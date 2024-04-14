Антони пропустил игру с «Борнмутом». «МЮ» утверждает, что бразилец получил травму, но есть и другая информация 🤫

Антони неожиданно пропустил игру «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута».

«Манкунианцы» заявили, что отсутствие бразильца связано с новой травмой.

Тем не менее, источники, приближенные к команде, сообщают, что у Антони нет повреждения. Зато есть новый конфликт с Эриком Тен Хагом. Бразилец недоволен количеством игрового времени и хочет чаще выходить в стартовом составе.

Напомним, что «Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» со счетом 2:2.