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🎥Харри Магуайр был близок к победе над чемпионом мира по дартсу🎯

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У Харри Магуайра явно есть будущее в дартсе, поскольку он имел все шансы победить новоиспеченного чемпиона Люка Литтлера в соревновании на доске.

Звезда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» получил вызов от Sky Sports набрать наибольшее количество очков за девять бросков. Магуайр заработал впечатляющий результат в 171 балл, в том числе забил себе один дискант из 20.

Но, несмотря на удивительно сильный результат, Магуайр был быстро поставлен на место Литтлом. Люку нужно было постараться побить рекорд Магуайра как можно меньшим количеством бросков, и 17-летний чемпион забросил все три своих дротика в дискант 20 и заработал себе 180 очков.

Расмус Хейлунд, Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен тоже попробовали свои силы против  Литтлера.

Несомненно, это был особенный момент для суперзвезды дартса Литтлера, который всю жизнь является болельщиком «Манчестер Юнайтед».

3 комментария
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Литтлер проиграл финал, чемпион мира - Хамфрис
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Вроде пацан слил финал?
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Харя Литтлера в два раза больше хари Магвая.
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