После Фергюсона в «МЮ» не было никого лучше. История Эвра – еще одно подтверждение

13 лет назад Алекс Фергюсон ушел из «Манчестер Юнайтед», выиграв на данный момент последний чемпионский титул клуба. Шотландец остается одной из немногих футбольных персон, о которой до сих пор говорят исключительно хорошее. За 26 лет в «МЮ» Фергюсон создал вокруг себя атмосферу с недостижимым уровнем лояльности фанатов.

История Патриса Эвра показывает, почему любили Ферги:

«Однажды мы устали после игры, поэтому решили не раздавать автографы и сразу сесть в автобус. И вдруг увидели, как Фергюсон вышел к болельщиками и начал расписываться. Он делал это 45 минут, затем сел в автобус и заорал:

«Кто вы такие?! Эти люди платят вам зарплату. Эти люди приходят, чтобы увидеть вас. А теперь идите, черт возьми, распишитесь им». Мы должны были раздать автографы всем фанатам».