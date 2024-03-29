😧 «Манчестер Юнайтед» не хочет платить «Ньюкаслу» £20 млн за Эшуорта. Функции спортивного директора возьмет Беррада

По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не могут достичь компромисса по поводу Дэна Эшуорта.

Ситуация дошла до того, что оба клуба начали планировать летнее трансферное окно без спортивного директора.

«Красные дьяволы» непреклонны - клуб не хочет платить компенсацию в 20 миллионов фунтов стерлингов за переход спортивного директора.

Руководство «МЮ» решило, что функции спортивного директора возьмет на себя Омар Беррада.

Испанец имеет большой опыт работы над трансферами, что он доказал за время работы в «Манчестер Сити».