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Омар Беррада летом проведет «внутреннюю чистку» в «Манчестер Юнайтед». Ждать крупных подписаний не стоит 😔

финансовый фэйр-плей финансовый фэйр-плей
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По сообщениям Give Me Sport, Омар Беррада намерен полностью избавить «Манчестер Юнайтед» от трансферных переплат.

Беррада понимает, что «Манчестер Юнайтед» рискует выйти за пределы ограничений финансового фэйр-плей. Причину вы знаете: огромные траты на неоднозначные трансферы, которые подкрепляются гигантскими зарплатами.

Источник утверждает, что фанаты будут шокированы прагматичным подходом Беррады к трансферам. Специалист уделит летом особое внимание «очистке» клуба от ненужных игроков, сильно влияющих на трансферное сальдо клуба.

В инсайде также говорится, что Беррада не планирует совершать дорогостоящих подписаний, даже несмотря на возможность, появившуюся с новыми финансовыми вливаниями INEOS. «МЮ» примет системный подход, который сосредоточит команду на решении текущих проблем.

3 комментария
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так и не надо дорогостоящие трансферы. это любому человеку, понимающему в футболе и находящемуся в этой сфере хотя бы 3-5 лет понятно. лучше сделайте 4-5 трансферов по средней стоимости,средних/перспективных, крепких. тем самым соберет вариативность для схемы
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+3
Ответ Snw
С 12-го года слышу про очистку. Да и раньше разговоры были.
Впервые за долгое время такой сильный и амбициозный специалист на этой позиции
+2
0
+2
С 12-го года слышу про очистку. Да и раньше разговоры были.
+1
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+1
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