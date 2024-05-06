Легенда «МЮ» мог оказаться «Ньюкасле». В 15 лет его убедил остаться звонок разгневанного Фергюсона

Шотландец Даррен Флетчер оказался в академии «Манчестер Юнайтед» в двенадцатилетнем возрасте, а когда ему было 15, возник вопрос о первом профессиональном контракте. Оказалось, что «красные дьяволы» не единственный клуб, который заинтересовался молодым талантом.

«Я чуть было не подписал контракт с «Ньюкаслом», − рассказал Флетчер на подкасте Lockdown Tactics. − Я был в «Юнайтед» с 12 лет, а «Ньюкасл» в тот момент − вторая по величине команда. Все говорят тебе: «Посмотри на всех этих великих полузащитников «МЮ», ты никогда не попадешь в команду, тебе трудно пробиться, да и «Ньюкасл» ближе к дому».

«Мне там очень понравилось, отличный клуб, а сэр Алекс Фергюсон в то время [2002 год] собирался уходить на пенсию. Новость дошла до офиса на «Олд Траффорд», и Фергюсон был не в восторге − он решил во всем разобраться лично».

«Однажды вечером он позвонил домой, трубку взяла моя сестра. «Вот, Даррен. Это тебя». И босс просто как будто сошел с ума. Мне 15 лет, я стою белый как мел, а он выносит меня по телефону. Это видит моя мама, она хватает трубку, слушает пару секунд и говорит: «Никогда больше не говори так с моим сыном», − и бросает ее».

«В следующую минуту телефон зазвонил снова, это был сэр Алекс: «Извините, миссис Флетчер, но нам очень нравится ваш сын, я прилечу ближайшим рейсом в Эдинбург». Моя мама оглядывает дом и думает: «Я не сделала работу по дому, у меня куча стирки». А потом добавляет: «Нет, что это я, они же едут смотреть на тебя».

Не секрет, что Фергюсон хотел, чтобы «Юнайтед» были лучшими, и они были таковыми на протяжении 26 лет его правления. Флетчер провел в клубе 12 лет и рассказал о том, как тот разговор повлиял на его карьеру.

«Честно говоря, в глубине души я понимал, что мой отец по итогу признал, что остаться в «МЮ» − это лучшее, что сделал для меня сэр Алекс. Так или иначе, все уладилось, я в 15 лет подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», и это лучшее решение, которое я когда-либо принимал. А тренер...какое влияние он оказал на мою карьеру!»

В 2011 году Флетчер заболел язвенным колитом, что повлияло на его последние несколько сезонов в Манчестере. Несмотря на это, Фергюсон всегда был рядом с ним и его семьей, что шотландец никогда не забудет.

«Он тот, кто был рядом со мной на каждом шагу. Именно он дал мне возможность дебютировать в первой команде, он видел, как в детстве я проходил через травмы, и, что самое главное, когда я болел, он заботился обо мне».

Я беспокоился о своем контракте, а он сказал: «Не волнуйся об этом, ты должен привести себя в порядок ради своей семьи, ты должен привести себя в порядок ради остальной части своей жизни, не беспокойся о футболе».

После окончания игровой карьеры Даррен Флетчер устроился тренером в академию «Юнайтед», где работал с U16, после чего его подняли в штаб Оле-Гуннара Сульшера. Сейчас он занимает пост технического директора «красных дьяволов».