😵 «В этот момент он понял, что уволит тен Хага». Фанаты «МЮ» обсуждают реакцию Рэтклиффа на провал в матче с «Челси»

Жестокое поражение «Манчестер Юнайтед» вернуло фанатов к «излюбленной» теме - судьбе Эрика тен Хага.

Реакция Джим Рэтклиффа на четвертый гол «Челси» вызвала бурю дискуссий в соцсетях.

💬 «Тен Хаг - это бредущий мертвец. Слава Богу, Рэтклифф и Брэйлсфорд были на «Стэмфорд-Бридж», чтобы стать свидетелями того, как сегодня мы были уничтожены».

💬 «Лол, Рэтклифф должен сразу же уволить Эрика тен Хага, если мы серьезный клуб».

💬 «Этот матч перед Джимом Рэтклиффом должен положить конец Эрику тен Хагу».

💬 «Джиму Рэтклиффу лучше взять себя в руки и уволить тен Хага, а также продать большинство из этих игроков».

💬 «Летом тен Хаг точно будет уволен».

💬 «В этот момент он понял, что уволит тен Хага».