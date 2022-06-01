Конте снова подписал знакомого латераля (Перишича). Интересная тенденция

Позиция латераля у Антонио Конте – интересный кейс.

Трансфер Ивана Перишича хорошо вписывается в привычку итальянца в каждом клубе требовать на эту позицию знакомого игрока. Вот еще пара примеров (не факт, что вспомнил всех) – Виктор Мозес в «Интере» (знаком по «Челси»), Маттео Дармиан в «Интере» (знаком по сборной), Давиде Дзаппакоста в «Челси» (по сборной).

С одной стороны, и Антонио, и его футболисты подчеркивали важность позиции. Например, свежий вердикт Райана Сессеньона: «Думаю, позиции латералей – самые важные для нашей команды. Мы создаем преимущество в последней линии, при этом даем команде надежность при игре с пятеркой сзади. Это очень требовательная роль в системе Антонио Конте. Она требует выносливости и энергичности, которые должны сочетаться с умными решениями. Нужно быть эффективным в правильные моменты».

В схожем ключе много раз высказывался и сам Антонио – например, легендарная цитата про «хочу, чтобы латерали так пахали, чтобы уходили с поля, харкая кровью». Кстати, в одном из первых матчей при Конте Серхио Регилона заменили на 80-й минуте, а после матча он давал флэш-интервью – и все равно извинялся, что до сих пор не может отдышаться.

С другой, для такой важной позиции Конте пугающе просто переучивает игроков под нее и всегда выжимает хорошую форму из футболистов этой роли. Это касается каждого из четверки «Тоттенхэм» – Эмерсон, Доэрти, Сессеньон, Регилон. В «Челси» роль быстро освоил никогда ранее там не игравший Виктор Мозес.

Получаем парадокс, в котором раскрываются и позитивное впечатление производят почти все (что странно для трудной роли), но для полного счастья Конте нужны знакомые и самые проверенные на этой позиции.

Возможно, такие трансферы не стоит оверанализировать – возможно, дело просто в маниях Антонио (трансферы под него – знак внимания, даже если можно обойтись без них, а это как раз игроки той роли, которая с ним ассоциируется в первую очередь). Вполне может быть это самая правильное отношение: большими успехами воссоединения не заканчивались, а Дзаппакоста (25 млн + бонусы) – и вовсе явный провал.

Возможно все-таки есть тактический смысл. Если он есть (в чем не уверен), я бы сформулировал примерно так: позиция предполагает такой объем работы, что на ней относительно легко выделяться и собирать комплименты. Но, чтобы все работало, а не только была индивидуальная яркость, нужна тотальная погруженность в систему и минимум две пары легких. По крайней мере такой может быть логика самого Конте, когда он убеждает себя и руководство в очередном таком ходе.

Явного вывода не будет. Это пост рассуждений. Если у вас есть свои трактовки парадокс, милости прошу в комментарии.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro / Stringer; East News/Andrea Staccioli / Insidefoto/Sipa USA