13 комментариев

Денис Пузырев заглянул под плодородный слой.

Весной многих неприятно поразило состояние газонов в РПЛ. Вечное величие «весеннего футбола», крайняя сложность подготовить идеальное поле в условиях долгой и жесткой зимы – все это понятно, но будто немного позабыто. Есть ощущение, что весной 2023-го поля во многих городах выглядели хуже обычного, а претензии к ним со стороны футболистов и тренеров громче. В Ростове внутренние разборки из-за состояния газона и вовсе вылились в публичный скандал с увольнением агронома Альберта Ченибалаяна, проработавшего в клубе более 20 лет.

Для того чтобы понять, что происходит и каков объем проблем, Sports.ru поговорил с несколькими специалистами по созданию и обслуживанию футбольных полей.

От кротов в Самаре и слов Широкова про говно – до топ-технологий на стадионах РПЛ. Откуда эволюция?

1 апреля на Sports.ru вышел текст коллеги Александра Дорского об аномальных тактических изменениях в игре команд РПЛ после возобновления чемпионата. Главный факт: у 12 из 16 команд выросла доля длинных пасов, как следствие – заметно упала точность. Грубо говоря, команды делают ставку на длинные забросы вперед – потерь становится больше, это негативно отражается на качестве игры.

«Состояние газонов усугубило проблемы тех, кто и так играл в несложный футбол, и обнажило слабости команд, которые все-таки пытаются разыгрывать низом», – резюмирует Дорский. Его тезисы подтверждает не только статистика дальности и точности пасов, но и высказывания тренеров. После первых трех весенних туров девять тренеров упоминали «тяжелые поля» и «непростые условия».

«Разговоры о проблемах футбольных полей в России весной – это вечная тема, с которой мы сталкиваемся каждый год, – рассуждает Владимир Данилов, операционный директор SIS Eastern Europe, регионального подразделения одной из крупнейших компаний мира по производству, укладке и обслуживанию футбольных полей SIS Group. – Дело еще и в том, что в последние годы все привыкли к идеальной картинке, ведь качество футбольных газонов в России в конце 2010-х серьезно выросло. Поэтому, когда газон не выглядит идеальным, возникает такая реакция».

«Я в этом бизнесе уже 27 лет, и не было такой весны, чтобы не начинались разговоры о качестве газонов. И каждый год к середине апреля они заканчиваются, все забывают о проблеме. А потом в ноябре все опять спрашивают: отчего газоны такие плохие? И так – каждый год. И сейчас будет точно так же, – согласен с коллегой коммерческий директор российской компании «Бамард» Максим Уклюдов. – Вот 20 лет назад везде были огороды. А сейчас у каждого стадиона, где возникают проблемы с газоном, есть свои проблемы».

Те огороды – с кочками, проплешинами и неработающим дренажом – стали классикой чемпионата России начала-середины нулевых.

Например, стадион «Крыльев Советов» – «Металлург» – еще в 2000-м, когда плохим качеством газона было не удивить, удостоился знаменитой тирады Игоря Гамулы: «Да на этом поле не в футбол надо играть, а кротов ловить! Я вас уверяю, они там водятся!» В последующие годы проблему поля в Самаре пытались решить, но не особо успешно: в 2010-м и 2015-м комиссия РПЛ даже запрещала там играть. Директор «Металлурга» Евгений Дмитриев объяснял проблему халтурной работой подрядчика, якобы положившего газон на глиняную основу. В результате не работала дренажная система – после дождя вода не уходила, поле превращалось в болото. А корни травы не получали достаточно кислорода – и газон просто умирал.

В марте-апреле долго доставалось практически всем стадионам. «Недоволен качеством поля. Как на таком огороде можно играть в футбол? Пусть агроном выйдет и пасет здесь кур или коз, если у него есть – на таком поле играть нельзя… Как на говне играли, так и играем», – возмущался «Петровским» в марте 2012-го полузащитник «Зенита» Роман Широков.

«Поле ужасное, его даже полем нельзя назвать. У нас была похожая ситуация в Китае, и мы отменили матч. То, что мы увидели сегодня, просто невероятно. Ростовский газон – коричневый. Это не газон – это земля», – а это уже Жозе Моуринью в марте 2017-го привез «Манчестер Юнайтед» в гости к «Ростову» на «Олимп-2».

Газоны становились лучше с середины 2000-х. С одной стороны, РФС и РПЛ предъявляли более высокие требования к качеству полей. С другой, в России начали появляться новые арены, и газоны там укладывали уже в соответствии с международными стандартами. Первыми стали московский «Локомотив» (открыт в 2002-м) и «Арена Химки» (открыта в 2008-м). В Химках с самого начала уложили гибридный газон, в котором грунт и корневая система травы укреплены и стабилизированы при помощи прошивки синтетическими нитями. На «Локомотиве» использовали голландский рулонный газон, но к 2013-му пришли к выводу о необходимости гибридного.

Главным толчком к улучшению качества футбольных полей стал ЧМ-2018. Высокие требования ФИФА не оставляли шансов сделать не то что плохо, а даже средне. Причем не только на 11 аренах ЧМ, но и на тренировочных полях. В нынешнем сезоне РПЛ задействованы восемь стадионов ЧМ-2018. Еще три («Арена Химки», «Краснодар» и «Ахмат Арена») использовались в качестве тренировочных. А московские стадионы «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» и так соответствуют международным стандартам. Остаются два – в Оренбурге и Воронеже. В Оренбурге постелен искусственный ковер. А вот поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже – единственное в РПЛ, которое сделано без гибридных технологий. И с начала сезона к нему высказывали претензии.

Типология обвинений: фантомные черви в Воронеже, ярость Карпина на агронома, страдания Слуцкого

«Игра получилась тяжелой из-за ужасного поля. Это просто… Я таких полей никогда, наверное, не видел. Здесь можно выращивать и картошку, и все остальное. Наверное, оно для этого», – говорил о поле в Воронеже форвард «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко в сентябре 2022 года.

Уже в апреле 2023-го тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с «Факелом» удивил: «Поле не дробит, оно очень сложной консистенции – это его еще не поливали. Предлагаю всем просто выйти и посмотреть. Нам сказали, что это сезон червей, они поле изрыли».

Версию про нашествие червей на воронежский газон эксперты в разговоре со Sports.ru не подтверждают. «Встану на защиту коллег. В Воронеже – стадион-дебютант РПЛ, там проделали отличную работу. Год назад, когда «Факел» выступал в ФНЛ, в марте они не смогли сыграть дома, а сейчас газон соответствует требованиям РПЛ. Хотя, конечно, сам по себе Стадион профсоюзов устарел, и не только поле главная его проблема», – считает главный агроном «Локомотива» и член комиссии по допуску полей РПЛ Владислав Лысенко.

«Никаких червей, испортивших газон, в Воронеже нет, конечно. Просто само поле достаточно старое, и денег на его модернизацию нет. Это проблема многих клубов, которые выходят в РПЛ без обновленной инфраструктуры. Создание современного газона требует серьезного финансирования, и далеко не у всех есть такие возможности», – считает Максим Уклюдов из «Бамард».

И если природа претензий к полю в Воронеже понятна – его газон сделан по старинке, без современных агротехнических технологий, – то почему возникают вопросы к полям стадионов из списка наследия ЧМ-2018? Ведь мы их только что хвалили.

Начнем с того, что многие могли забыть. Проблемы с газоном помучили, например, «Зенит» и «Динамо» – это случилось сразу после открытия «Газпром Арены» и «ВТБ Арены» соответственно. Те мучения можно объяснить сложными конструктивными особенностями этих стадионов. В Санкт-Петербурге поле выдвижное, к тому же вся конструкция газона, включающая подогрев и дренажную систему, имеет высоту 35 см, что экстремально мало для подобных полей. К первому матчу (22 апреля 2017 года против «Урала») газон самого дорогого стадиона страны оказался не готов.

«То футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, умерло. Инженерные системы поля полностью не работают и не сданы… Нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо», – рассказывал гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов.

«За девять месяцев аэрация не проводилась ни разу. Кроме того, подрядчик, которого нанял город, плохо подготовил поле к зиме: никакой обработки средствами защиты растений сделано не было. А когда выдвижное поле в конце февраля задвинули внутрь чаши и растопили снег, газон оказался испорчен. Мы увидели различные грибковые заболевания, много плесени», – объяснял главный агроном «Зенита» Константин Креминский.

Аналогичные проблемы возникли и при запуске стадиона «Динамо». Первый матч там должен был пройти в марте 2019-го, однако поле не допустила комиссия РПЛ – и открытие отложили на два с половиной месяца. Особенность динамовской арены – встроенность в большой торговый центр «Арена Плаза». Поле поднято до уровня третьего этажа, а под ним расположены парковки.

Проблемы с газоном возникали и у новых стадионов с более классической моделью конструкции. На протяжении почти всего сезона-2021/22 главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий критиковал поле на «Ак Барс Арене» в Казани.

«Мы били в колокола весь прошлый год, поменяли агронома, но если здесь будет проводиться куча мероприятий, то газон в жару просто умирает. В том году мы огромное количество очков недобрали из-за поля», – заявлял Слуцкий в августе 2021 года. По его словам, проблемой было то, что стадион не принадлежал клубу, «Рубин» не мог ухаживать за газоном как следует.

В сентябре 2022-го на качество домашнего газона жаловался лидер «Сочи» Кристиан Нобоа: «Три недели уже плохое поле. У нас самая хорошая погода, но худшее поле».

Самый громкий скандал произошел в Ростове. После февральского матча на Кубок против «Урала» (1:1) Валерий Карпин обрушился на агрономов: «В феврале играть можно, даже в Москве играют, а там погода пожестче. По поводу газона я интересовался, спросил: что это за хрень такая? То слишком жарко, то слишком холодно, то солнца много – трава выгорает, то мало, поэтому не растет, то грибок какой-то, еще какие-то отмазки. Расследуйте этот вопрос».

Спустя месяц стало известно об увольнении главного агронома Альберта Ченибалаяна. «Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене, – заявил Ченибалаян «Матч ТВ». – При этом комиссию качество поля устроило, соперника – тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня. К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят. Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно».

В России нет системы обучения спортивных агрономов (и не будет). Другие проблемы – холод, митинги-концерты

Почему вообще возникают такие проблемы на современных аренах?

Опрошенные Sports.ru эксперты выделяют несколько факторов.

«Одна из главных проблем российских футбольных полей – человеческий фактор. В России не готовят специализированные кадры, – утверждает член Ассоциации гринкиперов России Глеб Лицкий, он занимался газоном «Лужников» к финалу ЛЧ-2008 и несколькими тренировочными полями для ЧМ-2018. – В Тимирязевке (Российский Государственный Аграрный Университет им. Тимирязева в Москве) есть кафедра газоноведения. Но там дают только общие знания: что такое газонная трава, какие бывают виды. В Европе и США есть колледжи, которые готовят специалистов по спортивным газонам. А в России единственный способ получить практические знания – устроиться после вуза в футбольный или гольф-клуб. В итоге у всех российских агрономов и гринкиперов разные навыки, нет единой системы подготовки – роль человеческого фактора возрастает».

Лицкий рассказывает, что Ассоциация пыталась обратить внимание чиновников Минспорта и Минсельхоза на эту проблему, но безрезультатно. «В Минспорте говорят, что подготовка специалистов по выращиванию спортивных газонов – не их компетенция, так как подобные специалисты не являются спортсменами. А в Минсельхозе – что это не их дело, так как газон не является сельскохозяйственной продукцией. И вообще, в России официально не существует профессии спортивного агронома. Есть рабочие-озеленители, основная работа которых – озеленение городских пространств. Но это совершенно другая профессия», – говорит Лицкий.

Другая причина проблем – особенности климата. Подготовка газонов к весенней части чемпионата начинается за три-четыре недели до первого матча, когда во многих городах еще трещат морозы. И чем раньше стартуют игры, тем больше проблем у агрономов. В прежние годы к концу февраля поле готовили только те клубы, что вышли в весеннюю стадию еврокубков. В 2023 году еврокубков нет, зато появились матчи Кубка России.

«Ранний старт Кубка – большая проблема для сотрудников стадионов, – считает Владислав Лысенко из «Локомотива». – Самые большие сложности возникают в тех городах, где работы по подготовке ведутся в условиях реальной зимы».

«Нынешняя зима была не самой тяжелой. Но все равно работать с газонами в такое время года ненормально. Это очень рискованное мероприятие», – соглашается Владимир Данилов из SIS.

Еще один фактор – нагрузка на поле. Там, где арена используется только для матчей раз в неделю, газон остается в хорошем состоянии дольше. Там, где помимо матчей проходят и тренировки команды, газон получает большую нагрузку и изнашивается быстрее. Концерты, митинги и прочие массовые мероприятия тоже наносят ущерб.

«Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной, – рассказывал Валерий Карпин о состоянии «Ростов Арены» в 2019 году после концерта Басты. – Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично».

Аналогичные проблемы возникали и у других команд. Самый свежий пример – уже легендарный матч «Торпедо» – «Урал» на «Арене Химки», который посетили 207 человек. Игра должна была пройти в «Лужниках», однако состояние газона не устроило комиссию РФС и РПЛ: поле не успело восстановиться после митинга-концерта в честь 23 февраля (по данным МВД, там присутствовали 200 тысяч человек).

Проблема, о которой мало кто знает: поля, сделанные к ЧМ-2018, пора менять. Но клубы стараются экономить

Другая проблема, которая влияет на качество газонов, далеко не так очевидна, как предыдущие.

Эксперты говорят Sports.ru об отсутствии комплексной реновации современных полей. Для того чтобы объяснить смысл и принципы такой операции, спортивные агрономы любят проводить параллели с техобслуживанием (ТО) автомобилей. В зависимости от пробега объем и стоимость работ на ТО разнятся: замена масла и фильтров – стоимость одна, если же замены и ремонта требуют важные узлы и агрегаты автомобиля – цена существенно вырастает. Если пропустить или отложить такое ТО, автомобиль не сломается на следующий день, но его техническое состояние будет неизбежно ухудшаться – и итоговый ремонт может обойтись еще дороже.

Такой же принцип применим и к футбольному газону. Современные газоны с искусственной прошивкой – сложные агротехнические объекты, которые выглядят как многослойный пирог. Под травой начинается корнеобитаемый слой глубиной 20 см, состоящий из смеси органики и песка, он переходит в 10-сантиметровый слой чистого песка. Дальше – дренажный слой из щебня, в котором заложена трубная система.

Раз в год такие газоны требуют небольшой реновации – срезается верхний плодородный слой толщиной в 2 см. Иначе в газоне скапливается органика – листочки травы втаптываются в почву, начинается гниение, появляется илистая пленка, которая ухудшает дренаж и аэрацию корневой системы. На месте удаленного создается новый плодородный слой (подсеивается молодая трава). Эта процедура несложная и недорогая – где-то 1,5 миллиона рублей.

Однако спустя 5-7 лет эксплуатации газона рекомендуется проводить комплексную реновацию – меняется весь корнеобитаемый слой в 20 см, со всей прошивкой. Такая процедура существенно дороже и дольше. «Это будет стоить 30-35 миллионов рублей и займет от 4 до 6 недель», – рассказывает Максим Уклюдов.

«При этом еще с периода ковидных сезонов клубы начали сокращать финансирование содержания стадионов, в том числе газонов. Сэкономить на проведении комплексной реновации газона – то есть отложить ее на потом – можно. Но надо понимать: чем дальше она откладывается, тем хуже состояние полей», – считает Владимир Данилов.

Большинство нынешних газонов в РПЛ были созданы в 2017-м или 2018-м, а значит – согласно рекомендациям производителей, пора заниматься реновацией. Пока это не критичная проблема. Реальный срок годности прошитых газонов зависит от многих факторов: климата, интенсивности эксплуатации, мастерства конкретного агронома. В каких-то случаях он может прослужить и 10 лет. Однако постепенная деградация таких полей – процесс необратимый.

Уход за газонами почти полностью зависит от импорта. Российских аналогов техники, удобрений и семян травы практически нет

Расширение санкций против России – еще одна причина проблем «99% техники для ухода за газонами – это импорт, – рассказывает Глеб Лицкий. – И у нее тоже есть сроки эксплуатации. Легкий трактор прослужит 15 лет, а профессиональная газонокосилка – 3-5 лет. После начала СВО производители – а это в основном европейские фирмы – обрезали каналы поставок техники, расходников, запчастей. [Самые популярные производители футбольных газонокосилок – английские фирмы Dennis и Allett – Sports.ru]. А аналогов нет. Объем рынка такой профессиональной техники невелик, поэтому производством и обслуживанием занимается считанное количество компаний, которые ушли из России. Ввезти что-то по схеме параллельного импорта тоже проблематично. Насколько я знаю, производители дали понять: если они узнают, что поставленная ими техника – например, в Казахстан – затем будет переправлена в Россию, они разорвут отношения с таким партнером. В итоге мы лишены возможности обновлять парк техники и проводить ее сервисное обслуживание».

Менее критична ситуация с удобрениями и химикатами. Здесь есть российские аналоги, однако агрономы привыкли работать с импортными. «В Европе делают специализированные удобрения для спортивных газонов, и их поставки в Россию были обрезаны. С химией – похожая ситуация. В России выпускают фунгициды (средство для борьбы с грибковыми заболеваниями растений), но они рассчитаны на взаимодействие с плодово-ягодными растениями. А в Европе и США есть специализированная химия для газонной травы», – объясняет Лицкий.

Семена травы для футбольных газонов тоже импортные. Хотя самые распространенные виды газонных трав – райграс, мятлик и овсяница – в дикой природе растут повсеместно в умеренном и даже прохладном климате России, производители семян, подходящих для спортивных газонов, – из Европы и Северной Америки. В России чаще других используют продукцию нидерландской фирмы Barenbrug и датской DLF.

Пока их продукция доступна в России, к тому же агрономы, как правило, имеют определенный запас. На одно поле за сезон требуется до 500 кг семян. Однако если уйдут и они, то адекватной отечественной замены не будет, считают эксперты. «Селекция – длительный процесс, требующий финансирования и научно-технической базы, – констатирует Владислав Лысенко. – Тут сложно обойтись без государственной поддержки. Даже если и появятся меценаты, которые будут готовы потратить время и деньги, создание семян спортивного предназначения займет как минимум 10-15 лет. Но это проблема не только агрономов, работающих со спортивными газонами».

«Если кто-то в России захочет этим заниматься, то реальные результаты мы увидим только лет через 50», – дает прогноз Максим Уклюдов.

Действительно, семеноводство – одна из проблемных областей российского сельского хозяйства. По данным Минсельхоза, семена ключевых сельскохозяйственных культур в России на 85-90% импортные (в зависимости от конкретной культуры). Попытки импортозамещения видимых результатов не дают – по данным Россельхознадзора, значительная доля отечественных семян – некондиционные, из которых вырастает урожай плохого качества. Из-за их использования, по расчетам ведомства, российский аграрный сектор ежегодно недополучает около 330 миллиардов рублей.

«Объективно общая экономическая конъюнктура подталкивает к созданию рынка производителей качественных материалов для газонов внутри страны, – считает гендиректор SIS Rus Кирилл Леонов. – Мы уже занимаемся производством отдельных расходных материалов для техники по уходу за газоном на российских заводах, ведем переговоры с конструкторами о создании российской техники на основе иностранных образцов. Надеемся, что эти инициативы поддержат и наши коллеги-гринкиперы и соответствующие органы исполнительной власти».

«Проблемы у спортивных агрономов в России были всегда, но сейчас они стали проявляться особенно остро, – говорит Глеб Лицкий. – И дальше будет только хуже, если мы уже сейчас не займемся поиском решений внутри страны. Но надо, чтобы эта проблема получила осмысление на государственном уровне. Нужны люди с амбициями и поддержка со стороны государства. А другого пути нет».

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Анар Мовсумов, Алексей Филиппов, Владимир Песня, Александр Вильф, Владимир Федоренко; vk/pfcfakel, fclokomotiv, fcrostov