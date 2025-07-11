🚨 Сверхнадежный инсайд о будущем Рэшфорда: за него бьются два клуба
Sky Germany сообщает, что Маркус Рэшфорд стал приоритетной целью «Барселоны» на текущее трансферное окно!
Каталонцы настаивают на трансфере и «готовы пойти ва-банк» после того, как «Ливерпуль» отклонил предложение по Луису Диасу, а Нико Уильямс продлил контракт с «Бильбао».
Журналист Маттео Моретто подтвердил, что Ханси Флик одобрил подписание англичанина.
Тем временен Маркус подписался на страницу «Барсы», Педри и Роберта Левандовски в соцсетях.
Но не все так однозначно. «Ювентус» также вступил в гонку за нападающего и сосредоточился на его подписании в ближайшие недели, сообщает The Sun.
Кому повезет? Кроме «МЮ».