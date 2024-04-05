😵 «В этот момент он понял, что уволит тен Хага». Фанаты «МЮ» обсуждают реакцию Рэтклиффа на провал в матче с «Челси»
Жестокое поражение «Манчестер Юнайтед» вернуло фанатов к «излюбленной» теме - судьбе Эрика тен Хага.
Реакция Джим Рэтклиффа на четвертый гол «Челси» вызвала бурю дискуссий в соцсетях.
💬 «Тен Хаг - это бредущий мертвец. Слава Богу, Рэтклифф и Брэйлсфорд были на «Стэмфорд-Бридж», чтобы стать свидетелями того, как сегодня мы были уничтожены».
💬 «Лол, Рэтклифф должен сразу же уволить Эрика тен Хага, если мы серьезный клуб».
💬 «Этот матч перед Джимом Рэтклиффом должен положить конец Эрику тен Хагу».
💬 «Джиму Рэтклиффу лучше взять себя в руки и уволить тен Хага, а также продать большинство из этих игроков».
💬 «Летом тен Хаг точно будет уволен».
💬 «В этот момент он понял, что уволит тен Хага».