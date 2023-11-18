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Футбол вокруг Палестины: стрельба по коленям, запрет на выезд, два параллельных чемпионата

Сборная Палестины по футболу Сборная Палестины по футболу
Йозеф Блаттер Йозеф Блаттер
сборная Израиля по футболу сборная Израиля по футболу
Мишель Платини Мишель Платини
Футбол Футбол

Денис Пузырев прислушался к сектору Газа.

Эскалация насилия на Ближнем Востоке сделала невозможным проведение футбольных матчей в регионе. Национальные первенства в Израиле и Палестине приостановлены, а домашние игры национальных сборных и клубов в международных турнирах перенесены на нейтральные поля.

В результате сборная Израиля, которая до сих пор претендует на участие в финальном турнире Евро-2024, проведет ключевой домашний матч с Румынией в венгерской деревне Фельчут. Оттуда до румынской границы всего 300 километров, и на трибунах наверняка будут преобладать румынские болельщики. Румынию для прямого попадания на Евро в этой игре устроит даже ничья.

У сборной Палестины ситуация проще – отбор на стартующий в январе в Катаре Кубок Азии команда прошла еще летом 2022 года. До старта турнира Палестина должна была в середине октября поучаствовать в международном турнире Merdeka в Малайзии, но из-за политической ситуации от него пришлось отказаться. Также запланированы две игры отбора на ЧМ-2026 с Ливаном и Австралией. С ливанцами на выезде сыграли вничью 0:0, а домашняя игра с австралийцами пройдет в Кувейте, хотя палестинцы настаивали на Алжире. Эта просьба отклонена, потому что Алжир не входит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

О том, что в Палестине существует профессиональный футбол, знают далеко не все – палестинских игроков не встретишь в клубах ведущих европейских лиг или в РПЛ, а турниры под эгидой АФК как правило находились на периферии внимания болельщиков.

Между тем в рейтинге FIFA мужская сборная Палестины занимает 96-е место. Это на 25 мест ниже Израиля, но выше, например, Казахстана, Косово, Беларуси, Кипра. Понятно, что общий рейтинг не отражает реальной силы команд – играя в Европе, гораздо сложнее набирать рейтинговые очки. Но и среди команд из Азии Палестина на 16-м месте среди 46 сборных. 

При том что развитие футбола в стране происходит в экстремальных условиях, связанных с политической ситуацией.

«У нас есть проблемы, которых нет в других странах мира, – рассказывал в интервью The Guardian тренер сборной Палестины Нуреддин Ульд Али. – Представьте, что половина игроков Гарета Саутгейта не могут приехать в распоряжение сборной просто потому, что живут не в Лондоне. Или, например, команде из Ливерпуля надо поехать на выезд в Манчестер, но между городами есть КПП, на котором половину твоих игроков просто развернут и отправят обратно. Вам в Англии такое и не представить. Но это обычная ситуация, когда ты тренируешь или играешь в футбол в Палестине».

Но несмотря на все проблемы, люди в Палестине продолжают играть в футбол, ведь эта игра – одно из немногих доступных здесь развлечений. «Поход на футбол в Палестине для местных жителей – это как наткнуться на оазис надежды, блуждая без направления в пустыне разочарований»,  – описывает значимость футбола вице-президент Палестинской футбольной ассоциации Сьюзан Шалаби.

Палестина жила без государственности, но играла в футбол с арабскими сборными. Израиль прописался в Океании

Футбол в Палестину завезли в первой половине XX века английские военные и чиновники. После окончания Первой мировой войны территории, на которых расположены нынешние Израиль, Палестина и Иордания, оказались под управлением Великобритании, чья армия захватила крупнейшие города региона, включая Иерусалим, выбив оттуда турок-османов.

В 1928 году создана Палестинская футбольная ассоциация (ПФА). Год спустя она попала в ФИФА, что позволило команде участвовать в квалификациях к ЧМ-1934 и ЧМ-1938. Правда, обе попытки закончились провалом. В первом случае Палестина проиграла оба матча Египту с общим счетом 11:2. А во второй – Греции 4:1 по сумме двух матчей. Но ту сборную следует считать предшественницей не команды Палестины, а скорее Израиля – она была укомплектована из иммигрировавших на Ближний Восток евреев из Восточной Европы, а перед каждым матчем играл будущий гимн Израиля «Хатиква».

Арабов в этих сборных не было вовсе – еще в 1931 году они объявили о выходе из ПФА в знак протеста, потому что во главе федерации состояли евреи, и объявили о создании Арабско-Палестинской спортивной федерации, которая не добилась признания ФИФА и международного статуса.

После Второй мировой войны ООН приняла план по разделу Палестины, на землях которой должны были образоваться два новых независимых государства – еврейское и арабское. План не сработал – на следующий день после его утверждения началась первая арабо-израильская война, участие в которой приняли войска из Лиги арабских государств: Египта, Сирии, Иордании, Ирака. Война закончилась для арабов катастрофой: половина территории, выделенной ООН под Палестинское государство, оказалась оккупирована Израилем. Оставшиеся земли –  Иорданией (Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим) и Египтом (сектор Газа).

В 1949-м было подписано соглашение о прекращении огня, закрепившее шаткое статус-кво: у евреев появилось свое государство, признанное международным сообществом, а у арабов – нет, так как территории Западного берега и Газы, где сконцентрировалось основное арабское население, до 1967 года контролировалось Египтом и Иорданией, а затем, после очередного военного конфликта, – Израилем.

Эти события предопределили и дальнейшую футбольную судьбу двух стран. Сборная Израиля участвует в отборах на мировые и континентальные первенства, начиная с 1949 года. Правда, не обошлось без политических проблем. По географическому признаку Израиль был принят в АФК, после чего стал финалистом первых трех Кубков Азии, а один из них в 1964 году даже выиграл. Но эти турниры проводились в сильно усеченном формате: из-за участия Израиля от выступлений отказывались абсолютно все арабские страны и некоторые мусульманские.

Похожая ситуация была и в отборах на ЧМ: в 1958-м Израиль почти попал на чемпионат – от игр с ним отказались все соперники и получили за это технические поражения. Но так как по регламенту ФИФА никто кроме хозяев и действующих чемпионов не может попасть на ЧМ без единого сыгранного матча, то в срочном порядке придумали стыки с Уэльсом – сильнейшей из европейских сборных, не пробившихся на первенство. Валлийцы не имели проблем в обоих матчах и впервые попали на ЧМ.

Ситуация, когда из-за бойкота одной из команд турнир еще на стадии отбора лишается большого числа участников, не устраивала футбольных функционеров, поэтому с 1974 по 1994 год Израильская футбольная федерация имела уникальный статус, не относясь ни к одной из региональных ассоциаций. В отборах на ЧМ сборная Израиля играла то с командами из Европы, то с соперниками из Океании. И только в 1994-м Израиль официально был принят в УЕФА.

Но проблемы Израиля меркнут по сравнению с историей сборной Палестины. Национальная команда Палестины провела первый матч еще в 1953 году против Египта, уступив 1:8. Это был товарищеский матч, а в официальных под эгидой ФИФА сборная Палестины выступать не могла, так как Палестинского государства до конца 1990-х де-юре не существовало. На протяжении более чем 40 лет палестинская сборная участвовала только в локальных турнирах не под эгидой ФИФА – Арабских Играх и Арабском Кубке. Чемпионат Палестины проводился нерегулярно – самый длинный перерыв розыгрыша длился 11 лет с 1986 до 1997 год. 

Членом ФИФА Палестина стала только в 1998 году и с тех пор получила возможность выступать в официальных турнирах – Кубках Азии и чемпионатах мира. В первые годы существования Палестина была явным аутсайдером везде. Например,, с 2007 по 2010 год включительно сборная Палестины ни разу не победила. Единственная позитивная новость для палестинцев – ФИФА профинансировала строительство стадиона для сборной в пригороде Иерусалима Аль-Раме на 15 тысяч мест. До этого сборная играла домашние матчи на нейтральных полях в Катаре, Кувейте и Иордании. На открытии стадиона в октябре 2008-го присутствовали президент ФИФА Зепп Блаттер и глава палестинского правительства Салям Файяд.

Самым успешным в истории палестинской сборной стал период с 2014 по 2018 год. Сначала сборная завоевала первый и единственный в истории трофей, победив в Кубке Вызова АФК – турнире для азиатских сборных с самым низким рейтингом. В группе Палестина обошла соперников из Киргизии, Мьянмы и Мальдивских островов. В полуфинале одолела Афганистан, а в финале со счетом 1:0 победила Филиппины. Несмотря на скромный состав участников, турнир имел официальный статус – победитель квалифицировался в групповой этап Кубка Азии.

В феврале 2017-го Палестина достигла рекордного места в рейтинге ФИФА – 72-го. Этому предшествовал длившийся полтора года отрезок, когда сборная победила 11 раз в 18 матчах, уступив лишь однажды. Среди соперников, которые не смогли победить палестинцев, оказались и региональные гранды – Саудовская Аравия и ОАЭ (обе встречи завершились 0:0).

Дальше результаты Палестины были не столь хороши, но тем не менее сборная отобралась в финальный турнир на двух последних Кубках Азии – во многом благодаря тому, что состав участников расширился до 24 команд.

Футбол в Палестине – настоящий экстрим. Футболисты становились жертвами арабо-израильского конфликта

Специфика клубного палестинского футбола – в стране параллельно проводятся два турнира в высшем дивизионе с разным набором команд. И, соответственно, каждый год определяются два разных чемпиона. Похожие прецеденты есть и в других странах, где существуют альтернативные лиги: например, в Индии, где существуют признанная АФК Ай-Лига и коммерческая Суперлига, созданная по образцу американской МЛС. Но в Палестине причины разделения совсем другие. Провести единый чемпионат Палестины практически невозможно, так как перемещение из двух частей страны – Западного Берега и сектора Газа – сопряжено с прохождением контроля на окружающих их израильских КПП без каких-либо гарантий проезда. То есть отдельным игрокам команды могут отказать в выезде со своей части страны или во въезде в другую. А могут просто арестовать при наличии подозрений в связях с теми, кого Израиль считает террористами.

От этих ограничений периодически страдает и сборная Палестины. В конце 2000-х Палестина не прибыла на несколько официальных гостевых матчей, потому что Израиль отказал палестинским футболистам в выездных визах. Да-да, чтобы покинуть страну, палестинцу мало пройти проверку на КПП на израильско-палестинской границе. Им надо еще получить официальное одноразовое разрешение, дающее право на вылет из аэропорта Тель-Авива.

Но отказ в визах еще не самая большая проблема, которая может случиться с палестинскими футболистами.

Махмуд Вади был одним из самых талантливых молодых футболистов, выступавших в первенстве Газы. Интерес к игроку проявляли клубы египетской лиги, но он выбрал «Ахли Аль-Халиль» – один из сильнейших клубов чемпионата Западного берега из Хеврона. «Это было отличное предложение – рассказывал Вади в интервью Bleacher Report. –  У меня был контракт на 2700 долларов в месяц – целое состояние для Газы. Жизнь в Хевроне была хорошей. Там работало электричество целый день. Хеврон – это окно в будущее. Если мадридский «Реал» позвонит вам в Газу и предложит контракт, у вас не будет шансов просто оттуда выбраться. Но на Западном берегу все по-другому».

С Вади все так и произошло. По окончании первого сезона на Западном берегу он поехал в Газу навестить родных. Обратно его уже не выпустили. «Я отсутствовал 11 месяцев. Наконец-то увидел маму и папу. Я скучал по Газе и был взволнован, – рассказывал Вади. – Команда выдала мне два разрешения – одно на въезд и одно на выезд из Газы. Я должен был вернуться через несколько дней. Но когда я попытался выехать, меня тормознули израильские военные и сказали: «Возвращайся в Газу».

Во время вынужденного заточения Вади в Газе произошло очередное обострение конфликта Израиля с правящим в Газе ХАМАС – организацией, признанной Израилем террористической. «Для поддержания формы мне нужно было тренироваться, – рассказывал Вади. – Я делал пробежки по набережной, наблюдая, как в небе ведет стрельбу израильский самолет. Я видел, как они атакуют здания. Я мог погибнуть в любой момент».

В конце 2008 года во время проведения Израилем операции «Литой свинец», направленной против ХАМАС, погиб палестинский футболист Тарик Аль-Куто, еще трое игроков получили серьезные ранения.

В начале 2014-го братья Джохар и Адам Халабия возвращались с тренировки клуба «Абу-Дис» на Западном берегу и повстречали военный патруль израильтян, которые по горячим следам искали тех, кто бросил коктейль Молотова в их КПП. Солдаты решили, что это сделали встреченные ими футболисты и открыли по ним огонь. Джохар получил 10 ранений в ноги, в том числе ему прострелили и. Адам получил три огнестрельных ранения. Оба провели большую часть 2014 года в больнице Иордании.

По сравнению с ними Махмуд Вади отделался легко – спустя год ему дали разрешение на выезд из Газы, не объяснив, с чем был связан запрет. Он уехал в Египет и с тех пор выступает за клубы местной лиги и вызывается в сборную Палестины.

Для его коллеги по сборной Махмуда Сарсака попытка выезда из Газы чуть не закончилась смертью. 22-летний нападающий из Газы сыграл два матча за сборную Палестины и получил предложение от клуба с Западного Берега. Ему казалось, что дальше карьера будет двигаться по восходящей. Однако 22 июня 2009 года при попытке пересечения КПП Эрез он был задержан израильтянами. Полиция заявила, что подозревает его в связях с движением «Палестинский исламский джихад» и отправила в СИЗО.

В результате Сарсак провел три года в тюрьме без предъявления официальных обвинений. В марте 2012 года он объявил в тюрьме голодовку, продолжавшуюся более трех месяцев. За это время Сарсак потерял около половины массы тела. В Европе началась кампания за его освобождение, которую возглавили одни  из главных друзей палестинцев в футболе – болельщики «Селтика». Обращения к Израилю с требованием освободить Сарсака направили Зепп Блаттер, Мишель Платини, Эрик Кантона и многие известные спортсмены и деятели культуры.

После освобождения футбольная карьера Сарсака закончилась – футболист посвятил дальнейшую жизнь правозащитной деятельности, повышая осведомленность в мире о преследовании Израилем палестинских спортсменов.

Еще один игрок сборной Палестины Самех Мераба провел в израильской тюрьме 8 месяцев. Его остановили на границе Иордании с Западным берегом, когда он возвращался со спортивных сборов в Катаре. По предъявленным обвинениям он получил в Катаре деньги от бывшего члена ХАМАС и привез их в Палестину, чтобы передать террористам. Доказательства обвинения так и не появились, и Мераба освободили.

«Мы сталкиваемся со многими трудностями, – рассказывал после освобождения Самех Мераба. – При пересечении границ израильтяне всегда задерживают нас на многие часы. Они арестовывают наших игроков. Меня держали восемь месяцев в израильском лагере только потому, что я был футболистом из Палестины. Но все эти трудности делают нас сильнее. Они заставляют нас верить, что мы можем донести наше послание через футбол и нас услышат повсюду на земле. Футбол – это не просто игра, футбол – это голос, через который мы передаем наше послание мечты о мире».  

Фото: AFP/JOEL SAGET, ABBAS MOMANI; Gettyimages.ru/Jerry Lampen, Abid Katib, Ben Radford, Zoltan Kluger/GPO

22 комментария

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Zeitgeist Zeppelin
Почему Израиль не дисквалифицируют? Мало мирных и детей погибло? Какое вообще ему Евро?
+18
-5
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Direct free kick
Палестину признало больше стран чем косово
ДНР и ЛНР российскими признало больше стран с. кипр турецким
Либералы, что с лицом?
+8
-2
+6
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Как дела на заводе
Зато Израиль играет отборочные игры)) Демократия во всей красе)
+11
-6
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Igorsm
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Почему Израиль не дисквалифицируют? Мало мирных и детей погибло? Какое вообще ему Евро?
у них президент еврей
+4
0
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Fallenstar
Ответ Как дела на заводе
Зато Израиль играет отборочные игры)) Демократия во всей красе)
Вы не понимаете, это другое.
+3
-1
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Igorsm
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Почему Израиль не дисквалифицируют? Мало мирных и детей погибло? Какое вообще ему Евро?
это другое
+2
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Denis Gilemov
Верю что в скором времени угнетенный народ Палестины будет свободным
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Fallenstar
Ответ fbd
Как будто либералы против признания Палестины, лол
Действительно, что же думают Кац, Наки, Милов, Макаревич, Альбац, Эйдельман, Шульман и остальные про признание Палестины?
+1
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goshforever
"Ситуация, когда из-за бойкота одной из команд турнир еще на стадии отбора лишается большого числа участников, не устраивала футбольных функционеров, поэтому с 1974 по 1994 год Израильская футбольная федерация имела уникальный статус, не относясь ни к одной из региональных ассоциаций"
Вообще-то всех все устраивало до тех пор, пока арабы не поднатужились и не исключили Израиль из АФК большинством голосов. Израиль остался членом ФИФА, поэтому 20 лет и бомжевал в отборах на ЧМ между Океанией и Европой, пока не прибился в УЕФА. Клубы вроде вообще нигде не играли
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Анастасия Прудникова
😰 Как же хочется мира там.😭
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Fallenstar
From the River to the Sea Palestine Will be Free, я хочу верить. Хочу, но не могу. Потому что мы живем в реальном мире, а он несправедлив.
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Fallenstar
Ответ Dizzod
А если по вашему все одинаковое, то какое объяснение? одна страна очень сильная и авторитетная и делает что хочет, а другая слабая и никчемная что ее обижают все кому не лень?
Одна страна во всем следует и/или напрямую влияет на интересы принимающих решения об отстранении от международных соревнований, а другая нет.
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fbd
Ответ Fallenstar
Действительно, что же думают Кац, Наки, Милов, Макаревич, Альбац, Эйдельман, Шульман и остальные про признание Палестины?
Понятно. А что думают либералы не еврейского происхождения? И кстати, а эти люди точно против существования Палестины?
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Fallenstar
Ответ fbd
Понятно. А что думают либералы не еврейского происхождения? И кстати, а эти люди точно против существования Палестины?
Я вообще-то сейчас русских перечислил, вы что, антисемит?
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fbd
Ответ Fallenstar
Я вообще-то сейчас русских перечислил, вы что, антисемит?
А еще вы вообще то на второй вопрос не ответили. Они точно против существования Палестины?
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Fallenstar
Ответ fbd
А еще вы вообще то на второй вопрос не ответили. Они точно против существования Палестины?
А вы их спросите, против ли они существования единого СВЕТСКОГО государства, в котором будет равноправие между представителями всех религий, входящих в его состав.
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fbd
Ответ Fallenstar
А вы их спросите, против ли они существования единого СВЕТСКОГО государства, в котором будет равноправие между представителями всех религий, входящих в его состав.
Дай угадаю, они будут не против. Только вот к чему вообще этот тейк?
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Fallenstar
Ответ Dizzod
"В 1949-м было подписано соглашение о прекращении огня, закрепившее шаткое статус-кво: у евреев появилось свое государство, признанное международным сообществом, а у арабов – нет, так как территории Западного берега и Газы, где сконцентрировалось основное арабское население, до 1967 года контролировалось Египтом и Иорданией, а затем, после очередного военного конфликта, – Израилем." А что же братья-арабы из Египта и Иордании не помогли создать государства палестинцам? Они 18 лет контролировали Газу и Западный берег. Они что с Израилем за одно были?
Вы же сами ответили на свой вопрос. Эти территории стали подконтрольны нововыдуманному государству Израиль. А организовать вот прямо с чистого листа государство, причем, пользуясь одобрением ООН, у нас может только богоизбранная нация. Что можно Юпитеру, того нельзя быку.
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