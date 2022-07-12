Стрим Лукомского: возвращение Суперлиги, Рафинья и/или Дембеле в «Барсе», первый матч Абаскаля

Обсуждаем главные темы недели.

Кажется, самый большой перерыв между стримами с момента запуска формата. Соскучился по вам, хотя футбола по-прежнему маловато, а обсуждать слухи не очень люблю.

Обсудим Суперкубок. У меня выходил маленький пост в день матча – сегодня поговорим подробнее и с оглядкой на ваши вопросы.

Еще одна важная тема – слушания по «делу Суперлиги». На их фоне появляются очень интересные инсайды о потенциальном будущем европейского футбола.

И, конечно, трансферы. Пожалуй, два самых интересующих вас клуба – это «МЮ» и «Барса». Оба ведут кучу игроков, но пока не могут финализировать сделки. Обсудим Френки де Йонга (объединяет оба этих клуба) и ко.