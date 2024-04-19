«МЮ» может отказаться от строительства нового стадиона. Тогда клуб будет играть на «Олд Траффорд» во время реконструкции

По данным The Times , руководстве «Манчестер Юнайтед» осознали, что строительство нового стадиона на месте, близком к «Олд Траффорд», может обойтись в огромную сумму.

В итоге «красные дьяволы» могут играть на домашней арене в то же время, когда на их стадионе будет проводиться реконструкция. Это может обойтись клубу на 1 млрд фунтов дешевле, чем если бы строилось что-то новое.

Если же «МЮ» решит построить новый стадион на новом месте, то ему придется заплатить 2 млрд фунтов.

Именно поэтому представители клуба провели детальный анализ процесса реконструкции стадионов на «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу».

Как сообщается, сэр Джим Рэтклифф пытается получить государственное финансирование на реконструкцию «Олд Траффорд», что вызвало много откликов.

По замыслу совладельца «Юнайтед», в ближайшем будущем он хочет превратить стадион в «Уэмбли Севера» и сделать его вместимостью в 100 000 человек.