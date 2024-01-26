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«Этот момент настал». Тен Хаг заявил, что Байындыр дебютирует за «МЮ» в матче Кубка Англии

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Эрик тен Хаг подтвердил, что Алтай Байындыр дебютирует за клуб в матче против «Ньюпорт Каунти», который пройдет в воскресенье в рамках Кубка Англии.

«Алтай будет в воротах. Мы многого ждем от него, а он ждет своего шанса. Он опытный, играл за большой клуб в Турции под серьезным давлением. Он знает, как с этим справиться. Мы в этом убеждены.

Мы с нетерпением ждем воскресенья. Алтай ждет этого момента, и это тот самый день.

Вы были на матчах «Фенербахче»? Какое там давление. Кроме того, в Турции вы всегда испытываете подобные чувства, а также в национальной сборной. Он знает, как с этим справиться», - заявил тен Хаг.

Напомним, что основной голкипер «МЮ» Андре Онана в данный момент играет на Кубке Африки за сборную Камеруна.

6 комментариев
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Пожелаем турку удачи. Наконец-то этот день настал!
И очень бы хотелось, чтобы Алтай потащил пару неберущихся мячей и вообще проявил себя с наилучшей стороны, чтобы потом тен Хаг не мог отвертеться.
+12
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+12
Ответ Maasd4m
Пожелаем турку удачи. Наконец-то этот день настал! И очень бы хотелось, чтобы Алтай потащил пару неберущихся мячей и вообще проявил себя с наилучшей стороны, чтобы потом тен Хаг не мог отвертеться.
полностью согласен. я тоже очень хочу что бы Онану посадили на лавку
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Напомним, что Онана в настоящий момент сидит на скамейке запасных за сборную Камеруна на Кубке Африки.
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я думаю, судя по моментам в интернете, что турок это второй Онана - провал. очень много ошибался в Турции, как и Камерунец. боюсь, что это два сапога пара и МЮ будет плохо, пока не купят норм вратаря и не поменяют тренера
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Ответ Serdar Muhatov
полностью согласен. я тоже очень хочу что бы Онану посадили на лавку
Вы не понимаете! Не может такого быть, чтобы лучший вратарь прошлого розыгрыша ЛЧ, разучился играть за пол года.
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