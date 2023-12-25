Джим Рэтклифф – безжалостный капиталист и любитель риска. Занялся бизнесом в 40 и переругался со всеми

Денис Пузырев о спасителе «Манчестер Юнайтед».

Главный вопрос для болельщиков «Ман Юнайтед» после продажи 25% акций Джиму Рэтклиффу: а что это вообще значит? Безусловно, при британском миллиардере клуб ждут перемены, потому что по условиям сделки он получит контроль над спортивным направлением. Но какие именно? Возможно, ответ нужно искать в биографии бизнесмена, которого считают весьма противоречивой фигурой. За два десятка лет во главе нефтехимической корпорации Ineos он нажил много противников и даже врагов среди правительственных чиновников, экологов и профсоюзов. Медиа любят сравнивать Рэтклиффа с кинозлодеями – Доктором Ноу из Бондианы и Джей Аром, главным отрицательным персонажем американской мыльной оперы «Даллас». Все из-за репутации сверхжесткого человека, который не остановится ни перед чем.

Сын столяра, построивший бизнес-империю с нуля

71-летний Рэтклифф – человек, о жизни которого не очень хорошо знают даже сами британцы, потому что он всегда сторонился публичности. До 2013 года его вообще не знали за пределами нефтехимических бизнес-кругов.

Даже его состояние оценивается лишь приблизительно. Разброс огромный: The Times – 27,9 млрд фунтов, Forbes – 18,4 млрд фунтов, Bloomberg – 15 млрд фунтов. Сложность в том, что Ineos (основной источник состояния Рэтклиффа) – непубличная компания. Ее акции не торгуются на бирже, она не обязана предоставлять подробную финансовую отчетность, поэтому прикинуть стоимость активов можно только приблизительно.

Но одно можно сказать точно: Джим Рэтклифф действительно с детства за «МЮ». Об этом увлечении он упоминал во всех немногочисленных интервью задолго до покупки клуба. Что, впрочем, и неудивительно, ведь миллиардер родился в Фейлсуэрте, относящемуся к Большому Манчестеру. Оттуда полчаса езды до «Олд Траффорда» на трамвае.

Рэтклифф из небогатой семьи – отец был столяром, который производил мебель и деревянное оборудование для лабораторий. Мать работала бухгалтером. Семья жила в муниципальной квартире, а юный Джим учился считать на трубах печного отопления соседних домов.

Он был толковым ребенком, поступил на факультет химического машиностроения в университет Бирмингема, откуда вышел с дипломом инженера-химика. Карьера развивалась предсказуемо – работал по специальности в нефтяном гиганте Esso (подразделение Exxon Mobil), затем вошел в менеджмент Courtaulds – крупного производителя синтетических тканей из Ковентри. В общем, хорошая работа, высокая зарплата, перспективы роста, но Джим хотел большего. Параллельно он получил финансовое образование, закончив курс MBA (Master of Business Administration) в Лондонской школе бизнеса. И в 37 изменил все – перешел на работу в Advent International, американский фонд прямых инвестиций.

Спустя три года Рэтклифф возглавил сделку по покупке у British Petroleum (BP) нескольких нефтехимических предприятий, которые объединил в компанию Inspec. Она превратилась в основной актив фонда, а Рэтклифф занял в ней должность исполнительного директора. Еще работая на Advent International, он обозначил стиль, которого придерживается до сих пор. Приобретая не слишком привлекательные активы, он первым делом жестко сокращал издержки. Безжалостно расчищал раздутые управленческие команды, увольняя высокооплачиваемых, но, по его мнению, неэффективных менеджеров. Сегодня в центральном офисе его собственной компании трудятся всего 40 человек, которые управляют гигантской бизнес-империей, в которую входят 194 подразделения в 29 странах, обеспечивающие работой 26 тысяч сотрудников.

К 1998-му он созрел для собственного дела – за 89 млн фунтов выкупил у фонда, на который работал, завод по производству этиленгликолей в бельгийском Антверпене. Рэтклифф вложил в сделку все накопления, а также взял кредит, заложив дом.

«Мне было за 40, и это было важное решение, – вспоминал Рэтклифф. – Если что-то пойдет не так, ты теряешь все деньги, и вся жизнь идет под откос. Да, это был риск. Но мне нравится философия: бесплатного обеда не бывает. Когда рискуешь своими деньгами, это придает больше ответственности и сосредоточенности. Для дела это всегда хорошо».

Свою компанию Рэтклифф назвал Ineos. Он получил 60% акций, а партнерами с долями по 20% стали финансовый директор Джон Рис и инженер-химик Энди Карри. Расклад сохранился до сих пор.

Компания воспользовалась рыночной конъюнктурой. Нефтехимический сектор в конце девяностых и начале нулевых переживал не лучшие времена, поэтому многие были только рады продать низкорентабельные непрофильные активы даже по низкой цене. В первые 10 лет Ineos массово скупала сырьевые предприятия у ICI, BP и BASF – всего более 20 сделок.

Крупнейшая и ключевая сделка – приобретение в 2005-м за 5 млрд фунтов у BP компании Innovene, которая входила в пятерку крупнейших в нефтехимической области. С ней малоизвестная Ineos вышла в высшую лигу мировой химической промышленности. К 2011 году выручка достигла 43 миллиардов долларов в год, что сделало компанию Рэтклиффа четвертым по обороту промышленным гигантом страны после Royal Dutch Shell, BP и Unilever. А Рэтклифф впервые попал в список богатейших британцев. А за этим последовали и первые скандалы.

Рэтклиффа не любят и министры, и рабочие. И есть за что

Первый большой скандал разразился в 2008-м. Тогда весь мир накрыл финансовый кризис, у Ineos упали продажи. А на Рэтклиффе висел огромный долг – деньги, которые он занял на покупку Innovene. Компания максимально затянула пояса – сократила капитальные затраты, техническое обслуживание, зарплаты и бонусы топ-менеджеров. «Мы экономили на всем, на чем могли», – рассказывал Рэтклифф.

Ineos могла здорово помочь отсрочка по уплате НДС в районе 350 млн фунтов, о которой Рэтклифф попросил премьер-министра Великобритании Гордона Брауна. Но тот отказал, и Рэтклифф в ответ перерегистрировал компанию в Швейцарию, куда перенес и головной офис. Британские медиа упрекали его в отсутствии патриотизма, а Рэтклифф отвечал, что в данных обстоятельствах патриотизм ему не по карману.

В 2013-м Рэтклифф пошумел еще больше. Одним из крупнейших заводов группы был Грейнджмут в Шотландии, на котором трудились 1400 сотрудников и который приносил убытки. Высокие цены на электроэнергию в Великобритании (на 63% выше, чем в среднем по Европе) били по конкурентоспособности предприятия на мировом рынке. А еще в Великобритании очень дорогая рабочая сила по сравнению с другими странами, что тоже сказывалось на денежных потерях.

Рэтклифф придумал, как сократить издержки на энергопотребление – инвестировать в поставки сланцевого газа из США. А вот с зарплатами было сложнее.

В Великобритании собственник не может взять и сократить зарплаты без одобрения профсоюза, уговорить который было нереально. В общем, когда Рэтклифф приехал в Грейнджмут с «планом оздоровления» предприятия, его даже не выслушали. Профсоюз просто отказывался обсуждать любые предложения работодателя по снижению зарплат.

А план был таким: 300-миллионные инвестиции в проект по доставке газа из США, который вернет заводу рентабельность, а в ответ профсоюз одобряет мораторий на рост зарплат на несколько лет (на тот момент 100 тысяч фунтов в год в среднем), отменяет начисление пенсии по окладу сотрудника в момент увольнения (сотрудникам платили 65% от зарплаты до конца их жизни), сокращает ставки на сверхурочные работы и компенсации при разрыве контракта по инициативе компании.

Когда диалог не сложился, Рэтклифф поступил радикально – пригрозил, что закроет нерентабельный завод и уволит 800 рабочих. Профсоюзы приняли это за блеф, но Рэтклифф не шутил – остановил предприятие и приступил к созданию ликвидационной комиссии. Началась паника – чтобы найти решение, подключилось даже правительство Шотландии. Но Рэтклифф от компромиссов отказывался, и в итоге профсоюзы приняли все его требования. Но от медиа все же досталось – бизнесмена изображали как безжалостного капиталиста, который со своей яхты на Женевском озере обрекает на нищету сотни шотландских рабочих.

«Его тактика ведения переговоров нравится не всем. Людям вообще не нравится, когда им причиняет боль, – описывал манеру действий Рэтклиффа собеседник The Guardian из окружения бизнесмена. – Он безжалостен и настойчив, это правда. Но такой подход дает результат и приводит к положительному экономическому эффекту. Он покупает никому не нужные убыточные предприятия и делает их прибыльными, сохраняя рабочие места».

Рэтклифф часто рискует, но только если все контролирует

В 2015 году Рэтклифф поддержал выход Великобритании из ЕС, заявив, что концепция Соединенных Штатов Европы не работает, а британцам необязательно прислушиваться к указаниям из Брюсселя. Он помирился с правительством и вернул штаб-квартиру Ineos из Швейцарии в Лондон. Рэтклифф пообещал возродить автомобильную промышленность Британии и объявил о проекте Grenadier – уэльский завод, который бы производил внедорожники по образцу Land Rover Defender при помощи специалистов из BMW. В 2018 году Елизавета II произвела его в рыцари за заслуги перед британской экономикой и промышленностью.

Но надолго Рэтклиффа не хватило. В 2020-м он опять рассорился с кем только можно было. Повод – продавленный экологами запрет на добычу сланцевого газа в стране. Рэтклифф планировал большие инвестиции в этот ресурс, утверждая, что именно он спасет экономику страну, когда истощатся запасы нефти на шельфе Северного моря. Решение правительство сорвало большие планы, и миллиардер хлопнул дверью – вновь перевез компанию, на этот раз в Монако. А автомобильный завод построил не в Уэльсе, а во Франции.

Эту бескомпромиссность Рэтклифф переносит и на себя.

«Мне кажется, что иногда он наслаждается небольшим личным дискомфортом», – описывает бизнесмена его личный врач Адам Кэри. – Как-то он, катаясь на велосипеде, сломал три кости на ноге, отправил мне рентген и попросил совета. Я посоветовал ему отказаться от велосипеда. Он мне даже не ответил».

Спорт в жизни Рэтклиффа занимает важное место. Несмотря на преклонный возраст, с утра он проводит час в тренажерном зале, а перед обедом бежит 10 километров. Даже 60-летие отметил участием в тяжелом сверхмарафоне в ЮАР (90 км в гору), затем на байке перек всю Африку, а заодно освоил кайтсерфинг. На лыжах покорил Северный и Южный полюса, а также взобрался на Маттерхорн – самую сложную для альпинистов вершину в швейцарских Альпах.

«Ты можешь вообще не рисковать по жизни, но тогда мало что происходит, – объяснял философию Рэтклифф. – Поэтому я не избегаю риска. Важно при этом иметь ясную голову и полагаться на себя. Все должно быть под максимальным контролем. Приведу вам пример: я никогда не буду прыгать из самолета, потому что вы либо выживете, либо умрете в зависимости от того, насколько хорошо кто-то упаковал ваш парашют. Я очень осторожен, но ты живешь только один раз, поэтому ты получишь от жизни больше, если бросишь себе немного больше вызовов».

Сделка с «Манчестер Юнайтед» для Рэтклиффа, несомненно, то, что он больше всего любит – риск, но разумный. И если понадобится, он будет жестоким и безжалостным. Потому что всегда таким был.

Фото: Gettyimages/Jeff J Mitchell / Staff, Michael Steele / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/sir.jimratcliffe