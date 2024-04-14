☝️ Тен Хага не уволят из «МЮ». Клуб не видит достойной замены голландцу (The Athletic)

«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть ни один из четырех матчей после мартовского международного перерыва и одержал лишь одну победу в последних семи турах Премьер-лиги.

Несмотря на это, The Athletic уверяет, что пост Эрика тен Хага не находится под угрозой.

Джим Рэтклифф и его помощники еще не приняли решения о судьбе голландского специалиста. «МЮ» боится не найти подходящую замену, если сейчас прибегнет к жестким мерам.

Голландец также уверен в своём будущем, рассчитывая продолжить работу в следующем сезоне.

Тем не менее, всё может измениться, если тен Хаг не выйдет на победную серию в ближайшие матчи.