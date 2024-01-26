«Этот момент настал». Тен Хаг заявил, что Байындыр дебютирует за «МЮ» в матче Кубка Англии

Эрик тен Хаг подтвердил, что Алтай Байындыр дебютирует за клуб в матче против «Ньюпорт Каунти», который пройдет в воскресенье в рамках Кубка Англии.

«Алтай будет в воротах. Мы многого ждем от него, а он ждет своего шанса. Он опытный, играл за большой клуб в Турции под серьезным давлением. Он знает, как с этим справиться. Мы в этом убеждены.

Мы с нетерпением ждем воскресенья. Алтай ждет этого момента, и это тот самый день.

Вы были на матчах «Фенербахче»? Какое там давление. Кроме того, в Турции вы всегда испытываете подобные чувства, а также в национальной сборной. Он знает, как с этим справиться», - заявил тен Хаг.

Напомним, что основной голкипер «МЮ» Андре Онана в данный момент играет на Кубке Африки за сборную Камеруна.