Футбол вокруг Палестины: стрельба по коленям, запрет на выезд, два параллельных чемпионата

Денис Пузырев прислушался к сектору Газа.

Эскалация насилия на Ближнем Востоке сделала невозможным проведение футбольных матчей в регионе. Национальные первенства в Израиле и Палестине приостановлены, а домашние игры национальных сборных и клубов в международных турнирах перенесены на нейтральные поля.

В результате сборная Израиля, которая до сих пор претендует на участие в финальном турнире Евро-2024, проведет ключевой домашний матч с Румынией в венгерской деревне Фельчут. Оттуда до румынской границы всего 300 километров, и на трибунах наверняка будут преобладать румынские болельщики. Румынию для прямого попадания на Евро в этой игре устроит даже ничья.

У сборной Палестины ситуация проще – отбор на стартующий в январе в Катаре Кубок Азии команда прошла еще летом 2022 года. До старта турнира Палестина должна была в середине октября поучаствовать в международном турнире Merdeka в Малайзии, но из-за политической ситуации от него пришлось отказаться. Также запланированы две игры отбора на ЧМ-2026 с Ливаном и Австралией. С ливанцами на выезде сыграли вничью 0:0, а домашняя игра с австралийцами пройдет в Кувейте, хотя палестинцы настаивали на Алжире. Эта просьба отклонена, потому что Алжир не входит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

О том, что в Палестине существует профессиональный футбол, знают далеко не все – палестинских игроков не встретишь в клубах ведущих европейских лиг или в РПЛ, а турниры под эгидой АФК как правило находились на периферии внимания болельщиков.

Между тем в рейтинге FIFA мужская сборная Палестины занимает 96-е место. Это на 25 мест ниже Израиля, но выше, например, Казахстана, Косово, Беларуси, Кипра. Понятно, что общий рейтинг не отражает реальной силы команд – играя в Европе, гораздо сложнее набирать рейтинговые очки. Но и среди команд из Азии Палестина на 16-м месте среди 46 сборных.

При том что развитие футбола в стране происходит в экстремальных условиях, связанных с политической ситуацией.

«У нас есть проблемы, которых нет в других странах мира, – рассказывал в интервью The Guardian тренер сборной Палестины Нуреддин Ульд Али. – Представьте, что половина игроков Гарета Саутгейта не могут приехать в распоряжение сборной просто потому, что живут не в Лондоне. Или, например, команде из Ливерпуля надо поехать на выезд в Манчестер, но между городами есть КПП, на котором половину твоих игроков просто развернут и отправят обратно. Вам в Англии такое и не представить. Но это обычная ситуация, когда ты тренируешь или играешь в футбол в Палестине».

Но несмотря на все проблемы, люди в Палестине продолжают играть в футбол, ведь эта игра – одно из немногих доступных здесь развлечений. «Поход на футбол в Палестине для местных жителей – это как наткнуться на оазис надежды, блуждая без направления в пустыне разочарований», – описывает значимость футбола вице-президент Палестинской футбольной ассоциации Сьюзан Шалаби.

Палестина жила без государственности, но играла в футбол с арабскими сборными. Израиль прописался в Океании

Футбол в Палестину завезли в первой половине XX века английские военные и чиновники. После окончания Первой мировой войны территории, на которых расположены нынешние Израиль, Палестина и Иордания, оказались под управлением Великобритании, чья армия захватила крупнейшие города региона, включая Иерусалим, выбив оттуда турок-османов.

В 1928 году создана Палестинская футбольная ассоциация (ПФА). Год спустя она попала в ФИФА, что позволило команде участвовать в квалификациях к ЧМ-1934 и ЧМ-1938. Правда, обе попытки закончились провалом. В первом случае Палестина проиграла оба матча Египту с общим счетом 11:2. А во второй – Греции 4:1 по сумме двух матчей. Но ту сборную следует считать предшественницей не команды Палестины, а скорее Израиля – она была укомплектована из иммигрировавших на Ближний Восток евреев из Восточной Европы, а перед каждым матчем играл будущий гимн Израиля «Хатиква».

Арабов в этих сборных не было вовсе – еще в 1931 году они объявили о выходе из ПФА в знак протеста, потому что во главе федерации состояли евреи, и объявили о создании Арабско-Палестинской спортивной федерации, которая не добилась признания ФИФА и международного статуса.

После Второй мировой войны ООН приняла план по разделу Палестины, на землях которой должны были образоваться два новых независимых государства – еврейское и арабское. План не сработал – на следующий день после его утверждения началась первая арабо-израильская война, участие в которой приняли войска из Лиги арабских государств: Египта, Сирии, Иордании, Ирака. Война закончилась для арабов катастрофой: половина территории, выделенной ООН под Палестинское государство, оказалась оккупирована Израилем. Оставшиеся земли – Иорданией (Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим) и Египтом (сектор Газа).

В 1949-м было подписано соглашение о прекращении огня, закрепившее шаткое статус-кво: у евреев появилось свое государство, признанное международным сообществом, а у арабов – нет, так как территории Западного берега и Газы, где сконцентрировалось основное арабское население, до 1967 года контролировалось Египтом и Иорданией, а затем, после очередного военного конфликта, – Израилем.

Эти события предопределили и дальнейшую футбольную судьбу двух стран. Сборная Израиля участвует в отборах на мировые и континентальные первенства, начиная с 1949 года. Правда, не обошлось без политических проблем. По географическому признаку Израиль был принят в АФК, после чего стал финалистом первых трех Кубков Азии, а один из них в 1964 году даже выиграл. Но эти турниры проводились в сильно усеченном формате: из-за участия Израиля от выступлений отказывались абсолютно все арабские страны и некоторые мусульманские.

Похожая ситуация была и в отборах на ЧМ: в 1958-м Израиль почти попал на чемпионат – от игр с ним отказались все соперники и получили за это технические поражения. Но так как по регламенту ФИФА никто кроме хозяев и действующих чемпионов не может попасть на ЧМ без единого сыгранного матча, то в срочном порядке придумали стыки с Уэльсом – сильнейшей из европейских сборных, не пробившихся на первенство. Валлийцы не имели проблем в обоих матчах и впервые попали на ЧМ.

Ситуация, когда из-за бойкота одной из команд турнир еще на стадии отбора лишается большого числа участников, не устраивала футбольных функционеров, поэтому с 1974 по 1994 год Израильская футбольная федерация имела уникальный статус, не относясь ни к одной из региональных ассоциаций. В отборах на ЧМ сборная Израиля играла то с командами из Европы, то с соперниками из Океании. И только в 1994-м Израиль официально был принят в УЕФА.

Но проблемы Израиля меркнут по сравнению с историей сборной Палестины. Национальная команда Палестины провела первый матч еще в 1953 году против Египта, уступив 1:8. Это был товарищеский матч, а в официальных под эгидой ФИФА сборная Палестины выступать не могла, так как Палестинского государства до конца 1990-х де-юре не существовало. На протяжении более чем 40 лет палестинская сборная участвовала только в локальных турнирах не под эгидой ФИФА – Арабских Играх и Арабском Кубке. Чемпионат Палестины проводился нерегулярно – самый длинный перерыв розыгрыша длился 11 лет с 1986 до 1997 год.

Членом ФИФА Палестина стала только в 1998 году и с тех пор получила возможность выступать в официальных турнирах – Кубках Азии и чемпионатах мира. В первые годы существования Палестина была явным аутсайдером везде. Например,, с 2007 по 2010 год включительно сборная Палестины ни разу не победила. Единственная позитивная новость для палестинцев – ФИФА профинансировала строительство стадиона для сборной в пригороде Иерусалима Аль-Раме на 15 тысяч мест. До этого сборная играла домашние матчи на нейтральных полях в Катаре, Кувейте и Иордании. На открытии стадиона в октябре 2008-го присутствовали президент ФИФА Зепп Блаттер и глава палестинского правительства Салям Файяд.

Самым успешным в истории палестинской сборной стал период с 2014 по 2018 год. Сначала сборная завоевала первый и единственный в истории трофей, победив в Кубке Вызова АФК – турнире для азиатских сборных с самым низким рейтингом. В группе Палестина обошла соперников из Киргизии, Мьянмы и Мальдивских островов. В полуфинале одолела Афганистан, а в финале со счетом 1:0 победила Филиппины. Несмотря на скромный состав участников, турнир имел официальный статус – победитель квалифицировался в групповой этап Кубка Азии.

В феврале 2017-го Палестина достигла рекордного места в рейтинге ФИФА – 72-го. Этому предшествовал длившийся полтора года отрезок, когда сборная победила 11 раз в 18 матчах, уступив лишь однажды. Среди соперников, которые не смогли победить палестинцев, оказались и региональные гранды – Саудовская Аравия и ОАЭ (обе встречи завершились 0:0).

Дальше результаты Палестины были не столь хороши, но тем не менее сборная отобралась в финальный турнир на двух последних Кубках Азии – во многом благодаря тому, что состав участников расширился до 24 команд.

Футбол в Палестине – настоящий экстрим. Футболисты становились жертвами арабо-израильского конфликта

Специфика клубного палестинского футбола – в стране параллельно проводятся два турнира в высшем дивизионе с разным набором команд. И, соответственно, каждый год определяются два разных чемпиона. Похожие прецеденты есть и в других странах, где существуют альтернативные лиги: например, в Индии, где существуют признанная АФК Ай-Лига и коммерческая Суперлига, созданная по образцу американской МЛС. Но в Палестине причины разделения совсем другие. Провести единый чемпионат Палестины практически невозможно, так как перемещение из двух частей страны – Западного Берега и сектора Газа – сопряжено с прохождением контроля на окружающих их израильских КПП без каких-либо гарантий проезда. То есть отдельным игрокам команды могут отказать в выезде со своей части страны или во въезде в другую. А могут просто арестовать при наличии подозрений в связях с теми, кого Израиль считает террористами.

От этих ограничений периодически страдает и сборная Палестины. В конце 2000-х Палестина не прибыла на несколько официальных гостевых матчей, потому что Израиль отказал палестинским футболистам в выездных визах. Да-да, чтобы покинуть страну, палестинцу мало пройти проверку на КПП на израильско-палестинской границе. Им надо еще получить официальное одноразовое разрешение, дающее право на вылет из аэропорта Тель-Авива.

Но отказ в визах еще не самая большая проблема, которая может случиться с палестинскими футболистами.

Махмуд Вади был одним из самых талантливых молодых футболистов, выступавших в первенстве Газы. Интерес к игроку проявляли клубы египетской лиги, но он выбрал «Ахли Аль-Халиль» – один из сильнейших клубов чемпионата Западного берега из Хеврона. «Это было отличное предложение – рассказывал Вади в интервью Bleacher Report. – У меня был контракт на 2700 долларов в месяц – целое состояние для Газы. Жизнь в Хевроне была хорошей. Там работало электричество целый день. Хеврон – это окно в будущее. Если мадридский «Реал» позвонит вам в Газу и предложит контракт, у вас не будет шансов просто оттуда выбраться. Но на Западном берегу все по-другому».

С Вади все так и произошло. По окончании первого сезона на Западном берегу он поехал в Газу навестить родных. Обратно его уже не выпустили. «Я отсутствовал 11 месяцев. Наконец-то увидел маму и папу. Я скучал по Газе и был взволнован, – рассказывал Вади. – Команда выдала мне два разрешения – одно на въезд и одно на выезд из Газы. Я должен был вернуться через несколько дней. Но когда я попытался выехать, меня тормознули израильские военные и сказали: «Возвращайся в Газу».

Во время вынужденного заточения Вади в Газе произошло очередное обострение конфликта Израиля с правящим в Газе ХАМАС – организацией, признанной Израилем террористической. «Для поддержания формы мне нужно было тренироваться, – рассказывал Вади. – Я делал пробежки по набережной, наблюдая, как в небе ведет стрельбу израильский самолет. Я видел, как они атакуют здания. Я мог погибнуть в любой момент».

В конце 2008 года во время проведения Израилем операции «Литой свинец», направленной против ХАМАС, погиб палестинский футболист Тарик Аль-Куто, еще трое игроков получили серьезные ранения.

В начале 2014-го братья Джохар и Адам Халабия возвращались с тренировки клуба «Абу-Дис» на Западном берегу и повстречали военный патруль израильтян, которые по горячим следам искали тех, кто бросил коктейль Молотова в их КПП. Солдаты решили, что это сделали встреченные ими футболисты и открыли по ним огонь. Джохар получил 10 ранений в ноги, в том числе ему прострелили и. Адам получил три огнестрельных ранения. Оба провели большую часть 2014 года в больнице Иордании.

По сравнению с ними Махмуд Вади отделался легко – спустя год ему дали разрешение на выезд из Газы, не объяснив, с чем был связан запрет. Он уехал в Египет и с тех пор выступает за клубы местной лиги и вызывается в сборную Палестины.

Для его коллеги по сборной Махмуда Сарсака попытка выезда из Газы чуть не закончилась смертью. 22-летний нападающий из Газы сыграл два матча за сборную Палестины и получил предложение от клуба с Западного Берега. Ему казалось, что дальше карьера будет двигаться по восходящей. Однако 22 июня 2009 года при попытке пересечения КПП Эрез он был задержан израильтянами. Полиция заявила, что подозревает его в связях с движением «Палестинский исламский джихад» и отправила в СИЗО.

В результате Сарсак провел три года в тюрьме без предъявления официальных обвинений. В марте 2012 года он объявил в тюрьме голодовку, продолжавшуюся более трех месяцев. За это время Сарсак потерял около половины массы тела. В Европе началась кампания за его освобождение, которую возглавили одни из главных друзей палестинцев в футболе – болельщики «Селтика». Обращения к Израилю с требованием освободить Сарсака направили Зепп Блаттер, Мишель Платини, Эрик Кантона и многие известные спортсмены и деятели культуры.

После освобождения футбольная карьера Сарсака закончилась – футболист посвятил дальнейшую жизнь правозащитной деятельности, повышая осведомленность в мире о преследовании Израилем палестинских спортсменов.

Еще один игрок сборной Палестины Самех Мераба провел в израильской тюрьме 8 месяцев. Его остановили на границе Иордании с Западным берегом, когда он возвращался со спортивных сборов в Катаре. По предъявленным обвинениям он получил в Катаре деньги от бывшего члена ХАМАС и привез их в Палестину, чтобы передать террористам. Доказательства обвинения так и не появились, и Мераба освободили.

«Мы сталкиваемся со многими трудностями, – рассказывал после освобождения Самех Мераба. – При пересечении границ израильтяне всегда задерживают нас на многие часы. Они арестовывают наших игроков. Меня держали восемь месяцев в израильском лагере только потому, что я был футболистом из Палестины. Но все эти трудности делают нас сильнее. Они заставляют нас верить, что мы можем донести наше послание через футбол и нас услышат повсюду на земле. Футбол – это не просто игра, футбол – это голос, через который мы передаем наше послание мечты о мире».

Фото: AFP/JOEL SAGET, ABBAS MOMANI; Gettyimages.ru/Jerry Lampen, Abid Katib, Ben Radford, Zoltan Kluger/GPO