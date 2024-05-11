Майну не терпелось покончить с мифом, который окружал всю его футбольную карьеру. Оказывается, что он выше, чем пишут

На этой неделе игроки «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и Кобби Майну дали интервью китайскому изданию iQiyi Sports. Им предложили назвать один факт, который болельщики считают таковым, а на самом деле он миф.

Услышав этот вопрос, Майну улыбнулся и воскликнул «Ах, да», а затем записал в блокнот факт, что его рост не 5 футов и 9 дюймов (175 см).

Вот как он объяснил это распространенное заблуждение: «Все думают, что во мне пять футов и девять дюймов, а на самом деле во мне шесть футов и четыре дюйма (192 см). Всем нужно перестать думать, что у меня такой [небольшой] рост. Даже в FIFA мне поставили такой...»

Быстрая проверка последней версии EA FC 24 показала, что там рост Майну действительно составляет 5 футов 9 дюймов, но EA, несомненно, повысит его рост на основании его последних комментариев.

Недавно Кобби Майну получил номинацию на «Лучший молодой игрок АПЛ». Он стал самым юным номинантом, но для победы ему придется выдержать жесткую конкуренцию. Кроме него в список попали Коул Палмер («Челси»), Фил Фоден и Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Вильям Салиба и Букайо Сака («Арсенал»), Александр Исак («Ньюкасл») и Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).