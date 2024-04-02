🤕 «Я не знаю, доживу ли до 100 лет, но уверен, что нанес себе ущерб». Варан призывает обсудить проблему сотрясения мозга у футболистов 🚨

«Проблема травм головы должна серьезно обсуждаться в любительском и молодежном футболе. Если мы оглянемся на три худшие игры в моей карьере, то, по крайней мере, в двух из них, я перенес накануне сотрясение мозга.

Это было в матче со сборной Германии в 2014 году, а также в игре «Реал Мадрид» - «Манчестер Сити» в 2020 году. Я не знаю, доживу ли до 100 лет, но уверен, что нанес себе ущерб», - заявил Варан.

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