Боуэн Слуцкого: от тренировок на картофельном поле с тракторной шиной до статуса легенды «Вест Хэма»

Денис Пузырев о новом кумире Восточного Лондона.

Иностранный период тренерской карьеры Леонида Слуцкого, когда он сначала полгода тренировал английский «Халл», а затем полтора года – голландский «Витесс», принято считать не слишком успешным. Однако в Англии есть как минимум один человек, который благодарен российскому тренеру за работу. Это Джеррод Боуэн – атакующий полузащитник «Вест Хэма». Ведь именно Слуцкий рассмотрел этого 20-летнего парня в дубле «Халла» и начал выпускать в основе. Сегодня Боуэн – один из лучших игроков АПЛ на своей позиции и претендент на место в сборной Англии.

Выбор Боуэна: «Я хочу остаться здесь до конца карьеры»

Начало нынешнего сезона у Джеррода Боуэна – лучше не придумаешь: «Вест Хэм» взял бодрый старт в АПЛ, а сам Боуэн забил пять мячей в восьми играх и получил приглашение в сборную на ближайшие матчи. Учитывая набранную форму и травму его главного конкурента на позиции справа Букайо Сака, шансы Боуэна сыграть за национальную команду очень высоки.

Другим важным событием в жизни 26-летнего футболиста стало подписание семилетнего контракта с «Вест Хэмом». Нынешнее соглашение истекало в конце сезона-2024/25, и «Вест Хэм» не скрывал тревоги, что ключевой футболист может покинуть клуб вслед за Декланом Райсом. Тем более что предметный интерес проявлял «Ливерпуль», который рассматривал Боуэна как приоритетный вариант на случай отъезда в Салаха в Саудовскую Аравию.

«Каким игроком стал Джеррод Боуэн – это просто невероятно!», – не скрывал восторга тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Вест Хэмом» еще в марте 2022 года. – «Мы заприметили его еще в «Халле», и там он был по-настоящему хорош, но я не уверен, что кто-то ожидал от него такого прорыва».

Переговоры о новом контракте Боуэна начались еще полтора года назад, и до недавнего времени инсайдеры сообщали, что «процесс движется медленно», а в фанатских пабликах «Вест Хэма» царило уныние: потерять Боуэна, а в перспективе и Лукаса Пакета, к которому серьезный интерес проявлял «Манчестер Сити», стало бы слишком серьезным ударом по амбициям клуба из Восточного Лондона.

Однако Боуэн, находясь на важнейшей развилке в карьере, где на одной чаше весов – игра в английском суперклубе, но без каких-либо гарантий, а на другой – статус легенды «Вест Хэма», выбрал второй вариант.

«Быть в «Вест Хэме» – значит для меня все, – заявил Боуэн в интервью клубному сайту после подписания контракта. – Когда я был маленьким мальчиком, я просто хотел играть в футбол на самом высоком уровне, и этот клуб дал мне такую возможность, когда никто другой в меня не верил. Без этого клуба я бы не стал игроком сборной и не забил бы победный гол в европейском финале. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если я отплачу «Вест Хэму» за эту веру. Я хочу остаться здесь до конца карьеры. Это мой выбор».

По данным клубных инсайдеров, по новому контракту Боуэн будет зарабатывать 120 тысяч фунтов в неделю, что в два раза больше его нынешней зарплаты. Столько же получают Курт Зума, Альфонс Ареоля и Дэнни Ингз. Выше зарплата только у Лукаса Пакета – 150 тысяч фунтов в неделю. Для сравнения: Деклан Райс, который зарабатывал в «Вест Хэме» столько же, сколько и Боуэн по старому контракту – 60 тысяч фунтов в неделю – теперь получает в «Арсенале» 250 тысяч.

Парень с фермы из английского захолустья

Когда Боуэн говорит о благодарности «Вест Хэму» — это не просто красивые слова. Этот парень проделал невероятный путь из самых низов английского футбола до вершины сборной. Партнеры Боуэна там – сплошь выпускники элитных футбольных академий, которые с детства тренировались под присмотром лучших специалистов. У Джеррода все было совершенно не так.

Графство Херефордшир, где он начинал играть в футбол – дикая глушь на границе с Уэльсом. Это место известно как крупнейший центр производства сидра в Англии, а основу населения составляют фермеры. Никаких значимых футбольных традиций здесь никогда не было: единственный профессиональный клуб «Херефорд Юнайтед» практически все годы существования провел между четвертым и пятым дивизионами. Вершиной местного футбола до сих пор считается победа над «Ньюкаслом» в третьем круге Кубка Англии сезона-1971/72. А забитый в той игре мяч нападающим «Херефорда» Ронни Редфордом был признан «голом сезона» в Англии.

У «Херефорд Юнайтед» не было академии, поэтому главным тренером юного Джеррода стал его отец Сэм Боуэн, который в молодости был форвардом нескольких любительских клубов:. В одном из интервью Джеррод Боуэн рассказывал, что его отца, игравшего тогда за валлийский «Мертир Тайдфил», в 2004-м приглашал на просмотр в «Вест Хэм» сам Харри Рэднапп и якобы был готов подписать с ним контракт. Но полулюбительский «Мертир Тайдфил» запросил за Сэма слишком большую сумму, и сделка не состоялась. Историю с приглашением в «Вест Хэм» Джерроду рассказывал отец, и, кажется, Боуэн-младший единственный человек, кто верит в эту байку.

В 17 лет Джеррод отправился на просмотр в молодежки «Кардиффа» и «Астон Виллы», но там парня посчитали неперспективным, и он вернулся домой. «Когда нам позвонили с отказом из Кардиффа, я просто рыдал, – рассказывал Боуэн. – Я не понимал, что дальше со мной будет. Я, честно говоря, никогда не любил школу и не особо вникал, что нам рассказывали на уроках. Все, о чем я мечтал – это футбол. И тут весь мой мир рухнул. Чем мне дальше заниматься? Наверное, устроился бы инструктором в фитнес-клуб или что-то в этом роде».

К счастью для Джеррода, «Херефорд Юнайтед» переживал тяжелые времена. Команда стояла на вылет из Конференции (пятого дивизиона), а из-за долгов по зарплате ее покинули многие игроки. Тренером команды назначили Питера Бидла, отвечавшего за молодежку, и тот позвал на остаток сезона 17-летнего Боуэна, которого знал по городским юношеским турнирам. Джеррод ухватился за эту возможность.

Боуэн провел восемь последних матчей сезона в старте «Херефорда» и забил один гол, ставший победным в матче против «Олфретон Таун». Эта победа позволила его клубу избежать вылета из лиги.

«Это была мечта. Ведь «Херефорд» – клуб моего детства.Раньше я ходил туда как болельщик каждую неделю – и играть и забивать на нашем стадионе «Мидоу Энд» для меня было чем-то особенным. К тому же на матчи ходили все мои друзья. Да, я сыграл всего восемь матчей, но сама ситуация, когда я в 17 лет оказался в центре битвы за выживание в клубе из пятой лиги, сослужила мне хорошую службу. С тех пор я знаю, что такое выигрывать матчи, в которых на карту поставлено все».

Но и восьми матчей хватило, чтобы молодого атакующего полузащитника заметили скауты больших клубов. Боуэн получил несколько предложений: от «Вест Бромвича», «Вулверхэмптона» – но выбрал «Халл», где его сразу зачислили в выпускной класс академии.

Два сезона он отыграл за молодежные команды, и лишь в сезоне-2016/17 его начал подпускать к основе Марко Силва – нынешний тренер «Фулхэма», который тогда безуспешно пытался спасти «Халл» от вылета. Всего в первом сезоне в АПЛ Боуэн сыграл семь матчей. Все их «Халл» проиграл, а ему не удалось ничем отличиться. Впервые в основном составе Боуэн вышел в последнем туре. В домашней матче «Халл» уступил «Тоттенхэму» 1:7 и вылетел в Чемпионшип. Марко Силву уволили, а задачу вернуть команду в АПЛ поставили перед Леонидом Слуцким.

Батин метод: тачка с навозом и бег с тракторной шиной по картофельному полю

Слуцкий оказался в непростой ситуации. После вылета из АПЛ «Халл» покинули все лидеры, включая Харри Магуайра, Элдина Якуповича, Сэма Клукаса, Эндрю Робертсона. Из прошлогодней основы в команде остались лишь двое – Камил Гросицки и Майкл Доусон. Пришедшие им на замену игроки были явно ниже классом.

В сложившихся обстоятельствах, Слуцкий поставил на молодежь. Укреплять оборону должны были двое арендованных у «Челси» перспективных юниоров Ола Айна (сейчас выступает за «Ноттингем Форест») и Фикайо Томори (сейчас основной защитник «Милана» и кандидат в сборную Англии). А на правый фланг атаки с первых предсезонных матчей стал выходит Джеррод Боуэн. И он сразу же начал давать результат, отличившись в товарищеских играх с «Бристоль Роверс» и «Бенфикой». Джеррод не скрывал, что окрылен работой с новым тренером.

«Я получаю кайф от работы с Леонидом. Он очень открытый человек, с которым всегда можно поделиться своими тревогами и проблемами», – рассказывал Боуэн после игры с «Бенфикой».

Результативная серия Боуэна продолжилась и со стартом чемпионата. В первой же игре он отличился в матче с «Астон Виллой», принеся команде ничью на выезде.

«Я очень горд, – говорил в послематчевом интервью Слуцкий. – Мы очень плохо играли в первые 15 минут – непростое время и для меня, и для команды. У нас есть молодые игроки, им не хватает опыта выступлений в чемпионшипе. Но после первых 15 минут мы играли очень хорошо. У нас было несколько явных моментов. И я конечно, рад за Боуэна. Для меня его гол не стал сюрпризом. Он был нашим лучшим бомбардиром в контрольных матчах».

Гол в игре против «Астон Виллы» был особенным – ведь именно за этот клуб всю жизнь болел отец. Но в этой игре симпатии Сэма Боуэна были на другой стороне. «Когда Джеррод забил, я словно сошел с ума, – рассказывал он в интервью BBC, – Сиганул с моего места на 14-м ряду, чтобы оказаться рядом с полем, но немного не рассчитал и в итоге пролетел вниз пять рядов. Теперь вот колено распухло, но это не имеет значения».

Отец по-прежнему остается важным человеком для карьеры Боуэна. Джеррод признается, что даже сейчас, когда стал звездой АПЛ, две недели из отпуска он проводит на ферме отца под Херефордом, где тот устраивает для него тренировочный лагерь с оригинальной программой упражнений.

«Батя – очень олдскульный тип, и тренировки у него соответствующие. Самое ужасное упражнение – это тачка с навозом, которую я должен дотолкать бегом на вершину холма, там опорожнить и бежать обратно за новым навозом. И так – целый час. Просто кошмар. А еще у моего дяди Стью – огромные картофельные поля. И отец заставляет меня бегать по ним с утяжелением. Обычно беру гантели, но как-то он загрузил на меня тракторную шину. Грунт на картофельных полях очень тяжелый – немного похоже на песок, только хуже. Зато когда возвращаешься на траву, бежишь как ветер, не чувствуя земли под ногами. Думаю, я мог бы отказаться от всего этого, но папа говорит, что больше ни у кого нет таких тренировок, и это дает мне преимущество. И я думаю, он прав. Я прохожу папин лагерь каждое межсезонье и каждый год чувствую себя в хорошей форме, входя в предсезонку».

В первых десяти турах под руководством Слуцкого Боуэн отличился шесть раз и перезаключил контракт с «Халлом» на улучшенных условиях.

«Джеррод был очень важным игроком для нас в этом сезоне. И этот игрок способен еще больше улучшить свой футбол. Боуэн выделяется с тех пор, как я приехал в клуб минувшим летом. Рад, что он остается с нами», – прокомментировал Слуцкий его новый контракт.

Боуэн продолжил забивать, однако над Слуцким сгущались тучи: его молодая команда проигрывала матч за матчем, и после 19-го тура оказалась на 20-м месте рядом с зоной вылета. Шесть матчей без побед означали, что тренера могут уволить в любой момент, и Боуэн был тем игроком, кто поддержал Леонида Слуцкого в тяжелый момент карьеры.

«Я бы хотел посвятить свой 10-й гол в сезоне Леониду, – говорил Боуэн после матча с «Бристоль Сити», в котором «Халл» вел 2:0, но в итоге проиграл 2:3. – Он всегда очень верил в меня. Сейчас он испытывает огромное давление, но, в конце концов, за результат отвечают и те, кто выходит на поле. Он отличный мужик. Уверен, что все это видят. Мы все в команде испытываем к нему огромную симпатию. И мы должны взять на себя ответственность за неудачи».

Поддержка Боуэна не помогла – после следующего тура Слуцкий был отправлен в отставку. Но он до сих пор тепло вспоминает те полгода, когда работал в «Халле», где смог рассмотреть в 20-летнем дублере будущего игрока сборной Англии.

«Я был не слишком успешным тренером в «Халле» и не смог задержаться там надолго, но я горжусь тем, что дал Боуэну в футболе, – рассказывал Слуцкий после того, как Боуэн в 2020-м году перешел в «Вест Хэм». – Но, если честно, он заслужил этот шанс. Теперь я очень счастлив, потому что у него такая фантастическая карьера. Я до сих пор общаюсь с ним, мы отправляем друг другу сообщения в инстаграме и вотсапе [принадлежат признанной в России экстремистской компании Meta]. Мы поддерживаем связь, и я поздравил его, когда он вернулся в Премьер-лигу. Он это заслужил».

В 2022-м Слуцкий поговорил о Боуэне в интервью с итальянским журналистом Фабрицио Романо: «Он показывал потрясающую игру. Джеррод не быстр, не силен, но у него фантастическая левая – он умел забивать и отдавать голевые, играл очень эффективно. Иногда, во время его матчей, вы можете забыть о существовании Боуэна: он не всегда на виду, но в любой момент может забить, отдать голевую, создать голевой шанс – это прекрасное качество.

Я уверен, что на каком бы уровне Джеррод ни играл, он продолжил бы создавать моменты из ничего. Он может играть эффективно не во всех играх, выпадать из игры, но его статистика – фантастика. Я думаю, что у него есть потенциал развития, и он будет эффективен в любой команде. Кроме того, каждый тренер, работающий с Боуэном, должен иметь терпение. Не каждый его момент идеален, это не самый бегающий и отбирающий игрок, большинство его качеств на среднем уровне, но у него есть одно особенное умение, которое я описал выше – и это важное умение».

Боуэн в «Вест Хэме»: от флангового бегунка до гола в финале еврокубка

После двух с половиной сезонов в качестве игрока основы «Халла» Боуэн пошел на повышение. И опять в кризисный клуб. В сезоне-2019/20 «Вест Хэм» оказался в крайне неприятной ситуации. Приглашение звездного тренера Мануэля Пеллегрини и нескольких ярких звезд из топ-5 лиг – Себастьяна Аллера, Фелипе Андерсона, Андрея Ярмоленко – давали понять высокий уровень амбиций руководства клуба. Но в реальности все пошло совсем не по плану: команда показывала невнятную игру, Пеллегрини очевидно поплыл, дорогие новички не оправдывали надежд. «Вест Хэм» к Новому году шел на 17-и месте, и его единственной задачей стало не вылететь.

Считается, что для решения таких задач лучше всего подходят опытные британские тренеры, которые могут оперативно наладить простую и примитивную игру, приносящую мало радости болельщикам, зато эффективную с точки зрения набора очков. Дэвида Мойеса воспринимали как раз таким тренером: за два года до этого он в весьма похожей ситуации поднял «Вест Хэм» из зоны вылета, куда клуб опустился со Славеном Биличем, до 13-го места.

В зимнее трансферное окно 2020 года Мойес сделал всего два подписания – укреплять центр поля пришел Томаш Соучек из «Славии», а на правый фланг для конкуренции Ярмоленко был куплен Боуэн, за которого «Халл» получил 21,3 млн фунтов. За 23-летнего вингера, забившего за два с половиной сезона в «Халле» 54 гола, «Вест Хэм» поборолся с вполне благополучным в том сезоне «Кристал Пэласом» Роя Ходжсона.

Для Мойеса Боуэн был знаковым подписанием: он дал понять, что планирует делать ставку не на звезд из Серии А или Бундеслиги, а на перспективных игроков из Чемпионшипа, более адаптированных к английскому футболу. «Джеррод – очень перспективный игрок. Я очень рад, что он у меня есть, – комментировал подписание контракта Мойес. – Из Чемпионшипа я в свое время брал и Лейтона Бейнса, и Фила Джагелку, и Джона Стоунза, и Тима Кэйхилла. Кто-то влился сразу, кому-то понадобилось больше времени на адаптацию, но все они стали большими игроками на уровне АПЛ».

В первом сезоне за «Вест Хэм» Боуэн отличился лишь однажды, но сумел вытеснить из основы прямого конкурента по позиции Андрея Ярмоленко – обладателя самой высокой зарплаты в клубе.

В сезоне 2019/20 Боуэн производил впечатление классического британского вингера – флангового бегунка, подающего в штрафную. Но в то время для сохранения прописки в АПЛ именно это и требовалось, и с точки зрения объема работы Боуэн мог дать клубу больше, чем Ярмоленко. «Тренер требовал, чтобы мы бегали до тех пор, пока у нас ноги не отвалятся. Он сказал, чтобы мы потом вспоминали этот день с ужасом из-за объема работы», – рассказывал Боуэн после одного из матчей. «Вест Хэм» Мойеса действительно стал клубом с самым большим километражем пробега в среднем за матч. И эта нехитрая тактика сработала – «Вест Хэм» обеспечил себе сохранение места в АПЛ за несколько туров до финиша.

Футбольный журналист Дэн Эмери так описывал Боуэна тех лет: «Это такой бюджетный вариант Арьена Роббена. Он получает мяч на правом фланге, пытается сместиться к центру, переложив мяч на рабочую левую ногу, и бьет с нее в дальний угол. Все защитники Чемпионшипа совершенно точно знали этот маневр, но немногие были способны его накрыть. Джерроду в целом не хватает креативности и созидательных действий. Он не слишком хорошо ассистирует партнерам, часто из-за того, что занимает не очень хорошую позицию в момент паса. Но он молод и прогрессирует».

Но уже с сезона-2020/21 игра Боуэна стала меняться и обретать новые качества. Он по-прежнему сохранял в арсенале крейсерские забеги по флангу, но при этом гораздо чаще стал смещаться в центральную зону, освобождая правый фланг для правого защитника Цоуфала, стал чаще идти в дриблинг и улучшил качество пасов.

За этими трансформациями стояла большая работа, которую проделывал Боуэн на тренировках. «Я сейчас усиленно разрабатываю свои правую ногу, – рассказывал он в 2020-м. – Если все получится, это станет настоящим кошмаром для защитников. Если я смогу одинаково эффективно использовать обе ноги, то у меня появится гораздо больше вариантов, а защитникам станет гораздо сложнее работать со мной, потому что они не будут знать точно направление моих действий».

Еще он серьезно усовершенствовал ударную технику. В подкасте Seaman Says экс-вратарь сборной Англии Дэвид Симэн рассказывал, что был поражен одним из технических элементов в исполнении Боуэна во время тренировки сборной: «В 2022-м меня пригласили в сборную как консультанта вратарей. И я был шокирован ударами Боуэна. У него поставленный удар внутренней стороной стопы, и он совершенно невероятный. Я за всю карьеру не видел, чтобы футболисты могли выполнять настолько мощный удар внутренней стороной. Такая сила и скорость полета мяча!»

Сезон-2021/22 стал триумфальным для Боуэна – 18 голов и 13 передач, статус второго по важности игрока клуба (после Райса) и вызов в сборную Англии. Если бы ЧМ в Катаре проводился летом, то Боуэн почти наверняка вошел бы в заявку сборной Саутгейта. Однако турнир сдвинули на зиму, а старт сезона-2022/23 стал кошмарным и для «Вест Хэма», и для Боуэна.

Причины слабой игры команды – совокупность целого ряда факторов: сложная адаптация пришедших в «Вест Хэм» новичков, травмы ключевых игроков, потеря баланса в центре поля, где Соучек с Райсом поменялись игровыми ролями и это не сработало. А также плохая форма Боуэна. Из отпуска, который провел со звездой реалити-шоу Love Island Дэни Дайер, Джеррод вернулся не в лучших физических кондициях.

«Раньше считалось нормальным, когда игроки возвращаются из отпуска с лишним весом и потом сгоняют его на тренировках, – признавал проблему Мойес. – Но у нынешнего поколения игроков такой проблемы нет – все приезжают в отличной форме. В нашей команде лишь у одного из футболистов после возвращения из отпуска оказался лишний вес».

Тренер не назвал конкретного имени, но для всех было очевидно, что речь шла о Боуэне. Явно потяжелевший Боуэн лишился главного преимущества – взрывной скорости. Он не мог теперь так же легко убегать от защитников. К старту ЧМ все его статистические показатели относительно предыдущего сезона снизились вдвое, а на счету было лишь два забитых мяча. Разумеется, в Катар он не поехал.

Но пауза на ЧМ оказала благоприятное воздействие на Джеррода. Очевидно, что он не терял время зря: привел себя в порядок и помог команде не только остаться в АПЛ, но и выиграть Лигу Конференций – первый евротрофей для «Вест Хэма» за 58 лет. И решающий гол в финале забил именно Боуэн, в фирменной манере убежав от защитников «Фиорентины» из центра поля. Тот гол фактически обеспечил для Боуэна статус клубной легенды, но, чтобы окончательно войти в пантеон величайших игроков «Вест Хэма» всех времен, требовалось нечто большее.

И нынешний сезон для Боуэна – это большой шаг на пути к этой цели. Его игра на старте сезона – настоящий восторг! Он улучшил статистику по всем метрикам: от качества пасов, количества и точности ударов (при большом числе ударов за матч, каждый второй идет в створ) до эффективности игры головой. Для игрока ростом 174 см он имеет почти 50% выигранных верховых единоборств (при том что большинство оппонентов – огромные защитники) и несколько голов, забитых головой.

«Я думаю, что сейчас я показываю лучший футбол в карьере, – рассказал Боуэн в интервью клубному сайту. – Но я знаю, что это еще не мой потолок и моя задача перейти на новый более высокий уровень. С возрастом и опытом ты начинаешь думать не только о своей игре, но и о том, что ты приносишь команде. И когда ты понимаешь, как именно ты можешь помочь команде, это придает больше уверенности. Важно сохранять концентрацию и не позволять внешней среде отвлекать тебя от футбола. Собственно, это то, чем я занимаюсь последние шесть месяцев – концентрируюсь на себе и не отрываю ног от земли».

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«Ставить в старт таких людей [как я] без школы и опыта – это большой риск для тренеров. Ведь нет гарантии, что это сработает, а в случае неудачи виноваты будут именно они, – рассказывал Боуэн в одном из интервью. – Но, к счастью такие люди есть, и именно они делают такие истории возможными. Когда я оглядываюсь назад и вижу, какой путь мне довелось проделать, я понимаю, что все, что произошло со мной – не закономерность, а привилегия, выданная мне судьбой. Десять лет назад я бы и не поверил, что такое возможно. Я был уверен, что с футболом покончено. А сейчас я там, где я сейчас нахожусь. И я благодарен тем тренерам, которые не боятся рискнуть и сделать такую ставку».

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Stephen Pond, Nigel Roddis, Nathan Stirk, Martin Rickett