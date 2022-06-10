«Спартаку» нужен Контеобразный тренер. В РПЛ таких мало, но, например, Кержаков подошел бы (не шутка)

Колонка Вадима Лукомского.

«Спартак» последних сезонов – бесконечный марафон перезапусков. Каждый следующий тренер – новый проект и новая захватывающая философия (как минимум в первых товарищеских матчах). Не любой такой перезапуск зло. Иногда он действительно необходим клубу, а предложенный план может быть толковым и долгосрочным, но при такой частоте, как у «Спартака», это подчеркивает метания и слабое планирование.

Возьмем четырех последних тренеров. Сначала было «возрождение спартаковского футбола от Олега Кононова» (речь о том, как продавалось, а не о том, что получилось), потом – следование моде на немецких тренеров с привкусом Антонио Конте в лице Доменико Тедеско, за ним – Руй Витория (честно, я так и не понял, как его пытались продать, но он явно представитель другого течения в тактике), наконец – Паоло Ваноли (итальянский менталитет + человек из штаба Конте).

В этих условиях мощнейшую гибкость проявил Тедеско – построил Контеобразный базис, который актуален до сих пор.

3-5-2 (3-4-3) – основная схема, как у Антонио. Очень похожие принципы игры без мяча – частое использование среднего блока в этой формации и прессинг в случае, если соперник уязвим к нему. При игре с мячом прослеживались ультравысокие позиции латералей (почти вингеры, когда команда атакует) и использование большого нападающего в роли ориентира. Это футбол Конте – и это базис, который наиболее удобен нынешнему «Спартаку».

Команде эта идея комфортна, она ее определенно ценит. Два особенно показательных момента: неудачная попытка Тедеско весной 2021-го перевести команду на четверку (после возвращения Квинси Промеса) и приход Руя Витории, который построил карьеру вокруг компактных 4-4-2 при обороне и какое-то время пытался держаться этого базиса, но в результате тоже обратился к тройке (кажется, по просьбе команды). То есть этот состав «Спартака» буквально отторгает конкурирующие идеи.

Следующим тренером был уже Паоло Ваноли, для которого такой футбол естественен. Конечно, Контеболл не делает «Спартак» суперкомандой по щелчку, но с ним игра явно лучше, чем без него с аналогичным тренером. Исключений из этого правила не было.

Преемственность – почти всегда отличная штука. Например, страхует от внезапного ухода тренера из-за неудач или «по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака». В данном же случае это даже не вариант развития, а необходимость. Эта команда буквально требует преемственности – и всем понятно, в рамках какой идеи.

Кажется, самый удобный для состава вариант как раз совпадает с последним перезапуском. Его осуществляли итальянцы Лука Каттани и Паоло Ваноли. Ваноли выбирался и продавался как человек, работавший с Конте. В тактическом плане оказался очень похож на Антонио. Главные европейские трансферы тоже вписывались в этот рисунок – неудавшийся Артуро Видаль в полузащиту (Кристофер Мартинс) и классический для стиля Конте большой форвард (Шамар Николсон).

В общем, есть куча косвенных свидетельств, что команду собирались строить вокруг такой философии. Есть и более широкий контекст (в «Спартаке» этот путь лучше всего приживается), и есть финишный успех (победа в Кубке, еще сильнее убеждающая продолжать). Очередной перезапуск будет означать – потерю времени и с высокой вероятностью новые мучения.

Получаем следующие вводные: очевидность превосходства пути с Контеобразным преемником над перезапуском + ограниченность рынка (сейчас качественный европеец кажется фантастикой) + нехватка в России тренеров нужного типажа (даже идейные скорее представляют другую философию).

За последние годы я бы выделил две успешные интерпретации Контеболла российского производства – «Сочи» Владимира Федотова с Антоном Заболотным в атаке (в последний сезон ушли от этого футбола) и «Нижний Новгород» Александра Кержакова.

Федотов – конечно, очевидный топ-вариант. Он умеет ставить такой футбол (а потом может развивать его в нечто более тонкое) и натворил больше чудес, чем любой другой тренер в РПЛ в последние годы. Вопросов по нему нет, кроме чудовищно банальных: в какой стадии его переговоры с другими клубами, успеет ли «Спартак» включиться и что может предложить? Очевидность тут зашкаливает и, наверное, не нужно было бы вообще писать текст, если все, что можешь сказать: «Ну да, Федотов – классный».

Кержаков – более провокационный и менее очевидный вариант. Но давайте рассмотрим его чисто в футбольном плане.

«Мне очень нравится Конте, балдею от его работы в «Интере». Весь подбор его футболистов заточен на то, чтобы контролировать мяч, но если нет варианта сыграть в короткий пас, то они могут отдать длинную передачу на нападающего, который практически всегда этот мяч сохранит. У него очень много вариантов выхода из обороны в атаку. Они готовят каждую атаку, не торопятся. Мне это очень нравится, это самый симпатичный футбол для меня», – признавался Кержаков в марте 2021-го в интервью Sports.ru.

Это было еще до назначения в «Нижний». Там он идеально вписался в шаблон – в качестве базиса взял любимые схемы Антонио 3-5-2 (или 3-4-3), которая без мяча переходит в 5-3-2 (5-4-1). Проделал отличную работу – перед сезоном все, включая букмекеров, не просто записывали «Нижний» на вылет, а делали явно 16-й командой лиги. Кержаков вытащил команду на 11-е место.

Наблюдая за «Нижним», я видел принципы Конте – с мячом и без мяча с поправкой на пропорции аутсайдера. В каждой стадии Кержаков выстраивал игру по заветам Антонио, но больше времени проводил без мяча в глубокой обороне. Это важная оговорка, но внимательное изучение других стадий выдает идейные сходства.

Их точно не мог не заметить «Спартак». Например, одна из фишек Конте – смелые подключения латералей в атаку. И в первом, и во втором круге команда Кержакова забивала «Спартаку» гол через высокую позицию латераля на дальней штанге. В первом случае вообще классика: левый латераль Пенчиков подает, а правый Козлов – забивает.

Для обычного андердога это несвойственно. Но «Нижний», когда все-таки атакует позиционно, четко следует этому принципу. Похожие детали прослеживаются и в других стадиях. При смене команды на более классную сходство Кержакова с Антонио должно стать еще более очевидным.

Из-за влюбленности в Конте и влияния Лучано Спаллетти Кержаков – самый итальянский российский тренер. Как же это идеально для преемственности «Спартака». И в то же время как же это нереально. В недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» Кержаков дважды повторил «не могу представить, что работаю в «Спартаке».

Жаль. Была бы шикарная история: интересная гикам (проверить теорию о подражании Конте с более подходящей командой – Конте с такой вполне мог бы взять чемпионат), максимально горячая для болельщиков «Спартака»/«Зенита», привлекающая интерес нейтральных зрителей. Кажется, РПЛ в кризисную эру особенно нужны такие сюжеты.

Подозреваю, первая реакция болельщиков команд и самого Кержа будет одинаковой: «Ужас». Понимаю и с уважением отношусь, но настоящий ужас – это очередной псевдоидейный перезапуск «Спартака». Кержаков – лишь неочевидный пример российского тренера, который помог бы избежать этого сценария. Здорово, если «Спартак» найдет другого. Главное, избежать ненужных идейных поисков.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander;РИА Новости/Александр Вильф