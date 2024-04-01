Рэтклифф был не очень доволен игрой против «Брентфорда». У владельца есть вопросы к стилю игры «МЮ»

По данным The Telegraph, сэр Джим Рэтклифф и представители INEOS остались не слишком довольны ужасным выступлением «Манчестер Юнайтед» в субботней игре с «Брентфордом» (1:1).

В феврале боссы также не впечатлились поражением от «Фулхэма» со счетом 2:1. Хотя «Юнайтед» и не проиграл в последнем туре, Рэтклифф не считает, что нынешний стиль игры клуба «устойчив в долгосрочной перспективе».

Издание не уточняет, будет ли Эрик тен Хаг уволен по окончании сезона. Если «Юнайтед» не совершит чудо в последних девяти оставшихся матчах чемпионата − и, возможно, не выиграет Кубок Англии, − будущее Тен Хага, похоже, окажется под угрозой.

После того, как глава INEOS приобрел 27% акций «МЮ», он намерен летом произвести ряд изменений. Его цель − взять под контроль все футбольные операции клуба.