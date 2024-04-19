«МЮ» может отказаться от строительства нового стадиона. Тогда клуб будет играть на «Олд Траффорд» во время реконструкции
По данным The Times, руководстве «Манчестер Юнайтед» осознали, что строительство нового стадиона на месте, близком к «Олд Траффорд», может обойтись в огромную сумму.
В итоге «красные дьяволы» могут играть на домашней арене в то же время, когда на их стадионе будет проводиться реконструкция. Это может обойтись клубу на 1 млрд фунтов дешевле, чем если бы строилось что-то новое.
Если же «МЮ» решит построить новый стадион на новом месте, то ему придется заплатить 2 млрд фунтов.
Именно поэтому представители клуба провели детальный анализ процесса реконструкции стадионов на «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу».
Как сообщается, сэр Джим Рэтклифф пытается получить государственное финансирование на реконструкцию «Олд Траффорд», что вызвало много откликов.
По замыслу совладельца «Юнайтед», в ближайшем будущем он хочет превратить стадион в «Уэмбли Севера» и сделать его вместимостью в 100 000 человек.