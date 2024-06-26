«Манчестер Юнайтед» нашел сменщика Хейлунду. Угадайте, из какой он страны?

По данным GiveMeSport, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзе.

Ожидается, что голландец станет сменщиком Расмуса Хейлунда.

«Красные дьяволы» не хотят препятствовать развитию датчанина, но хотят создать ему дополнительную конкуренцию на острие атаки.

Ожидается, что Зиркзе сможет разнообразить атаку «МЮ» за счёт скорости и мощи, а также хорошего понимания контратакующего футбола.

Напомним, Хейлунд перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» прошлым летом, забив 10 голов в 30 матчах в дебютном сезоне.

На счету Зиркзе 11 голов в прошедшем сезоне Серии А.