Тухель провел встречу с руководством «МЮ». Романо утверждает, что немец отказался от работы и возьмет отпуск

На днях немецкий журналист Кристиан Фальк из BILD утверждал , что руководство «Манчестер Юнайтед» и Томас Тухель провели личную встречу. На ней немецкий специалист и представители «красных дьяволов» обсуждали возможное сотрудничество. Кажется, что на ней что-то пошло не так.

Как утверждает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Томас Тухель не планирует устраиваться на работу в «МЮ». Немецкий специалист хочет сделать перерыв и не будет этим летом переходить ни в один клуб. В настоящее время Тухель решил не продолжать переговоры с «Юнайтед» после встречи, состоявшейся в последние недели.

Что касается будущего Эрика тен Хага в клубе, то решение о нем примут в ближайшее время. Пока клуб до конца не провел ревизию и не сделал анализ последнего сезона.

Как считают букмекеры, основной кандидат на замену нидерландца − действующий главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.