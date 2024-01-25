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Никакой «Барселоны». Фабрицио Романо развеял слухи касательно будущего Мэйсона Гринвуда

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По словам Фабрицио Романо, между «Реалом», «Барселоной» или любым другим испанским клубом и Мэйсоном Гринвудом нет абсолютно никаких переговоров.

На прошлой неделе ходили слухи о том, что Гринвуд может присоединиться к одному из испанских топ-клубов. Нападающий успешно вернулся в футбол: в «Хетафе», где он находится на правах аренды, Мэйсон забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

В разговоре с The United Stand Романо отметил, что Гринвуд хорошо выступает в Ла Лиге и поэтому в последнее время растет количество слухов. Однако он еще раз повторил, что между представителями Гринвуда и этими клубами нет «конкретных контактов».

Кроме того, Романо добавил, что окончательное решение о будущем английского игрока примет новый спортивный директор «Манчестер Юнайтед», который будет назначен в ближайшее время.

1 комментарий
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вернуть, на фланг выходит Пьелистри и запарывает моменты в матчах с Галатасараем🤦🏻‍♂️ Антони не дает результативных действий, Рэшфорд тупо убегает за линию углового с мячом, Санчо в аренде, Марсияль травма на травме, кому играть то?
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