Клопп пел, Трент плакал, «Энфилд» восхищался. До свидания, Юрген!

Юрген Клопп провел последний матч на «Энфилде».

Конец эпохи.

Можем, конечно, помечтать, что он когда-нибудь вернется посвежевшим и отдохнувшим, но пока – все.

«Ливерпуль» всю неделю готовился к последнему матчу против «Вулверхэмптона».

Трогательное интервью с самим Юргеном и игроками о нем, нарезки знаковых моментов, рейтинги легендарных матчей.

Но главное приберегли на день матча.

Настраивали еще на подходах к «Энфилду».

Кажется, вся красная часть города вышла на улицы встретить автобус «Ливерпуля» на подъезде к стадиону – улицы вокруг стадиона напоминали времена парада после победы в ЛЧ. Фанаты по традиции пели чанты.

Внутри «Энфилда», который в эпоху Клоппа расширился на 15 тысяч мест, подготовили красоту. На одной трибуне за воротами выложили слово Danke – «Спасибо» на немецком. На центральной трибуне – Jurgen.

Впечатляюще.

На Копе, фанатской трибуне за воротами, появилась надпись YNWA. И сердце в цветах флага Германии.

Сам Клопп, впрочем, был настроен серьезно и не совсем празднично:

«60 тысяч фанатов «Ливерпуля» увидят игру на стадионе, несколько сотен миллионов по всему миру, они заслуживают качественный футбол. Они называют это The Last Dance, давайте потанцуем!»

Команда услышала тренера и провела хороший прощальный матч: на 28-й минуте Нельсона Семеду удалили за фол на Алексисе Мак Аллистере. Потом сам же аргентинец открыл счет с подачи Харви Эллиотта.

А перед перерывом молодой защитник Джарелл Куанса после углового занес второй. 21-летний центрдеф забивает второй тур подряд. Судя по всему, готовится к борьбе за место в старте при Арне Слоте. Могли забить больше, но хватило и 2:0.

Клопп перед финальным свистком, кажется, тоже почти прослезился на скамейке.

После финального свистка Юрген попал в объятия Вирджила ван Дейка.

Капитан «Ливерпуля» расплакался в плечо тренеру.

Еще попрощались с Жоэлем Матипом и Тиаго Алькантарой.

Их контракты кончились, они тоже уходят.

Коридор почета получил весь штаб: Андреас Корнмайер, Джек Робинсон, Джек Робинсон, Джон Ахтерберг, Витор Матуш, Питер Кравиц, Пеп Лейндерс – все они тоже покидают «Ливерпуль».

Все вышли в футболках или худи с надписью «Я больше никогда не буду один».

Клопп выдал трогательную, но очень оптимистичную речь:

«Нет ощущения, что это конец. Кажется, что это начало. Сегодня я видел, как играла команда, полная талантливых, молодых, креативных, страстных игроков.

За эти недели, когда ко мне было приковано слишком много внимания, я многое понял. Люди говорят, что я превратил их из сомневающихся в верящих. Это неправда. Это сделали вы сами. И никто не говорит, что пора прекращать верить . Этот клуб в лучшем состоянии за долгое время. У нас есть замечательный стадион, тренировочный центр и вы – суперсила мирового футбола. Вау!

Мы сами решаем, беспокоиться нам или радоваться. Сами решаем, верить ли, доверять или не доверять. Сегодня я один из вас – и я продолжаю верить. Я сохраняю веру на 100%»

А дальше – легендарный момент.

Юрген попросил трибуны поддержать нового тренера «Ливерпуля» – и сам же зарядил первым: «АААААРНЕ СЛОТ!»

Так о назначении тренера не объявлял никто!

После речи Клопп с тренерским штабом попрощались с «Энфилдом»: вместе добежали до Копа с фирменными ударами кулаком, трибуны встретили ликованием – это фирменный жест Юргена после домашних побед.

Клопп повторил то же и для остальных трибун – это вечер, когда все едины.

Когда «Энфилд» запел You’ll Never Walk Alone, много кто расплакался.

Камера выхватила, например, Трента.

Хотя сам Юрген был скорее веселым: бегал, улыбался, смеялся, обнимался с игроками и не только, а в подтрибунном помещении его ждала жена – когда-то именно она убедила его выбрать «Ливерпуль».

Теперь они вместе поедут в долгожданный отпуск.

Конец эпохи Клоппа получился таким же, как и сама эпоха: вдохновляющим и оптимистичным.

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill; eastnews.ru /Jon Super, PAUL ELLIS