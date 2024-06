Омари Форсон продолжит свою карьеру в Италии. Фабрицио Романо рассказал о будущем воспитанника «МЮ»

«Ман Юнайтед» сообщал , что работает над продлением Омари Форсона. Но выпускник академии «красных дьяволов» продолжит свою карьеру в Италии.

Об этом рассказал Фабрицио Романо:

«Омари Форсон переходит в «Монцу», here we go! Как стало известно на прошлой неделе, талантливый игрок 2004 года рождения покидает «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента — решение уже принято.

Форсон согласовал условия перехода в «Монцу» на правах свободного агента из «МЮ», теперь он будет выступать в Серии А.

Контракт рассчитан до июня 2028 года».

Омари попал в систему «Ман Юнайтед» в 2019 году, до этого он играл в молодежных академиях «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».

В составе «красных дьяволов» он завоевал Молодёжный Кубок Англии. За основу манкунианцев вингер дебютировал в минувшем сезоне. Он провел семь матчей во всех турнирах и сумел забить гол в Премьер-лиге.

Пожелаем Омари удачи!