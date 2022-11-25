Еще один великий аргентинец: Че Гевара был футбольным вратарем, профессиональным регбистом и спортивным журналистом

Лионель Месси – на пике славы и популярности. Прямо сейчас он самый известный аргентинец в мире. Пожалуй, есть еще только один уроженец Аргентины с сопоставимой узнаваемостью. Это – герой кубинской революции Эрнесто Че Гевара. Кстати, он тоже мог стать футболистом, но прославился совершенно другим.

Денис Пузырев о спортивной жизни легендарного команданте

От дома, где провел детские годы Месси, до первого адреса в жизни будущего революционера Эрнесто Гевары можно добраться за 25 минут на автобусе, который ходит по маршруту №107N в городе Росарио. Именно здесь, в 300 км к северо-западу от Буэнос-Айреса, в крупном промышленном центре страны с разницей в 59 лет родились два самых знаменитых аргентинца в истории.

Но общее место рождения – не единственное, что связывает биографии этих выдающихся людей. Конечно, вряд ли можно представить Месси как революционера или политического активиста (хотя учитывая его популярность на родине, он вполне мог бы сделать себе и такую карьеру после завершения спортивной). А вот его земляк Эрнесто Гевара (в то время он еще не был «Че», друзья называли его за неопрятный вид «Чанчо» (Боров), но он не обижался), вполне мог стать регбистом, футболистом или спортивным журналистом. Но тогда мы мир не получил романтическую бунтарскую икону, какой стал образ Че после гибели.

Жизни Че Гевары посвящены сотни книг, исследований, художественных и документальных фильмов. Главный акцент в них как правило на 11 последних годах его жизни, с момента, когда он в составе отряда из 82 человек погрузился на борт яхты «Гранма», и отправился из мексиканского порта Туспан на Кубу делать революцию, и вплоть до гибели в боливийских джунглях.

Но и ранние годы будущего команданте исследованы достаточно подробно. Авторы книг о Че обычно делают акцент на его профессию врача. Действительно, в экспедицию на Кубу братья Кастро позвали 27-летнего аргентинца как медика. У Гевары к тому времени действительно был диплом врача-дерматолога, который он получил в университете Буэнос-Айрес, однако реальный опыт клинической работы по специальности ограничивался буквально парой месяцев в госпитале города Мехико.

Опыт работы спортивным журналистом у Гевары на тот момент был несоизмеримо больше. И это не случайно – ведь в юности он мечтал связать свою жизнь со спортом.

Че Гевара играл за молодежку сильнейшего регбийного клуба страны. Закончил из-за астмы и стал спортивным журналистом

Эрнесто родился в состоятельной семье – его отец был владельцем плантации йерба-мате – растения, из которого делают популярный в Южной Америке тонизирующий напиток. В два года перенес первый в жизни приступ астмы, и врачи посоветовали семье переехать из Росарио в регион с более благоприятным климатом для ребенка – поближе к горам. Малышу предписали как можно больше физической активности. Поэтому родители с самого раннего возраста поощряли спортивные увлечения сына.

Эрнесто в детстве занимался многими видами от шахмат до плавания и альпинизма. Но особой любовью для него был футбол. Он стал вратарем в школьной команде – эту позицию для него определил учитель физкультуры Пако Диас, который знал, что подросток страдает от астмы, и хотел, чтобы тот мог воспользоваться при необходимости ингалятором, который всегда лежал у ворот.

Родители были недовольны выбором вида спорта, но учитель возразил: «У Эрнестито такой бунтарский характер, что я не мог не взять его в команду». Спорить с упрямым подростком действительно было бесполезно, и Эрнесто продолжал тренировки. Но в 14 лет он сменил приоритеты с футбола на популярный в Аргентине регби. Регби в то время считался игрой привилегированных классов, тогда как футболом увлекались социальные низы.

Эрнесто стал игроком детской команды профессионального регбийного клуба «Эстудиантес де Кордоба». А в 19, уже переехав в Буэнос-Айрес и поступив на медицинский факультет, подписал первый профессиональный контракт с клубом «Сан Исидро».

Можно сказать, что в один из сильнейших клубов страны Гевара попал по блату – его отец был одним из соучредителей «Сан Исидро», а дядя Мартинес Кастро – президентом.

Впрочем, до взрослой команды Эрнесто так и не добрался – играл за молодежку (до 21 года). В некоторых биографических работах, посвященных этому периоду жизни Гевары, указывается, что он был игроком схватки (элемент регби, когда две группы наиболее крепких игроков обеих команд сходятся в борьбе за мяч) .

Однако аргентинский спортивный журналист Диего Бонадео, который видел Эрнесто в деле, говорит, что это не так: «Он был трехчетвертным и играл у бровки. Это давало ему возможность каждые 15-20 минут выходить с поля, чтобы воспользоваться спасительным ингалятором. Ошибка с игровым амплуа скорее всего связана с тем, что на регбийных фотографиях Эрнесто всегда в шлеме, в котором он и играл. Регбийные шлемы – это типичная экипировка нападающих – игроков схватки».

«Несмотря на тощую фигуру, он был на удивление сильным и хорош в совершении захватов», – описывал игровые характеристики Гевары его близкий друг юности Альберто Гранадо. «Я горжусь тем, что Че Гевара – мой соотечественник и тем, что он играл в регби, – рассказывал в интервью экс-капитан регбийной сборной Аргентины Агустин Пишо. – Я много читал о его жизни и уверен, что многое в тактике партизанских войн, которые он вел, он позаимствовал в нашей игре».

Впрочем, карьера Гевары в «Сан-Исидро» длилась недолго. Отец решил, что риски в профессиональном спорте с его высокими нагрузками слишком велики для астматика. «Врачи сказали мне, что этот вид спорта для Эрнесто просто самоубийственный. Что его сердце не выдержит, если он продолжит тренировки, – рассказывал Эрнесто Гевара Линч в одном из интервью. – И я попросил брата своей жены Мартинеса Кастро, который был президентом клуба, исключить его из команды по медицинским показаниям».

Разумеется, молодой Гевара был возмущен решением отца. Он поиграл еще несколько лет в клубах низших лиг «Ипора» и «Аталайа» и все же закончил в 23 – болезнь не позволяла рассчитывать на серьезные успехи в спорте, а Эрнесто Гевара был амбициозен.

Еще во время игры за «Ипору» он попробовал себя в спортивной журналистике – основал журнал про регби Tackle (захват – прием, который особенно удавался Эрнесто). Всего вышло 11 номеров.

Считается, что именно в заметке для Tackle Гевара впервые привлек внимание политической полиции. Он писал о том, что пора покончить с кастовостью в аргентинском спорте. По его мнению, ситуация, когда дети из рабочих кварталов не имеют шансов быть принятыми в регбийную спортшколу, тормозит развитие этого вида спорта в стране. Никаких последствий для Эрнесто эта колонка не имела, но в полиции его взяли на карандаш. В то время в Аргентине у власти была очередная хунта во главе с генералом Хуаном Пероном, которая давала убежище в стране нацистским преступникам и с подозрением относилась к проявлениям левых взглядов.

Молодого журналиста заметили и рекламодатели – в 1950-м он отправился в путешествие через все провинции Аргентины. Рекламную поездку оплатил производитель подвесных моторов для велосипедов итальянская фирма Micron – рассчитывала, что после тест-драйва Эрнесто расхвалит их продукт. Гевара преодолел на велосипеде с мотором 4 тысячи километров и написал небольшую заметку, которая устроила рекламодателя. В этот момент молодого журналиста увлекла романтика дальних путешествий.

В Колумбии Че тащил пенальти и встретился с Альфредо Ди Стефано

Гевара еще дважды ездил в путешествия по Южной и Центральной Америке, и оба раза использовал навыки спортсмена и спортивного журналиста.

В 1952 году он с приятелем по регбийной секции в Кордобе Альберто Гранадо поучаствовал в футбольном турнире. Целью поездки было посещение лепрозориев, размещенных в самых дальних уголках континента. Гранадо был врачом, специализирующимся на изучении этой болезни, и он планировал написать книгу по итогам путешествия.

Один из самых удаленных от цивилизации лепрозориев, который они посетили, располагался в деревушке Сан-Пабло в дебрях Амазонии в Перу. Из него на сколоченном прокаженными плоту Гранадо и Гевара отправились вниз по Амазонке в поселок Летисия на территории Колумбии.

Посещение Колумбии не входило в их изначальные планы, однако Эрнесто настоял на том, чтобы продолжить путешествие этим путем. Дело в том, что из Летисии летали самолеты в столицу Колумбии Боготу, где в местном футбольном клубе «Мильонариос» в тот момент играли главные звезды аргентинского футбола Альфредо Ди Стефано, Нестор России и Адольфо Педернера. В 1949-м они рассорились с президентом «Ривер Плейта» Энрике Пардо и перешли в «Мильонариос». В Колумбии тех лет крупные производители кофе в содружестве с местными наркобаронами пытались создать футбольную лигу, которая бы бросила вызов традиционным гегемонам на континенте – Бразилии. Аргентине и Уругваю. Главным клубом страны был «Мильонариос» по прозвищу «голубой балет» (Ballet Azul).

В Аргентине Че Гевару считают поклонником клуба «Росарио Сентраль» из его родного города. Болельщики клуба до сих пор используют образ легендарного земляка в граффити и баннерах. О клубных пристрастиях рассказывал сам Гевара в разговорах с друзьями и однокурсниками по медфаку. Однако исследователи биографии Че Гевары сомневаются, что его можно назвать настоящим фанатом. «Нет ни одного свидетельства, что он когда либо посещал игры «Росарио Сентраль», – писал биограф Че Уго Гамбини. – Просто в его окружении все болели за «Бока Хуниорс» или «Ривер Плейт», и когда Эрнесто спрашивали, какой из этих клубов он поддерживает, он надменно отвечал: «Никакой. Я парень из Росарио и болею за «Росарио Сентраль». В этом тоже было проявление его бунтарского духа и стремления идти против течения в то время».

Но при этом Эрнесто преклонялся перед мастерством Ди Стефано – лучшего аргентинского игрока в своем поколении. В Боготе у Гевары жил приятель – аргентинец Хулиан Кордова, который был знаком с Ди Стефано и обещал познакомить с ним и Эрнесто.

Пребывание путешественников в захолустной Летисии непредвиденно затянулось. В воспоминаниях Гранадо писал, что по прибытии в поселок их якобы арестовала полиция и отправила в кутузку за подозрительный вид. Дальнейшие события в пересказе Гранадо выглядят довольно фантастично. По его словам, начальник тюрьмы, в которой они оказались, отпустил их, как только понял, что перед ними аргентинцы. Через несколько дней должен был стартовать районный чемпионат, и команда местной полиции считалась аутсайдером. Полицейский начальник был уверен, что все аргентинцы – прирожденные футболисты, и попросил Эрнесто и Альберто подготовить команду к соревнованиям.

Гевара и Гранадо не только натренировали сельских полицейских, но и сами сыграли несколько матчей, приведя команду к победе. После этого местные жители, восхищенные мастерством аргентинцев, якобы сами купили им билет на самолет до Боготы.

Исследования биографов Че не подтверждают этот рассказ. Никаких проблем с полицией у путешественников не было, а в Летисии они задержались из-за того, что ближайший самолет улетал в Боготу лишь через две недели. Но в главном Гранадо не соврал – футбольный турнир действительно был, и они с Эрнесто действительно сыграли в составе местного клуба под названием «Индепендьенте».

Это был однодневный турнир для местных клубов, проводившийся по кубковой системе. Команды играли таймы по 20 минут с пятиминутным перерывом между ними. Эрнесто занял привычную со школьных времен позицию вратаря, Гранадо играл в атаке. Усиленный аргентинцами «Индепендьенте» дошел до финала, который закончился нулевой ничьей. Судьбу турнира решила серия пенальти. Гевара потащил один из ударов (об этом он с гордостью сообщил потом в письме матери), однако вратарь соперников взял три.

После этого Гевара и Гранадо отправились в Боготу. Кордова не подвел и действительно организовал встречу земляков с Альфредо Ди Стефано в одном из ресторанов колумбийской столицы. Легендарный футболист даже подарил соотечественникам два билета на ближайший матч – «Мильонариос» играл с мадридским «Реалом», совершавшим летнее турне по странам Южной Америки. Спустя год Ди Стефано перейдет в «Реал», где станет величайшей клубной легендой, завоевав 8 чемпионских титулов и 5 кубков европейских чемпионов. Возможно, к моменту встречи с Че Геварой он уже прорабатывал варианты своей дальнейшей карьеры. Но в тот момент, сидя в ресторане, не мог и представить, что сидящий напротив него скромный аргентинский парень спустя семь лет превратится в звезду мирового масштаба.

Участие в революции на Кубе – следствие невыплаченного гонорара за работу на Панамериканских играх

В 1953-м Гевара переехал в Гватемалу, где находившийся у власти президент Хакобо Арбенс затеял социальные реформы. Крупнейшей из них была земельная – государство изымало у крупных землевладельцев те участки, на которых не велось никакой деятельности и передавало их самым бедным слоям населения – безземельным крестьянам.

У Эрнесто к тому времени уже сформировались марксистские политические взгляды, и он захотел поучаствовать в переменах.

Национализация сельхозземель вызвала недовольство крупных плантаторов и, что самое главное, американской «Юнайтед Фрут Компани» (крупнейшего землевладельца в стране, чьими акционерами были многие члены американского правительства и Сената). Эта компания занималась выращиванием и продажей в США и страны Европы тропических фруктов из Латинской Америки. Благодаря ее деятельности в обиход вошло выражение «банановая республика» – так называли страны, чьи экономики почти целиком зависели от деятельности «Юнайтед Фрут Компани». И Гватемала была одной из них.

Для защиты интересов американского бизнеса правительство США подключило ЦРУ, инструкторы которого в соседних с Гватемалой Сальвадоре и Гондурасе готовили отряды для вторжения в страну.

Несмотря на скромные американские силы, режим Арбенса пал довольно быстро: армия была деморализована после того, как самолеты наемников ЦРУ провели бомбардировку гватемальских городов, а радиостанция «Голос Освобождения», вещавшая из Гондураса, сообщала о многократном превосходстве сил наступающих.

Гватемальская армия заявила о нежелании воевать, Арбенс подал в отставку, к власти пришел поддерживаемый США военный диктатор Кастильо Армас, который тут же вернул все национализированные земли прежним владельцам и запретил в стране все коммунистические организации. Гевара попытался сопротивляться хунте, однако его мало кто поддержал – в Гватемале начались репрессии по отношению к оппозиционерам.

Спасаясь от ареста, Гевара укрылся в аргентинском консульстве. На родину ему было нельзя – правительство Перона было антикоммунистическим, поэтому спустя некоторое время дипломаты перевезли Эрнесто в Мексику, где он был в безопасности.

Дальше Гевара планировал поездку в США, где у него были родственники, или во Францию. Но денег не было. И тут на выручку опять пришел спорт.

В марте 1955 года в Мехико проходили вторые Панамериканские игры. Первые прошли за четыре года до этого в Буэнос-Айресе, и сборная Аргентина завоевала там первое место в общекомандном зачете. В стране рассчитывали на повторение успеха, поэтому соревнования в Мексике привлекали внимание аргентинских медиа.

Одно из них – Agencia Latina – узнало, что в Мехико находится бывший издатель и автор журнала про регби Эрнесто Гевара и предложило ему работу. За освещение двухнедельных соревнований Геваре пообещали заплатить 4 тысячи долларов – огромную по тем временам сумму. Высокий гонорар объяснялся тем, что Эрнесто должен был работать за нескольких человек – передавать новости брать интервью у спортсменов и писать репортажи, а также делать и пересылать фотографии.

В письме другу Тите Инфанте Гевара так описывал эти дни: «Моя работа во время Панамериканских игр была несколько утомительной во всех смыслах этого слова, так как мне приходилось выступать в роли составителя новостей, редактора, фотографа и гида для приехавших из Аргентины журналистов. Мое среднее количество часов сна во время Игр не превышало четырех, потому что приходилось проявлять и печатать фотографии».

Однако обещанных денег Гевара так и не получил – у агентства начались финансовые проблемы, поэтому планы Эрнесто по переезду в США сорвались. Оставшись на мели, он вспомнил о дипломе врача и устроился в одну из больниц Мехико по специальности – врачом-дерматологом. Спустя пару месяцев на приеме он встретил знакомых еще по Гватемале кубинцев, которые и рассказали о подготовке экспедиции на Кубу с целью свержения режима диктатора Батисты.

Дальнейшие события стали историей, подарившей миру легенду о команданте Че, а сам Эрнесто Че Гевара превратился в икону XX века, его портрет узнают жители в любой точке мира.

Спустя 55 лет после гибели в джунглях Боливии изображения аргентинского революционера можно встретить на баннерах и флагах на десятках футбольных стадионов по всему миру. Его знаменитый портрет в берете вытатуировал другой великий аргентинец – Диего Марадона. Че Гевара стал романтическим символом бунта и сопротивления для миллионов людей.

Но кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы в марте 1955-го ему заплатили гонорар за работу спортивным журналистом.

Фото: en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/Three Lions / Stringer, Keystone / Stringer; carlesvinyas.wordpress.com; comunistasunidosmx.wordpress.com; latinta.com.ar; geocities.com