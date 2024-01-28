Омар Беррада летом проведет «внутреннюю чистку» в «Манчестер Юнайтед». Ждать крупных подписаний не стоит 😔

По сообщениям Give Me Sport, Омар Беррада намерен полностью избавить «Манчестер Юнайтед» от трансферных переплат.

Беррада понимает, что «Манчестер Юнайтед» рискует выйти за пределы ограничений финансового фэйр-плей. Причину вы знаете: огромные траты на неоднозначные трансферы, которые подкрепляются гигантскими зарплатами.

Источник утверждает, что фанаты будут шокированы прагматичным подходом Беррады к трансферам. Специалист уделит летом особое внимание «очистке» клуба от ненужных игроков, сильно влияющих на трансферное сальдо клуба.

В инсайде также говорится, что Беррада не планирует совершать дорогостоящих подписаний, даже несмотря на возможность, появившуюся с новыми финансовыми вливаниями INEOS. «МЮ» примет системный подход, который сосредоточит команду на решении текущих проблем.