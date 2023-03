12 комментариев

Денис Пузырев разобрал молотки на мелкие детали.

Перед стартом сезона АПЛ казалось, что «Вест Хэм» созрел для прорыва. Основания для оптимизма были весомые: клуб два сезона подряд финишировал в зоне еврокубков (а по ходу сезона-2021/22 даже замахивался на зону Лиги чемпионов), сохранил ключевых игроков и значительно усилил состав.

Боссы, которых в предыдущие годы упрекали в скупердяйстве, наконец-то раскрыли кошелек и за два трансферных окна потратили 173,3 млн фунтов. Больше только у «Манчестер Юнайтед» и «Челси» эпохи Тодда Боули.

Такая внушительная закупка – демонстрация не только финансовых возможностей, но и амбиций. Практически все новички – статусные игроки: выкупленный у «ПСЖ» вратарь Ареоля – чемпион мира 2018 года и серебряный призер ЧМ-2022. Эмерсон – чемпион Европы в составе сборной Италии, Джанлука Скамакка – в топ-7 бомбардиров Серии А, Лукас Пакета – игрок основы сборной Бразилии, которого ждали в топ-клубах, Найеф Агерд – хребет непроходимой обороны сборной Марокко.

Казалось бы, с таким усилением тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес обеспечит прогресс в АПЛ. Ведь в сезоне-2021/22 «Вест Хэму» не хватило именно глубины для более высокого места в чемпионате и успеха в Лиге Европы. Команда почти весь сезон провела в одном составе – больше 20 игр набралось только у 13 игроков.

Однако ожидания не сбылись. Напротив – «Вест Хэм» борется не за еврокубки, а за сохранение места в АПЛ. Перед 27 туром команда шла на 16-м месте, но всего лишь в двух очках от дна. Из внутренних кубков «Вест Хэм» уже вылетел и единственной отдушиной для болельщиков остается Лига Конференций, где команда без проблем и очковых потерь прошла групповой этап и должна преодолевать 1/8 финала, где ей достался кипрский АЕК.

Что же произошло с «Вест Хэмом» в этом сезоне и в чем причина такого драматического падения результатов?

Двадцать лет назад «Вест Хэм» вылетел в чемпионшип с Ди Канио, Джо Коулом, Кэрриком и Дефо в составе

Хотя турнирное положение «Вест Хэма» за 11 матчей до окончания сезона выглядит весьма тревожным, у болельщиков и руководителей клуба нет панических настроений. На это есть две причины.

Первая описывается английским выражением too big to go down (слишком большой, чтобы пойти вниз). «Вест Хэм» во всем, кроме игры, благополучный клуб, который по всем параметрам ближе к лидерам АПЛ, чем к аутсайдерам. По подсчетам Transfermarkt, у команды 7-8-й состав по стоимости игроков (дороже только у топ-6 и примерно столько же у «Ньюкасла»). Она играет на третьем по вместимости стадионе в лиге (больше только у «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма»). У клуба все в порядке с финансами – общая сумма долга составляет 89 млн фунтов при годовой выручке в районе 300 млн. Внутри клуба нет акционерных конфликтов или проблем в основном бизнесе у кого-либо из акционеров.

Другими словами, в лиге хватает гораздо более бедных клубов с менее сильным набором игроков и с разного рода внутренними проблемами. Звучит успокаивающе, хотя в «Вест Хэме» отлично помнят сезон-2002/03, когда команда, за которую выступали игроки сборной Англии Дэвид Джеймс, Глен Джонсон, Джо Коул, Майкл Кэррик, Джермейн Дефо, Тревор Синклэйр, а также Паоло Ди Канио и Фредерик Кануте сенсационно вылетела в чемпионшип. Удивительно, но за сезон до этого «Вест Хэм» занял в АПЛ все то же 7-е место, после чего тренер «Ливерпуля» Жерар Улье называл «Вест Хэм» среди претендентов в борьбе за Лигу чемпионов.

Тогда тоже много говорили, что команда с таким мощным составом никак не может вылететь из АПЛ. Однако все сложилось наихудшим образом: неуверенный старт, травмы ведущих игроков, затем раскол в команде и поиск виноватых, недовольство болельщиков, тяжелая болезнь главного тренера Гленна Редера (у него нашли опухоль головного мозга). В общем, все наложилось друг на друга, и «Вест Хэм» вылетел, набрав 42 очка. Хотя принято считать, что 40 очков гарантируют сохранение места в АПЛ, и результат «Вест Хэма» в том сезоне остается рекордным для покинувших АПЛ команд.

Вторая причина уверенности болельщиков сейчас: несмотря на плачевные результаты, команда не выглядит безнадежным аутсайдером. Во многих играх, даже против лидеров лиги, закончившихся поражением «Вест Хэма», команда навязывала борьбу, создавала моменты и как минимум в обороне часто выглядела не хуже соперника. Но что же пошло не так? Давайте глубже изучим статистику..

«Вест Хэм» подвела атака: стареющий Антонио, толстеющий Боуэн и не готовый к АПЛ Скамакка

После двух успешных сезонов Мойес не вносил больших изменений в тактику и стиль В абсолютном большинстве матчей «Вест Хэм» продолжает играть по схеме 4-2-3-1.

Альтернативная формация 3-4-2-1 теперь используется чаще, но это связано с появлением в составе Эмерсона – опытного левого латераля, для которого схема в три ЦЗ подходит идеально. В прошлых сезонах основным претендентом на эту позицию был Артур Масуаку, который часто травмировался или находился не в оптимальной форме, да и вообще по классу очевидно уступал итало-бразильскому новичку.

Мойес использует тактику с тремя ЦЗ в основном в матчах против топ-клубов, где предполагается большой объем работы в защите. По информации the Guardian, такой подход, когда инициатива заранее отдается сопернику, не слишком нравится футболистам «Вест Хэма», которые считают, что у команды было бы больше шансов в более открытой атакующей игре.

По большинству метрик, связанных с количеством пасов, их точностью, ударов, продвижения мяча за 90 минут матча ничего существенно не поменялось. А по некоторым показателям ситуация в этом сезоне даже улучшилась, особенно в игре в защите. Несмотря на то, что с начала сезона из-за травм «Вест Хэму» так и не удалось сыграть с основной парой центральных защитников Зума – Агерд, оборона выглядит вполне конкурентоспособной. По показателю пропущенных мячей (33 гола) после 25 туров «Вест Хэм» занимает девятое место, а по ожидаемым пропущенным (xGA) и вовсе пятое с показателем 30,69.

Очевидно, что корень всех проблем «Вест Хэма» в нынешнем сезоне – ужасная реализация при игре в атаке. Команда забила всего лишь 23 мяча – 14-е место в лиге. При этом ожидаемые голы (32,28 xG) превышают число реальных на 9,28 пунктов. Хуже (-10,05) ситуация с реализацией только у «Эвертона».

То есть с точки зрения количества атакующих действий в игре «Вест Хэма» мало что изменилось – основные показатели в атаке плюс-минус остаются на прошлогоднем уровне. Однако в нынешнем году удары не конвертируются в голы.

Если сравнивать ожидаемые очки с набранными, то у «Вест Хэма» наибольший недобор в лиге, команда вполне могла идти 10-й при должной реализации – впереди «Фулхэма» и на одном уровне с «Челси». В чем же причина столь драматичного падения результативности?

Часто перепады в реализации у команд связаны с банальными горячими и холодными сериями (везением и невезением), но в случае «Вест Хэма» есть и другие важные факторы.

Атакующая линия всегда была проблемой команды Мойеса. Просто раньше она чудесным образом не проявлялась. После продажи в «Аякс» не заигравшего в «Вест Хэме» Себастьяна Аллера, в команде остался единственный центрфорвард – Микаил Антонио.

А у него даже в его лучшей форме были проблемы с реализацией. Но в предыдущие сезоны в составе «Вест Хэма» неизменно оказывался игрок, который брал на себя функции второго бомбардира. В сезоне-2020/21 таким стал арендованный у «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард – 9+5 в 16 матчах за «Вест Хэм». А в сезоне-2021/22 раскрылся Джеррод Боуэн – фланговый нападающий забил 18 голов во всех соревнованиях, отдал 11 голевых передач и заслужил вызов в сборную Англии.

Еще одна причина спада результативности Антонио – разрушение эффективной связки с Пабло Форнальсом. Испанец в прошлом сезоне чаще всего выходил слева в атаке. По ходу матча в эпизодах они с Антонио менялись позициями – ямаец уходил на фланг, а Форнальс – в центр. Перестроение путало защиту соперника, а Антонио, начинавший карьеру как фланговый нападающий, получал возможность резать угол с любимой позиции. Этот маневр позволял «Вест Хэму» создавать острые моменты и забивать.

Однако в этом сезоне Форнальс потерял статус твердого игрока основы – меньше половины игр в старте. А связка Антонио с играющим слева Саидом Бенрахма оказалась менее эффективной.

Перед началом сезона «Вест Хэм» наконец-то купил за 36 млн евро форварда, который должен был составить конкуренцию Антонио 23-летний итальянец Скамакка из «Сассуоло». Трансфер выглядел как усиление атаки в моменте, расширение вариативности и инвестиция в будущее. Однако у Скамакки пошло еще хуже, чем у Аллера – 3 гола в 16 матчах АПЛ. За тот же период Аллер забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

У пары Антонио – Боуэн, забивших в предыдущем сезоне на двоих 22 мяча, дела тоже пошли неважно – всего 7 голов в АПЛ со старта чемпионата. Антонио, который привык продавливать соперника физической мощью, в этом сезоне все реже выдает агрессивные отрезки. Возможно, дело в возрасте – в марте форварду сборной Ямайки исполнится 33. А может быть и в питании – еще год назад Антонио рассказал, что перешел на веганскую диету. Тогда он предполагал, что смена рациона поможет избежать мучающих его мышечных травм. Они действительно исчезли, но, возможно, теперь Микаилу не хватает энергии для поддержания нужного стиля игры.

Но еще более драматические метаморфозы произошли с Боуэном: у него один из худших в АПЛ показатель реализации голевых моментов -3,91. Хуже только у Патрика Бэмфорда из «Лидса» и Габриэла Жезуса из «Арсенала». Особенно Боуэн провалил старт сезона. Вернулся из отпуска с визуально заметными несколькими лишними килограммами веса – и это ему, кажется, мешало.

«Раньше считалось нормальным, когда игроки возвращаются из отпуска с лишним весом и потом сгоняют его на тренировках, – признавал проблему Мойес. – Но у нынешнего поколения игроков такой проблемы нет – все приезжают в отличной форме. В нашей команде лишь у одного из футболистов после возвращения из отпуска оказался лишний вес».

Тренер не назвал конкретного имени, но для всех было очевидно, что речь шла о Боуэне. Мойес продолжал ставить его в основной состав в надежде, что тот наберет форму через игры, однако вплоть до паузы на ЧМ-2022 Боуэн так и не вернулся на прежний уровень

Характерный пример: в сезоне-2021/22 основные статистические показатели Боуэна были практически идентичны результатам вингера «Арсенала» Букайо Сака, имеющего схожие антропометрические параметры. Сака опережал Боуэна по количеству пасов и ударов, что связано с разной стилистикой игры команд, но по числу голов, точности ударов и реализации моментов показатели были почти одинаковыми. В нынешнем сезоне статистические показатели Сака в два и более раза превышают цифры у Боуэна.

Да-да, сравнение очень грубое. Неправильно каждый год требовать от Боуэна уровня Саки, но обвал в два раза относительно этого ориентира (и относительно лучшей версии себя) – это ужас.

На фоне неудач основных форвардов Мойес в зимнее трансферное окно настоял на покупке опытного Дэнни Ингса за 12 миллионов фунтов. Логика этого трансфера понятна: Ингс – не самый выдающийся и к тому же возрастной (летом ему исполнится 31 год) нападающий, однако обладающий большим опытом и с хорошим голевым чутьем. Понятно, что это не инвестиция в будущее, а попытка решить проблемы с реализацией в атаке здесь и сейчас.

После подписания Ингс сразу же уехал в лазарет – получил травму в первом же матче на новый клуб, выйдя в концовке матча с «Эвертоном». Однако после восстановления, впервые выйдя в старте, он сделал важный дубль в победной игре против «Ноттингем Форест». Вероятно, ставка Мойеса на Ингса в концовке сезона может сработать. Но стратегически – это признание провала тренера с конструированием атаки в этом сезоне.

Рокировка Райса и Соучека лишила «Вест Хэм» баланса

Плохая физическая форма не единственная причина падения результативности форвардов «Вест Хэма». По сравнению с предыдущими сезонами при Мойесе снизилась и поддержка атаки со стороны полузащитников. По ожидаемым голевым передачам (xAG) команда занимает лишь 17-е место в лиге.

«Вест Хэм» занимает 18-е место в лиге по числу успешных передач в штрафную и последнее место по показателю npxG/shot (средняя острота удара). Часто «Вест Хэма» вынужден бить с неудобных дальних дистанций, что редко приводит к взятию ворот.

Ситуацию могли бы исправить стандарты – в прошлых сезонах это было грозное оружие «Вест Хэма», который был среди лидеров по числу голов с угловых и после розыгрыша штрафных, а также мячей, забитых головой.

Но и здесь случился провал. В каждом матче «Вест Хэм» много навешивает в штрафную – по этому показателю команда занимает 4 место в АПЛ. Но лишь один из 522 кроссов в этом сезоне привел к взятию ворот. С угловых – когда-то самого грозного оружия «Вест Хэма» было забито всего 4 мяча, с розыгрыша штрафных – ни одного. По числу голов, забитых ударами головой «Вест Хэм» – один из худших в лиге: всего два мяча при том, что в составе играют Скамакка (195 см), Соучек (192 см) и мощные центральные защитники.

Иное распределение обязанностей в паре опорников Райс – Соучек – еще один важный фактор, нарушивший баланс. Первый выдвинулся вперед, а второй сосредоточился на обороне.

Раньше они создавали непроходимый щит в середине поля и разгоняли быстрые атаки. При этом у каждого из этой пары была понятная роль – Райс играл чистого опорника, совершая огромное количество отборов и перехватов, успешно выходил из-под прессинга соперника и начинал контратаки. В этом амплуа Деклан был одним из лучших в АПЛ.

Роль Томаша Соучека была другой – классический бокс-ту-бокс, на своей половине поля выигрывал воздух, собирал подборы и поддерживал атаки вторым темпом, забивая немало мячей.

В чем причина перемен? Райс еще год назад говорил, что хотел бы получить больше свободы в атакующих действиях. И в этом был определенный смысл – он лидер на своей позиции по дистанции, преодоленной с удерживанием мяча, с высокой точностью паса – около 90% в целом и более 70% при длинных передачах. И, наконец, у Райса хороший дальний удар, что он продемонстрировал в недавнем матче с «Ноттингем Форест», забив Навасу из-за пределов штрафной.

В нескольких интервью Райс подчеркивал, что его кумирами и ролевыми моделями на поле являются Патрик Виейра и особенно Яя Туре. «Многие воспринимают меня как чистого опорника, который действует глубоко перед четверкой защитников, однако я знаю, что у меня в арсенале есть и другие сильные качества, – рассказывал Деклан в интервью Sky Sports. – Я хочу показать, что могу быть эффективным в качестве игрока, который не только отнимает, но и продвигает мяч вперед. У меня достаточно физической мощи для этого. Я хочу начать забивать больше голов. В прошлом сезоне я забил пять, но этого недостаточно. Я должен забивать по 10 каждый сезон. Это моя цель, и давайте посмотрим, смогу ли я это сделать. Я смотрел много игр с участием Виейра и Туре и хотел бы выйти на их уровень. То, как они вели команду за собой и продвигали мяч – это то, чему я пытался научиться и добавить в свою игру. В сезоне 2013/14 Туре забил 20 голов и отдал 9 передач – вот это топ-уровень к которому я стремлюсь».

Эксперименты с рокировкой Райса и Соучека начались еще в прошлом сезоне, однако тогда этот тактический вариант использовался эпизодически, а с начала текущего сезона он стал основной схемой игры в центре. Но когда англичанин пошел вперед, а чех стал чистым опорником, открылось страшное: оказалось, что Соучек не тянет объем оборонительной работы на уровне Райса. Он не так хорош в отборе и не может стабильно отдавать точные длинные передачи.

Рокировка привела к потере атакующей опции (которую раньше давал Соучек) и проблемам в обороне, при том, что эффективность Райса впереди оказалась ниже. Раньше Соучек бежал до штрафной и становился там дополнительным адресатом для навеса, блестяще забивал головой. Сокращение его подключений также объясняет катастрофичность навесов, о которой я уже упоминал выше.

Но главное: из игры «Вест Хэма» ушел баланс, который обеспечивал команде успех в предыдущих сезонах.

Дэвид Мойес пытался найти выход: сажал Соучека на скамейку, пробовал в опорной зоне бразильского технаря Лукаса Пакета, ставил атакующим полузащитником совершенно не приспособленного к этой роли Флинна Даунса. И только в феврале 2023-го признался, что допустил ошибку.

«Последний год мы работали над тем, чтобы Деклан играл на позиции выше, чем раньше, и это, к сожалению, повлияло на игру Томаса Соучека, – объяснял Мойес изданию London Football. – Мы хотели поставить более атакующую модель игры и ради этого мы оставляли в запасе Соучека, чтобы поставить в пару с Декланом другого игрока. Что-то у нас начало получаться, но правда в том, что самые лучшие результаты мы показывали, когда Томас и Деклан играли вместе на своих привычных местах».

Когда речь идет о провалах в тактике – главная вина всегда на тренере. Однако в этой конкретной ситуации не меньшая вина лежит и на Райсе. Как капитан и лидер команды он играет особую роль не только на поле, но и в раздевалке, имеет большое влияние на решения, принимаемые тренером. Очевидно, что рокировка с Соучеком – это главным образом его решение, которое он продавил, используя авторитет в клубе.

Возможно, дело еще и в предпродажной подготовке. В топ-клубах, претендующим на подписание Райса уже этим летом, редко используют узко специализированных опорников, и Деклан хотел продемонстрировать потенциальным покупателям более широкий спектр возможностей на поле. Но в итоге это пошло во вред его нынешнему клубу.

При этом Деклан Райс остается выдающимся игроком с потенциалом для дальнейшего роста (ему всего 24, а у него уже 228 игр за «Вест Хэм» и 39 за сборную Англии). Вполне вероятно, что в клубе с другой, более атакующей, схемой игры ему удастся улучшить статистику игры в атаке.

Вероятно, клубу все же удастся избежать вылета в Чемпионшип. Объективно он этого не заслуживает. Но надо признать, что развитие проекта Мойес провалил.

За 2,5 года ему удалось создать эффективную модель игры и подобрать под нее подходящих исполнителей, однако когда из работающий схемы по разным причинам выпали ее элементы, он не смог перестроиться. Возможно, Мойесу удастся выиграть Лигу Конференций – и это была бы заслуженная награда для одного из самых опытных действующих британских тренеров. Однако в будущее амбициозный «Вест Хэм» должен идти уже без него.

В ближайшее трансферное окно из клуба уйдет Деклан Райс – ключевой и незаменимый игрок «Вест Хэма» Мойеса. Сможет ли шотландский специалист перестроить игру без яркого лидера – большой вопрос.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Stu Forster, Tom Dulat, Ian MacNicol, George Wood, Naomi Baker; REUTERS/Paul Childs