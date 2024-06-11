Омари Форсон продолжит свою карьеру в Италии. Фабрицио Романо рассказал о будущем воспитанника «МЮ»
«Ман Юнайтед» сообщал, что работает над продлением Омари Форсона. Но выпускник академии «красных дьяволов» продолжит свою карьеру в Италии.
Об этом рассказал Фабрицио Романо:
«Омари Форсон переходит в «Монцу», here we go! Как стало известно на прошлой неделе, талантливый игрок 2004 года рождения покидает «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента — решение уже принято.
Форсон согласовал условия перехода в «Монцу» на правах свободного агента из «МЮ», теперь он будет выступать в Серии А.
Контракт рассчитан до июня 2028 года».
Омари попал в систему «Ман Юнайтед» в 2019 году, до этого он играл в молодежных академиях «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».
В составе «красных дьяволов» он завоевал Молодёжный Кубок Англии. За основу манкунианцев вингер дебютировал в минувшем сезоне. Он провел семь матчей во всех турнирах и сумел забить гол в Премьер-лиге.
Пожелаем Омари удачи!