лиги он не всегда правильно реагировал на движения соперника и плохо читал эпизоды. Кунде обычно рассчитывал на физическое превосходство – пришлось экстренно переучиваться.

«Я заметил разницу между «Бордо» и «Севильей» на первой же тренировке. Меня испугало, что здесь занятия намного интенсивнее, – отмечал Жюль в начале пути. – Лопетеги делает больший акцент на технике игроков, и мяч в целом передвигается быстрее. У каждого аспекта тренировки четкий план, а игроки быстрее адаптируются к действиям. Тут меньше борьбы, но устаю даже больше, чем в Лиге 1».

Лопетеги давал Жюлю время на адаптацию: из первых восьми игр в сезоне-19/20 лишь три тот начал в старте. Хулен понимал, что Кунде надо прогрессировать, но пихать его в пекло тоже не хотел. Тогда Лопетеги решил проблему иначе: попросил партнера Диего Карлоса управлять Жюлем. Позже Кунде признался, что именно советы Карлоса помогли научиться вовремя выбрасываться.

«Он не перестает прогрессировать, – восхищался в этом году Диего. – У нас с Жюлем очень хорошие отношения. Во время игр мы почти не разговариваем – каждый из нас знает, что будет делать другой в тот или иной момент. Это результат многолетней дружбы. Мы смотрим на поле одними глазами. Но я всегда восхищался его готовностью адаптироваться под меня. Жюль хорошо подстраивается и мне становится намного легче».

В первом же сезоне в «Севилье» Кунде выиграл Лигу Европы, вратарь Яссин Буну называл связку Жюля и Карлоса лучшей в Ла Лиге. Но Кунде этого было недостаточно – и на второй год он прокачался физически. Приоритетом была игра головой – из-за роста (181 сантиметр) Жюль считался середняком игры в воздухе. «Я выигрываю верх так же часто, как Рамос. Мало кто воспринимает меня всерьез из-за низкого роста. Но это мотивирует. Я стараюсь больше работать над этим аспектом игры.

Мне никогда не казалось, что рост так важен. Никто не верил в то, что я мог бы бороться с высокими соперниками на равных. Все считали меня низким. Они твердили, что с таким ростом нечего делать в центре, но я не сдался. Я вдохновляюсь Фабио Каннаваро – он показал, что игроки моей позиции должны быть не только высокими или сильными, но еще и очень умными», – говорил Кунде в интервью Onzemondial.

Здесь интересно сопоставить впечатления Кунде с данными. Ни в абсолютных, ни в относительных значениях статистика его верховых единоборств не улучшилась, правда, их количество с каждым годом в Испании сокращалось. Следовательно, стало меньше проигранных эпизодов. Помог контроль таких ситуаций: Кунде реже идет в верховую борьбу просто ради борьбы.

Кажется, это часть его общего роста. Например, очень похожая ситуация с фолами – их тоже становится все меньше. У Лопетеги Кунде научился лучше выбирать момент, когда стоит выбрасываться из линии, что проявляется в эпизодах самого разного типа.

Тренер продолжал восхищаться стараниями Жюля. Он давал Кунде свободу вне поля и не нагружал дополнительной работой – посчитал, что Жюль перестанет пахать и сдаст, но пацан продолжал выкладываться. Однажды Кунде попросил помощи у Люка де Йонга и аж несколько часов тренировал с ним прыжки. Вскоре голландец подустал, а вот Жюль чувствовал себя отлично.

«Тренер может ставить меня на любую позицию. Не переживаю насчет этого, но мне нравится играть именно в центре, ведь там мне дается больше свободы в продвижении мяча. Это часть моего стиля и я хочу развиваться в этом плане. Мне нравится создавать моменты для партнеров, – говорил Жюль в апреле Marca. – В такой команде ты не сможешь не выкладываться. «Севилья» – топ-клуб, но я хочу забраться еще выше. Я обязан уметь все. Если надо страдать, я готов страдать».

Третий сезон стал компиляцией. Статистически игрок выдал не самый сильный год, но держал топ-уровень. Сказался и спад «Севильи» в целом: Лопетеги психовал, в июне даже хотел уйти из команды и постоянно ругался с Мончи. Одной из причин был Кунде – Хулен не хотел терять вожака.

«Жюль – олицетворение идеала современного центрального защитника, – рассказывал The Athletic бывший капитан «Севильи» Пабло Альфаро. – Он не так хорош физически, но перекрывает этот недостаток игровым интеллектом. Кунде может моментально переключиться на новые задачи: читает самые сложные эпизоды и всегда принимает правильные решения. Топовая техника Жюля позволяет назвать его идеальным защитником для построения современного футбола».

Кунде считает, что готов играть на топ-уровне. «Он понимает, что часто совершает ошибки. Не всегда их замечают остальные, но я вижу все. Сегодня он ошибся – завтра станет сильнее. Это игрок, который очень любит учиться», – хвалил парня Лопетеги в декабре 2021-го.

Кажется, в «Севилье» ему больше нечему учиться. Команда при Лопетеги уперлась в потолок, связка с Диего Карлосом доведена до совершенства и многими признается лучшей в лиге (но новых схем и сочетаний не предвидится), а с точки зрения игры с мячом Кунде с его рейдами на чужую треть – один из самых ярких элементов атаки (но вообще Лопетеги сильно ограничивает игроков – в более топовой команде эти качества раскроются еще сильнее).

Давайте разбираться, почему Хави сделал француза приоритетной целью и какие преимущества он даст «Барсе».

Стиль «Барсы» еще сильнее подчеркнет сильные стороны Кунде. Он может с ходу стать лучшим центральным защитником клуба

Кунде – идеальный современный центральный защитник под игру в высокопрессингующей команде. «Жюль необычайно часто для центрдефа возвращает мяч на чужой половине поля. А его ускорение, скорость и ловкость делают его трудным оппонентом даже для самых реактивных форвардов», – подчеркивал экс-селекционер «Монако» и колумнист ESPN Тор-Кристиан Карлсен.

Одна из причин восхищаться Кунде – дар сочетать скорость с интеллектом. Например, в этом эпизоде против него быстрый Иньяки Уильямс из «Атлетика». Большинство защитников такого типа попытались бы выиграть забег через преимущество в позиции и скорости. Кунде ведет себя иначе: он постоянно оглядывается на оппонента, читает каждое его обманное движение и мимикрирует его траекторию забега:

Скриншоты сделаны в InStatScout

В результате Уильямс, который против обычных оппонентов решает такие эпизоды, даже не сумел сделать рывок под пас на пространство. Для этого рывка Иньяки нужно, чтобы соперник его упустил – хотя бы на полсекунды. Своими маневрами он провоцирует такую ситуацию – с большинством работает, но Кунде контролировал его от начала до конца эпизода. Это называется интеллектуальным использованием скорости.

Кунде – читающий центрдеф, которому скорость в большинстве моментов не пригодится (но она есть на всякий случай). Эталон игры в этом стиле – Вирджил ван Дейк. Кунде тоже очень силен в этом направлении.

Скоростные данные помогают ему не только в высокой линии, но и в околофланговых зонах, когда нужно страховать смелые подключения крайнего защитника. Вот несколько примеров спонтанных дуэлей против Винисиуса Жуниора:

Оба раза Кунде справился, используя одну и ту же стратегию. Он выжидает, а не выбрасывается, так как понимает, что достаточно быстр (Винисиус не сможет просто прокинуть мяч и добежать). Дальше в дело идет ловкость и скорость реакции француза – эти качества помогают, когда Винисиус все-таки попытается пойти в обводку. Блестящим исполнением этих простых принципов Кунде загонял бразильца в тупик, хотя изначально ситуация была тяжелой – у Вини были время и огромная зона.

Мощь Кунде в высокой линии проявлялась не только в конкретных эпизодах, но и на дистанции. В двух из трех сезонов Жюля в клубе «Севилья» входила в топ-3 по PPDA (интенсивность прессинга), при этом по остроте допущенных моментов и допущенных в убойную зону передач всегда финишировала как минимум в четверке (однажды была лидером). Это описание команды, которая через прессинг держит соперника на расстоянии и делает это весьма эффективно. В «Барселоне» Кунде ждут требования, к которым он уже подготовлен.

Самый интригующий элемент игры Кунде – его рейды с мячом до чужой трети (или даже штрафной). В этом аспекте он может претендовать на звание лучшего центрального защитника мира (именно по набору качеств и уровню исполнения). В «Барсе» он может получить больше возможностей для таких рывков.

«В современном футболе способные продвигаться вперед при розыгрышах центральные защитники уже не новость, но Кунде довел это искусство почти до совершенства – он продвигает сам, делает забегания, провоцирует стеночки. У него потрясающий показатель обводок для центрального защитника, который практически всегда играет из четверки. Это помогает и в смелых продвижениях, и под чужим прессингом», – резюмировал Карлсен.

Фанаты «Барселоны» точно помнят один мощнейший проход Жюля. Дело было в Кубке Испании – Лео Месси, как это часто бывало, выключился, решил не прессинговать и дал Кунде свободу в первой стадии (не супер, но и катастрофой не казалось):

Через 12 секунд после сольного прохода с двумя стеночками Кунде сам завершал эту атаку из штрафной:

Это лишь один из массы примеров. Он любит такие рейды и правда вариативен в них – может атаковать через стеночки, а может все делать сам (если соперник дает продвигаться без сопротивления).

Рейды в атаку – самый яркий прием Кунде (и, возможно, самый прокачанный). Но он достаточно силен и в других типах продвижения. Хорошо разбивает линии передачами. Вот пример из матча против «Атлетико». Он отрезал четырех соперников и доставил мяч Франко Васкесу из действительно трудного положения – большинство защитников в такой ситуации отправило бы мяч вдоль фланга. Кунде выбрал и исполнил нестандартный вариант:

Сравним показатели Кунде и его будущих конкурентов.

В плане продвижения через пас он уступает Жерару Пике и Эрику Гарсии. Но здесь важно учитывать стиль команд. «Севилья» хоть и находится на 3-м месте по владению, но все равно заметно уступает «Барсе» (64,8% против 59,8%).

А вот во всех параметрах, которые прямо или косвенно связаны с походами в атаку и с продвижением через проходы, Кунде доминирует (даже без скидки на стиль), а кое-где у него кратное преимущество. Защитника с таким навыком продвижения именно на дриблинге у «Барсы» просто не было.

Жюль провокационно хорош в этом типе продвижения – либо расшатывает структуру соперника рейдами, либо вынуждает приставлять к себе опекуна на постоянку. Во втором случае команде открываются другие направления развития атаки. В структуре «Барсы» это должно работать даже полезнее, чем в «Севилье» – например, по цепочке больше свободы может получать Серджи Бускетс (сейчас именно с ним чаще всего играют персонально).

Также описанный набор навыков делает Кунде «лучшим в мире спящим правым центрдефом для схем с тройкой». То есть по качествам он идеально подходит и может раскрыться в этой роли еще ярче, но пока у него не было полноценного сезона в такой схеме, чтобы оценить это на практике.

Формации с тройкой защитников точно есть в арсенале Хави. Он часто использовал такую в «Аль-Садде», а в «Барсе» экспериментировал с гибридной схемой, где номинальный правый защитник при розыгрыше мяча становится дополнительным центральным, образуя тройку. Кунде может закрыть позицию не только центрального защитника в четверке, но и такую гибридную роль – правого/центрального.

Жюль действительно заслужил переход в топ-клуб и подходит конкретно «Барселоне» Хави. Футбол каталонской команды даже приумножит его основные козыри. Но есть потенциальный минус – очень явные позиционные пересечения с Рональдом Араухо. Оба предпочитают играть ближе к правому краю, у них даже есть ситуативный опыт фланговых защитников. Араухо важен для «Барсы» как лучший ЦЗ с точки зрения набора оборонительных навыков. Кунде – чит-код по части продвижения мяча. В идеальном сценарии Хави, вероятно, хотел бы составить из них пару.

На практике это труднее, чем кажется. Одного придется размещать на неродной позиции. Для большинства центральных защитников разница не столь велика, но для Кунде и Араухо существенна. Не значит, что они не могут играть вместе, но их потенциал сократиться. Насколько? Зависит от работы Хави, но пересечение слишком явное, чтобы обоим было удобно на сто процентов.

Очередная приятная головоломка для Хави. Плюсы, которые дает Кунде, уверенно перевешивают это опасение.

Фото: East News/Pau BARRENA / AFP, Kazuhiro NOGI / AFP, pressinphoto/Sipa USA, Michael Reaves/Getty AFP, Ethan Miller/Getty AFP; fcbarcelona.com